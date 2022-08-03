Warner Bros. отменила релиз фильма про Бэтгёрл уже после завершения съёмок — решение назвали беспрецедентным Статьи редакции
Студия посчитала, что он не вписывается в её стратегию.
- Как пишет Variety, кинокомикс с бюджетом в 90 миллионов долларов про Бэтгёрл не выйдет даже в онлайн-кинотеатре HBO Max, для которого его изначально и снимали.
- После слияния с Discovery в Warner Bros. пересмотрели стратегию, и она теперь вновь сфокусирована на кинотеатральных блокбастерах. Фильм про Бэтгёрл в неё уже не вписывается, и решение, согласно источникам Variety, не связано с качеством картины.
- В разговоре с Deadline руководитель киностудии-конкурента на условиях анонимности прокомментировал решение и назвал его беспрецедентным. За 30 лет работы в индустрии этот глава ни разу не видел, чтобы уже отснятый фильм просто отменяли.
- Помимо певицы Лесли Грейс в фильме сыграли Майкл Китон, Дж. К. Симмонс и Брендан Фрейзер.
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Бля, да что же так не везет Брендану Фрейзеру?
Хотя, все выглядит как пиар-ход. Сейчас будут паника, срачи, петиции и прочий шум-гам с последующим “жестом доброй воли” и довольными фанатами.
КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ, КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ!!!
ГАЛЯ, У НАС ОТМЕНА!
МОЯ КАРТА ПОД КАССОЙ, ПАРОЛЬ 228!
Лол, а почему бы просто не выпустить как старый материал? Заранее предупреждая, что теперь будет по иному.
Я конечно вижу новости про ужас нынешних картин, но ведь всяко понравится определённой группе людей
Кинобоссы просто поссали актёрам и съёмочной группе на лицо.
Там есть отступные для таких ситуаций по контракту
Не для всех это вопрос денег.
Поняли что им не переплюнуть жепу БГ из рыцарей готэма