Чиновники уверены — если бы Навального хотели убить в России, то он бы умер ещё в больнице.

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2 октября Der Spiegel опубликовал первое интервью с Алексеем Навальным после выхода из комы. В беседе с журналистами основатель ФБК заявил, что к его отравлению причастен лично Владимир Путин. Он считает, что приказ об использовании «Новичка» могут отдать только два человека — глава ФСБ или СВР (Службы внешней разведки). «Очевидно, что такое решение они не могут принять без указаний Путина», — объяснил Навальный.

Я утверждаю, что за отравлением стоит Владимир Путин, и у меня нет других версий. Я говорю это на основании фактов, главный из которых — это «Новичок». Алексей Навальный основатель ФБК

Навальный также заявил, что главный врач больницы в Омске — «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей». По его мнению, российских медиков, которые мешали его перевозке в Германию и скрывали отравление, «нужно судить справедливым судом».

Володин назвал Навального «бесстыдником и подлецом», а также обвинил его в работе с западными спецслужбами

Первым на высказывание Навального о Путине отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что основателя ФБК «спасали все – от пилотов и врачей до президента». Спикер Госдумы считает, что заявления о причастности Путина к отравлению в такой ситуации может делать «только непорядочный человек».

Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Вячеслав Володин спикер Госдумы

Володин также обвинил Навального в работе со спецслужбами и органами власти западных стран. «Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику», — объяснил спикер Госдумы.

Песков назвал высказывания Навального в адрес Путина оскорблением и заявил о наличии у Кремля информации по работе Навального с ЦРУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает обвинения Навального в адрес Путина «безосновательными, недопустимыми, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми». Он также согласился со словами Володина и рассказал о наличии у российских властей информации по работе Навального с ЦРУ.

С ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления США. В целом, наверняка, вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

По данным Пескова, с Навальным «работают инструкторы», которые дают ему «очевидные» инструкции.

По мнению Мясникова, если бы власти хотели, то Навальный бы «ещё в первый день сдох»

Глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников высказал «своё возмущение и отвращение» к словам Навального. Он назвал «малодушным всепрощением» ситуацию, когда основатель ФБК «вернётся к нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом».

Послушай, ты: хотели бы — ты бы ещё в первый день сдох! Я не стану задавать глупые вопросы, типа: «У тебя совесть есть?!» или: «Ты что, о....л?!». И так ясно, что на первый вопрос ответ «нет» и на второй — «да». Александр Мясников глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом

Кадыров тоже считает, что, если бы Навального хотели убить в России, он бы умер

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что именно благодаря Путину «в стране действует толерантное отношение к оппозиции». Он назвал Навального «очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России». «Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы», — добавил он.

Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров тяже предложил Навальному считать его заказчиком отравления — «для пущей убедительности и правдоподобия».

Познер назвал Навального политическим оппортунистом

Журналист и телеведущий Владимир Познер тоже прокомментировал обвинения Навального. Он считает, что основатель ФБК «выжимает из создавшейся ситуации всё, что может». Журналист заявил, что, если бы Навального хотели убить в России, то это бы сделали ещё в больнице.

Странно, правда, что он делает такие заявления. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно. Владимир Познер журналист

Миронов: Навальный перешёл грань

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что Навальный — «перешёл грань между политическим оппозиционером и профессиональным русофобом».

Сергей Миронов @mironov_ru Г-н Навальный своим скандальным интервью журналу «Шпигель» перешел грань между политическим оппозиционером и профессиональным русофобом. Когда вранье выдается за факт и откровенно подыгрываешь недругам своей страны – это уже не политическая позиция, а подрывная работа.

Российский постпред в ООН считает, что на причастность Путина «аморально даже намекать»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал аморальными и оскорбительными заявления Навального в адрес Путина.

Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Но я бы сказал, что даже заявления не только со стороны Навального, но и многие другие заявления, которые мы слышим по этому поводу, они оскорбительны. Аморально даже намекать. Василий Небензя российский постпред в ООН

Москалькова призвала возбудить дело из-за отравления Навального

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова — одна из немногих, кто высказалась о необходимости возбудить дело из-за инцидента с Навальным. Она ожидает, что «Германия предоставит заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс. Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России