Действие «Дома дракона» развернётся во вселенной «Песни льда и огня» Джорджа Р.Р. Мартина, но за два века до событий «Престолов». Сериал расскажет о междоусобной войне за правление Вестеросом и событиях, которые в конце концов приведут к падению династии Таргариенов.