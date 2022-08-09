Не пришлось переснимать ни одной сцены.

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Режиссёр «Вышки» (Fall) Скотт Манн обратился к цифровым технологиям после того, как его фильм предложила выпустить в кинотеатральный прокат компания Lionsgate.

Продюсеры посчитали, что прокат нецелесообразен, если кино получит возрастной рейтинг «R» («не рекомендовано зрителям до 17 лет»), так как это может серьёзно повредить кассовым сборам. Так как на рейтинг работала в основном нецензурная брань, Манн решил заменить матерные выражения в фильме на более «нейтральные» ругательства: например «freaking» вместо «fucking».

Так как средств на пересъёмки низкобюджетного триллера не было, режиссёр воспользовался технологиями компании Flawless, соруководителем которой значится сам. С помощью «дипфейков» авторы фильма заменили свыше 30 фраз на протяжении всего фильма, переозвучив их и «подогнав» мимику и движения губ актёров под новые реплики. За счёт этого картина всё-таки выйдет с классификацией «PG-13» («зрителям до 13 лет просмотр разрешён с сопровождающими»).

Примеры применения технологий Flawless для дубляжа (демо-ролик 2021 года)

По словам Манна, «Вышку» снимали в формате IMAX в калифорнийской пустыне Мохаве, и на пересъёмки ушло бы несколько миллионов долларов и несколько недель, если не месяцев. «Нейродубляж» же закончили всего за две недели, когда практически вся остальная работа в постпродакшене была закончена.

Мы не можем себе позволить пересъёмки такого фильма. Это не какой-то потенциальный блокбастер… Ресурсов у нас на это нет, а самое главное — нет времени. Так что именно технологии спасли фильм и сделали его доступным более широкой аудитории. Скотт Манн, режиссёр, сценарист