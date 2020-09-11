Бойкот против Disney: студию критикуют за съёмки «Мулан» в регионе, где преследуют уйгуров, и за сотрудничество с Китаем Материал редакции
Выйдя на экраны, картина снова оказалась в центре скандала — до этого причиной была актриса, поддержавшая разгон митингов в Гонконге.
4 сентября на стриминг-сервисе Disney Plus вышел фильм «Мулан» о девушке из Китая, которая отправилась на войну вместо своего отца. Это ремейк мультфильма 1998 года. Жители Китая были недовольны им и тогда, но новую картину критикуют ещё больше.
Зрители призвали бойкотировать фильм из-за съёмок в Синьцзяне — регионе, где, по данным СМИ и правозащитников, преследуют мусульман-уйгуров, задерживая их, отправляя в лагеря на «перевоспитание» и стерилизуя женщин. В титрах Disney выразил «особую благодарность» за помощь в съёмках местным органам власти, которые предположительно контролируют около 14 лагерей для уйгуров.
Бойкотировать фильм призывали ещё в прошлом году — из-за поста главной актисы фильма Лю Ифэй, которая поддержала полицию Гонконга во время разгона массовых протестов.
Мультфильм «Мулан» провалился в китайском прокате в 1998 году — из-за искажения национальной легенды и запрета на показ картины
Сюжет «Мулан» позаимствован из китайской мифологии. Он основан на истории Хуа Мулань — благородной и доброй девушки, которая воевала за родину, притворившись мужчиной. Мультфильм Disney хорошо приняли на западе, однако показать его в Китае удалось не сразу из-за конфликта компании с китайским правительством. После фильма «Кундун» о Далай-ламе, вышедшего в 1997 году, власти страны осудили Disney за пропаганду независимости Тибета.
Спустя год после выхода на западном рынке «Мулан» наконец удалось показать в Китае, однако аудитории мультфильм не понравился. Disney ориентировался на западного зрителя и заменил основную идею китайского мифа о благородстве девушки на её желание доказать всем свою силу. Китайцы не оценили и карикатурный образ дракона Мушу — драконы в Китае считаются величественными персонажами.
В итоге мультфильм провалился в китайском прокате, отчасти, потому что ещё до показа в кино в стране распространились его записи. Новый фильм Disney больше ориентирован на китайскую аудиторию: из него убрали песни, шутки, глуповатого наставника Мулан Ли Шана, которого подозревали в бисексуальности, а ироничного дракона заменила птица феникс.
Disney раскритиковали за согласованные с китайским правительством съёмки «Мулан» в Синьцзяне, где преследуют уйгуров
На этот раз зрители вновь раскритиковали фильм и, кажется, даже жёстче, чем мультфильм. Успевшие посмотреть «Мулан» заметили, что в заключительных титрах Disney выразил «особую благодарность» за помощь в съёмках восьми китайским правительственным организациям, в том числе отделу рекламы Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района и Бюро общественной безопасности cиньцзянского города Турфан.
Правозащитные организации и СМИ давно сообщали, что в Синьцзяне преследуют мусульманский народ — уйгуров. По их данным, китайское правительство проводит «культурный геноцид»: безосновательно задерживает и похищает уйгуров, устанавливает за ними слежку, отправляет в концлагеря, запрещает мусульманским женщинам рожать и стерилизует их, намеренно сокращая население.
Именно Бюро общественной безопасности, которое поблагодарил Disney, задерживает уйгуров и предположительно управляет 14 лагерями для интернированных, . А отдел рекламы компартии Китая, отмечает Foreign Policy, занимается госпропагандой. Художник-постановщик фильма Грант Мейджор подтвердил, что съёмки проводились именно в провинции Синьцзян.
Фильм начали снимать в 2018 году, а первые документы о случаях «перевоспитания» мусульман в Турфане были опубликованы в 2013 и 2016 годах. Журналист Шон Жанг, специализирующийся на Китае, вычислил, что место съёмок находилось всего в семи километрах от одного из лагерей, а по дороге от ближайшего аэропорта съёмочная группа должна была проехать семь мест заключения.
Правозащитник Яцу Ван из Human Rights Watch призвал Disney раскрыть детали сотрудничества с китайским правительством. «Disney должна раскрыть подробности проведённой им комплексной проверки прав человека — если таковая была — перед принятием решения о съёмках в Синьцзяне. Какие соглашения он заключил с властями Синьцзяна для проведения съёмок и какую помощь он получил от властей», — заявил Ван.
Disney также критикуют за представление воинов Северо-Западного Китая героями, борющимися с «плохими» кочевниками с территории нынешней Монголии. В последнее время правозащитники сообщали о преследовании монголов, проживающих в автономном регионе Внутренней Монголии. Правительство Китая, по их сведениям, собирается ввести в школах региона обязательный китайский язык вместо монгольского. Там уже заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке.
«Этот фильм изображает тех людей, чья культура в настоящее время разрушается, как плохих парней, в то же время восхваляя господство ханьцев и китайский национализм», — отметила британско-гонконгский писатель Жаннетт Нг.
Компания пока не комментировала критику фильма.
В соцсетях призвали бойкотировать «Мулан» и потребовали удалить фильм из Disney Plus
Недовольные зрители в соцсетях заявили, что отменили подписку на Disney Plus из-за «лицемерия» компании и «поклонению автократическому Китаю». Пользователи призвали бойкотировать фильм «ради гонконгцев и уйгуров».
Год назад «Мулан» уже хотели бойкотировать — из-за высказывания исполнительницы главной роли в поддержку полиции Гонконга
Бойкотировать «Мулан» призывали ещё до выхода фильма в августе 2019 года. Тогда актриса Лю Ифэй, сыгравшая главную роль, поддержала гонконгскую полицию, разгонявшую массовые простесты.
В соцсети Weibo на аккаунт актрисы подписаны 66 миллионов человек. Ифэй сделала репост цитаты журналиста китайского государственного СМИ Global Times China: «Я поддерживаю полицию Гонконга, можете меня за это побить». Она дополнила это припиской «Какой позор для Гонконга» и хэштегом #IAlsoSupportTheHongKongPolice (#ЯтакжеПоддерживаюПолициюГонконга).
После публикации поста пользователи соцсетей призвали бойкотировать фильм «Мулан» из-за «одобрения жестокости полиции в Гонконге».
Ифэй защищали в национальных СМИ, отмечая, что «нет ничего постыдного в том, чтобы поддерживать свою родину». «Эти параноидальные пользователи пропагандируют в интернете менталитет времён холодной войны. Они совершают кибер-насилие против людей, которые поддерживают Китай. И это давняя проблема: многие [...] хотят лишить сторонников Китая права на свободу слова в международном сообществе. Неужели они придерживаются так называемой демократии и свободы?», — писали в Global Times.
Из-за критики фильма китайское правительство запретило освещать его выход в местных СМИ
Китайское правительство запретило освещать выход «Мулан» в СМИ, пишет Reuters со ссылкой на редакторов изданий из Китая. Двое из них сообщили, что получили уведомление от Управления по вопросам киберпространства Китая, а один — от старшего по должности сотрудника.
В уведомлениях не указали причину, однако собеседники издания считают, что дело в масштабной критике фильма за рубежом. Лишение «Мулан» части китайской публики, на которую рассчитывал Disney, может повлиять на снижение кассовых сборов. По мнению аналитика (его имя Reuters не раскрывает), фильм соберёт всего 150 миллионов юаней (22 миллионов долларов) из-за рейтинга в 4,7 баллов из 10 в китайской киносоцсети Douban и ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Пользователи также заметили, что в Weibo скрыли хэштег #Mulan.
Ну почему же, США и Индия во всю начинают бороться с Китаем и вставляют палки в колеса.
многие [...] хотят лишить сторонников Китая права на свободу слова в международном сообществе. Неужели они придерживаются так называемой демократии и свободы?
Одна из наиболее вызывающих форм цинизма и лицемерия - это манера "отстаивать свободу слова", будучи фанатом тирании и авторитарного строя. Противники либеральных ценностей нынче весьма избирательны в своей нелюбви к свободе, как требовать ее для себя (причем у левых людей, которые им вообще ничего не должны) - так они великие вольнодумцы, как же.
Мб Дисней перестанет заигрывать с СЖВ после такой хуйни, и поймет, что нельзя играть по их правилам - себе дороже выйдет
Сжв тут ни причём
Как бы не пришлось именно за счёт них отбивать недополученную от Китая прибыль
Сжв не приносят прибыль, фильмы от Диснея ориентированные на них оказались провальными и весьма
Disney также критикуют за представление воинов Северо-Западного Китая героями, борющимися с «плохими» кочевниками с территории нынешней Монголии.
Китай, конечно, та еще тоталитарная помойка, но это, извините, кек.
За всю историю никто не был и близко столь разрушителен для человеческой цивилизации, как Чингисхан и монголы.
А тут поди ж ты, посмели ебаных кочевников плохишами выставить!
Вчера бойкотировали нетфликс, сегодня дисней плюс, что завтра?
Отменят Семейство Кардашьян!
Теперь в несколько раз больше причин сходить на этот фильм
Ждём комментарий Солявого ( @solawind ) о том, что тупые комментаторы в твиттере все не так поняли и на самом деле еще хуже китайцев
Ну что, кто прочёл йогурты?
Летний бас
Кто-нибудь слепой
В 2005 году
Непонятный татарин
А когда?
Вот так ирония, что Дисней, что Нетфликс всеми силами пытаются угодить всем меньшинствам, ущемлённым, оскорбленным, и всяким бинарным существам, из-за чего многие их картины очень сильно страдают в качестве и как итог, что одни все равно напоролись на бойцов за права из твиттера, что другие.
её желание доказать всем свою силу
Херня, нет там такого
Но вообще баттхерт аборигенов когда их тяп-ляп легенды подтягивают к смотрибельному виду забавный.