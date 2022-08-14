Это противоречит показаниям Алека Болдуина — актёр заявлял, что выстрел, ставший смертельным для оператора, произошёл случайно.

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Съёмочная площадка фильма после инцидента. Фото AP

Револьвер F.lli Pietta, из которого актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», требует полного нажатия на спусковой крючок для выстрела, установили сотрудники ФБР, работающие над делом — при частичном нажатии оружие не сработает.

В показаниях Болдуина, данных в декабре 2021 года, говорится, что актёр не только считал, что пистолет заряжен холостыми патронами, но и не нажимал на спусковой крючок — выстрел якобы произошёл случайно. Эксперимент ФБР доказал, что это невозможно: даже при взведении курка и ударе по нему механизм не пришёл бы в действие, что справедливо для всех револьверов такого типа.

Адвокат актёра в апреле заявлял, что расследование Управления по охране труда «скорее всего оправдает» его подзащитного. В документах говорилось, что руководство съёмочной группы фильма «знало о несоблюдении правил предосторожности и проигнорировало безопасность участников съёмок». Но теперь правоохранители проверят личные переписки и телефонные разговоры Болдуина для принятия окончательного решения по расследованию.

В конце октября 2021 года исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра ленты, Джоэла Соуса. В пистолете были настоящие патроны, хотя он должен был быть заряжен холостыми.

После случившегося более 200 операторов и представителей киноиндустрии потребовали запретить на съёмках настоящее оружие.