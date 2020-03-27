На политических шоу смешалось всё: реакция на карантин, российская помощь Италии и конспирология.

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Программа «Место встречи»​

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам на фоне пандемии Covid-19. Президент объявил о нерабочей неделе, поддержке малого бизнеса, введении новых налогов и выплатах детям. Российские компании отказались уходить на каникулы, а предприниматели остались недовольны мерами властей и потребовали оказать им реальную поддержку во время кризиса.

TJ посмотрел выпуски политических программ «60 минут» («Россия 1»), «Время покажет» (Первый канал) и «Место встречи» (НТВ). В передачах повторяли, что Россия, в отличие от Италии, подготовилась к пандемии, радовались, что российская военная техника теперь «беспрепятственно ездит по стране НАТО» и надеялись, что итальянцы не проявят себя «шизофрениками», поддержав санкции против России.

Ведущие повторяли, что «очень упреждающие меры» помогают России контролировать Covid-19

В передачах «60 минут», «Время покажет» и «Место встречи» ведущие придерживались одного мнения о нерабочей неделе, объявленной Путиным: это не просто выходные, а карантин, при котором всем россиянам надо сидеть дома. Скабеева сообщила, что нарушителей будут «жесточайшим образом штрафовать».

Ведущие передач «Время покажет» Артём Шейнин и «60 минут» Ольга Скабеева несколько раз подчеркнули, что только российские «очень и очень упреждающие меры» по борьбе с коронавируом нам помогут. По их мнению, из-за ранних действий властей в России не будет сценария Италии и Испании.

С ведущими не согласился политолог Кирилл Яковлев. По его мнению, в России зафиксировано всего трое погибших из-за коронавируса, потому что причиной смерти указывают «что угодно, кроме Covid-19». Скабеева возразила ему тем, что ВОЗ хвалит действия России, а за распространение «фейк-ньюс» политологу может грозить наказание.

По мнению политика Михаила Конева, россиянам нельзя перекладывать ответственность за распространение коронавируса в стране на государство. Конев считает, что власть даёт людям возможность самостоятельно изолироваться, не вводя войска и комендантский час. Политик Борис Надеждин предположил, что власти, вводя нерабочую неделю, проверяют население на «взрослость».

Гости программ отмечали, что бизнесмены «нагнетают», а на самом деле «нормально» воспринимают нерабочую неделю

Политик Владимир Гутенёв сказал, что предприниматели «нормально» воспринимают, что им придётся оплачивать нерабочую неделю. Бизнес на время освобождают от части налогов, а банки предоставляют беспроцентный кредит для выплат затрат сотрудникам. Член Совета Федерации Сергей Калашников возразил, что после нескольких месяцев простоя бизнеса кредиты нечем будет выплачивать.

По мнению политика Артёма Кирьянова, большой бизнес и ритейлеры «нагнетают», а на их просьбы не надо реагировать: «У них есть подушка безопасности минимум на полтора месяца».

В «Месте встречи» ведущий рассказывал о мерах поддержки экономики страны в виде повышения налогов для вкладчиков, при этом на экране новый налог выделяли «позитивным» зелёным цветом. Ведущий Андрей Норкин высмеял тех, кто возмущён налогом на доход от вкладов — по его мнению, если у россиянина есть миллион рублей, то найдётся и «шесть тысяч» для оплаты налога.

Скриншот с сайта Ntv.ru

Экономист Никита Кричевский раскритиковал поддержку семей выплатами в течение трёх месяцев. По его мнению, деньги будут выделяться из материнского капитала, а если семья его уже потратила на ипотеку, то выплаты не получат.

На «Первом» канале отметили, что вероятность умереть от диареи выше, чем от пневмонии

Китаевед Николай Вавилов предположил, что паника из-за коронавируса началась не из-за его опасности, а из-за жёстких мер китайских властей. По мнению Вавилова, Китай «навёл панику», чтобы урегулировать экономику, а количество жертв Covid-19 для страны — «капля в море».

Ведущий шоу «Время покажет» Артём Шейнин несколько раз акцентировал внимание на том, что коронавирус не так страшен, каким его хотят выставить. Шейнин отметил, что по статистике ВОЗ ежегодно в мире от гриппа умирают около 650 тысяч человек, а от диареи больше 500 тысяч. Он подчеркнул, что вероятность заразиться туберкулёзом, гриппом или подцепить диарею намного выше, чем заболеть пневмонией от коронавируса. Шейнину возразил политик Борис Надеждин: « Я не слышал, чтобы ВОЗ объявляла пандемию поноса ».

Смертность от сезонного гриппа составляет 0,1%, а от Covid-19 с учётом бессимптомных заражённых — 1%, что в 10 раз больше. Диарея действительно уносит в год около 500 тысяч детей, но чаще всего это происходит в развивающихся странах из-за инфекций.

Гости предполагали, что Россия помогает Италии безвозмездно, а не для набора «политических очков»

В начале программ показали сюжеты о том, как с коронавирусом не справляются системы здравоохранения Италии, Испании, Великобритании и США. Ведущие отметили, что этим государствам не хватает больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и спецодежды, поэтому им якобы приходится работать в «мусорных мешках», а трупы хранить во временных моргах. Скабеева подчеркнула, что в России к пандемии коронавируса давно готовы и регионы обеспечены всем необходимым.

В шоу «Место встречи» показали ролики из Италии, на которых врачи одеваются в мусорные мешки Скриншот с сайта Ntv.ru

В программе «Место встречи» и в двух эфирах — дневном и вечернем — «60 минут» показали ролики о российской помощи Италии. В них военные из России патрулировали и очищали итальянские улицы. Ведущий «Места встречи» Андрей Норкин рассказал, что жители Италии написали «десятки» благодарных сообщений на страницы посольства в Фейсбуке. Скабеева подчеркнула, что сейчас наша военная техника может беспрепятственно ездить по стране НАТО.

Участники дискуссии отметили, что Россия помогает Италии «от души», но понадеялись, что итальянцы не смогут поддержать санкции против России летом. По мнению ведущего «Места встречи» Ивана Трушко, поддержка санкций Италией будет — «шизофренией».