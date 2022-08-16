В сети отыскали тестовый футаж «Шрека» 1996 года — в главном герое с трудом можно узнать знаменитого огра Статьи редакции
Фанаты мультфильма знали, как выглядел ранний концепт персонажа, но лишь по картинкам. Теперь они увидели, как «жуткий Шрек» поёт и танцует.
В середине августа пользователи сабреддитов r/LostMedia и r/Shrek смогли отыскать утерянные кадры ранней версии «Шрека». На нескольких коротких роликах главный герой, мало похожий на финальную версию огра, танцует и пугает других персонажей своим криком и «очаровательной» улыбкой.
DreamWorks начала работу над проектом ещё в середине девяностых. Тогда студия разработала концепт главного героя под комика Криса Фарли, который должен был озвучивать персонажа. Однако уже в 1997 году актёр умер из-за передозировки наркотиками, и производство картины приостановили — пока главную роль не отдали Майку Майерсу, чей голос в итоге звучал в фильме.
Существование Шрека образца 1996 года не было секретом — информация о кандидатуре Фарли была в открытом доступе, как и концепты персонажа. Его огр сильно отличался от финальной версии: он был более худым, с вытянутой головой и менее пропорциональными конечностями. Но кроме прототипов и рисунков у фанатов не было контента с тем Шреком — до недавнего времени.
Энтузиасты, которые занимаются поиском утраченного медиа, обнаружили в глубинах видеохостингов несколько фрагментов с первой версией Шрека. На ролики наложена случайная музыка, но один из них называется «I Feel Good». Фанаты вспомнили, что эту песню напевал Крис Фарли в одной из записей со студии — и наложили его исполнение на только что найденное видео. Этот и другие фрагменты соединили в один двухминутный ролик.
проклятое видео.
dark shrek
а потом взяли и отбелили огра. расисты ёбаные
Пиздец, лучше бы я это не видел
Вместо тысячи слов
Не хватает инфы, что все кто работал над этим умерли в муках в своих постелях
На reddit-e разгоняли тему что Шрек так популярен потому что списан с образа типичного реднека: живет в ебенях и считает их самым лучшим местом на земле, необщителен, крайне не любит когда к нему пристает власть. В этом плане внешний вид Шрека просто эталонный.