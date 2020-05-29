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Аня Бегиашвили
5705

«Я задыхаюсь»: жители США протестуют после гибели афроамериканца при задержании. Начались схватки с полицией и поджоги Материал редакции

Акции проходят во многих городах, но в Миннеаполисе — самый серьёзный протест. Трамп назвал бунтующих бандитами.

127 комментариев
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Фото Стивена Матюрена, Getty Images

В США третий день продолжаются уличные протесты, которые начались после гибели Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, задушенного полицейским при задержании. Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.

Справедливого расследования требуют и американские знаменитости. А сказанная Флойдом перед смертью фраза «Я задыхаюсь» снова стала лозунгом протестного движения, как и в 2014 году, когда полицейский задушил афроамериканца Эрика Гарнера.

Полицейский задушил Флойда, простояв на его шее около семи минут

46-летний афроамериканец Джордж Флойд работал охранником в магазине. 25 мая полиция задержала его, заподозрив в подделке документов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.

#BLM @seulqx
george floyd was not resisting arrest. this video got taken down, please spread it https://t.co/wh0vBeEEpf

В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.

Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса извинился перед семьёй Флойда и всеми чернокожими жителями города. А ФБР начало расследование действий полиции. Несмотря на это, на следующий день в Миннеаполисе вспыхнули протесты.

Уличные протесты в Миннеаполисе привели к столкновениям с полицией. В городе бушуют пожары

На следующий день после смерти Флойда жители Миннеаполиса начали проводить массовые акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Протесты проходят под лозунгами «Я задыхаюсь» и „Black Lives Matter“ (движение против насилия в отношении чернокожего населения — прим. TJ).

Фото The Seattle Times
Фото AFP
Фото Reuters

Часть протестующих стали разбивать витрины, кидать в полицейских бутылки и камни, а те применили к ним слезоточивый газ и световые гранаты. В ночь на 28 мая начались серьёзные столкновения, которые сопровождаются пожарами. В городе участились случаи грабежа и вандализма, передаёт FOX News. Протестующие подожгли полицейский участок. Один человек погиб: его застрелил владелец ломбарда, решивший, что это грабитель.

Прокуратура штата Миннесота Эрика Макдональд заявила о полномасштабном расследовании гибели Флойда и призвала прекратить уличные беспорядки. Помогать полиции, по словам очевидцев, приехала Национальная гвардия. Но официально Трамп пока только угрожает ввести её в город.

Shay Rosemberg, Esq. @RosenbergShay
#BREAKING The National Guard had just arrived to Minneapolis.
#GeorgeFloyd
#MinneapolisRiot #Minneapolisprotests

https://t.co/5TNkRAgA0v
Нацгвардия приехала в Миннеаполис
gordita hermosa @colocha_rachel
Massive fire at O’Reilly Auto on Lake Street. https://t.co/uzXlbbRBTL
Пожар в магазине автозапчастей
Nick Woltman @nickwoltman
The Arby’s on Lake Street is toast. https://t.co/CtV3MicXqp
Сгорел ресторан Arby’s
Caleb Hull @CalebJHull
The entire police station is now on fire in Minneapolis and police and firefighters have been instructed to stand down. The city is going to burn to the ground tonight. https://t.co/1MtIXAEWtD
Загоревшийся полицейский участок
AFP news agency @AFP
VIDEO: Protesters set Minneapolis police station on fire.

Demonstrators set fire to the Minneapolis police station amid rage in the streets over the shocking police killing of a handcuffed black man https://t.co/w9O6CM00Eg
Ещё одно видео пожара в полицейском участке
khalid hndrxx @freebandzkhalid
looks like the fucking apocalypse in minneapolis #minneapolisriots https://t.co/Iq0sonCIT8
«В Миннеаполисе как будто апокалипсис»

Акции памяти Джорджа Флойда проходят и в других городах.

JOSH SANDERS @JoshSandersTV
In downtown Phoenix, hundreds peacefully protesting the death of George Floyd after a white police officer knelt on the black man’s neck until he passed out in Minneapolis.

Floyd was pleading for his life.

People chanting “I can’t breathe.” “No justice, no peace.” #12News https://t.co/evVvtJJTDf
Мирный протест в Фениксе
day$ha @dayxdivine
SAY HIS NAME 🗣🗣 protest in fontana right now in honor of George Floyd #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/W8t7w2dRfZ
Акция в городе Фонтана
stole ur bitcoin @darkfaee
Protest for #GeorgeFloyd and black lives in Columbus , standing strong https://t.co/e7JYJQRD2r
Акция в Колумбусе
Mitchell @foxynips
The peaceful protests in St. Paul that aren’t getting enough media attention. #GeorgeFloyd https://t.co/vnOq3QAFYC
Марш в Сент-Поле
Jack Dawkins @DawkinsReturns
Violence flares at New York city protests #GeorgeFloyd https://t.co/gRBubkecCm
В Нью-Йорке протесты сопровождались жёсткими задержаниями
Brett #LaunchAmerica Forrest @BrettForrest89
NOW: #GeorgeFloyd protest in Denver now blocking I-25 as protest line confronts police behind me. https://t.co/hedyQZsp79
В Денвере демонстранты перекрыли автомагистраль
🇱🇷BigBo$$JueRain☔️ @BloggedByRain
These two men in Liberia protested in front of the American Embassy for George Floyd. https://t.co/NwJoOvSzsh
Двое мужчин вышли на пикет к посольству США в Либерии

Трамп заявил, что от мародёрства недалеко до стрельбы. Twitter скрыл его твит за героизацию насилия

«Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере Дональд Трамп. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Кроме того, он заявил, что если местные власти не смогут «взять себя в руки и вернуть город под контроль», ему придётся ввести в Миннеаполис войска Национальной гвардии.

В соцсетях президента раскритиковали за то, что он назвал протестующих бандитами.

Black Lives Still Matter @thatonequeen
Let me get this straight. To the leaders of another country you say "DO NOT KILL YOUR PROTESTERS ", but when it comes to American citizens you tell leaders of this country "When the looting starts, the shooting starts" We are "thugs" NOT "protesters". https://t.co/to39LTKsMq
«Лидерам другого государства [Ирана] ты говоришь не убивать протестующих, но когда дело доходит до американских граждан, говоришь лидерам страны: „Когда начинается мародёрство, начинается стрельба“. И мы „бандиты“, а не „протестующие“»
Ariana⁷ ↺ ⟭⟬ ❤️🇲🇽 (nsfr) @yeosangscuddles
HOW THE FUCK YOU GONNA CALL BLACK PEOPLE WHO ARE PROTESTING POLICE BRUTALITY “THUGS” BUT CALL WHITE PEOPLE WHO ARE VIOLENTLY PROTESTING BC THEY CANT GET THEIR NAILS AND HAIR DONE “VERY GOOD PEOPLE”?!?! THE FUCK IS WRONG WITH YOU?!? YOU RACIST PIECE OF SHIT BURN IN HELL!!!!!!
Как вы можете называть чернокожих, протестующих против полицейского насилия „бандитами“, а белых, яростно протестующих, потому что они хотят сделать маникюр и причёску, „очень хорошими людьми“? Что с тобой не так? Ты расистский кусок говна, гори в аду!»

Твиттер ограничил доступ к записи Трампа. Прочитать её можно только после дисклеймера о том, что твит содержит героизацию насилия.

Американские знаменитости требуют справедливого расследования в отношении полицейских

О гибели Джорджа Флойда высказались многие американские знаменитости. Они осудили жестокость полиции и потребовали провести честное расследование их действий.

Баскетболист Леброн Джеймс напомнил о том, как в 2016 году футболист Колин Каперник выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам, отказавшись встать во время исполнения гимна США
DeMarcus Lawrence @TankLawrence
DONE BEING QUIET AND DONE BEING ANGRY. HOW CAN WE FEEL SAFE WHEN THOSE MEANT TO PROTECT US ARE KILLIN’ US?!!!! WHEN WILL MINORITIES BE FREE TO BE AMERICANS IN AMERICA!?
Футболист Демаркус Лоуренс: «С нас хватит молчания и злости. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, когда те, кто должен нас защищать, убивают нас? Когда меньшинства смогут быть американцами в Америке?»
Jon Bones Jones @JonnyBones
I wouldnt wish the way George Floyd was murdered on my worst enemy. That officer applied just enough pressure to keep him alive for almost six minutes in that chokehold. In all my years of fighting I can honestly say I’ve never experienced anything close to that level of torture
Боец Джон Джонс: «Я бы врагу не пожелал быть убитым, как Джордж Флойд. Тот офицер применил ровно столько давления, чтобы он оставался живым почти шесть минут в удушении. За все мои годы в борьбе я не испытывал ничего и близко напоминавшего такую пытку»
Lisa Leslie @LisaLeslie
If anybody that follows me is not outraged about these senseless attacks on BLACK MEN, please stop following me! If your spirit is not disturbed, please stop following me! This inflicted Pain but it will never inflict FEAR... sorry, were not made like that! #BlackMenMatter https://t.co/A9tSSzOSh6
Баскетболистка Лиза Лесли: «Если кто-то из моих подписчиков не возмущён этими бессмысленными атаками на чернокожих, пожалуйста, отпишитесь от меня! Если ваш дух не обеспокоен, пожалуйста, отпишитесь от меня! Это причинило боль, но это никогда не внушит страх. Извините, но мы не такими созданы»
Модель Наоми Кэмпбелл: «Чернокожие люди вам не враги»
Alexandria Ocasio-Cortez @AOC
I’ll just say it: a lot of politicians are scared of the political power of the police,and that’s why changes to hold them accountable for flagrant killings don’t happen. That in itself is a scary problem.

We shouldn’t be intimidated out of holding people accountable for murder.
Александрия Окасио-Кортес, член Палаты представителей США: «Я просто скажу это: многие политики боятся политической силы полиции, поэтому перемены, призванные привлечь их к ответственности за грубые убийства, не происходят. Это само по себе страшная проблема. Мы не должны бояться привлекать людей к ответственности за убийство»
Kim Kardashian West @KimKardashian
💔 #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/cFazgClwNe
Ким Кардашьян: «💔#СправедливостьДляДжорджаФлойда»
Деми Ловато: «Я устала писать „Покойся с миром“. Я бы хотела, чтобы чернокожие могли жить в мире».

Произошедшее с Флойдом напомнило американцам о гибели Эрика Гарнера — тоже после удушения

Гибель Джорджа Флойда многие сравнивают с тем, как в 2014 году при задержании был задушен 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер. Именно после его смерти активисты стали использовать лозунг «Я задыхаюсь». И Гарнер, и Флойд повторяли эту фразу во время удушения.

Жюри присяжных решило не предъявлять обвинению офицеру Пантелео, который применил к Гарнеру удушающий приём, и в Нью-Йорке начались протесты. За две недели до объявления решения по делу Гарнера обвинение не стали предъявлять офицеру, застрелившему безоружного темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне, и это спровоцировало массовые беспорядки.

20 декабря 2014 года афроамериканец Измаил Бринсли застрелил в упор двух полицейских в Нью-Йорке. Он назвал это местью за Брауна и Гарнера.

#полиция #blacklivesmatter #протесты

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127 комментариев
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Сергей Васильев

40

Трамп назвал его участников бандитами.

Как можно обосраться уже в подводке материала, который писали аж два дня. Трамп назвал бандитами не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины.

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
22

Акция против полицейского насилия и расовой дискриминации в Миннеаполисе привела к столкновениям с полицией и пожарам.

Какой-то путинский новояз. Акция против насилия привела к пожарам. Ага, случайно возникли на пустом месте. Почему здесь же не указано, что акция привела к вандализму, ограблениям и всему прочему? 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
16

Дональд Трамп назвал протестующих бандитами. «Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал в твиттере президент США. — Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».

И опять же неправильное прочтение. Из твита явно следует, что называет бандитами он конкретно мародёров.

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
18

В итоге — очень скучный и поверхностный разбор. За бортом было оставлено достаточно много интересного, например разбор логики тех, кто оправдывает мародёрство, она вот такая, это не чье-то маргинальное мнение, а достаточно мейнстримовая мысль (если в данный момент вы критикуете мародеров, то вы плохой человек потому, что не уделяете всё время на то, чтобы скорбить из-за смерти черного):

Так же можно было упомянуть зародившуюся конспиреси-теори о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ мародерствовать начали переодевшиеся копы, которые подставили мирных протестующих, такая мысль тоже расползается в черном твиттере, но я твиты эти не сохранял, ищите сами.

Ответить

Излишний щит

Сергей
9

Спасибо, Сергей Васильев, что вместо всех нас копаешься в твиттерском дерьме.

Ответить

Сергей Васильев

Излишний
1

Приятно получить от тебя похвалу, друг. Поддержи мой труд лайком.

Ответить

Glan

Сергей
0

 Так же можно было упомянуть зародившуюся конспиреси-теори о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ мародерствовать начали переодевшиеся копы, которые подставили мирных протестующих,

Конспиреси в обе стороны работают.

Ответить

Анастасия Свичкарь

Сергей
0

я видела на изнанке интервью с человеком, которого нанимают заниматься мелким вандализмом во время всяких протестов. Думаю, если в России до этого додумались, то в США это целая культура, существующая с полвека или типа того.

Ответить

Сергей Васильев

Анастас…
0

Черная культура, всё верно.

Ответить

alexferman

Сергей
0

Запретить акции протеста!

Ответить

Алексей Любимцев

alexferman
1
Ответить

Сергей Звезда

Сергей
–1

Было одно событие, оно привело к другим. Мне странно видеть, что ты ищешь «произошедшие хлопки» на пустом месте. Видео с вандализмом и прочим есть в материале. 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
1

Так я про то, что мысль коряво оформлена, это как сказать "Над Украиной собрались тучи, затопило деревню", как бы чего-то в ряду не хватает...

Ответить

Андрей Заварзин

Сергей
0

Ну реально же хуевый заголовок

Ответить

Сергей Звезда

Андрей
0

какой был бы тебе норм?

Ответить

Андрей Заварзин

Сергей
–2

" Негры вышли грабить магазины и жечь машины, а все потому что менты опять убили невиновного ( никогда такого не было и вот опять ) "
Вот такой.

Ответить

Сергей Звезда

Андрей
0

А, ок, уровень дискуссии понятен

Ответить

Michael Smith

Сергей
0

Какой-то путинский новояз. Акция против насилия привела к пожарам. Ага, случайно возникли на пустом месте.

акция привела к пожарам в сердцах, очевидно же

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

Это ты с чего конкретно взял? 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
1

С его твита в котором он сказал, что "when the looting starts, the shooting starts", или ты думаешь это относится к мирным проетстующим тоже?

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
–1

Это два разных предложения.

Сначала он говорит, что протестующие в целом — хулиганы/бандиты. 

Потом он угрожает ввести войска из-за возможной эскалации ситуации: «Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмём контроль в свои руки. Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба»

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

Сначала он говорит, что протестующие в целом — хулиганы/бандиты.

Пиздёж. В первом твите он говорит следующее, это явно про мародерство а не простые протесты, которые проходят в США каждый день по любому поводу:

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

Ни слова нет про мародёрство в этом его твите, он про бунты в целом

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

Ты не в курсе как живет США если считаешь, что кто-то будет в целом так писать про акции протестов. К тому же твое слово "бунты" это вообще размазня, ты раздели четко "мирный протест" и "мародерство". Первое происходило но быстро переросло во второе — и после ночи сообщений о том, что город пылает, президент пишет THIS HAPPEN, ты думаешь что он подразумевает под собой и мирных толстячков с плакатами?

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

Нет, конечно. 

Просто когда ты говоришь, что он подразумевает «не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины», ты 1) просто до невозможности сужаешь круг 2) додумываешь за Трампа

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

Эта конкретизация идёт в последнем предложении.
when the looting starts, the shooting starts

Ответить

Чувствительный

Сергей
–1

не участников протеста, а конкретно тех, кто грабит магазины

просто до невозможности сужаешь круг

Если президент страны не третьего мира будет угрожать разогнать мирных протестующих с помощью армии, он как бы вылетит с поста довольно быстро.

Ответить

Сергей Васильев

Чувстви…
0

НО ВЕДЬ...

Ответить

Rayslava

–14

А почему у них белые там ходят в этих протестах? Они-то за что борются?

Ответить

Алексей Любимцев

Rayslava
27

Невероятно, но не все в мире придерживаются правила- моя хата с краю

Ответить

Своеобразный Влад

Rayslava
11

За гражданские права.

Ответить

Dyatlov

Своеобразный
2

Но ведь главный тезис событий - это расизм белых полицейских по отношению к черным. Какие гражданские права белых нарушаются в этом случае?

Ответить

Своеобразный Влад

Dyatlov
14

Гражданские права по-хорошему не чьи-то, а общие. Сегодня нарушили права в отношении одной группы населения, завтра нарушат в отношении другой группы.
И потом, если бы белые поголовно отказались выходить на митинги, это тоже могло бы быть расценено как расизм - якобы они чёрных не принимают как равных себе.

Ответить

Rayslava

Своеобразный
0

Ок, вот это уже более логичное объяснение.

Ответить

alexferman

Dyatlov
4

Расизм это частное проявление полицейского произвола

Ответить

Андрей Беликов

Rayslava
0

За то же, за что борется Твиттер , который скрывает сообщения, где осуждается  бандитизм - за светлое коммунистическое левое будущее 

Ответить

Новый Филипп

8

Насилие против группы населения недопустимо. Нужно остановить расизм

Йо а давай йобен целый город в охонь потому что?

Давай надо ещё устроить массовые погромы с применением насилия))

Хороший план))))

Ответить

Армейский ихтиандр

6

Поддерживаю целиком все эти протесты. Они обличают сообщество черных лучше, чем все колоколообразные кривые вместе взятые. И что по этому поводу могут сказать те издания, которые из года в год критикуют Мэн?

Ответить

Сергей Васильев

Армейский
1

Они тебе скажут что протесты это отлично, а Мэн это плохо, а ты фашик и расист, сейчас мы тебя с работы уволим.

Ответить

Андрей Заварзин

Армейский
0

Слишком сложный английский, можно транслейт?
Upd
А нет, оказалось не сложно

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
2

Мэн (штат на Северо-Востоке)

Лучшее: наименьший уровень насильственных преступлений
Мэн считается самым безопасным штатом в стране - 124 насильственных преступлений на 100 000 жителей, меньше чем треть от общенационального уровня

Худшее: недостаточное "разнообразие"
в соответствии с последними данными, 94.4% населения Мэна - белые, что близко к Вермонту и Нью-Гемпширу, самым "неразнообразным" штатам

Ответить

Андрей Заварзин

Евгений
0

Спасибо)
Я сам перевел, не думал что смогу, но получилось)

Ответить

alexferman

Армейский
0

Ахах, это пять)

Ответить

Евгений Клочков

Армейский
0

классика
лучший способ дискредитировать любой движ - дать его сторонникам высказаться

Ответить

Светский Гоша

5

Бедные негры Америки, белые совсем обнаглели от своей безнаказанности.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Светский
–5

Как же хорошо, что белых становится все меньше и меньше. Скоро будут одни азиаты и негры.

Ответить

Своеобразный Влад

6

Resident Evil 3 Remake выглядит отлично

Ответить

Max Belkov

1

Надо негров в России завезти может хоть протестовать научат. 

Ответить

theLastLetters

Max
7

Анекдот был, не помню его точно. Муж читает новости: "В Ливии протесты, более 5000 вышли на улицы". 
- Может, и нам пора? - спрашивает он у жены.
- Да где мы столько ливийцев найдем?!

Ответить

Dyatlov

Max
0

У нас есть даги, которые активнее русских в этом ремесле

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Убивать человека при задержании не круто. Сжигать полицейский участок уже перебор, но копы сами виноваты.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
–2

В соцсетях распространилось видео, на котором Шовен прижимает Флойда к земле, а лежащий многократно повторяет: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь». Видео длится десять минут, около семи из них продолжается удушение. Прохожие снимали происходящее на телефоны и кричали на полицейских, чтобы те измерили пульс Флойда. Ролик заканчивается тем, как тело уже умершего мужчины кладут на носилки и увозят.

У них на глазах человека убили, а они сука на телефон снимают. Ахуеть. Когда девушку будут избивать, тоже на телефон будут снимать?

Ответить

Женя Кузьмин

Marhal_New
23

предполагаю, что если ты попытаешь отбить человека у полицейского, который таким приемом душит парня, то тебя застрелят нахрен

Ответить

Marhal_New _Arleana

Женя
0

Это повод стоять и нихуя не делать? 

Ответить

Dyatlov

Marhal_New
23

Да, это повод не умереть

Ответить

Dyatlov

Женя
1

Застрелят только, если ты вооружен во время попытки отбить. Если нет - применят спец.средства. Такие, как дубинка и тэйзер.

Ответить

Дмитрий Мозер

Dyatlov
4

Чувака, которого придушили тоже был вооружен?

Ответить

Dyatlov

Дмитрий
–2

Нет, но его и не пристрелили, так что не набрасывай)

Ответить

Женя Кузьмин

Dyatlov
1

я понимаю, но мы всё-таки говорим про копа, задушившего чувака коленом + в сша случаев по типу «ну мне показалось он потянулся за стволом, я и выстрелил, я же коп» больше, чем может показаться на первый взгляд 

Ответить

Dyatlov

Женя
0

ну мне показалось он потянулся за стволом, я и выстрелил, я же коп

Этот аргумент не работает, когда рядом стоит куча людей и снимает всё на телефон

Ответить

Заработный крюк

Dyatlov
0

Пулевые ранения аргументами не лечатся

Ответить

Dyatlov

Заработ…
0

К чему это?

Ответить

Сергей Ахрем

1

Боженька ,если ты есть ,пожалуйста ,пусть у нас начнётся тоже самое

Ответить

Сергей Ахрем

Сергей
2

менты минусуют походу

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
1

Вы хотите среднеазиатов, которые подожгли местную мусарню и по совместительству раздербанили макдак и Ленту? 

Ответить

Сергей Ахрем

Евгений
0

если я напишу что я не призываю сжигать мусарни все ведь поймут что я хочу сказать?

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

я бы не был так оптимистичен, им проще не взять сами знаете какой объект, а вашу хату вынести вместе с вами

Ответить

Дмитрий Чехов

Сергей
0

Это чтобы подожгли стройки и разграбили мелкий бизнес? Типа за преступления гос-ва и полиции накажем других граждан, классно будет?

Ответить

Сергей Ахрем

Дмитрий
0

все другие уже наказаны двухмесячным простоем без компенсации

Ответить

Дмитрий Чехов

Сергей
0

И? Ты подтверждаешь мои слова - твоё предложение это за косяки правительства, которые уже бьют по народу, дополнительно наказать народ. 

Ответить

Сергей Ахрем

Дмитрий
0

сопутствующие потери неизбежность ,их необходимо принять ,иначе цели будут не достигнуты

Ответить

Дмитрий Чехов

Сергей
1

Повторяю: какая цель достигается методом поджогов и разорения мелкого бизнеса? Типа правительство запаникует, вскинет руки вверх и жить станет классно? Сдаётся мне, просто приедет росгвардия, упакует самых отбитых, остальных побьёт, и на этом всё закончится, как и всегда. 

Ответить

Положенный жар

Сергей
0
Ответить

Учебный Мика

3

Когда меньшинства смогут быть американцами в Америке?

Когда перестанут считать себя меньшинствами.

Ответить

Здешний шар

1

Протестующие видимо забыли в какой стране они живут

Ответить

Andre Macareno

1

странные ребята, полицейских уволили (ну можно еще под суд отдать, ладно), извинения принесли, компенсацию, надо полагать, выплатят, зачем погромы-то устраивать, особенно бизнеса, который не при делах?

Ответить

Darya Timofeeva

Andre
0

Потому что они борются против полицейского произвола, расизма и безнаказанности?
По-твоему это круто, что полицейский просто сидел у него на шее и задушил?

Ответить

Сергей Васильев

Darya
3

Дарья, ты бы дала себя изнасиловать группе черных парней, которые мотивировали бы это борьбой против полицейского произвола, расизма и безнаказанности?

Ответить

Darya Timofeeva

Сергей
0

А при чем здесь изнасилование и полицейский произвол?

Ответить

Сергей Васильев

Darya
2

Ну вы же связываете воедино мародерство и сжигание зданий с полицейским произволом, тут точно такая же связь!

Ответить

Darya Timofeeva

Сергей
1

Пиздец ты щас типа серьезно?

Ответить

Сергей Васильев

Darya
2

Нет, это ты серьёзно оправдываешь мародерство тем, что это дескать БОРЬБА а не бандитизм.

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Darya Timofeeva

Сергей
0

Ты тупой?

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Сергей Васильев

Darya
0

Дарья, я умнее тебя как минимум в десять раз. Я могу связано доказывать свою точку зрения и выводить на чистую воду глупость твоих суждений — а ты, спустя пару предложений, ничего кроме оскорблений выдать не смогла.  Мне понятно, что за этим скрывается детская истерика.

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Darya Timofeeva

Сергей
–1

Сжигание полицейского участка ЗА убийство ПОЛИЦЕЙСКИМ черного — протест.
И абсолютно ничто не может оправдать это убийство.
Полицейские в Америке постоянно остаются безнаказанными, потому что имеют право практически на все.
Люди, которые устраивают столкновения с ПОЛИЦЕЙСКИМИ борются против их произвола.
Если ты не можешь сложить дважды два это не мои проблемы

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Сергей Васильев

Darya
1

Сжигание полицейского участка ЗА убийство ПОЛИЦЕЙСКИМ черного — протест.

Детка, они разграбили Таргет (это примерно как большой дикси в твоей деревне) и сожгли строящийся дом для малоимущих, а потом пошли по улице сжигать всё подряд. Ты оправдываешь это тем, что так они борются с безнаказанностью полиции.

Ещё раз, ты говоришь, что это нормально отвечать на безнаказанность полиции криминальной деятельностью. В таком случае и твое изнасилование так же допустимо, ты, например, как белая девушка должна принять в себя черных мужчин чтобы доказать, что не расистка! И судить их за это нельзя.

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Darya Timofeeva

Сергей
0

Ясно иди нахуй

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Сергей Васильев

Darya
0

Извини, но такое оскорбление недопустимо. Я назначаю тебе 3дневный бан, подумай о своем поведении. Пока забанена можешь прочитать пару повестей Томаса Манна.

Ответить

Darya Timofeeva

Сергей
0

Обиженка

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Сергей Васильев

Darya
0

На что тут обижаться? Я положил своими доводами Вас на лопатки и, будь я каким-нибудь варваром, сказал бы, что пустил мощную струю Логики и Здравого Смысла Вам в лицо, а Вы взяли и захлебнулись.

Но так как я цивилизованный человек, то лишь пожелаю Вам, моей милой, маленькой, деревенской дешевке, хорошего дня и прекрасного настроения. 

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Darya Timofeeva

Сергей
0

Утютютю

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Евгений Клочков

Darya
0

борются против полицейского произвола, расизма и безнаказанности? 

Укрепляя стереотип что они варвары и потенциальные воришки?

Ответить

Darya Timofeeva

Евгений
0

Именно поэтому громят все белые, ну да)))))))))))))

Ответить

Евгений Клочков

Darya
0

где ж вы там в погромах увидели большинство белых? 

Ответить

Дмитрий Чехов

Darya
0

Ну да, чёрные просто мирно прогуливаются в стороне с плакатами и осуждают)

Ответить

Dyatlov

Darya
0

они борются против полицейского произвола, расизма и безнаказанности

Устраивая погромы, грабя магазины и сжигая здания? Ахуенная борьба

Ответить

Darya Timofeeva

Dyatlov
0

Хотя бы потому, что они умеют показывать своё недовольство

Ответить

Andre Macareno

Darya
0

я детройт на протестную концовку прошел, хотя в моих андроидов на протяжении трех эпизодов стреляли, ну

Ответить

Darya Timofeeva

Andre
0

Произвол, что тут еще сказать!

Ответить

Dyatlov

1

Копы жёстко относятся к черным и мексиканцев из-за сложнейшей обстановки, связанной с бандами.

Черные устраивают беспорядки, громят магазины и жгут здания из-за расизма офицеров полиции и приравнивания бандитов к обычным мирным гражданским.

Двойные стандарты или животная агрессия, заложенная на генетическом уровне?

Ответить

Евгений Клочков

Dyatlov
1

Не гены проблема, а культура
архаика, поддерживаемая из-за соображений идентичности и из-за социальных предпосылок

Ответить

Dyatlov

Евгений
0

Немного не понял посыл

Ответить

Иван Прохоров

1

@Аня Бегиашвили поправь его его и и

Ответить

Аня Бегиашвили

Иван
1

спасибо!

Ответить

PrawySektor LvivUkraine1212

1

Нигеры в своем стиле.

Ответить

Max Belkov

PrawySektor
1

Негры в своём стиле потому половина погромщиков белые.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Вряд ли мародёры сильно озабочены именно гибелью Флойда, но Господи, как это смешно, когда (((русские))) пытаются учить кого-то протестовать. Что французов тогда, что американцев теперь.

Ответить

Кисьпись

0

Жареная свинина еее

Ответить

Oleg Marchuk

–8

А вот и швятой жапад, хваленый либералопетухами.

Ответить

Бурный Артем

0

Жесть... удивительно почему этих полицейских до сих пор не ограничили в правах.

Ответить

Bot Bobs

Бурный
–1

Потому-что от таких действий страдают только преступники.

Ответить

alexferman

0

Весело у них там

Ответить

Aleksej Fedko

0

Только вот посмотрел на Нетфликсе History 100 про космическую гонку. Как Америке нужен был этот полет на луну, когда у них случился вьетнам и похожие погромы из-за насилия над афро американцами. Срочно нужен запуск Dragon'а и ускорить полет на Марс)

Ответить

Taktischer Corgi

0

 Начались схватки 

Ответить

Aleks Ad

0

я в шоке, полицейские беспредельщики уже под шумок грабят магазины, сжечь!!! сжечь их всех нахуй!!!)))

Ответить

Имя Фамилия

0

Ну, пускай убьют этого полицейского, который его задушил и народ успокоится. Не в средневековье же живём, всё-таки. Гуманные справедливые методы для 21 века, я счИтаю.

Ответить

theLastLetters

0

Древо демократии необходимо время от времени поливать кровью патриотов. (кто-то из отцов-основателей)

Ответить

Эмиль Рубанов

0

сделайте кто-нибудь картинку с негроЧедом и верджин москвичом, гуляющим посменно на самоизоляции.

Ответить

Евгений Шухов

0

Полицейский убил негра - пойдемте грабить магазины, ведь мы скорбим!
А вообще все эти беспорядки - следствие пропитанности американского общества больной идей, что они должны бесконечно каятся за рабство. Задушили бы белого - такого бы не произошло. 

Ответить

Kirill Bevern

0

https://youtu.be/oGmj5__iUsY

Ответить

Андрей Беликов

0

Иронично , что хозяин, чей ломбард пришли громить просто взял и бесцеремонно застрелил безмозглого дебилоида, было бы уроком , если бы все владельцы заведений, к кому приходят эти бандюги, просто бы отстреливали этих уродов, благо законы позволяют 

Ответить

Yt

0

Автор конечно невероятный говноед.

Ответить

Gray

0

Возможно, что именно беспорядки были спровоцированы мусорами https://www.youtube.com/watch?v=qv-O4rnUToU

Ответить

Artem Lu

0
Ответить

Романелло Кивогенс

0

Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому задерживавшему его Дереку Шовену пришлось применить силу. Однако появившаяся позже запись с камеры видеонаблюдения показала, что Флойд не сопротивлялся.

Вы это разглядели по нескольким мутным пикселям в углу экрана? Полицейский по-моему явно превысил полномочия и должен присесть за убийство, но на земле задержанный оказался почти наверняка из-за того, что сопротивлялся при попытке усадить его в машину.

Ответить

Сергей Ахрем

–1

у нас всё-таки как-то попроще
https://youtu.be/PTC5ZyEfC_I?t=163

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Vladic Samovar

Сергей
0

После там всем участникам событий показали фильм о Великой Отечественной войне и они с понурыми еблами друг перед другом извинились. И ничего не разожглось поэтому, и слава Богу.  

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