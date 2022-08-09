Авторы триллера «Вышка» использовали «дипфейки», чтобы более 30 раз убрать слово «fuck» и смягчить возрастной рейтинг Статьи редакции
Не пришлось переснимать ни одной сцены.
Режиссёр «Вышки» (Fall) Скотт Манн обратился к цифровым технологиям после того, как его фильм предложила выпустить в кинотеатральный прокат компания Lionsgate.
Продюсеры посчитали, что прокат нецелесообразен, если кино получит возрастной рейтинг «R» («не рекомендовано зрителям до 17 лет»), так как это может серьёзно повредить кассовым сборам. Так как на рейтинг работала в основном нецензурная брань, Манн решил заменить матерные выражения в фильме на более «нейтральные» ругательства: например «freaking» вместо «fucking».
Так как средств на пересъёмки низкобюджетного триллера не было, режиссёр воспользовался технологиями компании Flawless, соруководителем которой значится сам. С помощью «дипфейков» авторы фильма заменили свыше 30 фраз на протяжении всего фильма, переозвучив их и «подогнав» мимику и движения губ актёров под новые реплики. За счёт этого картина всё-таки выйдет с классификацией «PG-13» («зрителям до 13 лет просмотр разрешён с сопровождающими»).
По словам Манна, «Вышку» снимали в формате IMAX в калифорнийской пустыне Мохаве, и на пересъёмки ушло бы несколько миллионов долларов и несколько недель, если не месяцев. «Нейродубляж» же закончили всего за две недели, когда практически вся остальная работа в постпродакшене была закончена.
Фильм рассказывает о двух девушках, которые поднимаются на 600-метровую радиовышку, чтобы развеять прах погибшего супруга одной из них. Главные роли в картине исполнили Вирджиния Гарднер («Беглецы»), Грейс Кэролин Карри («Шазам!») и Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы», «Хранители»). Премьера намечена на 12 августа.
Блин, боюсь высоты. Вспотел от одного просмотра трейлера.
Подержи моё пиво
https://youtu.be/kyCAdJ8fhqo
Самый такой потный момент в моей жизни, когда Том Круз прыгал на Бурдж-Халифе. У меня прям пятки выжимать надо каждый раз после просмотра
вот нехрен лезть на вышку и надо третьего всегда оставлять на земле в случае чего
Неужели одно слово так заметно? Почему нельзя просто переозвучить?
Во-первых, тут речь идёт о липсинке, а не озвучке. Озвучку по-обычному переозвучивали.режиссёр воспользовался технологиями компании Flawless, соруководителем которой значится сам
Во-вторых,
значится сам
круто, а то пришлось бы вот так
https://www.youtube.com/watch?v=z4t6zNZ-b0A
Как можно сопереживать героиням фильма, если они ебанутые
ебанутым можно быть по разному
Чтобы смотреть фильм, необязательно сопереживать
О
Фильм с потными ладошками
Че за вышка? образование? диплом за неделю до сдачи пишут?
они могли просто обмотать трос вокруг вышки и спускаться натягивая его телом, было бы быстро но не так быстро как падение вниз. а потом платформа снизу метров чере 20м ..... примали же проблему на целый фильм.