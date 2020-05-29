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Акции проходят во многих городах, но в Миннеаполисе — самый серьёзный протест. Трамп назвал бунтующих бандитами.
В США третий день продолжаются уличные протесты, которые начались после гибели Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, задушенного полицейским при задержании. Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.
Справедливого расследования требуют и американские знаменитости. А сказанная Флойдом перед смертью фраза «Я задыхаюсь» снова стала лозунгом протестного движения, как и в 2014 году, когда полицейский задушил афроамериканца Эрика Гарнера.
46-летний афроамериканец Джордж Флойд работал охранником в магазине. 25 мая полиция задержала его, заподозрив в подделке документов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.
В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.
Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса извинился перед семьёй Флойда и всеми чернокожими жителями города. А ФБР начало расследование действий полиции. Несмотря на это, на следующий день в Миннеаполисе вспыхнули протесты.
На следующий день после смерти Флойда жители Миннеаполиса начали проводить массовые акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Протесты проходят под лозунгами «Я задыхаюсь» и „Black Lives Matter“ (движение против насилия в отношении чернокожего населения — прим. TJ).
Часть протестующих стали разбивать витрины, кидать в полицейских бутылки и камни, а те применили к ним слезоточивый газ и световые гранаты. В ночь на 28 мая начались серьёзные столкновения, которые сопровождаются пожарами. В городе участились случаи грабежа и вандализма, передаёт FOX News. Протестующие подожгли полицейский участок. Один человек погиб: его застрелил владелец ломбарда, решивший, что это грабитель.
Прокуратура штата Миннесота Эрика Макдональд заявила о полномасштабном расследовании гибели Флойда и призвала прекратить уличные беспорядки. Помогать полиции, по словам очевидцев, приехала Национальная гвардия. Но официально Трамп пока только угрожает ввести её в город.
Акции памяти Джорджа Флойда проходят и в других городах.
«Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере Дональд Трамп. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Кроме того, он заявил, что если местные власти не смогут «взять себя в руки и вернуть город под контроль», ему придётся ввести в Миннеаполис войска Национальной гвардии.
В соцсетях президента раскритиковали за то, что он назвал протестующих бандитами.
Твиттер ограничил доступ к записи Трампа. Прочитать её можно только после дисклеймера о том, что твит содержит героизацию насилия.
О гибели Джорджа Флойда высказались многие американские знаменитости. Они осудили жестокость полиции и потребовали провести честное расследование их действий.
Гибель Джорджа Флойда многие сравнивают с тем, как в 2014 году при задержании был задушен 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер. Именно после его смерти активисты стали использовать лозунг «Я задыхаюсь». И Гарнер, и Флойд повторяли эту фразу во время удушения.
Жюри присяжных решило не предъявлять обвинению офицеру Пантелео, который применил к Гарнеру удушающий приём, и в Нью-Йорке начались протесты. За две недели до объявления решения по делу Гарнера обвинение не стали предъявлять офицеру, застрелившему безоружного темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне, и это спровоцировало массовые беспорядки.
20 декабря 2014 года афроамериканец Измаил Бринсли застрелил в упор двух полицейских в Нью-Йорке. Он назвал это местью за Брауна и Гарнера.
Трамп назвал его участников бандитами.
Как можно обосраться уже в подводке материала, который писали аж два дня. Трамп назвал бандитами не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины.
Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.
Какой-то путинский новояз. Акция против насилия привела к пожарам. Ага, случайно возникли на пустом месте. Почему здесь же не указано, что акция привела к вандализму, ограблениям и всему прочему?
Дональд Трамп назвал протестующих бандитами. «Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере президент США. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».
И опять же неправильное прочтение. Из твита явно следует, что называет бандитами он конкретно мародёров.
В итоге — очень скучный и поверхностный разбор. За бортом было оставлено достаточно много интересного, например разбор логики тех, кто оправдывает мародёрство, она вот такая, это не чье-то маргинальное мнение, а достаточно мейнстримовая мысль (если в данный момент вы критикуете мародеров, то вы плохой человек потому, что не уделяете всё время на то, чтобы скорбить из-за смерти черного):
Так же можно было упомянуть зародившуюся конспиреси-теори о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ мародерствовать начали переодевшиеся копы, которые подставили мирных протестующих, такая мысль тоже расползается в черном твиттере, но я твиты эти не сохранял, ищите сами.
Излишний щит
Спасибо, Сергей Васильев, что вместо всех нас копаешься в твиттерском дерьме.
Приятно получить от тебя похвалу, друг. Поддержи мой труд лайком.
я видела на изнанке интервью с человеком, которого нанимают заниматься мелким вандализмом во время всяких протестов. Думаю, если в России до этого додумались, то в США это целая культура, существующая с полвека или типа того.
Запретить акции протеста!
Было одно событие, оно привело к другим. Мне странно видеть, что ты ищешь «произошедшие хлопки» на пустом месте. Видео с вандализмом и прочим есть в материале.
Так я про то, что мысль коряво оформлена, это как сказать "Над Украиной собрались тучи, затопило деревню", как бы чего-то в ряду не хватает...
Ну реально же хуевый заголовок
какой был бы тебе норм?
" Негры вышли грабить магазины и жечь машины, а все потому что менты опять убили невиновного ( никогда такого не было и вот опять ) "
Вот такой.
Какой-то путинский новояз. Акция против насилия привела к пожарам. Ага, случайно возникли на пустом месте.
акция привела к пожарам в сердцах, очевидно же
Это ты с чего конкретно взял?
С его твита в котором он сказал, что "when the looting starts, the shooting starts", или ты думаешь это относится к мирным проетстующим тоже?
Это два разных предложения.
Сначала он говорит, что протестующие в целом — хулиганы/бандиты.
Потом он угрожает ввести войска из-за возможной эскалации ситуации: «Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмём контроль в свои руки. Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба»
Сначала он говорит, что протестующие в целом — хулиганы/бандиты.
Пиздёж. В первом твите он говорит следующее, это явно про мародерство а не простые протесты, которые проходят в США каждый день по любому поводу:
Ни слова нет про мародёрство в этом его твите, он про бунты в целом
Ты не в курсе как живет США если считаешь, что кто-то будет в целом так писать про акции протестов. К тому же твое слово "бунты" это вообще размазня, ты раздели четко "мирный протест" и "мародерство". Первое происходило но быстро переросло во второе — и после ночи сообщений о том, что город пылает, президент пишет THIS HAPPEN, ты думаешь что он подразумевает под собой и мирных толстячков с плакатами?
Нет, конечно.
Просто когда ты говоришь, что он подразумевает «не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины», ты 1) просто до невозможности сужаешь круг 2) додумываешь за Трампа
Эта конкретизация идёт в последнем предложении.
when the looting starts, the shooting starts
Чувствительный
не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины
просто до невозможности сужаешь круг
Если президент страны не третьего мира будет угрожать разогнать мирных протестующих с помощью армии, он как бы вылетит с поста довольно быстро.
А почему у них белые там ходят в этих протестах? Они-то за что борются?
Невероятно, но не все в мире придерживаются правила- моя хата с краю
Своеобразный Влад
За гражданские права.
Но ведь главный тезис событий - это расизм белых полицейских по отношению к черным. Какие гражданские права белых нарушаются в этом случае?
Своеобразный Влад
Гражданские права по-хорошему не чьи-то, а общие. Сегодня нарушили права в отношении одной группы населения, завтра нарушат в отношении другой группы.
И потом, если бы белые поголовно отказались выходить на митинги, это тоже могло бы быть расценено как расизм - якобы они чёрных не принимают как равных себе.
За то же, за что борется Твиттер , который скрывает сообщения, где осуждается бандитизм - за светлое коммунистическое левое будущее
Они тебе скажут что протесты это отлично, а Мэн это плохо, а ты фашик и расист, сейчас мы тебя с работы уволим.
Слишком сложный английский, можно транслейт?
Upd
А нет, оказалось не сложно
Мэн (штат на Северо-Востоке)
Лучшее: наименьший уровень насильственных преступлений
Мэн считается самым безопасным штатом в стране - 124 насильственных преступлений на 100 000 жителей, меньше чем треть от общенационального уровня
Худшее: недостаточное "разнообразие"
в соответствии с последними данными, 94.4% населения Мэна - белые, что близко к Вермонту и Нью-Гемпширу, самым "неразнообразным" штатам
классика
лучший способ дискредитировать любой движ - дать его сторонникам высказаться
Как же хорошо, что белых становится все меньше и меньше. Скоро будут одни азиаты и негры.
Надо негров в России завезти может хоть протестовать научат.
Анекдот был, не помню его точно. Муж читает новости: "В Ливии протесты, более 5000 вышли на улицы".
- Может, и нам пора? - спрашивает он у жены.
- Да где мы столько ливийцев найдем?!
Убивать человека при задержании не круто. Сжигать полицейский участок уже перебор, но копы сами виноваты.
В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.
У них на глазах человека убили, а они сука на телефон снимают. Ахуеть. Когда девушку будут избивать, тоже на телефон будут снимать?
предполагаю, что если ты попытаешь отбить человека у полицейского, который таким приемом душит парня, то тебя застрелят нахрен
Это повод стоять и нихуя не делать?
Чувака, которого придушили тоже был вооружен?
я понимаю, но мы всё-таки говорим про копа, задушившего чувака коленом + в сша случаев по типу «ну мне показалось он потянулся за стволом, я и выстрелил, я же коп» больше, чем может показаться на первый взгляд
Боженька ,если ты есть ,пожалуйста ,пусть у нас начнётся тоже самое
Вы хотите среднеазиатов, которые подожгли местную мусарню и по совместительству раздербанили макдак и Ленту?
если я напишу что я не призываю сжигать мусарни все ведь поймут что я хочу сказать?
я бы не был так оптимистичен, им проще не взять сами знаете какой объект, а вашу хату вынести вместе с вами
Это чтобы подожгли стройки и разграбили мелкий бизнес? Типа за преступления гос-ва и полиции накажем других граждан, классно будет?
все другие уже наказаны двухмесячным простоем без компенсации
И? Ты подтверждаешь мои слова - твоё предложение это за косяки правительства, которые уже бьют по народу, дополнительно наказать народ.
сопутствующие потери неизбежность ,их необходимо принять ,иначе цели будут не достигнуты
Повторяю: какая цель достигается методом поджогов и разорения мелкого бизнеса? Типа правительство запаникует, вскинет руки вверх и жить станет классно? Сдаётся мне, просто приедет росгвардия, упакует самых отбитых, остальных побьёт, и на этом всё закончится, как и всегда.
странные ребята, полицейских уволили (ну можно еще под суд отдать, ладно), извинения принесли, компенсацию, надо полагать, выплатят, зачем погромы-то устраивать, особенно бизнеса, который не при делах?
Потому что они борются против полицейского произвола, расизма и безнаказанности?
По-твоему это круто, что полицейский просто сидел у него на шее и задушил?
Дарья, ты бы дала себя изнасиловать группе черных парней, которые мотивировали бы это борьбой против полицейского произвола, расизма и безнаказанности?
А при чем здесь изнасилование и полицейский произвол?
Ну вы же связываете воедино мародерство и сжигание зданий с полицейским произволом, тут точно такая же связь!
Пиздец ты щас типа серьезно?
Нет, это ты серьёзно оправдываешь мародерство тем, что это дескать БОРЬБА а не бандитизм.
Ты тупой?
Дарья, я умнее тебя как минимум в десять раз. Я могу связано доказывать свою точку зрения и выводить на чистую воду глупость твоих суждений — а ты, спустя пару предложений, ничего кроме оскорблений выдать не смогла. Мне понятно, что за этим скрывается детская истерика.
Сжигание полицейского участка ЗА убийство ПОЛИЦЕЙСКИМ черного — протест.
И абсолютно ничто не может оправдать это убийство.
Полицейские в Америке постоянно остаются безнаказанными, потому что имеют право практически на все.
Люди, которые устраивают столкновения с ПОЛИЦЕЙСКИМИ борются против их произвола.
Если ты не можешь сложить дважды два это не мои проблемы
Сжигание полицейского участка ЗА убийство ПОЛИЦЕЙСКИМ черного — протест.
Детка, они разграбили Таргет (это примерно как большой дикси в твоей деревне) и сожгли строящийся дом для малоимущих, а потом пошли по улице сжигать всё подряд. Ты оправдываешь это тем, что так они борются с безнаказанностью полиции.
Ещё раз, ты говоришь, что это нормально отвечать на безнаказанность полиции криминальной деятельностью. В таком случае и твое изнасилование так же допустимо, ты, например, как белая девушка должна принять в себя черных мужчин чтобы доказать, что не расистка! И судить их за это нельзя.
Ясно иди нахуй
Извини, но такое оскорбление недопустимо. Я назначаю тебе 3дневный бан, подумай о своем поведении. Пока забанена можешь прочитать пару повестей Томаса Манна.
Обиженка
На что тут обижаться? Я положил своими доводами Вас на лопатки и, будь я каким-нибудь варваром, сказал бы, что пустил мощную струю Логики и Здравого Смысла Вам в лицо, а Вы взяли и захлебнулись.
Но так как я цивилизованный человек, то лишь пожелаю Вам, моей милой, маленькой, деревенской дешевке, хорошего дня и прекрасного настроения.
борются против полицейского произвола, расизма и безнаказанности?
Укрепляя стереотип что они варвары и потенциальные воришки?
Именно поэтому громят все белые, ну да)))))))))))))
Ну да, чёрные просто мирно прогуливаются в стороне с плакатами и осуждают)
я детройт на протестную концовку прошел, хотя в моих андроидов на протяжении трех эпизодов стреляли, ну
Копы жёстко относятся к черным и мексиканцев из-за сложнейшей обстановки, связанной с бандами.
Черные устраивают беспорядки, громят магазины и жгут здания из-за расизма офицеров полиции и приравнивания бандитов к обычным мирным гражданским.
Двойные стандарты или животная агрессия, заложенная на генетическом уровне?
Не гены проблема, а культура
архаика, поддерживаемая из-за соображений идентичности и из-за социальных предпосылок
Нигеры в своем стиле.
Вряд ли мародёры сильно озабочены именно гибелью Флойда, но Господи, как это смешно, когда (((русские))) пытаются учить кого-то протестовать. Что французов тогда, что американцев теперь.
Только вот посмотрел на Нетфликсе History 100 про космическую гонку. Как Америке нужен был этот полет на луну, когда у них случился вьетнам и похожие погромы из-за насилия над афро американцами. Срочно нужен запуск Dragon'а и ускорить полет на Марс)
я в шоке, полицейские беспредельщики уже под шумок грабят магазины, сжечь!!! сжечь их всех нахуй!!!)))
Ну, пускай убьют этого полицейского, который его задушил и народ успокоится. Не в средневековье же живём, всё-таки. Гуманные справедливые методы для 21 века, я счИтаю.
Древо демократии необходимо время от времени поливать кровью патриотов. (кто-то из отцов-основателей)
сделайте кто-нибудь картинку с негроЧедом и верджин москвичом, гуляющим посменно на самоизоляции.
Полицейский убил негра - пойдемте грабить магазины, ведь мы скорбим!
А вообще все эти беспорядки - следствие пропитанности американского общества больной идей, что они должны бесконечно каятся за рабство. Задушили бы белого - такого бы не произошло.
Иронично , что хозяин, чей ломбард пришли громить просто взял и бесцеремонно застрелил безмозглого дебилоида, было бы уроком , если бы все владельцы заведений, к кому приходят эти бандюги, просто бы отстреливали этих уродов, благо законы позволяют
Возможно, что именно беспорядки были спровоцированы мусорами https://www.youtube.com/watch?v=qv-O4rnUToU
Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.
Вы это разглядели по нескольким мутным пикселям в углу экрана? Полицейский по-моему явно превысил полномочия и должен присесть за убийство, но на земле задержанный оказался почти наверняка из-за того, что сопротивлялся при попытке усадить его в машину.
у нас всё-таки как-то попроще
https://youtu.be/PTC5ZyEfC_I?t=163
После там всем участникам событий показали фильм о Великой Отечественной войне и они с понурыми еблами друг перед другом извинились. И ничего не разожглось поэтому, и слава Богу.