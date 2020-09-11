Выйдя на экраны, картина снова оказалась в центре скандала — до этого причиной была актриса, поддержавшая разгон митингов в Гонконге.

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Скриншот фильма Disney «Мулан»

4 сентября на стриминг-сервисе Disney Plus вышел фильм «Мулан» о девушке из Китая, которая отправилась на войну вместо своего отца. Это ремейк мультфильма 1998 года. Жители Китая были недовольны им и тогда, но новую картину критикуют ещё больше.

Зрители призвали бойкотировать фильм из-за съёмок в Синьцзяне — регионе, где, по данным СМИ и правозащитников, преследуют мусульман-уйгуров, задерживая их, отправляя в лагеря на «перевоспитание» и стерилизуя женщин. В титрах Disney выразил «особую благодарность» за помощь в съёмках местным органам власти, которые предположительно контролируют около 14 лагерей для уйгуров.

Бойкотировать фильм призывали ещё в прошлом году — из-за поста главной актисы фильма Лю Ифэй, которая поддержала полицию Гонконга во время разгона массовых протестов.

Мультфильм «Мулан» провалился в китайском прокате в 1998 году — из-за искажения национальной легенды и запрета на показ картины

Сюжет «Мулан» позаимствован из китайской мифологии. Он основан на истории Хуа Мулань — благородной и доброй девушки, которая воевала за родину, притворившись мужчиной. Мультфильм Disney хорошо приняли на западе, однако показать его в Китае удалось не сразу из-за конфликта компании с китайским правительством. После фильма «Кундун» о Далай-ламе, вышедшего в 1997 году, власти страны осудили Disney за пропаганду независимости Тибета.

Спустя год после выхода на западном рынке «Мулан» наконец удалось показать в Китае, однако аудитории мультфильм не понравился. Disney ориентировался на западного зрителя и заменил основную идею китайского мифа о благородстве девушки на её желание доказать всем свою силу. Китайцы не оценили и карикатурный образ дракона Мушу — драконы в Китае считаются величественными персонажами.

Мулан и дракон Мушу Скриншот мультфильма 1998 года Disney «Мулан»

В итоге мультфильм провалился в китайском прокате, отчасти, потому что ещё до показа в кино в стране распространились его записи. Новый фильм Disney больше ориентирован на китайскую аудиторию: из него убрали песни, шутки, глуповатого наставника Мулан Ли Шана, которого подозревали в бисексуальности, а ироничного дракона заменила птица феникс.

Disney раскритиковали за согласованные с китайским правительством съёмки «Мулан» в Синьцзяне, где преследуют уйгуров

На этот раз зрители вновь раскритиковали фильм и, кажется, даже жёстче, чем мультфильм. Успевшие посмотреть «Мулан» заметили, что в заключительных титрах Disney выразил «особую благодарность» за помощь в съёмках восьми китайским правительственным организациям, в том числе отделу рекламы Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района и Бюро общественной безопасности cиньцзянского города Турфан.

Заключительные титры фильма «Мулан» Скриншот фильма «Мулан»

Правозащитные организации и СМИ давно сообщали, что в Синьцзяне преследуют мусульманский народ — уйгуров. По их данным, китайское правительство проводит «культурный геноцид»: безосновательно задерживает и похищает уйгуров, устанавливает за ними слежку, отправляет в концлагеря, запрещает мусульманским женщинам рожать и стерилизует их, намеренно сокращая население.

Именно Бюро общественной безопасности, которое поблагодарил Disney, задерживает уйгуров и предположительно управляет 14 лагерями для интернированных, . А отдел рекламы компартии Китая, отмечает Foreign Policy, занимается госпропагандой. Художник-постановщик фильма Грант Мейджор подтвердил, что съёмки проводились именно в провинции Синьцзян.

Ограждение лагеря «Центр профессионального обучения» в Дабанчэн, Синьцзян, в сентябре 2018 года. Фото Reuters

Фильм начали снимать в 2018 году, а первые документы о случаях «перевоспитания» мусульман в Турфане были опубликованы в 2013 и 2016 годах. Журналист Шон Жанг, специализирующийся на Китае, вычислил, что место съёмок находилось всего в семи километрах от одного из лагерей, а по дороге от ближайшего аэропорта съёмочная группа должна была проехать семь мест заключения.

Правозащитник Яцу Ван из Human Rights Watch призвал Disney раскрыть детали сотрудничества с китайским правительством. «Disney должна раскрыть подробности проведённой им комплексной проверки прав человека — если таковая была — перед принятием решения о съёмках в Синьцзяне. Какие соглашения он заключил с властями Синьцзяна для проведения съёмок и какую помощь он получил от властей», — заявил Ван.

Скриншот из фильма Disney «Мулан»

Disney также критикуют за представление воинов Северо-Западного Китая героями, борющимися с «плохими» кочевниками с территории нынешней Монголии. В последнее время правозащитники сообщали о преследовании монголов, проживающих в автономном регионе Внутренней Монголии. Правительство Китая, по их сведениям, собирается ввести в школах региона обязательный китайский язык вместо монгольского. Там уже заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке.

«Этот фильм изображает тех людей, чья культура в настоящее время разрушается, как плохих парней, в то же время восхваляя господство ханьцев и китайский национализм», — отметила британско-гонконгский писатель Жаннетт Нг.

Компания пока не комментировала критику фильма.

В соцсетях призвали бойкотировать «Мулан» и потребовали удалить фильм из Disney Plus

Недовольные зрители в соцсетях заявили, что отменили подписку на Disney Plus из-за «лицемерия» компании и «поклонению автократическому Китаю». Пользователи призвали бойкотировать фильм «ради гонконгцев и уйгуров».

CJ Werleman @cjwerleman



It was filmed in Xinjiang, where Uyghur Muslims are being detained, sterilized, exterminated and used as guinea pigs for COVID-19 vaccine and biological weapons testing.



P.S: Walt Disney also supported Jewish concentration camps.



https://www.theguardian.com/film/2020/sep/07/disney-remake-of-mulan-criticised-for-filming-in-xinjiang?fbclid=IwAR2WJ2lU_jihUqd6M5L_LB5Zk_m1xQ4tGh7-6M-LWgLqEydt374AsZ33qOI Please boycott Mulan!It was filmed in Xinjiang, where Uyghur Muslims are being detained, sterilized, exterminated and used as guinea pigs for COVID-19 vaccine and biological weapons testing.P.S: Walt Disney also supported Jewish concentration camps. Пожалуйста, бойкотируйте «Мулан»! Он был снят в Синьцзяне, где уйгурских мусульман задерживают, стерилизуют, истребляют и используют в качестве подопытных кроликов для испытаний вакцины Covid-19 и биологического оружия. PS: Уолт Дисней также поддерживал еврейские концлагеря

Joshua Wong 黃之鋒 😷 @joshuawongcf https://twitter.com/jeannette_ng/status/1302767969466974208 It just keeps getting worse! Now, when you watch #Mulan , not only are you turning a blind eye to police brutality and racial injustice (due to what the lead actors stand for), you're also potentially complicit in the mass incarceration of Muslim Uyghurs. #BoycottMulan Становится только хуже! Теперь, когда вы смотрите «Мулан», вы не только закрываете глаза на жестокость полиции и расовую несправедливость, вы также потенциально причастны к массовому заключению мусульман-уйгуров в тюрьму

Nathan Law 羅冠聰 😷 @nathanlawkc

#FreeHK https://t.co/Xmgdyl0NOj Why we should #BoycottMulan ? It’s about hypocrisy. In Hollywood movies, they claim to embrace social justice. In fact, they kowtow to autocratic China disgracefully. They shamed themselves by upholding values they don’t even believe in. Movies, should be more than money. Почему мы должны бойкотировать «Мулан»? Из-за лицемерия. В голливудских фильмах они утверждают, что придерживаются социальной справедливости. Фактически, они позорно поклоняются автократическому Китаю. Они отстаивали ценности, в которые даже не верят. Фильмы должны быть большим, чем деньги

Год назад «Мулан» уже хотели бойкотировать — из-за высказывания исполнительницы главной роли в поддержку полиции Гонконга

Бойкотировать «Мулан» призывали ещё до выхода фильма в августе 2019 года. Тогда актриса Лю Ифэй, сыгравшая главную роль, поддержала гонконгскую полицию, разгонявшую массовые простесты.

В соцсети Weibo на аккаунт актрисы подписаны 66 миллионов человек. Ифэй сделала репост цитаты журналиста китайского государственного СМИ Global Times China: «Я поддерживаю полицию Гонконга, можете меня за это побить». Она дополнила это припиской «Какой позор для Гонконга» и хэштегом #IAlsoSupportTheHongKongPolice (#ЯтакжеПоддерживаюПолициюГонконга).

После публикации поста пользователи соцсетей призвали бойкотировать фильм «Мулан» из-за «одобрения жестокости полиции в Гонконге».

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Ифэй защищали в национальных СМИ, отмечая, что «нет ничего постыдного в том, чтобы поддерживать свою родину». «Эти параноидальные пользователи пропагандируют в интернете менталитет времён холодной войны. Они совершают кибер-насилие против людей, которые поддерживают Китай. И это давняя проблема: многие [...] хотят лишить сторонников Китая права на свободу слова в международном сообществе. Неужели они придерживаются так называемой демократии и свободы?», — писали в Global Times.

Из-за критики фильма китайское правительство запретило освещать его выход в местных СМИ

Китайское правительство запретило освещать выход «Мулан» в СМИ, пишет Reuters со ссылкой на редакторов изданий из Китая. Двое из них сообщили, что получили уведомление от Управления по вопросам киберпространства Китая, а один — от старшего по должности сотрудника.

В уведомлениях не указали причину, однако собеседники издания считают, что дело в масштабной критике фильма за рубежом. Лишение «Мулан» части китайской публики, на которую рассчитывал Disney, может повлиять на снижение кассовых сборов. По мнению аналитика (его имя Reuters не раскрывает), фильм соберёт всего 150 миллионов юаней (22 миллионов долларов) из-за рейтинга в 4,7 баллов из 10 в китайской киносоцсети Douban и ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Пользователи также заметили, что в Weibo скрыли хэштег #Mulan.