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Кино и сериалы
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«Типичный фэнтезийный фанфик»: пользователи раскритиковали «Кольца власти» — на Metacritic у сериала 2,6 балла из 10 Статьи редакции

А на Rotten Tomatoes у шоу 38% «свежести».

2079 просмотров

Первые два эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» вышли на Amazon Prime Video 2 сентября. Вместе с этим на агрегаторах появилась возможность оставлять пользовательские отзывы.

Судя по первым обзорам, обычным зрителям первые два эпизода «Колец власти» не понравились. На момент написания заметки пользовательский рейтинг на Metacritic составляет 2,6 балла на основе 204 ревью, а на Rotten Tomatoes у сериала 38% «свежести» на основе более 1300 пользовательских оценок.

Пользовательские рейтинги «Колец власти» продолжают стремительно падать.

Судя по отзывам, зрителям в первую очередь не понравилось то, как авторы сериала решили показать вселенную, придуманную Джоном Р.Р. Толкином.

Это не Толкин, это не «Властелин колец». Это интерсекциональный феминизм и культурное разнообразие, которое проталкивают силой. Толкин хотел, чтобы его работы заменили утраченные мифы и легенды о британских островах. Он бы перевернулся в гробу из-за этого сериала. Amazon и всем причастным должно быть стыдно.Miller13, пользователь Metacritic

Сериал меня разочаровывает. Это не похоже на «Властелин колец». Скорее напоминает типичный фэнтезийный фанфик со скучными персонажами.MRNXVR, пользователь Metacritic

Некоторым пользователям также показалось, что в фэнтезийном сериале полно политических высказываний, которые смотрятся неуместно.

Скажу честно, я не хотел верить хейтерам, но сериал в самом деле плохой. Очень скучный и в нём полно политических высказываний. Очередное woke-шоу. Жаль, потому что сериал мог быть отличным. Но «Кольцам власти» я ставлю оценку ноль.AverageJoe20, пользователь Metacritic

В своих отрицательных отзывах зрители часто хвалят картинку и визуальные эффекты, но многим показалось, что кроме «красивой обёртки» сериалу больше нечего предложить.

Это даже хуже чем то, что я видел в трейлерах, не тратьте на это время. Картинка в сериале хорошая, но она не оправдывает те ценные часы, которые вы потратите на просмотр этого шоу. Lucas L, пользователь Rotten Tomatoes

Визуальные эффекты очень хорошие, но история развивается очень медленно. Пока нет ни одного интересного персонажа. Anthony R, пользователь Rotten Tomatoes

Типичное фэнтези. Очень скучный, бездушный и местами просто кринжовый сериал. Создатели не думают ни об авторе оригинала и исходном материале, ни о фанатах. Adjutant R, пользователь Rotten Tomatoes

Ранее в сети вышли обзоры первых двух эпизодов от критиков. Мнения прессы разделились, однако многие всё же положительно оценили старт шоу. К примеру, на Rotten Tomatoes у него 83% «свежести».

#новости #властелинколец #сериалы

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50 комментариев
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Оптимальный лолипоп

Когда до создателей этих мусорных сериалов наконец дойдет, что все это разнообразие логично добавлять туда, где оно будет органично смотреться, если уж так его хочется.

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Меньший Филипп

В порно, например

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Григорий Охтин против ху...

Порнопародия Дэдпула, кстати, весьма толерантная, аж 2 версии одного персонажа есть.

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Лига Опасного Интернета

Хоть где-то есть каноничная Домино))

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Глеб Ларин

В лучшем случае - когда они потеряют реально дохуя денег. В противном случае не дойдет.

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Dima Sergeyevich

да, зритель должен наказывать деньгой за такую хуйню

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smpeon

Так все норм. Плачущих геймеров меньшинство. Большинство аудитории с кайфом смотрят черных эльфов. Тот же ведьмак и дом дракона успешны

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Корбен Даллас

А что не так с домом дракона на данный момент?

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Перекатиполе

Ну там предельно скучный каст. Хз, хватило на серию - я пытался смотреть, честно

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Андрей Васильев

на Rotten Tomatoes у шоу 38% «свежести»
на Rotten Tomatoes у него 83% «свежести»

да на том же Rotten Tomatoes у него 1488% «свежести»

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Sandor Clegane

Фемки и лгбт-скам в очередной раз доказали, что им нельзя доверять никаких серьезных проектов, кто бы мог подумать

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Haruki Nakayama

На д*ф пиздуй с этим

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Алина Кипр

даже не собираюсь смотреть с меня дома драконов хватит - уже перебор с фэнтэзи
я и фильмы не смотрела

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Sandor Clegane

Ну фильмы надо посмотреть. Это классика, и это лучшее что вообще было с кинематографом.

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хзхз
и это лучшее что вообще было с кинематографом.

нет лол

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Джейсон Роланд

Держи в курсе

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Гора

К счастью, я перестал искать в фильмах глубочайший и величайший смысл : просто наслаждаюсь красивой картинкой и более-менее интересным повествованием.

Властелин колец от amazon, невероятно красивый.Очень хочется посмотреть на 8K телеке. :(

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базований кавун

смотри, я тебе охуенный фильм принес

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Гора

Класная картинка.

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базований кавун

а вот еще и с интересным повествованием

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Гора

Попробуй по будням работать it'шником и ежедневно тратить 1 час на фитнес и 5-10 часов на крипто-трейдинг.

Тогда посмотрим.

Лично мне стало пофиг на "интеллектуальность/осмысленность" отдыха за компом : тупо рубиться в gta/days gone/red dead redemption 2,
или смотреть красивые и яркие фильмы/сериалы,
или на tj тусить.
Супер-эффективный отдых. Большего не нужно.

Ну-с, если кто-то искал лор и вселенский смысл, то сочувствую))))

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Глеб Ларин

2,6 балла рейтинга - это на 2,6 балла больше того, что этот шлак заслуживает.

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Мстислав Орлов

Я сейчас посмотрел две серии и мне понравилось. Начало многообещающее, сюжетные линии интересны, игра актеров хороша.

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Jerod alp

Слишком жирно, не хватает, что картинка не очень

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Чужой пистолет

жаль

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Нейроорлов

Очень жаль

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Dmitry Smirnoff

Не очень жаль

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Нейроорлов

Дмитрий Орлов — лучший пользователь ТЖ?

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Dmitry Smirnoff

ДА.

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Нейроорлов

Посоветуй куда идти с подозрением на сдвг???

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Dmitry Smirnoff

На д*ф.

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Нейроорлов

НУ И В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ???

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Григорий Охтин против ху...

Потраченного времени?

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Нейроорлов

Зачем рваться с кремлеботов??

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slowhands

О, а ведь можно в 146 раз пересмотреть гениальный властелин колец от джексона

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Нормальный размер

А что нибудь из переизданий в современных реалиях не обсералось?

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Himars Time

Кажуть Діти мисливців за привидами норм, але я не дивився

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Lian Niko

Ведьмак. Эльфы-негры вызывали недовольствие, но все остальное снято на таком хорошем уровне, что оценка зрителей все равно высокая.

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Jerod alp

Все смотрят исключительно из-за Кавила. В остальном - там плохо все. Буквально.

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Lian Niko

Я книгу не читал, в игры не играл, мне норм. На rotten tomates рейтинг 81/75. Так что большинство зрителей со мной согласны.

Лично мне на негров-негров эльфов плевать, но обидно, что главные героини не такие красавицы, как в игре.

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Промышленный паук например

А почему метаскор 71? Как он определяется?

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С-пивком-потянет Русский

Потому что "критики" так оценили.

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javascript

кто-то сомневался что будет по другому?

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Забавный бас

д*ф в экстазе

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Dimiork

Как там на счёт афроэльфов? Много?

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Грэм Грэмский

По классике

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Грэм Грэмский
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Полукровка

Не смотрел, но читал рецензии, разнесли уже в пух и прах, и не потому, что там негроэльфы и негрогномы, а из-за дыр в сценарии и бессмысленной беготни персонажей. Катастрофой назвали

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Artur Levin

При этом "Дом драконов", который просто откатился к духу первых серий ИП приняли очень тепло. И критики, и зрители. А тут 500 млн долларов, похоже, спущенных в унитаз. Что-то не везет Амазон ни с играми, ни с большим кино.

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Qwerty

Я так понял он как Форсаж и остальные киноблокбастеры - крутой по картинке, а по сюжету средний. Но сериалы смотрят не в кино, поэтому сюжет очень важен

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