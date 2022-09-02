«Типичный фэнтезийный фанфик»: пользователи раскритиковали «Кольца власти» — на Metacritic у сериала 2,6 балла из 10 Статьи редакции
А на Rotten Tomatoes у шоу 38% «свежести».
Первые два эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» вышли на Amazon Prime Video 2 сентября. Вместе с этим на агрегаторах появилась возможность оставлять пользовательские отзывы.
Судя по первым обзорам, обычным зрителям первые два эпизода «Колец власти» не понравились. На момент написания заметки пользовательский рейтинг на Metacritic составляет 2,6 балла на основе 204 ревью, а на Rotten Tomatoes у сериала 38% «свежести» на основе более 1300 пользовательских оценок.
Пользовательские рейтинги «Колец власти» продолжают стремительно падать.
Судя по отзывам, зрителям в первую очередь не понравилось то, как авторы сериала решили показать вселенную, придуманную Джоном Р.Р. Толкином.
Некоторым пользователям также показалось, что в фэнтезийном сериале полно политических высказываний, которые смотрятся неуместно.
В своих отрицательных отзывах зрители часто хвалят картинку и визуальные эффекты, но многим показалось, что кроме «красивой обёртки» сериалу больше нечего предложить.
Ранее в сети вышли обзоры первых двух эпизодов от критиков. Мнения прессы разделились, однако многие всё же положительно оценили старт шоу. К примеру, на Rotten Tomatoes у него 83% «свежести».
Когда до создателей этих мусорных сериалов наконец дойдет, что все это разнообразие логично добавлять туда, где оно будет органично смотреться, если уж так его хочется.
В порно, например
Порнопародия Дэдпула, кстати, весьма толерантная, аж 2 версии одного персонажа есть.
Хоть где-то есть каноничная Домино))
В лучшем случае - когда они потеряют реально дохуя денег. В противном случае не дойдет.
да, зритель должен наказывать деньгой за такую хуйню
Так все норм. Плачущих геймеров меньшинство. Большинство аудитории с кайфом смотрят черных эльфов. Тот же ведьмак и дом дракона успешны
А что не так с домом дракона на данный момент?
Ну там предельно скучный каст. Хз, хватило на серию - я пытался смотреть, честно
на Rotten Tomatoes у шоу 38% «свежести»
на Rotten Tomatoes у него 83% «свежести»
да на том же Rotten Tomatoes у него 1488% «свежести»
Фемки и лгбт-скам в очередной раз доказали, что им нельзя доверять никаких серьезных проектов, кто бы мог подумать
На д*ф пиздуй с этим
даже не собираюсь смотреть с меня дома драконов хватит - уже перебор с фэнтэзи
я и фильмы не смотрела
Ну фильмы надо посмотреть. Это классика, и это лучшее что вообще было с кинематографом.
нет лол
Держи в курсе
К счастью, я перестал искать в фильмах глубочайший и величайший смысл : просто наслаждаюсь красивой картинкой и более-менее интересным повествованием.
Властелин колец от amazon, невероятно красивый.Очень хочется посмотреть на 8K телеке. :(
смотри, я тебе охуенный фильм принес
Класная картинка.
а вот еще и с интересным повествованием
Попробуй по будням работать it'шником и ежедневно тратить 1 час на фитнес и 5-10 часов на крипто-трейдинг.
Тогда посмотрим.
Лично мне стало пофиг на "интеллектуальность/осмысленность" отдыха за компом : тупо рубиться в gta/days gone/red dead redemption 2,
или смотреть красивые и яркие фильмы/сериалы,
или на tj тусить.
Супер-эффективный отдых. Большего не нужно.
Ну-с, если кто-то искал лор и вселенский смысл, то сочувствую))))
2,6 балла рейтинга - это на 2,6 балла больше того, что этот шлак заслуживает.
Я сейчас посмотрел две серии и мне понравилось. Начало многообещающее, сюжетные линии интересны, игра актеров хороша.
Слишком жирно, не хватает, что картинка не очень
жаль
Очень жаль
Не очень жаль
Дмитрий Орлов — лучший пользователь ТЖ?
ДА.
Посоветуй куда идти с подозрением на сдвг???
На д*ф.
НУ И В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ???
Потраченного времени?
Зачем рваться с кремлеботов??
О, а ведь можно в 146 раз пересмотреть гениальный властелин колец от джексона
А что нибудь из переизданий в современных реалиях не обсералось?
Кажуть Діти мисливців за привидами норм, але я не дивився
Ведьмак. Эльфы-негры вызывали недовольствие, но все остальное снято на таком хорошем уровне, что оценка зрителей все равно высокая.
Все смотрят исключительно из-за Кавила. В остальном - там плохо все. Буквально.
Я книгу не читал, в игры не играл, мне норм. На rotten tomates рейтинг 81/75. Так что большинство зрителей со мной согласны.
Лично мне на негров-негров эльфов плевать, но обидно, что главные героини не такие красавицы, как в игре.
А почему метаскор 71? Как он определяется?
Потому что "критики" так оценили.
кто-то сомневался что будет по другому?
д*ф в экстазе
Как там на счёт афроэльфов? Много?
По классике
Не смотрел, но читал рецензии, разнесли уже в пух и прах, и не потому, что там негроэльфы и негрогномы, а из-за дыр в сценарии и бессмысленной беготни персонажей. Катастрофой назвали
При этом "Дом драконов", который просто откатился к духу первых серий ИП приняли очень тепло. И критики, и зрители. А тут 500 млн долларов, похоже, спущенных в унитаз. Что-то не везет Амазон ни с играми, ни с большим кино.
Я так понял он как Форсаж и остальные киноблокбастеры - крутой по картинке, а по сюжету средний. Но сериалы смотрят не в кино, поэтому сюжет очень важен