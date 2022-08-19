Актёр, сыгравший Саурона во «Властелине колец», попросил не называть россиян орками — чтобы не оскорблять последних Статьи редакции
Ролик с участием артиста выпустила украинская зоозащитная организация.
Украинская организация по защите животных UAnimals выпустила ролик с участием актёра Салы Бэйкера, сыгравшего роль главного антагониста во «Властелине колец». Артист заявил, что даже с позиции культового злодея «шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы».
После этого в ролике показали кадры с орками из фильма, поверх которых наложили «обращение» персонажей к жителям Украины. Орки попросили не называть россиян орками, потому что это «оскорбительно» по отношению к фэнтезийным существам.
В конце ещё один орк говорит, что российская армия «стреляет по зоопаркам и целится по беззащитным животным». В кадре снова появился Бэйкер и призвал помогать UAnimals, которые ухаживают за животными и спасают их в условиях продолжающихся боевых действий.
помнится что они ели людей и хоббитов
женщины, дети, люди, это же разное
Так ты глянь, какие у них зубы хреновые, обломанные, потресканные все - явно же не целясь ели.
Ну это же уже кринжовая рофлятина. Поди заказали видеооткрытку у актера с текстом
представляешь да насколько глубоко у них работает отдел агитпроп..
Напиши адресок. Вышлю тебе открыточку.
Заметим так же, что про то, какое зло творит страна, выпустившая властелин колец, в югославии и ираке, он не упомянул.
Потому что очень удобно отрабатывать повестку, а вот политику США критиковать опасно - могут и уволить.
Да не могут, такое было в последний раз во время Вьетнамской войны и больше американцы себе рот затыкать не позволяли. И во время войны в Ираке и Афганистане многие открыто критиковали правительство, да и сейчас заляпавшиеся в этом политики до сих пор не отмылись.
1. Американцы выступали и выступают против войн, в которых участвует, или которые развязывает США. Иногда громче, иногда тише, в зависимости от уровня поддержки населением, но не молчат, забившись в угол даже при репрессиях
2. А что, своей головы нет? С каких пор, оправданием для войны служит то, что кто-то другой тоже воюет? Что мешало России поддерживать Югославию и Ирак? Где они были эти N лет назад?
У - Уходи
Вотэбаутизм подъехал.
Новая Зеландия?)
До сих пор творит? От гады!..
А зачем что-то придумывать? Для них уже давно существует название: россияне.
не понимаю почему тебя минусуют, это люди буквально россияне)
Я тоже не понимаю,почему орки.....рашисты.
Потому что Орк - термин для военных. М-слово, которое вообще означает именно российских военных, типа несет негативную окраску и т.п. А это вроде как политкорректно
шикарно. сожму, кину ватным любителям этого фильма
@панорама
Ржомба!
Через пару лет будет оч стыдно за настолько концентрированную зигу. Когда мозги на место встанут
Чёт не заметил, чтобы в ролике актёр кого-то о чём-то просил.
Этот человек хоть раз живых орков видел?
Расходимся, никакого шовинизма тут нет