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Кино и сериалы
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3D-билборд сериала «Дом дракона» на Таймс-сквер в Нью-Йорке Статьи редакции

Первый эпизод приквела «Игры престолов» выйдет 21 августа.

175 просмотров

Действие «Дома дракона» развернётся во вселенной «Песни льда и огня» Джорджа Р.Р. Мартина, но за два века до событий «Престолов». Сериал расскажет о междоусобной войне за правление Вестеросом и событиях, которые в конце концов приведут к падению династии Таргариенов.

Главные роли в сериале исполнили Эмма Д'Арси («Искатели правды»), Пэдди Консидайн («Армагеддец») и Мэтт Смит («Доктор Кто»), а шоураннерами выступили Райан Кондал и Мигель Сапочник, поставивший несколько эпизодов «Игры престолов», включая «Битву бастардов» и «Суровый дом».

В России «Дом дракона» будет показывать сервис «Амедиатека» с 22 августа.

Трейлер сериала
Рассказ о предыстории «Дома дракона» от Джорджа Р.Р. Мартина

#реклама #hbo #играпрестолов

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2 комментария
Гордон Фриман

It's just OLEG

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Алина Кипр

господи я даже сэндмена с этой войной еще не посмотрела а уже новый мастси

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