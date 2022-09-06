Онлайн-кинотеатр ivi объявил о старте съёмок комедийного сериала «Оливье и роботы». В шоу сыграет Леонид Каневский Статьи редакции
Сериал о жизни в России в будущем.
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Компания ivi совместно с Zebra Hero Films начала съёмки комедийного сериала «Оливье и роботы». Проект расскажет о столкновении технологий ближайшего будущего с российской действительностью, пишут «Бюллетень кинопрокатчика» и «Мир Фантастики».
В первый сезон войдут шесть самостоятельных историй:
- В новелле «Знакомство» главный герой приезжает познакомиться с родителями своей девушки, но оказывается, что они умерли и оцифровали свое сознание. Теперь они — умный дом. Маленькая ложь парня привносит в семью ссору, техника в доме начинает сражаться друг с другом.
- Новелла «Учитель года» расскажет о несчастном случае: учительнице литературы пересаживают половину мозга бойца ММА. Она получает его профессиональные навыки, но теряет работу в школе.
- «Робот Всеволод» — псевдо-документальный фильм про человека, который пять лет притворялся роботом в доме у подслеповатой старушки. После её смерти Всеволод вынужден вернуться в свою семью, к жене и ребёнку. Выясняется, что за прошедшие пять лет Всеволод так сильно привык притворяться роботом, что забыл, что такое на самом деле быть человеком.
- История «Привет, Андрей!» посвящена девушке, которая неожиданно узнаёт, что целый год встречалась с одним из шести клонов её парня.
- «Процесс» расскажет об адвокате, которой достается абсурдное дело. Её клиент сломал кофемашину с ИИ, но ему вменяют убийство первой степени и требуют семь лет лишения свободы, ведь искусственный интеллект ничем не отличается от гражданина — платит налоги, чтит законы и работает во благо общества.
- Новелла «Храброе сердце» — о курьере, который остаётся без работы из-за роверов-доставщиков и становится бомжом. Чтобы не умереть с голоду он начинает грабить их.
Главные роли исполнят Леонид Каневский, Семён Серзин, Гоша Куценко, Ирина Горбачёва, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Ольга Медынич и другие. Выход шоу запланирован на 2023 год.
трагикомедия
Каневский играет 100 клонов-роботов?
Будет как в «я робот»
Тысячи клонов каневского поднимут восстание
За материал спасибо. Сериал выглядит как очередная унылость русского кинематографа.
Любовь, оливье и роботы
Оливье, смерть и поллитра
ха-ха-ха вот умора, ну комики даете, смешней названия для комедии не придумать, ржунемагу(нет)
я думал что он умер..
он же не гослинг в драйве
Да всем насрать... Но это уже другая история
Сколько можно, роботы, искуственные мозги. Люся, ботан и супербаба, проект Анна Николаевна, киберферма. Заводы стоят - одни роботы в стране!
А второй сезон как назовёте? Роботы два ноль? Ничего себе как оригинально!
Раньше были сериалы про ментов, потом про мажоров, затем про войну и теперь вот про роботов. Сценаристы в стране - импотенты!
столько сериальных сценаристов и ни одного нормального игрового
Вытащили хайпового дядьку чтобы попытаться развеселить застойных россияк. Т.е. пытаются кровати передвигать а надо сжечь весь публичный дом
Название, конечно , зачетное! Первоначально выбирали между:
" Едят ли роботы оливье?" или " Хня на тарелке и велосипед"
Возможно что-то приличное и будет. Но пока предчувствия не очень хорошие
Ненавижу оливье
дебилы даже свое название придумать не могут