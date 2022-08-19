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Вам какого ляха надо

Актёр, сыгравший Саурона во «Властелине колец», попросил не называть россиян орками — чтобы не оскорблять последних Статьи редакции

Ролик с участием артиста выпустила украинская зоозащитная организация.

Украинская организация по защите животных UAnimals выпустила ролик с участием актёра Салы Бэйкера, сыгравшего роль главного антагониста во «Властелине колец». Артист заявил, что даже с позиции культового злодея «шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы».

После этого в ролике показали кадры с орками из фильма, поверх которых наложили «обращение» персонажей к жителям Украины. Орки попросили не называть россиян орками, потому что это «оскорбительно» по отношению к фэнтезийным существам.

От имени диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет! Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машины и гадить на ковры. Мы — воины, а не какой-то хлам.

цитата из ролика UAnimals

В конце ещё один орк говорит, что российская армия «стреляет по зоопаркам и целится по беззащитным животным». В кадре снова появился Бэйкер и призвал помогать UAnimals, которые ухаживают за животными и спасают их в условиях продолжающихся боевых действий.

#конфликтвукраине #новости #властелинколец #кино #видео #животные

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Материал дополнен редакцией
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74 комментария
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 Вам какого ляха надо
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Орки не будут целиться в женщин и детей

помнится что они ели людей и хоббитов

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Михаил

женщины, дети, люди, это же разное

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Пиструн Сосаевич

Так ты глянь, какие у них зубы хреновые, обломанные, потресканные все - явно же не целясь ели.

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Виртуальный Слава

Ну это же уже кринжовая рофлятина. Поди заказали видеооткрытку у актера с текстом

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God Damn

представляешь да насколько глубоко у них работает отдел агитпроп..

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2 комментария
SergeB

Напиши адресок. Вышлю тебе открыточку.

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Double time

Заметим так же, что про то, какое зло творит страна, выпустившая властелин колец, в югославии и ираке, он не упомянул.
Потому что очень удобно отрабатывать повестку, а вот политику США критиковать опасно - могут и уволить.

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Кристобаль Фейра

Да не могут, такое было в последний раз во время Вьетнамской войны и больше американцы себе рот затыкать не позволяли. И во время войны в Ираке и Афганистане многие открыто критиковали правительство, да и сейчас заляпавшиеся в этом политики до сих пор не отмылись.

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32 комментария
Lauris

1. Американцы выступали и выступают против войн, в которых участвует, или которые развязывает США. Иногда громче, иногда тише, в зависимости от уровня поддержки населением, но не молчат, забившись в угол даже при репрессиях
2. А что, своей головы нет? С каких пор, оправданием для войны служит то, что кто-то другой тоже воюет? Что мешало России поддерживать Югославию и Ирак? Где они были эти N лет назад?

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10 комментариев
Перша приватна цвяхарня

У - Уходи

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3 комментария
Никита Борисова
А ВоТ У ПенДоСав НЕГРАВ ЛиНчуют
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Олег Черняев

Вотэбаутизм подъехал.

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ar2r

Новая Зеландия?)

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SergeB
какое зло творит страна, выпустившая властелин колец, в югославии и ираке,

До сих пор творит? От гады!..

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SergeB

А зачем что-то придумывать? Для них уже давно существует название: россияне.

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Volkodav

не понимаю почему тебя минусуют, это люди буквально россияне)

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1 комментарий
HIMARS

Я тоже не понимаю,почему орки.....рашисты.

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Перша приватна цвяхарня

Потому что Орк - термин для военных. М-слово, которое вообще означает именно российских военных, типа несет негативную окраску и т.п. А это вроде как политкорректно

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Чатланин

шикарно. сожму, кину ватным любителям этого фильма

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Майкл Светлов против фашизма

@панорама

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Нельсон Шмандела

Ржомба!

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Nickis

Через пару лет будет оч стыдно за настолько концентрированную зигу. Когда мозги на место встанут

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Классический бокал
Oi, da 'umie speakin'
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Евгений Глебов (Катышев)

Чёт не заметил, чтобы в ролике актёр кого-то о чём-то просил.

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Мифический русский

Этот человек хоть раз живых орков видел?

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отображаемое имя

Расходимся, никакого шовинизма тут нет

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