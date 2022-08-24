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Кино и сериалы
DTF

Кинотеатры Подмосковья и Екатеринбурга показывают третий «Мир Юрского периода» и «Элвиса» в пиратской озвучке Jaskier Статьи редакции

У самой студии разрешения не спрашивают.

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Со слов собеседника DTF из студии Jaskier, некоторые кинотеатры России показывают «Мир Юрского периода: Господство» и байопик «Элвис» в её пиратском дубляже.

Но речь не идёт о сотрудничестве — кинотеатры не спрашивают разрешения, а просто загружают озвученную версию из сети. На сообщения от студии не отвечают.

При этом в переписке с клиентами авторов озвучки не скрывают. Например, двухзальный кинотеатр «Колибри» из подмосковного Селятино признаёт, что показывает «Элвиса» в дубляже от Jaskier.

Четырёхзальный кинотеатр «Лодзь» из Иваново ещё в июле рекламировал сеансы «Мира Юрского периода: Господство» в озвучке Jaskier.

Также собеседник DTF поделился скриншотом комментариев, в которых упоминают дубляж от Jaskier на сеансах в Екатеринбурге.

Помимо этого подписчики Jaskier считают, что слышали знакомую озвучку в шестизальном кинотеатре «Столичный» из Владикавказа.

В студии понимают, что «отрасли, смежные с кино, сегодня претерпевают некоторые трудности», но считают, что кинотеатры могли бы спонсировать озвучку, ведь «все хотят кушать».

Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они... Мы очень рады, что дубляж пришёлся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома.«Мир Юрского периода: Господство», к слову, дублировали без спонсора и сторонней помощи.

из комментария от Jaskier

В настоящий момент Jaskier собирает донаты на дубляж сериала «Властелин колец: Кольца власти».

#новости

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52 комментария
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 пепси

страна-вор: территорий, жизней, спокойствия, интеллектуальной собственности

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Владимир Климов

сам то никогда ничего не слушал и не смотрел бесплатно? Может и книги не скачивал?

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31 комментарий
Алексей Елистратов

И всегда такой была

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3 комментария
Украинский Филипп

Надеюсь, с рекламой казино крутят

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mrfed

Классика.
https://www.youtube.com/watch?v=kIdAWG_nGl8

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Q..
просто загружают озвученную версию из сети

и в разрешении 480p с тенями людей перед экраном

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Владимир Климов

Сам лично плачу пиратам. На хую я вертел легальные сервисы типа кинопоиска и подобные, которые толком ничего предоставить не могут пользователю.

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Anti-gravity cake

пираты правда в последнее время приохуели знатно, кинопаб в два раза поднял стоимость

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5 комментариев
Иван Прохоров

Привет

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1 комментарий
пепси

молодец

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aliftin

Ну вот мы и пришли к пиратским салонам с видиком и телевизором. Кинотеатры жаловались что много денег уходит провообладателям и кажется Путин решил эту проблему.

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Гражданский томагавк_два

Двойное пиратство.

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mrfed

Вот ведь, пиратская студия обиделась, что с ней не поделился пиратский кинотеатр. Пусть им зрители донаты высылают. Так будет честнее.

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Действительный Орзэмэс

д*ф в восторге

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Alexander

кстати, у Jaskier хорошие озвучки)

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Jared

лучше, чем у лостов?

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4 комментария
Rodion

Расия

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Предварительный микрофон

эта стадия озвучки разве не закрылась несколько месяц назад?

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Ilya Geraskin

Пираты обиделись, что у них спиратили фильм? Вот это ирония

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Эбису
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