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Кино и сериалы
DTF

Российский художник показал, как бы выглядел сериал «Рик и Морти», если бы над ним работали советские мультипликаторы Статьи редакции

В том числе в стиле «Острова сокровищ» и «Каникул в Простоквашино».

1175 просмотров

Своими работами в честь старта шестого сезона «Рика и Морти» поделился художник Прокопий Уляшов, известный под ником Prokky.

Автор вдохновился стилями нескольких известных советских мультипликаторов, а за основу взял популярную и мемную сцену «Приключение на 20 минут» из шестого эпизода третьего сезона «Рика и Морти».

В стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва — «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег»

В стиле Давида Черкасского — «Остров сокровищ», «Приключения Капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит»

В стиле Леонида Носырева — «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый» и «Волшебное кольцо»

В стиле Аркадия Шера — «Каникулы в Простоквашино», «Приключения Васи Куролесова»

#сериалы #мультфильмы

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15 комментариев
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 Кляр Клецков

Надо в стиле мультика про казаков. А ещё про хоккеистов

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Musca

Как мы узнали из вчерашней серии, отпустите прошлое, дебилы.

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Сменю ка имя на всякий случай

Ты же не путаешь заслуженную дань уважения с неумением отпускать прошлое?

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Musca

Уважение? Я ещё могу, туда-сюда, посмеяться вот с этого:
https://www.youtube.com/watch?v=EQDFN9sd_s8
Но не с того уёбищного говна, которое в посте. Какие учителя, такие и ученики.

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ехинедо

Попадание в стиль на троечку

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Eifet

Боже, меня от советской рисовки всегда в кошмары кидало. До сих пор спокойно на нее смотреть не могу

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Персональный Валера
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Плюс-минус трамвай

Надеюсь, Прокопий прочтет этот коммент и будет лучше готовиться к своим проектам: художники-постановщики 1-й серии Простоквашино, т.е. первоначальные создатели экранных образов, - Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов. Аркадий Шер, что называется, рядом не стоял.
Неприятное неуважение к памяти двух художников, создавших мега-популярных персонажей.

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Dan

Никак бы он не выглядел, посадили бы на бутылку мультипликаторов

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MMM123

В стиле "если бы у бабушки были яйца..."

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Хороший Вахтёр

Всрато

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Quidem

Сейчас конечно самое время по советской мультипликации ностальгировать

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Ахтубинский Подводный Флот

Да простят меня боги...

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Burakku Soru

Ни одну серию не смотрел.

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Буржуазный рубин

Ну такое

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