Кинотеатры Подмосковья и Екатеринбурга показывают третий «Мир Юрского периода» и «Элвиса» в пиратской озвучке Jaskier Статьи редакции
У самой студии разрешения не спрашивают.
Со слов собеседника DTF из студии Jaskier, некоторые кинотеатры России показывают «Мир Юрского периода: Господство» и байопик «Элвис» в её пиратском дубляже.
Но речь не идёт о сотрудничестве — кинотеатры не спрашивают разрешения, а просто загружают озвученную версию из сети. На сообщения от студии не отвечают.
При этом в переписке с клиентами авторов озвучки не скрывают. Например, двухзальный кинотеатр «Колибри» из подмосковного Селятино признаёт, что показывает «Элвиса» в дубляже от Jaskier.
Четырёхзальный кинотеатр «Лодзь» из Иваново ещё в июле рекламировал сеансы «Мира Юрского периода: Господство» в озвучке Jaskier.
Также собеседник DTF поделился скриншотом комментариев, в которых упоминают дубляж от Jaskier на сеансах в Екатеринбурге.
Помимо этого подписчики Jaskier считают, что слышали знакомую озвучку в шестизальном кинотеатре «Столичный» из Владикавказа.
В студии понимают, что «отрасли, смежные с кино, сегодня претерпевают некоторые трудности», но считают, что кинотеатры могли бы спонсировать озвучку, ведь «все хотят кушать».
В настоящий момент Jaskier собирает донаты на дубляж сериала «Властелин колец: Кольца власти».
страна-вор: территорий, жизней, спокойствия, интеллектуальной собственности
сам то никогда ничего не слушал и не смотрел бесплатно? Может и книги не скачивал?
И всегда такой была
Надеюсь, с рекламой казино крутят
Классика.
https://www.youtube.com/watch?v=kIdAWG_nGl8
и в разрешении 480p с тенями людей перед экраном
Сам лично плачу пиратам. На хую я вертел легальные сервисы типа кинопоиска и подобные, которые толком ничего предоставить не могут пользователю.
пираты правда в последнее время приохуели знатно, кинопаб в два раза поднял стоимость
Привет
молодец
Ну вот мы и пришли к пиратским салонам с видиком и телевизором. Кинотеатры жаловались что много денег уходит провообладателям и кажется Путин решил эту проблему.
Двойное пиратство.
Вот ведь, пиратская студия обиделась, что с ней не поделился пиратский кинотеатр. Пусть им зрители донаты высылают. Так будет честнее.
д*ф в восторге
кстати, у Jaskier хорошие озвучки)
лучше, чем у лостов?
Расия
эта стадия озвучки разве не закрылась несколько месяц назад?
Пираты обиделись, что у них спиратили фильм? Вот это ирония