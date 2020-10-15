Число заболевающих в России больше, чем в «первую волну», но строгие меры вводить не торопятся — правильно ли это и когда закончится всплеск заражений.

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Фото РИА «Новости»

Россия установила суточный рекорд по числу умерших после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — 286 летальных исходов. Новых случаев заражения за сутки почти 14 тысяч.

Эти цифры значительно больше показателей, при которых весной 2020 года в России уже ввели карантинные ограничения: перевели школьников и студентов на дистанционное обучение, для взрослых объявили «нерабочие» дни, прекратили авиасообщение с другими странами, закрыли заведения, а часть россиян обязали передвигаться по пропускам.

Несмотря на это, сейчас власти не торопятся возвращаться к жёстким мерам, чтобы избежать закрытия предприятий и не наносить ещё больший ущерб экономике. В Роспотребнадзоре считают, что прирост новых заболевших может замедлиться в ноябре, призывают не диссидентствовать в отношении российской вакцины и соблюдать меры безопасности.

О том, с чем связан всплеск заражений, когда он прекратится и нужно ли вводить строгие карантинные ограничения, TJ поговорил с Оксаной Станевич — врачом-инфекционистом из ПСПбГМУ имени И.П. Павлова, которая отвечала на вопросы наших пользователей про Covid-19 в самом начале пандемии, почти год назад.

Оксана Станевич специалист по вирусным и бактериальным инфекциям

Я так и не поняла, что именно все имеют в виду, когда говорят о первой и второй волнах — я бы называла это подъёмами и спадами. Инфекция никуда не уходила, она как была, так и есть. Просто после подъёма с мая по июнь был спад, но наша кривая выявленных случаев ни разу не опускалась до критически маленьких значений. Сейчас Россия на очень крутом подъёме, и я так понимаю, что на плато мы выйдем нескоро, никакого облегчения пока не намечается . Это логично и нормально, с одной стороны, в связи с сезоном, с другой — с тем, что все вернулись с дач, начали собираться, ходить в театр и кино, активно друг друга заражать.

В некоторой степени рост связан и с тем, что у нас стали лучше регистрировать новые случаи. У всех появилась возможность сделать тест: бесплатно (хотя это всё так же сложно, больных часто не хотят обследовать на коронавирус) или в коммерческой лаборатории. Кроме того, активно регистрируются так называемые субклинические формы инфекции, которые иногда являются не инфекцией, а остатками выделения уже нежизнеспособного вируса после перенесённой болезни. Сейчас много данных о том, что переболевшие люди могут периодически выдавать положительный результат на ПЦР, но этот плюс не означает их эпидемическую опасность для окружающих. Регистрация таких случаев тоже вносит своей вклад в «скандальный» рост.

Из-за того, что тестирование стало доступнее, инфекцию чаще выявляют на раннем этапе. Проверяют даже тех, кто не болеет: например, перед госпитализацией или плановой операцией обязательно надо сдать тест на Covid-19, даже если нет симптомов. Иногда люди неожиданно обнаруживают, что заражены. Поэтому в статистике как будто появилось больше случаев заболевания в неагрессивной форме. Но как врач я вижу, что пациенты из группы риска болеют так же тяжело, как раньше . Процент тяжело болеющих среди них остался примерно таким же. Субъективно мне кажется, что вирус не стал слабее.

Защитой от коронавируса, как можно понять по результатам исследований и работы с пациентами, является не только наличие антител, но и что-то другое — может быть, даже в большей степени. Иммунная система делится на три типа: первичная, адаптивный клеточный иммунитет и адаптивный антительный. Все говорят только об антительном. А на самом деле есть ещё два, которые играют не меньшую или даже большую роль в защите от инфекции. С этим и связаны случаи, когда, например, от заболевшего не заражается его сожитель. К сожалению, в отличие от наличия антител, мы пока не знаем, как можно заранее точно это зафиксировать.

Конечно, жёсткие весенние ограничения помогли снизить нагрузку на больницы. Но понятно, что по мере подъёмов заболеваемости эта нагрузка будет увеличиваться. И если опять ввести такие меры, положительный эффект снова будет. Но я не думаю, что нужно действовать так строго. Даже соблюдение тех правил, которые есть сейчас (ношение масок, обработка поверхностей в помещениях, разреженная рассадка), очевидно снижает нагрузку. Запереть всех людей дома очень дорого и для них, и для страны. Тем более, люди не выдерживают изоляцию.

Кому действительно стоит соблюдать карантин, так это тем, кто в группе риска. Им нужно чаще оставаться дома, а не посещать общественные места. Это, в том числе, касается реорганизации системы образования и здравоохранения. У преподавателей старше 60 лет должна быть возможность работать дистанционно или заменять их без потери рабочего места. Пожилым врачам тоже нужно давать выбор не работать активно вживую.

Меры безопасности должны оставаться с нами до тех пор, пока мы не придумаем профилактику, то есть нормально работающую вакцину . Пока эффект вакцинации не до конца ясен. Возможно, через полгода мы увидим, как те, кто привился, заболеет. В течение ближайших месяцев будет собираться статистика. А прямо сейчас нельзя сказать, работает вакцина или нет.

Я думаю, когда все поймут, какая на больницах нагрузка, увидят в России кадры, как из Италии (имеются в виду распространившиеся фотографии гробов с умершими от Covid-19 итальянцами — прим. TJ), это их убедит соблюдать правила. СМИ должны показывать, что происходит в больницах, иначе в это не будут особо верить. Я не знаю, как по-другому убедить людей — любые рекомендации для них остаются голословными рекомендациями.

Я не говорю о том, чтобы постоянно сидеть дома: это невозможно. И весенние меры были нереалистичными. Но нам надо придумать новую философию жизни: как можно снизить количество контактов, снизить простой в очередях, посещение магазинов.

Вне зависимости от желания людей соблюдать карантин должна происходить оптимизация пространства. Это и раньше не было правильно, когда на почте в очереди за пенсией стояла куча пожилых людей. Сейчас появилась более опасная инфекция, у которой больше последствий, чем у обычного гриппа. И вот наконец-то стали думать, как это исправить.