ФБР установило, что пистолет со съёмок фильма «Ржавчина» не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок Статьи редакции
Это противоречит показаниям Алека Болдуина — актёр заявлял, что выстрел, ставший смертельным для оператора, произошёл случайно.
Револьвер F.lli Pietta, из которого актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», требует полного нажатия на спусковой крючок для выстрела, установили сотрудники ФБР, работающие над делом — при частичном нажатии оружие не сработает.
В показаниях Болдуина, данных в декабре 2021 года, говорится, что актёр не только считал, что пистолет заряжен холостыми патронами, но и не нажимал на спусковой крючок — выстрел якобы произошёл случайно. Эксперимент ФБР доказал, что это невозможно: даже при взведении курка и ударе по нему механизм не пришёл бы в действие, что справедливо для всех револьверов такого типа.
Адвокат актёра в апреле заявлял, что расследование Управления по охране труда «скорее всего оправдает» его подзащитного. В документах говорилось, что руководство съёмочной группы фильма «знало о несоблюдении правил предосторожности и проигнорировало безопасность участников съёмок». Но теперь правоохранители проверят личные переписки и телефонные разговоры Болдуина для принятия окончательного решения по расследованию.
В конце октября 2021 года исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра ленты, Джоэла Соуса. В пистолете были настоящие патроны, хотя он должен был быть заряжен холостыми.
После случившегося более 200 операторов и представителей киноиндустрии потребовали запретить на съёмках настоящее оружие.
На самом деле то что он сказал, что не нажимал, такого уж значения не имеет. Человек может в состоянии ахуя забыть или убедить себя в чем то, но не суть, как продюсер он должен ответить за этот пиздос
И как богатый человек из привилегированного истеблишмента, он безусловно ответит. Парой, может десятком миллионов долларов откупных.
Два, десять миллионов? Данунах, ты похоже не про ту Америку пишешь
А сколько думаешь с него стрясут?
Ляма 2-3
Так я это и сказал. Парой миллионов, максимум десятком, если выжмут до талого.
Показалось 10-20
За убитую - не меньше 20-25,
за раненого - около 7-10,
ну и за то что продюсер - ещё 20
Около 40-50, + гонорар адвокатам.
Потом увидим, чья оценка ближе к факту
Ну случай резонансный, могут и стрясти, конечно. Не прямо все с одного Болдуина, но и с компаний, которые участвовали.
Та понятно, что больше загребут адвокаты.
Смотрел, кстати сериал "Голиаф"?
1 сезон просто охуенный
Почему же Брукхаймер не ответил только деньгами?
А чем он ответил и за что?
Я-то думал, что ты спец по США.
Я хз что ты там придумал про этого Брукхаймера.
Поддерживаю, такие случаи как с Брэндоном Ли и Галиной Хатчинс будут продолжаться, пока кинобоссы не додумаются запретить настоящее оружие. Кто знает над сколькими крутыми фильмами они ещё могли поработать, если бы не эти акты халатности
Кто понял тот понял
Усложняем ребус
Потому что Mr. Woolf уже на пенции, да?
Лол, а почему в таких случаях судят актёров, а не тех, кто ответственен за инвентарь? И как в пистолете оказался боевой патрон?
Потому что Болдуин был продюсером на съемках фильма. Их организация - одна из его ответственностей.
Коллективная вина!
Потому что это плохие актёры
Есть хоть одна причина почему для съемок в кино пистолет нужно заряжать боевыми патронами?
Бабки, сэр, бабки. Патроны которыми стреляют в кино не просто холостые, они с увеличенной навеской пороха, часто с разными примесями. Тогда на экране все будет красиво, с снопами огня, дымом из ствола и внушительными звуками. Такие патроны стоят гораздо дороже обычных, вот кто-то и решил сэкономить и на репетиции закупил боевые.
Холостыми заряжают, как туда боевой попал еще предстоит узнать. Холостым тоже убить можно вообще, если технику безопасности не соблюдать.
Читал, что у Бондарчука на съемках батальных сцен было несколько трагедий с холостыми. Срочникам, которых на массовку набирали, головы отрывало выстрелами из пушек и танков.
Дай почитать.
Ну теперь-то хрен найдешь
Так он по плану и не должен был быть заряженным боевыми.
⚡️ Алек Болдуин, тайно покинувший США, попросил убежища в ДНР.
это все грим трампа ему карму испортил
говорили ему плохо это закончится
фильм то хоть нормальный получился?
Такая жесть.
Лично знал Галю, мы были хорошие друзья. Уже почти год прошёл, до сих пор не могу смириться.
У неё родители живут в Мариуполе. Зимой похоронили дочь, весной началась война. Вот уж у кого действительно дерьмовый год.