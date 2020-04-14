Вы тоже можете поделиться историей своего бизнеса в комментариях — подробности в начале материала.

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Фото Dumskaya.net

25 марта Владимир Путин объявил о «нерабочей» неделе с сохранением зарплаты из-за коронавируса, а позже продлил ограничения до 30 апреля. На это время закрылись все офисы, рестораны, общественные места и непродовольственные магазины, кроме предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городов.

В качестве меры поддержки государство отсрочило необходимость выплачивать налоги, кроме НДС, но бизнесу этих мер оказалось недостаточно. Для малого и среднего бизнеса сейчас самое тяжёлое время за долгие годы из-за обвала рубля и пандемии коронавируса.

TJ пообщался с представителями малого бизнеса — многим нечем платить зарплату и аренду, а кто-то закрывается совсем. Поговорить сразу со всеми предпринимателями невозможно, но мы постарались охватить самые разные сферы.

Вы можете рассказать в комментариях или в новом посте, с какими трудностями во время карантина столкнулся ваш бизнес — возможно, другие пользователи захотят вас поддержать. Нам интересно узнать, чем вы занимаетесь, сможете ли вы обеспечить зарплатой всех сотрудников, пошёл ли арендодатель навстречу во время карантина и сможете ли ваш бизнес преодолеть кризис. Пожалуйста, соблюдайте правила:

— расскажите о своём деле искренне, не копируя пресс-релиз;

— сделайте это либо в комментариях под этим постом, либо создайте новый пост с хэштегом #бизнеснакарантине;

— пользователи могут оказать вам любую поддержку, но не нужно призывать их перевести вам деньги. Будет лучше, если они сами решат заказать ваш продукт или услугу;

— нельзя рассказывать о бизнесе по продаже алкоголя, табака, наркотиков и любой нелегальной деятельности.

Туристическая сфера, как и ожидалось, в сильнейшем упадке

Авторские туры «Let's Travel»

Мы организуем авторские туры в Африку, Японию, Исландию, Южную Америку, США и по другим направлениям. Поездки начали отменяться ещё с середины марта, когда во многих странах закрыли границы.

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Сотрудники, которые ездят с группами в путешествия, сейчас не работают и находятся в режиме ожидания. Сотрудники, занимающиеся документами, работают до сих пор — нагрузка стала только больше из-за переоформлений, отмен бронирований и возвратов билетов.

Мы не понимаем, когда сможем вернуться на рынок и сможем ли вообще. По самому позитивному прогнозу возобновим работу в сентябре. Клиенты остались — в базу входит около тысячи человек. Многие из них нас поддержали — не стали требовать возврата денег за оплаченные путешествия, а согласились перенести их в счёт будущих поездок. Некоторые даже вносят открытую предоплату, например, дают тысячу долларов со словами «Когда всё нормализуется, выберу, куда поеду. А пока они вам понадобятся, чтобы существовать до восстановления бизнеса».

Были те, кто хотел вернуть деньги, но мы не смогли бы отменить бронь у авиакомпаний, отелей и достопримечательностей — все они сейчас возвращают их только ваучерами, которыми можно воспользоваться в будущем.

Ключевая проблема в том, что по некоторым прогнозам, в туристической отрасли обанкротится около 70% компаний, а в них могут попасть наши подрядчики: авиакомпании, отели и сервисы по аренде машин. Есть места, где на огромной местности есть только один отель — если он закроется, то жить там будет просто негде, соответственно, из маршрута это место придётся исключать.

Сейчас мы в режиме ожидания — общаемся с подрядчиками о возвратах, отменах, переоформляем договоры клиентам. Если сможем вернуться к работе в сентябре — для нас кризис будет не так страшен.

Сервис с сертификатами на отдых в отелях «Cuva»

«Cuva» — подарочные сертификаты на отдых в необычных отелях и загородных клубах России. Получатель сертификата сам решает, куда, когда и с кем отправиться — выбрать всё это можно на сайте.

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Уменьшение количества продаж случилось после введения режима самоизоляции: люди перестали собираться на дни рождения и другие события. Тогда мы поняли, что нужно перестраиваться и адаптироваться к новым реалиям. Снизили цены на сертификаты и сделали бесплатную бесконтактную доставку. После этого продажи начали понемногу восстанавливаться. По просьбам клиентов продлеваем сроки уже купленных сертификатов или переносим даты поездок в отели, так как многие из них закрыты до 1 июня.

В нашей команде 20 человек, не считая курьеров и авторов. Больше половины из них и раньше были на удалёнке. Сейчас так работают все сотрудники, кроме курьеров и службы упаковки. Упаковщик продолжает работать в коворкинге — его владелец пошёл навстречу и сейчас мы платим не за 12, а за одно место. Сотрудников не сокращаем и не отправляем в отпуск — даже ещё одного наняли.

Мы не рассчитываем на возвращение в офис и восстановление прежнего объёма продаж раньше июля. Надеюсь, что государство в кратчайшее время предпримет реальные меры поддержки пострадавших отраслей, иначе многие компании не переживут этот кризис.

Для читателей TJ мы даём скидку 500 рублей на заказ сертификата по промокоду «TJOURNAL».

Визовый центр «Mood Travels», Москва

«Mood Travels» занимается оформлением виз во все страны мира. Сейчас центр продолжает работать, но количество оформляемых виз сильно сократилось. Спад спроса произошёл тогда, когда в России начали обсуждать закрытие границ с другими странами.

Центр работает удалённо — если надо забрать или доставить документы, пользуется курьерскими службами. Раньше в день принимали около 10-15 заявок, а сейчас — всего одну в неделю. Визы до сих пор можно оформить в Канаду, Австралию, Грецию и Италию, но спроса, тем более на итальянскую визу, нет.

Некоторые клиенты отдают документы и оплачивают услуги, чтобы начать оформление сразу после окончания пандемии. Когда коронавирус отступит и карантин снимут, центр продолжит работать, но восстановление займёт какое-то время — финансовое положение многих ухудшится и останется страх посещения других стран.

Туристическое агентство «Sky Travel», Астрахань

Агентство «Sky Travel» сейчас не работает, как и весь туристический бизнес. В Астрахани объявлен карантин, пропуска сотрудникам не дают, так как туристическая отрасль не входит в перечень необходимых предприятий. Но даже без этого фактора бизнес перестал бы существовать.

Сотрудники агентства ушли по обоюдному согласию — решили, что лучше встать на биржу труда и получать хоть какие-то деньги, чем сидеть без работы и без зарплаты неопределённое количество времени.

Поездки сейчас никто не планирует и не переносит, потому что люди не понимают, когда ситуация наладится. Астрахань — небольшой провинциальный город, бизнес пострадал сильно, соответственно клиентам не до отдыха, многим не на что жить.

Оставшиеся сотрудники работают из дома: принимают претензии и пересылают туроператорам. Клиенты просят вернуть деньги за туры, но проблема в том, что туроператоры не делают возвраты, а оставляют деньги в качестве депозита. Тем, кто согласен обменять купленный тур на депозит, планируем перенос не раньше, чем на сентябрь.

В целом в бизнесе дела плохи — от государства поддержки никакой, кроме отсрочки налогов. Только налоги всё равно придётся выплачивать спустя полгода — непонятно, чем их платить, если возможности заработать нет.

Клининговые службы лишаются клиентов, салоны красоты простаивают, а учебные курсы переходят в онлайн

Клининговая служба «Black Cleaning», Москва

Сегодня клининговые компании переживают критический момент — наша служба «Black Cleaning» не исключение. С началом пандемии и в течение двух месяцев постоянные клиенты и компании отказываются от обслуживания. С введением новых ограничительных мер клиентов нет совсем, так что пришлось приостановить работу — но не закрыть компанию. С пониманием относимся к сотрудникам — не сокращаем штат и стараемся помогать, но постоянная зарплата выплачивается только за проделанную работу.

С началом эпидемии мы начали предоставлять скидки, а после карантина хотим снизить цены и пойти навстречу нашим клиентам в сложной финансовой ситуации в стране. Вы сможете заказать уборку своего дома или офиса после снятия ограничений в Москве — за дезинфицирование можете не переживать, у наших сотрудников есть целый набор средств.

Школа вокала «Vocal Mix», Москва

Сейчас у нас два филиала школы в Москве. В ноябре 2019 открывала вторую школу и все деньги из «подушки безопасности» вложила в неё. Перед карантином не было свободных записей и не хватало преподавателей — спрос был высоким. Тогда запланировали открытие ещё одного филиала в Москве в мае, а позже — в Петербурге. Сейчас планы, конечно, пришлось сдвинуть.

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С введением карантинных мер школы пришлось временно закрыть, но часть учеников продолжает заниматься онлайн. У меня сплочённый коллектив, поэтому к сложностям в компании все отнеслись с пониманием. Мы разбили выплату зарплат, но выдаём их регулярно. С арендодателями договорились о рассрочке оплаты за март, а на апрель будем просить существенную скидку. Ждём информацию от правительства — может, малому бизнесу решат помочь, в чём сомневаюсь.

В сложившейся ситуации вижу несколько плюсов: появилось время для создания образовательной платформы, которой раньше некогда было заниматься, и я поняла, что выстраивала правильные отношения с сотрудниками и арендодателями, раз они идут мне навстречу.

Таможенное оформление «ИнТрейд-Ассист», Воронеж

Занимаемся таможенным оформлением — заполняем декларации на импортные и экспортные товары. Наша деятельность связана с активностью клиентов — если они работают, мы тоже. Сокращение объёма работы наблюдалось ещё в январе, но не придали этому значения. В феврале и марте роста продаж тоже не было.

С 1 апреля мы на удалёнке — арендодатель закрыл здание на карантин. У нас всего четыре сотрудника — одного отправил в неотгуленный отпуск, второго, бухгалтера, пришлось сократить. Теперь бухгалтерией снова занимаюсь я. Двое оставшихся сотрудников — одни из лучших специалистов в регионе, поэтому терять их не хочу. Пока плачу зарплату, но пришлось её урезать.

Сотрудники начали искать подработку, но найти ничего не могут — сейчас все компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью приостановили работу. Что будет дальше я не знаю, надеюсь, что российская экономика справится с этим кризисом.

Студия красоты, Петербург. У студии пока нет названия

В конце февраля после продолжительной работы на дому мы с сестрой решили открыть студию красоты: она занимается маникюром, а я колористикой. Быстро нашли помещение и несколько недель делали ремонт. Студия должна была открыться в середине марта, но из-за задержки доставки мебели открытие перенеслось на 1 апреля.

28 марта объявили о «нерабочей неделе» и открытие перенеслось на неопределённый срок. На ремонт, оборудование и материалы у нас ушло около 700 тысяч — часть из накоплений, а часть дали родители. Плату за аренду мы внесли за три месяца — сейчас никаких арендных каникул и скидок из-за карантина нам не предоставили. Хорошо, что сотрудников у нас нет.

Знаю, что многие студии в Петербурге продолжают работать даже во время карантина, но мы пока ждём снятия ограничений. Не знаю, сколько продержимся.

SMM-агентство Артемия Сергитова

Спрос на таргетированную рекламу в агентстве пока не упал и заказчиков меньше не стало. Ушла часть клиентов — салоны красоты, кальянные и все, кто не может выйти в онлайн. На смену им пришли сервисы по доставке еды с большими бюджетами.

В моей команде только я и помощник — если нужно, подключаю сотрудников на аутсорс, поэтому даже при худшем сценарии сокращать штат мне бы не пришлось. Прогнозы только позитивные — может даже получиться масштабироваться во время кризиса.

Бары переходят на доставку, а у кофеен и кондитерских упал спрос

Кофейня-кондитерская «SweetCup», Москва

У нас три кофейни «SweetCup» в Москве. Клиентов стало меньше за две недели до объявление карантина — уже тогда мы почувствовали трудности. После подписания Собяниным указа о закрытии всех кафе и ресторанов, кроме тех которые работают на доставку или на вынос, нам пришлось закрыть кофейни, что работали через зал, а не в окно.

Фото @sweetcup_coffeelab

Половина сотрудников ушла в отпуск, а остальные работают по сокращённому графику — никого не увольняем. Выручка в работающих кофейнях упала в 4-5 раз — фактически работаем в минус, но так есть возможность хоть что-то заработать сотрудникам на зарплату. Оплату сотрудникам не задерживаем и выплачиваем полностью.

Арендодатели дали скидку 40-50%, но и их нужно где-то взять. Апрель переживём без кредитов, но если карантин затянется, то придётся думать, что делать дальше — о закрытии пока стараюсь не думать.

Для читателей TJ кофейня предоставляет скидку 20% до конца каникул — пароль «TJournal». Бар, Одинцово. По просьбе владельца не раскрываем название заведения

У меня есть бар и несколько пивных магазинов в городе — в пивных выручка только увеличилась. Бар сейчас работает только на доставку.

Зарплаты сотрудников всего бара выплачивались из выручки зала. С закрытием выручка упала на 50% — зарабатываем сейчас только на доставке. В баре было около 30 сотрудников, официантов и барменов пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск, так как платить им нечем. Из-за сокращения прибыли в баре, пришлось урезать зарплату оставшимся сотрудникам на 30-40%, либо добавлять рабочие часы в смену.

Курьеров взяли больше, так как количество доставок увеличилось. При этом маржинальность заказов минимальная из-за затрат на курьеров и контейнеры для доставки. Delivery Cub пошёл навстречу бизнесу и сократил комиссию, а «Яндекс.Еда» — нет (Официально «Яндекс.Еда» обнулила комиссию для ресторанов со своими курьерами).

Многие поставщики закрылись в первую «нерабочую» неделю, но сейчас работают, повысив цены. Бар сократил закупку продуктов, но утилизировать их после закрытия бара не пришлось — доставка работать не прекращала.

Заказов сейчас много, пробовали даже сделать круглосуточную доставку, но это не так востребовано. Чтобы повысить продажи, делаем рекламу в местных пабликах во «ВКонтакте». За счёт доставки получается как-то выживать и выплачивать зарплаты сотрудникам. Прогнозы на будущее пока не строю, но и ни на что хорошее не надеюсь — думаю искать альтернативу бару, если не переживём кризис и закроемся.

Торты на заказ «Cake Dealer», Москва

Я выпекаю торты и капкейки «Cake Dealer» на заказ, в том числе для праздников и свадеб — весной и летом мероприятия являются моим основным доходом.

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Первая «бомба» ударила по мне в середине марта — тогда все школы и университеты перешли на свободное посещение. В один день отменилось несколько мероприятий, а в течение пяти дней — все праздники, запланированные на март.

Через полторы недели я вернула все предоплаты за апрель и май. Хорошо то, что я смогла всё вернуть и никому не осталась должна. Но из-за этого за неделю до оплаты жилья и кредита я осталась совсем без денег. Новых заказов мало — из-за паники никто ничего не отмечает. Отменили как крупные праздники, так и небольшие дни рождения.

Штата у меня нет — всю работу беру на себя, даже некоторые доставки, поэтому работу у меня никто не теряет. У меня был свой курьер, но недавно осталась без него, потому что параллельно он работал таксистом, а таксопарк обязал его вернуть арендованный автомобиль на время «каникул».

Мне не нужно оплачивать работу сотрудников и аренду помещения, поэтому я смогу продолжить работать после кризиса, главное — продержаться. Благодарна всем заказчикам, которые поддержали меня в этом месяце, но что будет дальше — непонятно.

Цветочные магазины и бренды одежды тоже ощутили кризис

Производство и продажа гранолы «Granola Lab»

Занимаемся производством и продажей гранолы «Granola Lab» — оптом и в розницу. В конце марта оптовые клиенты начали заказывать в два раза больше, чем обычно. В нашем интернет-магазине увеличился средний чек, а на маркетплейсах всплеск продаж. Связываю это с тем, что гранола долго и легко хранится — её удобно покупать про запас.

Гранола​ Фото @granola.lab

Офисных сотрудников перевели на удалёнку — в офис выходит только один дежурный в день. Производство мы остановить не можем, поэтому оно продолжает работать. Сотрудникам на производстве раздали маски и антисептики, измеряем температуру перед началом каждой смены. Зарплаты из-за кризиса не сокращаю и постараюсь этого не делать в будущем.

Надеюсь, что в мае ограничения снимут и мы начнём возвращаться к привычной жизни. На нас влияет общая экономическая ситуация — продукт не самый дешёвый, потенциальные покупатели будут экономить и это может сильно отобразиться на прибыли. Сейчас мы сделали скидку 15% для покупателей по промокоду «ВСЁБУДЕТХОРОШО».

Цветочная студия «Летний день», Москва

Студия «Летний день» занимается созданием букетов, свадебной флористикой и декором. С момента введения карантина мы работали только на доставку по выходным, соблюдая все меры предосторожности.

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В первые недели карантина количество заказов снизилось, но это совпало со стандартным спадом продаж после 8 марта, так что мы были к этому готовы. Появилась проблема с наличием свежих цветов у поставщика — поставки в Москву стали реже, практически все цветочные базы закрылись.

Сейчас с введением пропусков и закрытием почти всего бизнеса мы вынуждены остановить работу полностью. Заказы от клиентов продолжают поступать — многим хочется видеть дома свежие цветы или дистанционно поздравлять родных и друзей, но реализовывать заказы мы не можем.

Арендодатели пошли навстречу — на время карантина аренду оплачивать не нужно, что существенно облегчает ситуацию. Зарплату сотрудникам продолжаем выплачивать. У нас небольшая команда, каждого мы ценим и расставаться ни с кем не готовы.

Сейчас удалённо проходим обучение, запустили новый проект с растениями для дома и готовимся к свадебному сезону — рано или поздно он наступит. В январе вложили немалую сумму в ремонт студии и планировали окупить его до лета, но верим, что скоро всё наладится и сможем продолжить работу.

Бренд одежды «Gate31», Санкт-Петербург

Коронавирус парализовал работу магазина «Gate31» в Петербурге — работать остался только интернет-магазин. Сначала компания планировала продолжать работать в офисе и на производстве, но сейчас не может отшивать одежду на новый сезон, потому что не знает, сколько ещё продлится «режим изоляции».

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Интернет-магазин продолжает работать, доставляет заказы с возможностью примерки. Все изделия для безопасности обрабатываются паром температурой 98-99 градусов. Чтобы сохранить всех сотрудников, выручка от продаж за апрель пойдёт только на их зарплаты — сокращать работников компания пока не планирует.