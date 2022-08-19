Ролик с участием артиста выпустила украинская зоозащитная организация.

Украинская организация по защите животных UAnimals выпустила ролик с участием актёра Салы Бэйкера, сыгравшего роль главного антагониста во «Властелине колец». Артист заявил, что даже с позиции культового злодея «шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы».

После этого в ролике показали кадры с орками из фильма, поверх которых наложили «обращение» персонажей к жителям Украины. Орки попросили не называть россиян орками, потому что это «оскорбительно» по отношению к фэнтезийным существам.

От имени диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет! Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машины и гадить на ковры. Мы — воины, а не какой-то хлам. цитата из ролика UAnimals

В конце ещё один орк говорит, что российская армия «стреляет по зоопаркам и целится по беззащитным животным». В кадре снова появился Бэйкер и призвал помогать UAnimals, которые ухаживают за животными и спасают их в условиях продолжающихся боевых действий.

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