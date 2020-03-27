Прямой эфир
На политических шоу смешалось всё: реакция на карантин, российская помощь Италии и конспирология.
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам на фоне пандемии Covid-19. Президент объявил о нерабочей неделе, поддержке малого бизнеса, введении новых налогов и выплатах детям. Российские компании отказались уходить на каникулы, а предприниматели остались недовольны мерами властей и потребовали оказать им реальную поддержку во время кризиса.
TJ посмотрел выпуски политических программ «60 минут» («Россия 1»), «Время покажет» (Первый канал) и «Место встречи» (НТВ). В передачах повторяли, что Россия, в отличие от Италии, подготовилась к пандемии, радовались, что российская военная техника теперь «беспрепятственно ездит по стране НАТО» и надеялись, что итальянцы не проявят себя «шизофрениками», поддержав санкции против России.
В передачах «60 минут», «Время покажет» и «Место встречи» ведущие придерживались одного мнения о нерабочей неделе, объявленной Путиным: это не просто выходные, а карантин, при котором всем россиянам надо сидеть дома. Скабеева сообщила, что нарушителей будут «жесточайшим образом штрафовать».
Ведущие передач «Время покажет» Артём Шейнин и «60 минут» Ольга Скабеева несколько раз подчеркнули, что только российские «очень и очень упреждающие меры» по борьбе с коронавируом нам помогут. По их мнению, из-за ранних действий властей в России не будет сценария Италии и Испании.
С ведущими не согласился политолог Кирилл Яковлев. По его мнению, в России зафиксировано всего трое погибших из-за коронавируса, потому что причиной смерти указывают «что угодно, кроме Covid-19». Скабеева возразила ему тем, что ВОЗ хвалит действия России, а за распространение «фейк-ньюс» политологу может грозить наказание.
По мнению политика Михаила Конева, россиянам нельзя перекладывать ответственность за распространение коронавируса в стране на государство. Конев считает, что власть даёт людям возможность самостоятельно изолироваться, не вводя войска и комендантский час. Политик Борис Надеждин предположил, что власти, вводя нерабочую неделю, проверяют население на «взрослость».
Политик Владимир Гутенёв сказал, что предприниматели «нормально» воспринимают, что им придётся оплачивать нерабочую неделю. Бизнес на время освобождают от части налогов, а банки предоставляют беспроцентный кредит для выплат затрат сотрудникам. Член Совета Федерации Сергей Калашников возразил, что после нескольких месяцев простоя бизнеса кредиты нечем будет выплачивать.
По мнению политика Артёма Кирьянова, большой бизнес и ритейлеры «нагнетают», а на их просьбы не надо реагировать: «У них есть подушка безопасности минимум на полтора месяца».
В «Месте встречи» ведущий рассказывал о мерах поддержки экономики страны в виде повышения налогов для вкладчиков, при этом на экране новый налог выделяли «позитивным» зелёным цветом. Ведущий Андрей Норкин высмеял тех, кто возмущён налогом на доход от вкладов — по его мнению, если у россиянина есть миллион рублей, то найдётся и «шесть тысяч» для оплаты налога.
Экономист Никита Кричевский раскритиковал поддержку семей выплатами в течение трёх месяцев. По его мнению, деньги будут выделяться из материнского капитала, а если семья его уже потратила на ипотеку, то выплаты не получат.
Китаевед Николай Вавилов предположил, что паника из-за коронавируса началась не из-за его опасности, а из-за жёстких мер китайских властей. По мнению Вавилова, Китай «навёл панику», чтобы урегулировать экономику, а количество жертв Covid-19 для страны — «капля в море».
Ведущий шоу «Время покажет» Артём Шейнин несколько раз акцентировал внимание на том, что коронавирус не так страшен, каким его хотят выставить. Шейнин отметил, что по статистике ВОЗ ежегодно в мире от гриппа умирают около 650 тысяч человек, а от диареи больше 500 тысяч. Он подчеркнул, что вероятность заразиться туберкулёзом, гриппом или подцепить диарею намного выше, чем заболеть пневмонией от коронавируса. Шейнину возразил политик Борис Надеждин: «Я не слышал, чтобы ВОЗ объявляла пандемию поноса».
В начале программ показали сюжеты о том, как с коронавирусом не справляются системы здравоохранения Италии, Испании, Великобритании и США. Ведущие отметили, что этим государствам не хватает больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и спецодежды, поэтому им якобы приходится работать в «мусорных мешках», а трупы хранить во временных моргах. Скабеева подчеркнула, что в России к пандемии коронавируса давно готовы и регионы обеспечены всем необходимым.
В программе «Место встречи» и в двух эфирах — дневном и вечернем — «60 минут» показали ролики о российской помощи Италии. В них военные из России патрулировали и очищали итальянские улицы. Ведущий «Места встречи» Андрей Норкин рассказал, что жители Италии написали «десятки» благодарных сообщений на страницы посольства в Фейсбуке. Скабеева подчеркнула, что сейчас наша военная техника может беспрепятственно ездить по стране НАТО.
Участники дискуссии отметили, что Россия помогает Италии «от души», но понадеялись, что итальянцы не смогут поддержать санкции против России летом. По мнению ведущего «Места встречи» Ивана Трушко, поддержка санкций Италией будет — «шизофренией».
Честно, эти рожи с телека настолько надоели уже неинтересно, что они там говорят. Сочувствую Кате, которой пришлось всё это смотреть.
А её кто-то заставлял? Ну я имею в виду, что пускай несут всю эту чушь, нафига вообще внимание на них обращать
бля, эти шизофреники с повестками "раздутая истерия" формируют повестку 80 миллионов деградантов вокруг тебя, которые слышат эту хуйню про грипп и диарею, и потом идут на улицу с радостным кашлем
Интересно, доживём ли мы до того момента когда они тупо будут вылизывать жопы правящего класса в прямом эфире?
кто смотрит - там про Украину еще говорят?)
ты выглядишь нездоровой =/
там про Украину еще говорят?
Не смотрю ТВ много лет, но не удивлюсь, если нет. В последнее время целый набор просеров по этому направлению, подчёркивающих бездарность нашего елбасы.
Разве что в деле с Боингом какие-то прожилки здравого смысла наклёвываются.
Участники дискуссии отметили, что Россия помогает Италии «от души», но понадеялись, что итальянцы не смогут поддержать санкции против России летом. По мнению ведущего «Места встречи» Ивана Трушко, поддержка санкций Италией будет — «шизофренией».
Нет, Свет, ты не подумай: я привёл тебя в ресторан и подарил "айфон" без всякой задней мысли, просто "от души". Но если ты после всего этого так и не дашь, то будешь мерзкой сукой-динамщицей.
Только вот, судя по отзывам, мы им не айфон привезли, а говна на лопате.
Думал на Украине и Навальном дно пробили, но по коронавирусу и в преддверии полной экономической жопы в уши лить - это пздц.
Из всего этого пиздеца меня больше бесят бумеры, которые верят во всю эту чушь
Даже среди них уже не все верят.
количество жертв Covid-19 для Китая — «капля в море».
Ключевая хуйня. Такая же позиция у подобных ублюдков и по России, и по "можем повторить" и т.д. будьте уверены.
Участники дискуссии отметили, что Россия помогает Италии «от души», но понадеялись, что итальянцы не смогут поддержать санкции против России летом.
Скабеева подчеркнула, что сейчас наша военная техника может беспрепятственно ездить по стране НАТО.
Было бы полезно это продемонстрировать итальянской общественности, когда у них гибнут сотни людей каждый день.
Скабеева подчеркнула, что сейчас наша военная техника может беспрепятственно ездить по стране НАТО.
Ееее, смогли повторить!
Когда твоя работа, пиздеть пока правда не начнёт просачиваться из всех шелей.
Кто о чём, а шейнин о говне.
скажите пожалуйста, что значит нарушителей каратина будут строжайше наказывать? это кого имеют ввиду? предприятия или людей. если людей то я не понял