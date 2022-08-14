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Кино и сериалы

ФБР установило, что пистолет со съёмок фильма «Ржавчина» не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок Статьи редакции

Это противоречит показаниям Алека Болдуина — актёр заявлял, что выстрел, ставший смертельным для оператора, произошёл случайно.

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Съёмочная площадка фильма после инцидента. Фото AP

Револьвер F.lli Pietta, из которого актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», требует полного нажатия на спусковой крючок для выстрела, установили сотрудники ФБР, работающие над делом — при частичном нажатии оружие не сработает.

В показаниях Болдуина, данных в декабре 2021 года, говорится, что актёр не только считал, что пистолет заряжен холостыми патронами, но и не нажимал на спусковой крючок — выстрел якобы произошёл случайно. Эксперимент ФБР доказал, что это невозможно: даже при взведении курка и ударе по нему механизм не пришёл бы в действие, что справедливо для всех револьверов такого типа.

Адвокат актёра в апреле заявлял, что расследование Управления по охране труда «скорее всего оправдает» его подзащитного. В документах говорилось, что руководство съёмочной группы фильма «знало о несоблюдении правил предосторожности и проигнорировало безопасность участников съёмок». Но теперь правоохранители проверят личные переписки и телефонные разговоры Болдуина для принятия окончательного решения по расследованию.

В конце октября 2021 года исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра ленты, Джоэла Соуса. В пистолете были настоящие патроны, хотя он должен был быть заряжен холостыми.

После случившегося более 200 операторов и представителей киноиндустрии потребовали запретить на съёмках настоящее оружие.

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Призывы запретить оружие в кино и жалобы на безопасность: главное о том, как Алек Болдуин случайно застрелил оператора Статьи редакции

Участники съёмок утверждают, что на площадке уже были инциденты с осечкой оружия, а они не раз жаловались на условия работы.

Алек Болдуин после инцидента со стрельбой Фото The New Mexican

#кино #происшествия #новости

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34 комментария
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 Павел Каташев

На самом деле то что он сказал, что не нажимал, такого уж значения не имеет. Человек может в состоянии ахуя забыть или убедить себя в чем то, но не суть, как продюсер он должен ответить за этот пиздос

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Джо

И как богатый человек из привилегированного истеблишмента, он безусловно ответит. Парой, может десятком миллионов долларов откупных.

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Редкий Натр

Два, десять миллионов? Данунах, ты похоже не про ту Америку пишешь

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Джо

А сколько думаешь с него стрясут?

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Petr Friendship

Ляма 2-3

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Джо

Так я это и сказал. Парой миллионов, максимум десятком, если выжмут до талого.

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Petr Friendship

Показалось 10-20

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Редкий Натр

За убитую - не меньше 20-25,
за раненого - около 7-10,
ну и за то что продюсер - ещё 20
Около 40-50, + гонорар адвокатам.
Потом увидим, чья оценка ближе к факту

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Джо

Ну случай резонансный, могут и стрясти, конечно. Не прямо все с одного Болдуина, но и с компаний, которые участвовали.

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Редкий Натр

Та понятно, что больше загребут адвокаты.
Смотрел, кстати сериал "Голиаф"?
1 сезон просто охуенный

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Даздрасен Бляблин

Почему же Брукхаймер не ответил только деньгами?

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Джо

А чем он ответил и за что?

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Даздрасен Бляблин

Я-то думал, что ты спец по США.

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Джо

Я хз что ты там придумал про этого Брукхаймера.

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anyoneworldwide
После случившегося более 200 операторов и представителей киноиндустрии потребовали запретить на съёмках настоящее оружие.

Поддерживаю, такие случаи как с Брэндоном Ли и Галиной Хатчинс будут продолжаться, пока кинобоссы не додумаются запретить настоящее оружие. Кто знает над сколькими крутыми фильмами они ещё могли поработать, если бы не эти акты халатности

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Владимир

Кто понял тот понял

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Джо

Усложняем ребус

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Владимир
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Редкий Натр

Потому что Mr. Woolf уже на пенции, да?

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Crassius Curio

Лол, а почему в таких случаях судят актёров, а не тех, кто ответственен за инвентарь? И как в пистолете оказался боевой патрон?

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Иван Семериков

Потому что Болдуин был продюсером на съемках фильма. Их организация - одна из его ответственностей.

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Джо

Коллективная вина!

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Валентин Матвеев

Потому что это плохие актёры

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А почему так

Есть хоть одна причина почему для съемок в кино пистолет нужно заряжать боевыми патронами?

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Lomil

Бабки, сэр, бабки. Патроны которыми стреляют в кино не просто холостые, они с увеличенной навеской пороха, часто с разными примесями. Тогда на экране все будет красиво, с снопами огня, дымом из ствола и внушительными звуками. Такие патроны стоят гораздо дороже обычных, вот кто-то и решил сэкономить и на репетиции закупил боевые.

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Прочный Данила

Холостыми заряжают, как туда боевой попал еще предстоит узнать. Холостым тоже убить можно вообще, если технику безопасности не соблюдать.

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Джо

Читал, что у Бондарчука на съемках батальных сцен было несколько трагедий с холостыми. Срочникам, которых на массовку набирали, головы отрывало выстрелами из пушек и танков.

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Cлоновьи хоботы

Дай почитать.

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Джо

Ну теперь-то хрен найдешь

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Джо

Так он по плану и не должен был быть заряженным боевыми.

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Низкий корабль

⚡️ Алек Болдуин, тайно покинувший США, попросил убежища в ДНР.

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Алина Кипр

это все грим трампа ему карму испортил
говорили ему плохо это закончится

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Carlos the Jackal

фильм то хоть нормальный получился?

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И снова здравствуйте

Такая жесть.
Лично знал Галю, мы были хорошие друзья. Уже почти год прошёл, до сих пор не могу смириться.
У неё родители живут в Мариуполе. Зимой похоронили дочь, весной началась война. Вот уж у кого действительно дерьмовый год.

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