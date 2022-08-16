Фанаты мультфильма знали, как выглядел ранний концепт персонажа, но лишь по картинкам. Теперь они увидели, как «жуткий Шрек» поёт и танцует.

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В середине августа пользователи сабреддитов r/LostMedia и r/Shrek смогли отыскать утерянные кадры ранней версии «Шрека». На нескольких коротких роликах главный герой, мало похожий на финальную версию огра, танцует и пугает других персонажей своим криком и «очаровательной» улыбкой.

DreamWorks начала работу над проектом ещё в середине девяностых. Тогда студия разработала концепт главного героя под комика Криса Фарли, который должен был озвучивать персонажа. Однако уже в 1997 году актёр умер из-за передозировки наркотиками, и производство картины приостановили — пока главную роль не отдали Майку Майерсу, чей голос в итоге звучал в фильме.

Существование Шрека образца 1996 года не было секретом — информация о кандидатуре Фарли была в открытом доступе, как и концепты персонажа. Его огр сильно отличался от финальной версии: он был более худым, с вытянутой головой и менее пропорциональными конечностями. Но кроме прототипов и рисунков у фанатов не было контента с тем Шреком — до недавнего времени.

Сравнение финальной и ранней версий Шрека

Энтузиасты, которые занимаются поиском утраченного медиа, обнаружили в глубинах видеохостингов несколько фрагментов с первой версией Шрека. На ролики наложена случайная музыка, но один из них называется «I Feel Good». Фанаты вспомнили, что эту песню напевал Крис Фарли в одной из записей со студии — и наложили его исполнение на только что найденное видео. Этот и другие фрагменты соединили в один двухминутный ролик.

Rick @RickDaSquirrel My reconstruction of the lost 1996 Shrek "I Feel Good" animation test with the recently discovered footage and the original storyboards for the Chris Farley version and voice provided by unclesporkums on YouTube. About 15-20% of the test footage has been found now. Моя реконструкция утерянного текста анимации для «Шрека» 1996 года под «I Feel Good» с использованием только что найденного футажа, а также оригинального сценария и голоса Криса Фарли, выложенного на ютубе. Уже найдено около 15-20% всех тестовых записей

🧅ShrekHistory🧅 @ShrekHistory (2/2) These were found on the Vimeo and YouTube channel of someone who worked on the test animation. (I won't include their name so that they won't be spammed/harassed) Эти ролики нашли на Vimeo и ютубе у кого-то, кто работал над тестовой анимацией (Не буду указывать имена, чтобы этих людей не доставали)