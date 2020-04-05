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Объясняет юрист «Правозащиты Открытки».
Московские власти объявили о создании базы данных с фотографиями заражённых коронавирусом Covid-19 и тех, кто попадает в группу риска. При нарушении обязательного режима изоляции таких людей намерены фиксировать с помощью камер видеонаблюдения, штрафовать и, по словам спикера Мосгордумы, принудительно отправлять в клиники до конца карантина.
1 апреля Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции: для физических лиц — 4 тысячи рублей, при повторном нарушении или с использованием автомобиля — 5 тысяч рублей. Вместе с тем депутаты приняли закон о применении системы видеонаблюдения, чтобы выявлять нарушителей.
Методы контроля зависят от категории, к которой относится гражданин. Те, кто не попадает в группу риска, должны контролироваться полицией и общественными патрулями на улицах.
А те, кто находится в «наибольшей зоне риска» — в том числе заражён коронавирусом, недавно вернулся из-за границы, контактировал с больными или проходит лечение на дому – попадут в базу данных с фото. Это нужно, чтобы фиксировать попытки таких граждан выйти из дома в том числе на камеры видеонаблюдения. Такие люди обычно расписываются в уведомлении о необходимости изоляции — документе, который оформляется по предписанию санитарного врача.
В СМИ обратили внимание на создание базы данных 3 апреля, когда спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал об этом в эфирах «Первого канала» и «Москвы 24».
Инициатива по созданию такой базы вызывает вопросы, особенно на фоне уже существующих мер во время карантина. Юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников специально для TJ разобрался, как метод контроля должен работать, насколько он законен и можно ли сохранить персональные данные.
Порядок ведения базы, о которой говорят депутаты, регулируется постановлением правительства от 31 марта. Оператором выступает Минздрав.
Получается, собирать информацию будут врачи, а обрабатывать органы исполнительной власти, то есть данные будут доступны в том числе и МВД. Важно обозначить: если вы проходите лечение на дому, и приходит участковый, чтобы вас сфотографировать или переписать данные (как это уже часто бывает) — вы можете отказываться. Поскольку те данные, которые нужны были «в целях предотвращения распространения» вируса, у вас уже переписали.
В приложении к временным правилам содержится исчерпывающий перечень сведений, которые внесут в базу. Снова важный момент — в этом перечне нет фотографии. Так что инициатива, о которой высказался Шапошников, не соответствует правилам, указанным в постановлении.
Помимо мартовского постановления правительства, инициатива властей попадает в сферу закона о персональных данных. В нём прописано, что субъект принимает решение о предоставлении его персональных данных свободно, своей волей и в своём интересе, а согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Так что у вас уже есть два документа, на которые можно ссылаться для отказа от фотографирования.
Какой бы напряжённой ни была сегодняшняя ситуация с коронавирусом, она не будет длиться вечно. А гарантий уничтожения базы данных с фотографиями, или хотя бы гарантий того, что она не будет распространена среди широкого круга лиц, власти не дают.
«Правозащита Открытки» рекомендует гражданам, которые могут подвергнуться такому анкетированию, внимательно знакомиться с документами, которые им предлагают подписать. И советует принимать решение о предоставлении согласия на обработку своих персональных данных осознанно и по своей воле, не забывая про официальные нормативные акты и федеральные законы.
А существует база загран паспортов? Там же вроде часто делают фотографии на месте. Или вообще простых паспортов?