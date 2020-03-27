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Екатерина Кузнецова
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На ТВ хвалят меры Путина против Covid-19: критикуют тех, кто ими недоволен, и смеются над «нагнетающими» бизнесменами Материал редакции

На политических шоу смешалось всё: реакция на карантин, российская помощь Италии и конспирология.

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Программа «Место встречи»​

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам на фоне пандемии Covid-19. Президент объявил о нерабочей неделе, поддержке малого бизнеса, введении новых налогов и выплатах детям. Российские компании отказались уходить на каникулы, а предприниматели остались недовольны мерами властей и потребовали оказать им реальную поддержку во время кризиса.

TJ посмотрел выпуски политических программ «60 минут» («Россия 1»), «Время покажет» (Первый канал) и «Место встречи» (НТВ). В передачах повторяли, что Россия, в отличие от Италии, подготовилась к пандемии, радовались, что российская военная техника теперь «беспрепятственно ездит по стране НАТО» и надеялись, что итальянцы не проявят себя «шизофрениками», поддержав санкции против России.

Ведущие повторяли, что «очень упреждающие меры» помогают России контролировать Covid-19

В передачах «60 минут», «Время покажет» и «Место встречи» ведущие придерживались одного мнения о нерабочей неделе, объявленной Путиным: это не просто выходные, а карантин, при котором всем россиянам надо сидеть дома. Скабеева сообщила, что нарушителей будут «жесточайшим образом штрафовать».

Ведущие передач «Время покажет» Артём Шейнин и «60 минут» Ольга Скабеева несколько раз подчеркнули, что только российские «очень и очень упреждающие меры» по борьбе с коронавируом нам помогут. По их мнению, из-за ранних действий властей в России не будет сценария Италии и Испании.

С ведущими не согласился политолог Кирилл Яковлев. По его мнению, в России зафиксировано всего трое погибших из-за коронавируса, потому что причиной смерти указывают «что угодно, кроме Covid-19». Скабеева возразила ему тем, что ВОЗ хвалит действия России, а за распространение «фейк-ньюс» политологу может грозить наказание.

По мнению политика Михаила Конева, россиянам нельзя перекладывать ответственность за распространение коронавируса в стране на государство. Конев считает, что власть даёт людям возможность самостоятельно изолироваться, не вводя войска и комендантский час. Политик Борис Надеждин предположил, что власти, вводя нерабочую неделю, проверяют население на «взрослость».

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Гости программ отмечали, что бизнесмены «нагнетают», а на самом деле «нормально» воспринимают нерабочую неделю

Политик Владимир Гутенёв сказал, что предприниматели «нормально» воспринимают, что им придётся оплачивать нерабочую неделю. Бизнес на время освобождают от части налогов, а банки предоставляют беспроцентный кредит для выплат затрат сотрудникам. Член Совета Федерации Сергей Калашников возразил, что после нескольких месяцев простоя бизнеса кредиты нечем будет выплачивать.

По мнению политика Артёма Кирьянова, большой бизнес и ритейлеры «нагнетают», а на их просьбы не надо реагировать: «У них есть подушка безопасности минимум на полтора месяца».

В «Месте встречи» ведущий рассказывал о мерах поддержки экономики страны в виде повышения налогов для вкладчиков, при этом на экране новый налог выделяли «позитивным» зелёным цветом. Ведущий Андрей Норкин высмеял тех, кто возмущён налогом на доход от вкладов — по его мнению, если у россиянина есть миллион рублей, то найдётся и «шесть тысяч» для оплаты налога.

Скриншот с сайта Ntv.ru

Экономист Никита Кричевский раскритиковал поддержку семей выплатами в течение трёх месяцев. По его мнению, деньги будут выделяться из материнского капитала, а если семья его уже потратила на ипотеку, то выплаты не получат.

На «Первом» канале отметили, что вероятность умереть от диареи выше, чем от пневмонии

Китаевед Николай Вавилов предположил, что паника из-за коронавируса началась не из-за его опасности, а из-за жёстких мер китайских властей. По мнению Вавилова, Китай «навёл панику», чтобы урегулировать экономику, а количество жертв Covid-19 для страны — «капля в море».

Ведущий шоу «Время покажет» Артём Шейнин несколько раз акцентировал внимание на том, что коронавирус не так страшен, каким его хотят выставить. Шейнин отметил, что по статистике ВОЗ ежегодно в мире от гриппа умирают около 650 тысяч человек, а от диареи больше 500 тысяч. Он подчеркнул, что вероятность заразиться туберкулёзом, гриппом или подцепить диарею намного выше, чем заболеть пневмонией от коронавируса. Шейнину возразил политик Борис Надеждин: «Я не слышал, чтобы ВОЗ объявляла пандемию поноса».

Смертность от сезонного гриппа составляет 0,1%, а от Covid-19 с учётом бессимптомных заражённых — 1%, что в 10 раз больше. Диарея действительно уносит в год около 500 тысяч детей, но чаще всего это происходит в развивающихся странах из-за инфекций.

Гости предполагали, что Россия помогает Италии безвозмездно, а не для набора «политических очков»

В начале программ показали сюжеты о том, как с коронавирусом не справляются системы здравоохранения Италии, Испании, Великобритании и США. Ведущие отметили, что этим государствам не хватает больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и спецодежды, поэтому им якобы приходится работать в «мусорных мешках», а трупы хранить во временных моргах. Скабеева подчеркнула, что в России к пандемии коронавируса давно готовы и регионы обеспечены всем необходимым.

В шоу «Место встречи» показали ролики из Италии, на которых врачи одеваются в мусорные мешки Скриншот с сайта Ntv.ru

В программе «Место встречи» и в двух эфирах — дневном и вечернем — «60 минут» показали ролики о российской помощи Италии. В них военные из России патрулировали и очищали итальянские улицы. Ведущий «Места встречи» Андрей Норкин рассказал, что жители Италии написали «десятки» благодарных сообщений на страницы посольства в Фейсбуке. Скабеева подчеркнула, что сейчас наша военная техника может беспрепятственно ездить по стране НАТО.

Участники дискуссии отметили, что Россия помогает Италии «от души», но понадеялись, что итальянцы не смогут поддержать санкции против России летом. По мнению ведущего «Места встречи» Ивана Трушко, поддержка санкций Италией будет — «шизофренией».

Как человек, который получил помощь для своих граждан в самый необходимый момент, чтобы они не умирали, может спустя два месяца сказать: «Давайте продлим санкции к чёртовой матери»?

Иван Трушко
ведущий «Места встречи»

#тв #covid19 #россия

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39 комментариев
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Виталий Лановой

24

Честно, эти рожи с телека настолько надоели уже неинтересно, что они там говорят. Сочувствую Кате, которой пришлось всё это смотреть.

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Mr. LoveJoy

Виталий
2

А её кто-то заставлял? Ну я имею в виду, что пускай несут всю эту чушь, нафига вообще внимание на них обращать

Ответить

Привет_от Господа

Mr.
1

бля, эти шизофреники с повестками "раздутая истерия" формируют повестку 80 миллионов деградантов вокруг тебя, которые слышат эту хуйню про грипп и диарею, и потом идут на улицу с радостным кашлем 

Ответить

Уютный Багажник

9

Интересно, доживём ли мы до того момента когда они тупо будут вылизывать жопы правящего класса в прямом эфире?  

Ответить

Аккаунт

Уютный
8

А сейчас они чем занимаются?

Ответить

Уютный Багажник

Аккаунт
5

Я про буквальный процесс говорил.

Ответить

Не уважаю чиновников

Уютный
2

Если коронка нас и их не скосит - доживём.

Ответить

Евгений Большаков

2

кто смотрит - там про Украину еще говорят?) 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Евгений
17

хочешь посмотрю для тебя? мне уже вообще всё равно

Ответить

Уютный Багажник

Екатерина
7
Ответить

Poe Ghost

Екатерина
2

Катерина, заканчивай с этим, иначе скоро тебе понравится, и ты подружишься с кремлеботами ТэЖэ.

Отрицание
Злость
Торг
Депрессия
*ты здесь*
Принятие

Ответить

Екатерина Кузнецова

Poe
2

Пишешь так, будто это что-то плохое

Ответить

Poe Ghost

Екатерина
1

Изоляция явно не пошла тебе на пользу, кто-то другой говорит за тебя. Катя, держись, ведь

Ответить

Екатерина

Poe
3

I’m fine

Ответить

Poe Ghost

Екатери…
1

Не грусти, не болей, высыпайся! Цмок.

Ответить

Екатерина

Poe
1

❤️

Ответить

Dmitry Shiryaev

Екатери…
0

ты выглядишь нездоровой =/

Ответить

Екатерина

Dmitry
0

Здорова, просто плакала, читая о погибших

Ответить

Audrey Donya

Екатери…
1

Признайся, курнула, чтоб с ума не сойти от просмотра тв-херни

Ответить

Екатерина

Audrey
0

Не, я за трезвую жизнь

Ответить

Litnikov Danil

Екатерина
1
Ответить

Dear Moscow,

Евгений
0

 там про Украину еще говорят?

Не смотрю ТВ много лет, но не удивлюсь, если нет. В последнее время целый набор просеров по этому направлению, подчёркивающих бездарность нашего елбасы. 

Разве что в деле с Боингом какие-то прожилки здравого смысла наклёвываются.

Ответить

Романелло Кивогенс

4

Участники дискуссии отметили, что Россия помогает Италии «от души», но понадеялись, что итальянцы не смогут поддержать санкции против России летом. По мнению ведущего «Места встречи» Ивана Трушко, поддержка санкций Италией будет — «шизофренией».

Нет, Свет, ты не подумай: я привёл тебя в ресторан и подарил "айфон" без всякой задней мысли, просто "от души". Но если ты после всего этого так и не дашь, то будешь мерзкой сукой-динамщицей.

Ответить

Уютный Багажник

Романелло
1

Только вот, судя по отзывам, мы им не айфон привезли, а говна на лопате. 

Ответить

Митя Простомолотов

Уютный
0

каким отзывам?

Ответить

Mmmax

3

Думал на Украине и Навальном дно пробили, но по коронавирусу и в преддверии полной экономической жопы в уши лить - это пздц.

Ответить

Sergey Volkov

Mmmax
3

Из всего этого пиздеца меня больше бесят бумеры, которые верят во всю эту чушь

Ответить

Mmmax

Sergey
2

Ниче, отец нации по программе затягивания поясов и до них дойдет. Когда жрать совсем нечего станет, уже не до четамухохлов и Навального станет.

Ответить

No Name

Mmmax
1

Будто сейчас на 7 тысяч в месяц есть что жрать, когда половина уйдет на коммуналку, а другая половина на жилье (если свое, то это хорошо. Но цены на жилье сейчас кусаются)

Ответить

Litnikov Danil

Sergey
0

Даже среди них уже не все верят.

Ответить

No Name

Litnikov
0

Пожалуйста, покажите таких. Я вижу только как такие кричат и говорят, что специально раздули, загнивающий запад не справляется и т.п

Ответить

Загадочный Паша

3

количество жертв Covid-19 для Китая — «капля в море».

Ключевая хуйня. Такая же позиция у подобных ублюдков и по России, и по "можем повторить" и т.д. будьте уверены.

Участники дискуссии отметили, что Россия помогает Италии «от души», но понадеялись, что итальянцы не смогут поддержать санкции против России летом.

Скабеева подчеркнула, что сейчас наша военная техника может беспрепятственно ездить по стране НАТО.

Было бы полезно это продемонстрировать итальянской общественности, когда у них гибнут сотни людей каждый день.

 
 

Ответить

ouxen

1

Скабеева подчеркнула, что сейчас наша военная техника может беспрепятственно ездить по стране НАТО.

Ееее, смогли повторить!

Ответить

Не уважаю чиновников

0

Панчвидзе, я чую твой запах в этой студии. Но не вижу тебя...

Ответить

Vladislav Donets

0

Когда твоя работа, пиздеть пока правда не начнёт просачиваться из всех шелей.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Кто о чём, а шейнин о говне.

Ответить

No Name

Ипполит
0

У кого что болит...

Ответить

Митя Простомолотов

0

скажите пожалуйста, что значит нарушителей каратина будут строжайше наказывать? это кого имеют ввиду? предприятия или людей. если людей то я не понял

Ответить

Екатерина Кузнецова

Митя
0

Да щас все подряд грозят штрафами то за нарушение карантина, то за легкомысленное отношение к коронавирусу. Хотя о каких штрафах речь, если карантин не ввели? Только если за нарушение больными условий изоляции

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