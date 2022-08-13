3D-билборд сериала «Дом дракона» на Таймс-сквер в Нью-Йорке Статьи редакции
Первый эпизод приквела «Игры престолов» выйдет 21 августа.
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Действие «Дома дракона» развернётся во вселенной «Песни льда и огня» Джорджа Р.Р. Мартина, но за два века до событий «Престолов». Сериал расскажет о междоусобной войне за правление Вестеросом и событиях, которые в конце концов приведут к падению династии Таргариенов.
Главные роли в сериале исполнили Эмма Д'Арси («Искатели правды»), Пэдди Консидайн («Армагеддец») и Мэтт Смит («Доктор Кто»), а шоураннерами выступили Райан Кондал и Мигель Сапочник, поставивший несколько эпизодов «Игры престолов», включая «Битву бастардов» и «Суровый дом».
В России «Дом дракона» будет показывать сервис «Амедиатека» с 22 августа.
It's just OLEG
господи я даже сэндмена с этой войной еще не посмотрела а уже новый мастси