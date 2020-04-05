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Сергей Звезда
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Власти Москвы создают базу с фото заражённых коронавирусом и «группы риска». Можно ли не делать снимок Материал редакции

Объясняет юрист «Правозащиты Открытки».

8 комментариев
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Московские власти объявили о создании базы данных с фотографиями заражённых коронавирусом Covid-19 и тех, кто попадает в группу риска. При нарушении обязательного режима изоляции таких людей намерены фиксировать с помощью камер видеонаблюдения, штрафовать и, по словам спикера Мосгордумы, принудительно отправлять в клиники до конца карантина.

Кто, как подразумевается, должен попасть в базу данных с фото

1 апреля Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции: для физических лиц — 4 тысячи рублей, при повторном нарушении или с использованием автомобиля — 5 тысяч рублей. Вместе с тем депутаты приняли закон о применении системы видеонаблюдения, чтобы выявлять нарушителей.

Методы контроля зависят от категории, к которой относится гражданин. Те, кто не попадает в группу риска, должны контролироваться полицией и общественными патрулями на улицах.

А те, кто находится в «наибольшей зоне риска» — в том числе заражён коронавирусом, недавно вернулся из-за границы, контактировал с больными или проходит лечение на дому – попадут в базу данных с фото. Это нужно, чтобы фиксировать попытки таких граждан выйти из дома в том числе на камеры видеонаблюдения. Такие люди обычно расписываются в уведомлении о необходимости изоляции — документе, который оформляется по предписанию санитарного врача.

В СМИ обратили внимание на создание базы данных 3 апреля, когда спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал об этом в эфирах «Первого канала» и «Москвы 24».

Камеры, которые установлены на каждом подъезде в городе, будут отслеживать, чтобы заражённые люди или попадающие в эту категорию не выходили на улицу. При подписании обязательства нахождения дома человек фотографируется, эта фотография размещается в базе. Если он выходит на улицу, камера видит его лицо, сравнивает с базой, пошёл сигнал. [...]

Человек нарушил режим, нарушил СанПиН, и он будет отвезён в обсерваторий — это перепрофилированные клиники, куда человек помещается до окончания карантина.

Алексей Шапошников
спикер Мосгордумы

Инициатива по созданию такой базы вызывает вопросы, особенно на фоне уже существующих мер во время карантина. Юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников специально для TJ разобрался, как метод контроля должен работать, насколько он законен и можно ли сохранить персональные данные.

У кого в руках окажутся ваши данные

Порядок ведения базы, о которой говорят депутаты, регулируется постановлением правительства от 31 марта. Оператором выступает Минздрав.

  • Обрабатывать и хранить данные будут местные власти с Федеральным медико-биологическим агенством — ФМБА, которое разрабатывает препарат от коронавируса и уже представило спорный препарат;
  • Поставщиками персональных данных обозначены медицинские организации. По всей видимости, речь идёт об организациях, в которых поставлен диагноз, и ФМБА.

Получается, собирать информацию будут врачи, а обрабатывать органы исполнительной власти, то есть данные будут доступны в том числе и МВД. Важно обозначить: если вы проходите лечение на дому, и приходит участковый, чтобы вас сфотографировать или переписать данные (как это уже часто бывает) — вы можете отказываться. Поскольку те данные, которые нужны были «в целях предотвращения распространения» вируса, у вас уже переписали.

То, что фотографирование добровольно, отмечал и сам спикер Мосгордумы. «Фотографии заразившихся с их согласия будут помещаться в специальную базу, и так мы сможем сохранить москвичей от других горожан, которые нарушают режим самоизоляции», — рассказывал ТАСС Шапошников.

Ещё раз — обязательно ли фотографироваться

В приложении к временным правилам содержится исчерпывающий перечень сведений, которые внесут в базу. Снова важный момент — в этом перечне нет фотографии. Так что инициатива, о которой высказался Шапошников, не соответствует правилам, указанным в постановлении.

Помимо мартовского постановления правительства, инициатива властей попадает в сферу закона о персональных данных. В нём прописано, что субъект принимает решение о предоставлении его персональных данных свободно, своей волей и в своём интересе, а согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Так что у вас уже есть два документа, на которые можно ссылаться для отказа от фотографирования.

Что в итоге делать

Какой бы напряжённой ни была сегодняшняя ситуация с коронавирусом, она не будет длиться вечно. А гарантий уничтожения базы данных с фотографиями, или хотя бы гарантий того, что она не будет распространена среди широкого круга лиц, власти не дают.

«Правозащита Открытки» рекомендует гражданам, которые могут подвергнуться такому анкетированию, внимательно знакомиться с документами, которые им предлагают подписать. И советует принимать решение о предоставлении согласия на обработку своих персональных данных осознанно и по своей воле, не забывая про официальные нормативные акты и федеральные законы.

#карантинвроссии #covid19 #законы

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8 комментариев
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Taktischer Corgi

6

Всё ещё думаете, что они так борятся с распространением вируса? 🤣

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Последовательный блик

4

Юристам пора бы перестать что-то пояснять в стране, забившей на юрисдикцию.
Как скажет властьимущий рандомного ранга, так и будет.

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ouxen

3

У кого в руках окажутся ваши данные

Всех, кому не лень

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Валерий Колосов

0

Бегущий по лезвию 2029

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Мистер Блондин

0

А существует база загран паспортов? Там же вроде часто делают фотографии на месте. Или вообще простых паспортов?

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Французский паук например

Мистер
0

Есть, но качество не то

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badResistor

0

Сообщение удалено

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Чистый калькулятор

0

На Горбушке очевидно же, ну или на Савке может быть 

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