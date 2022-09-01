В последний раз.

{"id":730718,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":730718,"gtm":null} 965 просмотров

TJ рассказывает о новых сериалах, которые редакция посмотрела за последний месяц. Мы не претендуем на максимально объективный обзор, а делимся впечатлениями. Для удобства каждая мини-рецензия разделена на три части: краткое описание, впечатления автора и мнение о том, стоит ли вообще тратить на сериал время.

Можно воспользоваться оглавлением:

Дом Дракона

House of the Dragon

Где легально смотреть: «Кинопоиск», «Амедиатека»

Автор: Анатолий Чиквин

О чём: Вероятно, самый ожидаемый сериал года — экранизация книги Мартина «Пламя и кровь». Железный Трон, как мы по тебе скучали!

Впечатления: Возвращение в Вестерос заворожило аудиторию ещё до своего выхода. Сериал соревновался с другим мега-проектом осени, «Кольцами Власти» по масштабу и бюджету. Первые два эпизода поставили какие-то заоблачные рекорды просмотров. Знакомая музыка из заставки гипнотически подействовала на зрителя на уровне условного рефлекса. И вот мы здесь — снова смотрим, как Таргариены дерутся за Железный Трон, на этот раз между собой. Шоу никуда не торопится, его первые серии обстоятельны и деловиты. Нас ещё только знакомят с положением дел и будущими конфликтами. Пока что сериал вызывает осторожный оптимизм: актёры играют достоверно, декорации впечатляют, а драконы завораживают каждым появлением в кадре.

Перед выходом сериала много было обсуждений о современной повестке, например, может ли темнокожий актёр играть лорда Велариона, канонически бывшего бледнокожим. Но с показом первых эпизодов градус дискуссии значительно снизился. То ли аудитория уже приняла темнокожего лорда как свершившийся факт, то ли увлеклась сюжетом. Отступления от описанного в книге хотя и есть, не вызывают отторжения, поскольку элегантно решены и вписываются в логику происходящего. Это примирило комментаторов с новациями от создателей шоу, теперь они требуют большей динамики и жертв, прямо как на Красной Свадьбе. То ли ещё будет!

Стоит ли смотреть: Тут даже советовать нечего. Попробуйте сказать, что вы не будете смотреть новую итерацию «Игры Престолов»!

Женщина-Халк: адвокат

She-Hulk: Attorney at Law

Где легально смотреть: Disney+

Автор: Саша Кириллова

О чём: В автомобильной аварии сестра Брюса Бэннера Дженнифер Уолтерс получает его способности и тоже становится Халком. Но ей совсем не хочется расставаться с любимой профессией — адвоката, но с суперспособностями продолжать работать становится сложнее.

Впечатления: Вышло всего две серии, но они зашли «на ура». Я не заметила какого-то особо фееричного юмора (в первом серии засмеялась только от сцена после титров), но сериал интересный и смотрится легко. После просмотренного эпизода хочется сразу включить следующий, поэтому очень жаль, что они выходят раз в неделю. Главная героиня — отличная, Тим Рот — отличный, темп повествования — суперский. Жду еще двух своих любимых персонажей Marvel, так что надеюсь будущие серии меня не разочаруют.

Стоит ли смотреть: Если вы любите Marvel, то однозначно да.

Песочный человек

The Sandman

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Анатолий Чиквин

О чём: Экранизация комиксов Нила Геймана про повелителя сна — Морфея. Её ждали с 90-х годов и вот, наконец, сериал вышел на Нетфликсе. Неторопливое готичное вневременное фэнтези, в котором важен каждый шаг и знак.

Впечатления: Каст сериала обращает на себя внимание едва ли не больше, чем сюжет. Том Старридж настолько удачно попал в образ главного героя, что сейчас уже сложно представить кого-то ещё на его месте. В свою очередь, в каждом эпизоде есть приглашённая знаменитость, которая своей игрой и харизмой делает шоу запоминающимся. В самом начале это Чарльз Дэнс, который затем как бы передаёт эстафету Гвендолин Кристи, через пару эпизодов свой шедевр создаёт на экране Дэвид Тьюлис, а в финале первую скрипку играет сам Стивен Фрай.

Поначалу шоу может показаться слишком медленным, однако затем привыкаешь к его неторопливому темпу, обстоятельному рассказу — и всё! Оторваться уже невозможно. Сериал не получится смотреть фоном, слишком уж часто приходится заострять внимание на деталях: кто из героев бросил косой взгляд, кто нервно оглянулся. Всё это имеет здесь существенное значение. Возьму на себя смелость утверждать, что сериал лучше смотреть в оригинальной озвучке, ну или хотя бы с субтитрами. Голос каждого персонажа здесь умело используется как выразительное средство, будь то сам повелитель сна или Поляна Скрипача в исполнении Фрая.

Комментаторы отметили, что классический сюжет в целом добросовестно перенесён на экран, а некоторые неизбежные погрешности вполне простительны для телеадаптации. Тот редкий случай, когда сериалом довольны как те, кто читал первоисточник, так и новички.

Стоит ли смотреть: Безусловно! Один из лучших сериалов этого года и знаковое культурное событие.

Пять дней после катастрофы

Five Days at Memorial

Где легально смотреть: Apple TV+

Автор: Аня Вавилина

О чём: Сериал снят по одноимённой книге Шери Финк. Повествует о трудностях, которые пережил госпиталь в Новом Орлеане после столкновения с ураганом Катрина в 2005 году.

Впечатления: Сериал разбит на две части: первые пять серий рассказывают о пяти днях в госпитале во время и после урагана, остальные три — о разбирательстве с сотрудниками больницы. Следствие хочет выяснить, как вышло, что за 5 дней скончалось 45 пациентов. За первые серии удалось показать душераздирающую картину кризиса, где врачи и персонал больницы в ответе за пациентов и людей в укрытии, когда госпиталь полностью изолирован, а ни власти, ни владельцы учреждения помогать не собираются. Очень много тяжелых сцен с принятием и исполнением тяжелых решений. Каких пациентов стоит обслуживать и эвакуировать первыми? Что делать с питомцами беженцев, которых не пускают в лодки и вертолеты? Можно ли вообще позволить себе передышку?

Если уж по эту сторону земного шара сериал так ужасно на это смотреть, то сложно представить, каково тем, кто постоянно переживает такие жуткие и неизбежные природные катаклизмы.

Стоит ли смотреть: Да, но если на душе слишком легко.

Демонёнок

Little Demon

Где легально смотреть: FX

Автор: Александра Сызранцева

О чём: 13-летняя Кристина узнаёт, что её отец — Сатана. Но она не собирается отказываться от своей обычной жизни подростка.

Впечатления: В очередной раз переиначенная классическая история проблем отцов и детей. Исполнительным продюсером выступил Дэн Хармон («Рик и Морти, «Сообщество»). Забавный подростковый мультсериал, который показывает обыденные проблемы взросления, развода родителей, желания выйти из-под контроля, но в формате рассказа про демонического ребёнка-антихриста, что расширяет границы возможных проблем. Отдалённо напоминает облегчённую версию мультсериала Мистер Пикклз. Типичный американский юмор, жесть и добрый поучительный сюжет. Приятно было увидеть развитие персонажей и их взаимоотношений, что не часто бывает с самого начала сериала. Хотелось бы, правда, Люцифера более могущественного и величественного, а не обычного балагура. Но рисовка симпатичная и общие впечатления положительные.

Стоит ли смотреть: Неплохой представитель своего жанра из последних новинок такого формата. На данный момент проект еще выходит, и полная картина не ясна, но первые две серии стоит попробовать посмотреть.

Я есть Грут

I Am Groot

Где смотреть легально: Disney+

Автор: Анатолий Чиквин

О чём: Пять очень коротких серий про малыша Грута, который только начал отрастать после первых «Стражей галактики». Приключение на двадцать минут, зашли и вышли.

Впечатления: Отзыв на этот сериал писался дольше, чем шёл сам сериал. Действительно, его можно посмотреть за одной чашкой чая, вам даже не понадобится переводчик. Малыш Грут говорит всего одну характерную фразу, которую и так уже все зрители знают наизусть. Любопытно вот что: даже для такого короткого шоу авторы не стали изменять голоса героев. Енота Ракету озвучивает Брэдли Купер, а живое дерево — Вин Дизель. Впрочем, единственный связный диалог происходит только в последнем эпизоде.

Сюжеты совсем не марвеловские: вот Грут опрокидывает бонсай, вот Грут собирает листочки. Все, кто ждали развития линии про Мстителей, вероятно, были удивлены.

Стоит ли смотреть: Грут здесь такой милый, что не посмотреть его приключения просто невозможно!

Заговор сестёр Гарви

Bad Sisters

Где легально смотреть: Apple TV+

Автор: Александра Сызранцева

О чём: Пять сестёр Гарви переживают смерть мужа одной из них и нападки назойливого страховщика, который уверен, что это было убийство.

Впечатление: Чем дальше, тем интереснее. Первая серия мало заинтересовала, но со временем прониклась атмосферой и крепкими семейными узами сестёр. Постепенно и история стала принимать интригующий оборот, что значительно улучшило ситуацию. Лёгкая чёрная комедия об объединении женщин перед лицом общей угрозы и хитром страховом агенте, вынужденном идти на крайние меры, чтобы не выплачивать положенную вдове сумму. Всё происходящее в начале скорее раздражает, но актёрская игра заставляет проникнуться жизнью каждого персонажа, которого раскрывают всё больше в каждом эпизоде. Начало неплохое, но сериал ещё в процессе выхода, остаётся надеяться на достойный финал. В целом мне нравятся работы Шэрон Хорган (Катастрофа, Развод, Вверх дном). Они пронизаны очень тонкими линиями эмоций и юмора.

Стоит ли смотреть: Определенно, это не главный сериал месяца, но как чёрная комедия с детективным мотивом он неплох. А ещё можете порекомендовать посмотреть его неприятному родственнику, который всех раздражает.

Моя жизнь в The Rolling Stones

My Life as a Rolling Stone

Где легально смотреть: BBC Two, Epix, Amazon Prime

Автор: Полина Лааксо

О чём: Четырехсерийный документальный проект о динозаврах британского вторжения The Rolling Stones, приуроченный к шестидесятилетию группы.

Впечатления: Предыдущую годовщину «Роллинги» тоже встретили докотпечатком — картиной «Ураган» в 2012 году о первых двадцати годах группы. Тогда — без единого видеоинтервью, на этот раз последние, напротив, в фокусе. Застенчиво хихикающий Ричардс, размашисто жестикулирующий Вуд, самокритично сдержанный Джаггер (отснять беседу с «не барабанщиком, а целым жанром» Уоттсом не успели, Чарли скончался в 2021-м) — всё будто попытка нарисовать характерные портреты каждого «роллинга» и показать, что магия группы — в симбиозе её отдельных частей.

Правда, рассчитывать на энциклопедическую справку о ней и о них не приходится. Фильм — больше ностальгия, чем экскурс. «Основатель» Джонс упоминается вскользь и не без скепсиса, только мелькает и Тейлор, а басиста Уаймена, игравшего в группе тридцать лет, словно не было вовсе. Да и без клише, как просил Джаггер в первом же кадре, обойтись не удалось: через минуту после вступительное слово произносит закадровый рассказчик, с нарочито пафосными интонациями зачитывающий давно набившие оскомину критиками и обывателями трюизмы о «королях рок-н-ролла».

Развеять образы «животного» Джаггера и «бунтаря» Ричардса для тех, кто совсем незнаком с закулисьем, тоже вряд ли получилось, как и переписать долголетнюю демонизацию «Роллингов» на фоне миловидных The Beatles — просто потому, что создатели попытались упомянуть сразу всё, а вот раскрывать это «всё» не стали, оставив одни мазки. И это при том, что группа — во всяком случае Джаггер уж точно — вряд ли воспротивилась бы переоценке прошлого и, кажется, в принципе давно для неё созрела.

Стоит ли смотреть: «Гитарные соло приходят и уходят, риффы звучат вечно», — отмечает Ричардс. И звучать вечно будут и «Роллинги», так что любой ретроспективный взгляд на них, пускай и не самый глубокий, — всегда приятный подарок для тех, кто на них вырос.

Наследие

Где легально смотреть: Premier

Автор: Полина Лааксо

О чём: Человечество на грани вымирания, но надежда на будущее, хоть и далёкое, всё же есть — это биоинженерная программа «Наследие», обещающая восполнить популяцию. Проблема лишь в том, что ответственные за возрождение человечества, похоже, напротив, рискуют его «догубить».

Впечатления: 2147 год. Постапокалиптический лесной бордель, после взгляда на который хочется помыться — по два раза в несколько подходов — или сразу впасть в криогенный сон, как тамошние учёные, только обязательно закрыв перед этим всех деревянных существ из пробирки «Наследия» в бункере с ядовитыми ягодами — без шанса на выход.

Почему яйцеклетки и себя инженеры «заморозили» именно на 100 лет — непонятно. Почему выращенная во спасение рода молодежь «окретинилась» — тоже неясно (то, что их дрессировали и кошмарили, не считается), как и то, где связь между принуждением детей к убийству живности и верой, что именно они потом построят здоровое общество.

Впрочем, вникать не очень и хочется — как и актёрам не очень хочется в этом играть (делать это они пытаются только на переозвучке — и лучше бы и этого не было).