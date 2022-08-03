Кино и сериалы
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Warner Bros. отменила релиз фильма про Бэтгёрл уже после завершения съёмок — решение назвали беспрецедентным Статьи редакции

Студия посчитала, что он не вписывается в её стратегию.

  • Как пишет Variety, кинокомикс с бюджетом в 90 миллионов долларов про Бэтгёрл не выйдет даже в онлайн-кинотеатре HBO Max, для которого его изначально и снимали.
  • После слияния с Discovery в Warner Bros. пересмотрели стратегию, и она теперь вновь сфокусирована на кинотеатральных блокбастерах. Фильм про Бэтгёрл в неё уже не вписывается, и решение, согласно источникам Variety, не связано с качеством картины.
  • В разговоре с Deadline руководитель киностудии-конкурента на условиях анонимности прокомментировал решение и назвал его беспрецедентным. За 30 лет работы в индустрии этот глава ни разу не видел, чтобы уже отснятый фильм просто отменяли.
  • Помимо певицы Лесли Грейс в фильме сыграли Майкл Китон, Дж. К. Симмонс и Брендан Фрейзер.

#кино #студии

439 просмотров
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9 комментариев
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 Конь Федерации

Бля, да что же так не везет Брендану Фрейзеру?
Хотя, все выглядит как пиар-ход. Сейчас будут паника, срачи, петиции и прочий шум-гам с последующим “жестом доброй воли” и довольными фанатами.

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Игорь Херник

КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ, КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ!!!

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Коровка говорит Мууу

ГАЛЯ, У НАС ОТМЕНА!

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Игорь Херник

МОЯ КАРТА ПОД КАССОЙ, ПАРОЛЬ 228!

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Хушанг Камолетдинов

Лол, а почему бы просто не выпустить как старый материал? Заранее предупреждая, что теперь будет по иному.
Я конечно вижу новости про ужас нынешних картин, но ведь всяко понравится определённой группе людей

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Железнодорожный самолет

Кинобоссы просто поссали актёрам и съёмочной группе на лицо.

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Stan Majors

Там есть отступные для таких ситуаций по контракту

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Железнодорожный самолет

Не для всех это вопрос денег.

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Alexander D

Поняли что им не переплюнуть жепу БГ из рыцарей готэма

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