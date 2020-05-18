Что изменится в законе о полиции и отразится ли это на жизни россиян — мнение юриста.

В закладки

Фото с сайта Госдумы

13 мая правительство внесло в Государственную думу проект поправок в федеральный закон «О полиции». Авторы документа утверждают, что недостаточно широкие полномочия мешают полицейским «эффективно исполнять свои обязанности», и закон поможет закрыть их «практические потребности».

TJ поговорил с адвокатом Виталием Черкасовым, специализирующимся на полицейском произволе, о том, поменяется ли что-то на практике после изменения закона.

Главное, что хотят изменить в законе «О полиции»

Полицейский «при возникновении обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью» не будет обязан представляться: называть гражданам свою должность, звание и фамилию (поправка к статье 5);



К перечню случаев, в которых полицейский может применить огнестрельное оружие против гражданина (куда входят, например освобождение заложников, пресечение побега из тюрьмы и обезвреживание животного) предлагают добавить фразу «иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». А что конкретный сотрудник сочтёт для себя угрозой, непонятно (к ст. 24);

В законе хотят отдельно прописать право полицейских вскрывать автомобили и другие транспортные средства (к ст. 15, подробности — ниже);

Основания для проникновения в жильё расширят — раньше полицейским разрешалось делать это только для задержания подозреваемых. В статью добавят лиц, застигнутых на месте преступления, скрывающихся после этого или тех, на кого потерпевшие или очевидцы указывают как на «совершивших деяние, содержащее признаки преступления» (к ст. 15);

Предлагается прописать, что полиция имеет право оцеплять не просто «участки местности», но и «территории, жилые помещения и другие объекты». Если граждане, оказавшиеся в зоне оцепления, откажутся от личного осмотра, проверки вещей, транспорта и груза, их не выпустят оттуда, так же, как и не допустят на территорию отказавшихся от проверки. Ранее оцеплять жилые помещения можно было только «для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом», в новой версии закона для этого достаточно тех же причин, какие нужны для оцепления участка улицы (к ст. 16);



В статью о правовой защите полицейских хотят добавить, что они освобождаются от ответственности «за действия при выполнении обязанностей и в связи с реализацией [своих] прав», если эти действия не противоречат нормативным правовым актам (к ст. 30).

Что за пункт со вскрытием автомобиля и когда это могут применить

Полицейский может проникнуть в автомобиль и сейчас, например, сославшись на статьи УК о крайней необходимости и обоснованном риске. Но в законе «О полиции» это никак отдельно не прописано, и формально сотрудник имеет право прибегнуть к жёстким методам, только если попытался решить ситуацию всеми допустимыми мерами, и это не сработало. Если же его действия окажутся необоснованными, он может понести ответственность.

В статью 15 «Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» предлагают добавить новую часть — «Вскрытие транспортного средства». Согласно законопроекту, полицейские должны иметь право вскрыть автомобиль в восьми случаях:

для спасения жизни граждан; для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС;

для пресечения преступления;

для задержания правонарушителя в состоянии опьянения;

для осмотра транспортного средства на предмет запрещённых предметов (формально у полицейского должны быть «основания полагать», что в машине находятся такие вещи, как, например, оружие, наркотические, психотропные или сильнодействующие ядовитые вещества);

для осмотра транспортного средства на предмет запрещённых вещей;

для проверки сообщения об угрозе террористического акта;

для установления обстоятельств несчастного случая.



Перед вскрытием машины полицейский должен представиться, предупредить о своём намерении и разъяснить причину. Но он может этого не делать, если решит, что «промедление создаёт угрозу жизни и здоровью» его или других граждан. Кроме того, вскрыть автомобиль можно будет и без владельца . Главное — проинформировать его об этом в течение следующих 24 часов.

Полицейский может принять решение о вскрытии, основываясь на показаниях очевидцев или потерпевших, если те назовут владельца автомобиля виновником «деяния, содержащего признаки преступления». Кроме того, законопроект предполагает освобождение полиции от ответственности за вред , причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства.

Для чего внесли этот законопроект и к чему приведёт его принятие — объясняет юрист

Виталий Черкасов адвокат, сотрудничает с международной правозащитной группой «Агора», специализируется на полицейском произволе

Многие из этих практик применяются в повседневной жизни, их осталось только оформить в виде закона. Всем давно известно, что сотрудник полиции, если это не в его интересах, не будет представляться. На массовых мероприятиях полицейские выхватывают людей, не объясняя причин. Им кричат: «Представьтесь». Они это не делают, хотя обязаны, и не несут никакой ответственности. Я не знаю ни одного случая, когда после обжалования этих действий прокуратура, МВД и суд признали бы, что полицейский нарушил закон.

Идея разрешить полицейским не представляться, скорее всего, навеяна тем, что в последнее время они любят скрывать лица, чтобы их не идентифицировали. И законадатель идёт им навстречу. А это очень серьёзная проблема для любого гражданина, который попал под горячую руку сотрудника полиции. Многие заявления о пытках и истязаниях не доходят до суда, потому что следственные органы не могут установить, кого привлекать к отчетственности: полицейские не представились, на лицах у них были маски. Поправки к закону создадут дополнительные трудности для граждан.

Я хорошо помню, как в начале 1990-х был принят новый закон «О милиции», в котором строго очерчены основания для применения оружия. Они выстраданы, проверены временем, кровью, исковерканными судьбами людей, которые так или иначе применяли это оружие.

Возникает вопрос: зачем размывать эти строго ограниченные нормы и предлагать каждому сотруднику исходить из своего жизненного опыта, возникшей обстановки, личного поведения.



Какая может быть в его отношении «иная угроза», если в законе уже есть норма: сотрудник полиции может применять табельное оружие, если жизни или здоровью его либо иных граждан создаётся опасность. Если на него совершено нападение и у него пытаются отобрать оружие. Это тоже часто вызывало вопросы. Как это понять? На каком этапе можно уже расценивать происходящее, как нападение с целью отобрать оружие и применить его? Человек приблизился на достаточно короткое расстояние, протянул руку, коснулся пистолета либо автомата — вот, это уже основание. Всё это есть и в ныне действующем законе.

Сейчас нет никаких оснований для того, чтобы расширять полномочия. Наоборот, нужен более жёсткий надзор за действиями полицейских.

В последние десятилетия этот контроль всё больше ослабляется. Я с 2004 года занимаюсь полицейским произволом и могу сказать: в «нулевых» было намного легче добиться возбуждения дела и привлечения к ответственности сотрудника полиции, совершившего что-то противоправное. Сейчас это стало значительно труднее. Виновных в пытках и незаконном применении оружия и спецсредств практически невозможно наказать.

Если полицейский на дежурстве выстрелит в человека, на место происшествия первыми приедут ответственные от его руководства. И от того, как они согласуют действия и представят картину происшествия, зависит дальнейшее развитие событий. Часто обстоятельства фальсифицируются в интересах ведомства. Поэтому, в первую очередь, следовало бы рассмотреть вопрос об усиленном контроле, а не дополнительных полномочиях.

Уже больше года мы добиваемся возбуждения дела против сотрудника, применившего насилие к организатору первомайской демонстрации в Петербурге Александру Шушеву. На демонстрацию по какой-то причине не пропустили колонну, в которой шли либералы. Шушев подошёл к ответственному от полиции, чтобы выяснить в чём дело. На видеозаписи видно, что они спокойно беседовали, пока неожиданно со спины на Шушева не набросился «космонавт» в полном обмундировании и не повалил его на асфальт.

В 8 случаях из 10 против полицейского невозможно возбудить дело: либо его личность не могут установить, либо следственные и судебные органы делают всё возможное, чтобы надлежащий ход расследования не был осуществлён.

Отбор в органы правопорядка у нас осуществляется не на таком высоком уровне, чтобы каждый сотрудник свято соблюдал законы и никогда не допускал фальсификаций. Полицейские научились моделировать ситуации в зависимости от поставленной задачи. Казалось бы, одиночное пикетирование осталось у нас неподконтрольным. Что в этой ситуации делают сотрудники полиции? Когда нужно «винтить» всех, они говорят, якобы на пикетчика поступило заявление от бдительного гражданина, что он мешает проходу или совершил какое-то правонарушение, и забирают его в отдел, «чтобы во всём разобраться». На самом же деле никакого бдительного гражданина нет, просто человека нужно удалить с улицы, промариновать его в отделе и выпустить.

Если поправки примут, это позволит недобросовестным полицейским использовать их в корыстных целях. Допустим, сотрудник замешан в каких-то махинациях и хочет надавить на человека. Он найдёт кучу оснований, чтобы обставить дело так: поступил звонок от не представившегося гражданина, который сказал, что в таком-то автомобиле лежит неразрешённое вещество. Вскрыли машину, подложили наркотики, возбудили дело.

То же самое касается оппонентов власти. Что помешает создать такой сценарий в отношении гражданского активиста, надоевшего местным властям? Так было в «деле Сети». Машину одного из фигурантов решили обыскать. Он утверждал, что автомобиль неисправен, на нём даже двери не закрывались, и он давно на нём не ездил. Тем не менее, в салоне сразу «нашли» пистолет.

Законопроект внесло правительство, МВД будет за него обеими руками, поэтому помешать его принятию может только какая-то более глобальная проблема, как коронавирус помешал провести голосование по поправкам к Конституции.

На практике я вижу, что полицейские уверены в своей безнаказанности. Складывается ощущение, что руководство внушает им: «Работайте. А, в случае чего, легко будут возбуждаться дела по 318 и 319 статьям (за оскорбление и нападение в отношении представителя власти — прим. TJ). И эти дела будут доходить до суда». Поэтому они и ведут себя так раскрепощённо, понимая, что гражданина в любую минуту можно «упаковать» под уголовную ответственность.

В соцсетях возмущаются законопроектом и шутят о новых полномочиях полицейских

Особенной критике в соцсетях подверглись пункты про вскрытие автомобиля и использование огнестрельного оружия. В итоге это переросло в ироничное перечисление полномочий, которыми тоже можно наделить полицейских — от разрешения не платить налоги до смешивания водки с пивом.

птица @mils_dove @SUPPORT_C_MAPCA Дальше, я так понимаю, полицейским будет разрешено разбирать граждан на органы, если им это кажется необходимым?

Мöжим öбнулить!🏴‍☠️ @antoxatoxa0608 Полицейским разрешат изымать еду у посетителей Макдональдса

Brutto💢 @Brutto275 @MarchDok 'Полиции разрешат вскрывать автомобили что бы отжимать магнитолки, и входить в жильё что бы брать, что понравится"..

Рыбасло @laslorybaslo

Полицейским разрешат бить женщин некрасивых

Полицейским разрешат не пропускать пожарных

Полицейским разрешат сбиваться на ударных @A_Kapustin Полицейским разрешат мешать водку с пивомПолицейским разрешат бить женщин некрасивыхПолицейским разрешат не пропускать пожарныхПолицейским разрешат сбиваться на ударных

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin полицейским разрешат по кредиту не платить

полицейским разрешат пьяными водить

полицейским разрешат просить телефон, да не сны, отдам, братан у меня симка своя

полицейским разрешат чтоб и брат был судья