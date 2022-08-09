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Кино и сериалы
DTF

Авторы триллера «Вышка» использовали «дипфейки», чтобы более 30 раз убрать слово «fuck» и смягчить возрастной рейтинг Статьи редакции

Не пришлось переснимать ни одной сцены.

895 просмотров

Режиссёр «Вышки» (Fall) Скотт Манн обратился к цифровым технологиям после того, как его фильм предложила выпустить в кинотеатральный прокат компания Lionsgate.

Продюсеры посчитали, что прокат нецелесообразен, если кино получит возрастной рейтинг «R» («не рекомендовано зрителям до 17 лет»), так как это может серьёзно повредить кассовым сборам. Так как на рейтинг работала в основном нецензурная брань, Манн решил заменить матерные выражения в фильме на более «нейтральные» ругательства: например «freaking» вместо «fucking».

Так как средств на пересъёмки низкобюджетного триллера не было, режиссёр воспользовался технологиями компании Flawless, соруководителем которой значится сам. С помощью «дипфейков» авторы фильма заменили свыше 30 фраз на протяжении всего фильма, переозвучив их и «подогнав» мимику и движения губ актёров под новые реплики. За счёт этого картина всё-таки выйдет с классификацией «PG-13» («зрителям до 13 лет просмотр разрешён с сопровождающими»).

Примеры применения технологий Flawless для дубляжа (демо-ролик 2021 года)

По словам Манна, «Вышку» снимали в формате IMAX в калифорнийской пустыне Мохаве, и на пересъёмки ушло бы несколько миллионов долларов и несколько недель, если не месяцев. «Нейродубляж» же закончили всего за две недели, когда практически вся остальная работа в постпродакшене была закончена.

Мы не можем себе позволить пересъёмки такого фильма. Это не какой-то потенциальный блокбастер… Ресурсов у нас на это нет, а самое главное — нет времени. Так что именно технологии спасли фильм и сделали его доступным более широкой аудитории.

Скотт Манн, режиссёр, сценарист

Фильм рассказывает о двух девушках, которые поднимаются на 600-метровую радиовышку, чтобы развеять прах погибшего супруга одной из них. Главные роли в картине исполнили Вирджиния Гарднер («Беглецы»), Грейс Кэролин Карри («Шазам!») и Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы», «Хранители»). Премьера намечена на 12 августа.

#новости

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13 комментариев
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Финский коктейль

Блин, боюсь высоты. Вспотел от одного просмотра трейлера.

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Товарищ

Подержи моё пиво
https://youtu.be/kyCAdJ8fhqo

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Штош

Самый такой потный момент в моей жизни, когда Том Круз прыгал на Бурдж-Халифе. У меня прям пятки выжимать надо каждый раз после просмотра

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Виталий Лановой

вот нехрен лезть на вышку и надо третьего всегда оставлять на земле в случае чего

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Untiy

Неужели одно слово так заметно? Почему нельзя просто переозвучить?

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Металлический шар

Во-первых, тут речь идёт о липсинке, а не озвучке. Озвучку по-обычному переозвучивали.
Во-вторых,

режиссёр воспользовался технологиями компании Flawless, соруководителем которой значится сам
значится сам
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пек сруньк

круто, а то пришлось бы вот так
https://www.youtube.com/watch?v=z4t6zNZ-b0A

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Заебавшийся опоссум

Как можно сопереживать героиням фильма, если они ебанутые

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Электрический фонарь

ебанутым можно быть по разному

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Роман Мельник

Чтобы смотреть фильм, необязательно сопереживать

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Temir

О
Фильм с потными ладошками

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Ахах чел забыл почту и пароль

Че за вышка? образование? диплом за неделю до сдачи пишут?

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Jefftukang Jeff

они могли просто обмотать трос вокруг вышки и спускаться натягивая его телом, было бы быстро но не так быстро как падение вниз. а потом платформа снизу метров чере 20м ..... примали же проблему на целый фильм.

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