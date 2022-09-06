В том числе в стиле «Острова сокровищ» и «Каникул в Простоквашино».

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Своими работами в честь старта шестого сезона «Рика и Морти» поделился художник Прокопий Уляшов, известный под ником Prokky.

Автор вдохновился стилями нескольких известных советских мультипликаторов, а за основу взял популярную и мемную сцену «Приключение на 20 минут» из шестого эпизода третьего сезона «Рика и Морти».

В стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва — «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег»

В стиле Давида Черкасского — «Остров сокровищ», «Приключения Капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит»

В стиле Леонида Носырева — «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый» и «Волшебное кольцо»