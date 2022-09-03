Источники крупных изданий сообщают, что новую систему без анонсов ввели ещё в августе, однако заметили её только сейчас.

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Как пишет The Hollywood Reporter, Amazon решил на время закрыть доступ к рейтингу сериала «Властелин колец: Кольца власти» в собственном онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

На данный момент рейтинг шоу не отображается на сайте для зарегистрированных пользователей и в мобильном приложении стримингового сервиса. Поэтому пока нельзя узнать, на сколько баллов «Кольца власти» оценили подписчики Prime Video.

Источники THR отмечают, что для Amazon это необычное решение — на данный момент речь идёт о заморозке на 72 часа. Позже собеседник портала уточнил, что систему незаметно ввели ещё в августе, однако массово о ней стало известно только с выходом «Колец власти».

Variety пишет, что систему начали тестировать с выходом шоу «Их собственная лига» в августе — на Prime Video у него сейчас 4,3 балла из 5.