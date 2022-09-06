Российский художник показал, как бы выглядел сериал «Рик и Морти», если бы над ним работали советские мультипликаторы Статьи редакции
В том числе в стиле «Острова сокровищ» и «Каникул в Простоквашино».
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Своими работами в честь старта шестого сезона «Рика и Морти» поделился художник Прокопий Уляшов, известный под ником Prokky.
Автор вдохновился стилями нескольких известных советских мультипликаторов, а за основу взял популярную и мемную сцену «Приключение на 20 минут» из шестого эпизода третьего сезона «Рика и Морти».
В стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва — «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег»
В стиле Давида Черкасского — «Остров сокровищ», «Приключения Капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит»
В стиле Леонида Носырева — «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый» и «Волшебное кольцо»
В стиле Аркадия Шера — «Каникулы в Простоквашино», «Приключения Васи Куролесова»
Надо в стиле мультика про казаков. А ещё про хоккеистов
Как мы узнали из вчерашней серии, отпустите прошлое, дебилы.
Ты же не путаешь заслуженную дань уважения с неумением отпускать прошлое?
Уважение? Я ещё могу, туда-сюда, посмеяться вот с этого:
https://www.youtube.com/watch?v=EQDFN9sd_s8
Но не с того уёбищного говна, которое в посте. Какие учителя, такие и ученики.
Попадание в стиль на троечку
Боже, меня от советской рисовки всегда в кошмары кидало. До сих пор спокойно на нее смотреть не могу
Надеюсь, Прокопий прочтет этот коммент и будет лучше готовиться к своим проектам: художники-постановщики 1-й серии Простоквашино, т.е. первоначальные создатели экранных образов, - Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов. Аркадий Шер, что называется, рядом не стоял.
Неприятное неуважение к памяти двух художников, создавших мега-популярных персонажей.
Никак бы он не выглядел, посадили бы на бутылку мультипликаторов
В стиле "если бы у бабушки были яйца..."
Всрато
Сейчас конечно самое время по советской мультипликации ностальгировать
Да простят меня боги...
Ни одну серию не смотрел.
Ну такое