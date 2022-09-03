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Кино и сериалы
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Amazon на 72 часа заморозил рейтинги «Колец власти» на Prime Video — так в компании борются c ревью-бомбингом сериала Статьи редакции

Источники крупных изданий сообщают, что новую систему без анонсов ввели ещё в августе, однако заметили её только сейчас.

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Как пишет The Hollywood Reporter, Amazon решил на время закрыть доступ к рейтингу сериала «Властелин колец: Кольца власти» в собственном онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

На данный момент рейтинг шоу не отображается на сайте для зарегистрированных пользователей и в мобильном приложении стримингового сервиса. Поэтому пока нельзя узнать, на сколько баллов «Кольца власти» оценили подписчики Prime Video.

Источники THR отмечают, что для Amazon это необычное решение — на данный момент речь идёт о заморозке на 72 часа. Позже собеседник портала уточнил, что систему незаметно ввели ещё в августе, однако массово о ней стало известно только с выходом «Колец власти».

Variety пишет, что систему начали тестировать с выходом шоу «Их собственная лига» в августе — на Prime Video у него сейчас 4,3 балла из 5.

С помощью заморозки рейтинга в компании хотят противостоять ревью-бомбингу, с которым сериал столкнулся вскоре после старта. Так, на Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг составил всего 35%, а на Metacritic оценка юзеров составила 2,3 балла из 10.

#новости #сериалы #amazon #властелинколец

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17 комментариев
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Социалистический Даниль
С помощью заморозки рейтинга в компании хотят противостоять ревью-бомбингу, с которым сериал столкнулся вскоре после старта
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Благополучный каякер

может стоило просто не снимать хуйню?

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Nick Rosenberg

Как распилить миллиард тогда?

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Благополучный каякер

Попросить денег у фонда кино

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Nick Rosenberg

Денег фонда кино даже на бутерброд безосу не хватит

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Темирлан Абдрахманов

Представьте что в начале 2000 сняли лучшую трилогию и ставится высокая планка. А через 20 лет корпорация Амазон делает говно, который не уважает первоисточник и плюет на традиции и законы мира, ожидаете что ревью бомбинга не будет?

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Sergei Shnaider

Народ, расходимся, уничтожаем плёнки ещё не показанных серий, Темирлану не понравилось.

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Натали

А мне всё понравилось :(

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Николай Щорс

Да там же НЕГРЫ!

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Verum

И сильные женщины!

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Крепкий Никита

Хуле тогда они не вьебут 5/5 сами и все?

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LeeEcoPlus

Ебнутый народ. Сейчас только посмотрели - визуал 10\10, сюжет может где-то и канон - не канон, но вовлекает, хочется смотреть дальше и узнать дальнейшие события. Если не приковываться к оригинальному Властелину колец и считать как фанфик - отличный сериал
На твердую 7+ тянет спокойно.

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Nick Rosenberg
Если не приковываться к оригинальному Властелину колец и считать как отличный фанфик

Ну так и снимали бы новое ip, был бы топ сериал, но они же назвались вк

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LeeEcoPlus

Ну так что это меняет?

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Nick Rosenberg

Что не оправдывают ожиданий фанатов вселенной и получают хейт

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Николай Щорс

Ебанутым нет покоя

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Dmitry Sursin

Щас наверное у большинства людей сгорит, но по тому как этот сериал обсирали ещё до выхода - я ждал худшего. А так, это просто сериал про эльфов, гномов и людей(какой то сериал был кстати, от толкинистов, со своей вселенной)
Не дочитал Сильмариллион и только 2 части Властелина колец читал. И у меня всего два вопроса накопилось за 2 первые серии:
1) Почему я смотрю какие то обрезки по 5 минут на одного героя, с переходом на другого героя? Режиссёр там супергероику не снимал случаем?
2) Раз уж вы эльфов решили создавать более очеловеченных эльфов(в плане чувств и физических способностей), нахрена нужна сцена с показом крутости Галадриэль? И то не дожали, те же Леголас, Гимли и Арагорн неделю бежали за урук-хаями, а она воды нахлебалась и сразу на боковую легла, что корабль подплыл.

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