У самой студии разрешения не спрашивают.

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Со слов собеседника DTF из студии Jaskier, некоторые кинотеатры России показывают «Мир Юрского периода: Господство» и байопик «Элвис» в её пиратском дубляже.

Но речь не идёт о сотрудничестве — кинотеатры не спрашивают разрешения, а просто загружают озвученную версию из сети. На сообщения от студии не отвечают.

При этом в переписке с клиентами авторов озвучки не скрывают. Например, двухзальный кинотеатр «Колибри» из подмосковного Селятино признаёт, что показывает «Элвиса» в дубляже от Jaskier.

Четырёхзальный кинотеатр «Лодзь» из Иваново ещё в июле рекламировал сеансы «Мира Юрского периода: Господство» в озвучке Jaskier.

Также собеседник DTF поделился скриншотом комментариев, в которых упоминают дубляж от Jaskier на сеансах в Екатеринбурге.

Помимо этого подписчики Jaskier считают, что слышали знакомую озвучку в шестизальном кинотеатре «Столичный» из Владикавказа.

В студии понимают, что «отрасли, смежные с кино, сегодня претерпевают некоторые трудности», но считают, что кинотеатры могли бы спонсировать озвучку, ведь «все хотят кушать».

Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они... Мы очень рады, что дубляж пришёлся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома.«Мир Юрского периода: Господство», к слову, дублировали без спонсора и сторонней помощи. из комментария от Jaskier