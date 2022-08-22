Кино и сериалы
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Из библиотеки «Кинопоиска» пропали некоторые сериалы «Би-би-си» — студия объяснила это отзывом лицензии Статьи редакции

В онлайн-кинотеатре говорят, что часть сериалов всё ещё доступна, а продление прав на зарубежный контент занимает больше времени.

  • Исчезновение некоторых сериалов «Би-би-си» из библиотек российских онлайн-кинотеатров связано с тем, что студия отозвала лицензию на свой контент для России. Об этом пишет РБК со ссылкой на британскую компанию.
  • Например, на «Кинопоиске» пропали сериалы «Улица потрошителя» и «Мисс Марпл», заметило издание. По-прежнему доступны «Мерлин», «Доктор Кто» и некоторые другие.
  • Информация о том, что на «Кинопоиске» исчезли все сериалы «Би-би-си», неверная, подтвердили в онлайн-кинотеатре. Популярные у подписчиков сериалы вроде «Дареллы», «Доктора Кто», «Будет больно» и других по-прежнему можно посмотреть.
  • В сервисе также отметили, что контент в подписке всегда добавляется или убирается. При этом продление прав на зарубежный контент сейчас занимает больше времени и часть произведений удаляется, добавили в «Кинопоиске». Но зарубежные новинки продолжают выходить, например новые серии «Засланца из Космоса».
  • В августе 2022 года из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий. В компании тогда также поясняли, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени».
  • «Яндекс» заключил «долгосрочное соглашение» с «Би-би-си» в конце 2019 года. По нему «Кинопоиск» получил права на эксклюзивный показ более 100 часов в год премьерного художественного контента «Би-би-си». Компания также получала права на съёмки сериалов и фильмов по сценариям «Би-би-си».

#новости #кинопоиск #стриминги

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14 комментариев
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 Roman Sergeevich

Кстати, ютуб КП молодцы. Уже в нескольких эссе с начала войны не стесняясь намекают на весь пиздец.
Вчера в видео про Игру престолов прям хорошо было.

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Max

Можно видео?

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Организационный завод

https://youtu.be/OCqwo5wusqc

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Неприятный украинец

Можна

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Соме Дуде

Ой, а кп это же отделение яндекса, да? Того самого, который транслирует в новостях только пропаганду и активно поездки на такси сливает ФСБ?
Какая разница какой кинопоиск, если яндекс в целом - ебанная помойка?
Все, что хоть как-то связано с яндексом превращается в дерьмо, со временем, на кп будет филиал рутьюба

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Параллельный Макс

В этом и проблема всех подписок в отличии от покупки права на цифровую копию, что от любого чиха то ради чего ты брал подписку, станет недоступным. Оно и по копиям то не в егда хорошо работает, но там я хотя бы могу попробовать отсудить свое право на доступ к контенту, а здесь же полное лото получается. Зато рекламщики будут рассказывать как охуенно и дешевле брать подписки

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Pavel Cree

Лицензии до этого никто не отзывал, так что риски в целом минимальные. Никто же всерьёз не учитывал то, что может случиться 24 февраля.
Если ты брал подписку ради чего-то, в моменте это что-то было доступно и ты уже посмотрел. Вряд ли ты потом будешь пересматривать какой-то фильм/сериал тысячи раз)

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Естественный клуб

отзывали, вернее кончался срок аренды
и сериал вполне легально мог пропасть, нефликс по-моему раньше писал, что контент доступен еще n дней

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Polly Mal

И сейчас пишет.

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Pavel Cree

Какая-то надуманная проблема, в любом случае. На приобретение кучи фильмов/сериалов ты потратишь в десятки раз больше денег, чем на подписку, которая у всех идёт с минимальным сроком месяц, а не год. Закончились права в первом сервисе, купи подписку во втором в следующем месяце и всё равно будет выгоднее. И кстати "приобретенный" контент не всегда реально является твоей собственностью по условиям соглашения. Так и вижу, как ты решил отсудить своё право смотреть сериал, который купил за $10.

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Параллельный Макс

Я же сказал что прибегут рекламщики. Дойная корова то она всегда выгоднее

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Pavel Cree

А, ну раз ты сказал, что прибегут, то ладно, аргумент не аргумент теперь.

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Организационный завод

Есть тип покупки видео, когда права у тебя остаются даже после отзыва прав у площадки. Обычно стоит подобное намного дороже и достаточно нечасто такое вообще разрешает правообладатель.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_sell-through

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Ракетный Данила

Лютера минуснули

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