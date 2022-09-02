А на Rotten Tomatoes у шоу 38% «свежести».

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Первые два эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» вышли на Amazon Prime Video 2 сентября. Вместе с этим на агрегаторах появилась возможность оставлять пользовательские отзывы.

Судя по первым обзорам, обычным зрителям первые два эпизода «Колец власти» не понравились. На момент написания заметки пользовательский рейтинг на Metacritic составляет 2,6 балла на основе 204 ревью, а на Rotten Tomatoes у сериала 38% «свежести» на основе более 1300 пользовательских оценок.

Пользовательские рейтинги «Колец власти» продолжают стремительно падать.

Судя по отзывам, зрителям в первую очередь не понравилось то, как авторы сериала решили показать вселенную, придуманную Джоном Р.Р. Толкином.

Это не Толкин, это не «Властелин колец». Это интерсекциональный феминизм и культурное разнообразие, которое проталкивают силой. Толкин хотел, чтобы его работы заменили утраченные мифы и легенды о британских островах. Он бы перевернулся в гробу из-за этого сериала. Amazon и всем причастным должно быть стыдно.Miller13, пользователь Metacritic

Сериал меня разочаровывает. Это не похоже на «Властелин колец». Скорее напоминает типичный фэнтезийный фанфик со скучными персонажами.MRNXVR, пользователь Metacritic

Некоторым пользователям также показалось, что в фэнтезийном сериале полно политических высказываний, которые смотрятся неуместно.

Скажу честно, я не хотел верить хейтерам, но сериал в самом деле плохой. Очень скучный и в нём полно политических высказываний. Очередное woke-шоу. Жаль, потому что сериал мог быть отличным. Но «Кольцам власти» я ставлю оценку ноль.AverageJoe20, пользователь Metacritic

В своих отрицательных отзывах зрители часто хвалят картинку и визуальные эффекты, но многим показалось, что кроме «красивой обёртки» сериалу больше нечего предложить.

Это даже хуже чем то, что я видел в трейлерах, не тратьте на это время. Картинка в сериале хорошая, но она не оправдывает те ценные часы, которые вы потратите на просмотр этого шоу. Lucas L, пользователь Rotten Tomatoes

Визуальные эффекты очень хорошие, но история развивается очень медленно. Пока нет ни одного интересного персонажа. Anthony R, пользователь Rotten Tomatoes

Типичное фэнтези. Очень скучный, бездушный и местами просто кринжовый сериал. Создатели не думают ни об авторе оригинала и исходном материале, ни о фанатах. Adjutant R, пользователь Rotten Tomatoes