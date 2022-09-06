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Кино и сериалы

Онлайн-кинотеатр ivi объявил о старте съёмок комедийного сериала «Оливье и роботы». В шоу сыграет Леонид Каневский Статьи редакции

Сериал о жизни в России в будущем.

594 просмотров

Компания ivi совместно с Zebra Hero Films начала съёмки комедийного сериала «Оливье и роботы». Проект расскажет о столкновении технологий ближайшего будущего с российской действительностью, пишут «Бюллетень кинопрокатчика» и «Мир Фантастики».

В первый сезон войдут шесть самостоятельных историй:

  • В новелле «Знакомство» главный герой приезжает познакомиться с родителями своей девушки, но оказывается, что они умерли и оцифровали свое сознание. Теперь они — умный дом. Маленькая ложь парня привносит в семью ссору, техника в доме начинает сражаться друг с другом.
  • Новелла «Учитель года» расскажет о несчастном случае: учительнице литературы пересаживают половину мозга бойца ММА. Она получает его профессиональные навыки, но теряет работу в школе.
  • «Робот Всеволод» — псевдо-документальный фильм про человека, который пять лет притворялся роботом в доме у подслеповатой старушки. После её смерти Всеволод вынужден вернуться в свою семью, к жене и ребёнку. Выясняется, что за прошедшие пять лет Всеволод так сильно привык притворяться роботом, что забыл, что такое на самом деле быть человеком.
  • История «Привет, Андрей!» посвящена девушке, которая неожиданно узнаёт, что целый год встречалась с одним из шести клонов её парня.
  • «Процесс» расскажет об адвокате, которой достается абсурдное дело. Её клиент сломал кофемашину с ИИ, но ему вменяют убийство первой степени и требуют семь лет лишения свободы, ведь искусственный интеллект ничем не отличается от гражданина — платит налоги, чтит законы и работает во благо общества.
  • Новелла «Храброе сердце» — о курьере, который остаётся без работы из-за роверов-доставщиков и становится бомжом. Чтобы не умереть с голоду он начинает грабить их.

Главные роли исполнят Леонид Каневский, Семён Серзин, Гоша Куценко, Ирина Горбачёва, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Ольга Медынич и другие. Выход шоу запланирован на 2023 год.

#новости #сериалы #киберпанк

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18 комментариев
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 olsen
Сериал о жизни в России в будущем.

трагикомедия

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Святой торшер

Каневский играет 100 клонов-роботов?

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Геологический браслет

Будет как в «я робот»
Тысячи клонов каневского поднимут восстание

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Природный череп

За материал спасибо. Сериал выглядит как очередная унылость русского кинематографа.

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Вася

Любовь, оливье и роботы

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ВTopHuk

Оливье, смерть и поллитра

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Александр Сирота
"Оливье и роботы"

ха-ха-ха вот умора, ну комики даете, смешней названия для комедии не придумать, ржунемагу(нет)

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DeusExTV

я думал что он умер..

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Finkel

он же не гослинг в драйве

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DeusExTV
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Jerod alp

Да всем насрать... Но это уже другая история

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YDenis

Сколько можно, роботы, искуственные мозги. Люся, ботан и супербаба, проект Анна Николаевна, киберферма. Заводы стоят - одни роботы в стране!
А второй сезон как назовёте? Роботы два ноль? Ничего себе как оригинально!
Раньше были сериалы про ментов, потом про мажоров, затем про войну и теперь вот про роботов. Сценаристы в стране - импотенты!

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Ничтожный дым

столько сериальных сценаристов и ни одного нормального игрового

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Скоро будет до свидания

Вытащили хайпового дядьку чтобы попытаться развеселить застойных россияк. Т.е. пытаются кровати передвигать а надо сжечь весь публичный дом

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Zloy eNot

Название, конечно , зачетное! Первоначально выбирали между:
" Едят ли роботы оливье?" или " Хня на тарелке и велосипед"

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Спящая сова

Возможно что-то приличное и будет. Но пока предчувствия не очень хорошие

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Электронный самолет

Ненавижу оливье

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Петров-Васечкин.

дебилы даже свое название придумать не могут

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