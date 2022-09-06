Сериал о жизни в России в будущем.

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Компания ivi совместно с Zebra Hero Films начала съёмки комедийного сериала «Оливье и роботы». Проект расскажет о столкновении технологий ближайшего будущего с российской действительностью, пишут «Бюллетень кинопрокатчика» и «Мир Фантастики».

В первый сезон войдут шесть самостоятельных историй:

В новелле «Знакомство» главный герой приезжает познакомиться с родителями своей девушки, но оказывается, что они умерли и оцифровали свое сознание. Теперь они — умный дом. Маленькая ложь парня привносит в семью ссору, техника в доме начинает сражаться друг с другом.

Новелла «Учитель года» расскажет о несчастном случае: учительнице литературы пересаживают половину мозга бойца ММА. Она получает его профессиональные навыки, но теряет работу в школе.



«Робот Всеволод» — псевдо-документальный фильм про человека, который пять лет притворялся роботом в доме у подслеповатой старушки. После её смерти Всеволод вынужден вернуться в свою семью, к жене и ребёнку. Выясняется, что за прошедшие пять лет Всеволод так сильно привык притворяться роботом, что забыл, что такое на самом деле быть человеком.



История «Привет, Андрей!» посвящена девушке, которая неожиданно узнаёт, что целый год встречалась с одним из шести клонов её парня.



«Процесс» расскажет об адвокате, которой достается абсурдное дело. Её клиент сломал кофемашину с ИИ, но ему вменяют убийство первой степени и требуют семь лет лишения свободы, ведь искусственный интеллект ничем не отличается от гражданина — платит налоги, чтит законы и работает во благо общества.



Новелла «Храброе сердце» — о курьере, который остаётся без работы из-за роверов-доставщиков и становится бомжом. Чтобы не умереть с голоду он начинает грабить их.

