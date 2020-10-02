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Артём Мазанов
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«Ещё бы в первый день сдох»: как российские власти ответили на обвинения Навального о причастности Путина к отравлению Материал редакции

Чиновники уверены — если бы Навального хотели убить в России, то он бы умер ещё в больнице.

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2 октября Der Spiegel опубликовал первое интервью с Алексеем Навальным после выхода из комы. В беседе с журналистами основатель ФБК заявил, что к его отравлению причастен лично Владимир Путин. Он считает, что приказ об использовании «Новичка» могут отдать только два человека — глава ФСБ или СВР (Службы внешней разведки). «Очевидно, что такое решение они не могут принять без указаний Путина», — объяснил Навальный.

Я утверждаю, что за отравлением стоит Владимир Путин, и у меня нет других версий. Я говорю это на основании фактов, главный из которых — это «Новичок».

Алексей Навальный
основатель ФБК

Навальный также заявил, что главный врач больницы в Омске — «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей». По его мнению, российских медиков, которые мешали его перевозке в Германию и скрывали отравление, «нужно судить справедливым судом».

Володин назвал Навального «бесстыдником и подлецом», а также обвинил его в работе с западными спецслужбами

Первым на высказывание Навального о Путине отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что основателя ФБК «спасали все – от пилотов и врачей до президента». Спикер Госдумы считает, что заявления о причастности Путина к отравлению в такой ситуации может делать «только непорядочный человек».

Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Володин также обвинил Навального в работе со спецслужбами и органами власти западных стран. «Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику», — объяснил спикер Госдумы.

Песков назвал высказывания Навального в адрес Путина оскорблением и заявил о наличии у Кремля информации по работе Навального с ЦРУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает обвинения Навального в адрес Путина «безосновательными, недопустимыми, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми». Он также согласился со словами Володина и рассказал о наличии у российских властей информации по работе Навального с ЦРУ.

С ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления США. В целом, наверняка, вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По данным Пескова, с Навальным «работают инструкторы», которые дают ему «очевидные» инструкции.

По мнению Мясникова, если бы власти хотели, то Навальный бы «ещё в первый день сдох»

Глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников высказал «своё возмущение и отвращение» к словам Навального. Он назвал «малодушным всепрощением» ситуацию, когда основатель ФБК «вернётся к нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом».

Послушай, ты: хотели бы — ты бы ещё в первый день сдох! Я не стану задавать глупые вопросы, типа: «У тебя совесть есть?!» или: «Ты что, о....л?!». И так ясно, что на первый вопрос ответ «нет» и на второй — «да».

Александр Мясников
глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом

Кадыров тоже считает, что, если бы Навального хотели убить в России, он бы умер

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что именно благодаря Путину «в стране действует толерантное отношение к оппозиции». Он назвал Навального «очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России». «Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы», — добавил он.

Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Кадыров тяже предложил Навальному считать его заказчиком отравления — «для пущей убедительности и правдоподобия».

Познер назвал Навального политическим оппортунистом

Журналист и телеведущий Владимир Познер тоже прокомментировал обвинения Навального. Он считает, что основатель ФБК «выжимает из создавшейся ситуации всё, что может». Журналист заявил, что, если бы Навального хотели убить в России, то это бы сделали ещё в больнице.

Странно, правда, что он делает такие заявления. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно.

Владимир Познер
журналист

Миронов: Навальный перешёл грань

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что Навальный — «перешёл грань между политическим оппозиционером и профессиональным русофобом».

Сергей Миронов @mironov_ru
Г-н Навальный своим скандальным интервью журналу «Шпигель» перешел грань между политическим оппозиционером и профессиональным русофобом. Когда вранье выдается за факт и откровенно подыгрываешь недругам своей страны – это уже не политическая позиция, а подрывная работа.

Российский постпред в ООН считает, что на причастность Путина «аморально даже намекать»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал аморальными и оскорбительными заявления Навального в адрес Путина.

Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Но я бы сказал, что даже заявления не только со стороны Навального, но и многие другие заявления, которые мы слышим по этому поводу, они оскорбительны. Аморально даже намекать.

Василий Небензя
российский постпред в ООН

Москалькова призвала возбудить дело из-за отравления Навального

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова — одна из немногих, кто высказалась о необходимости возбудить дело из-за инцидента с Навальным. Она ожидает, что «Германия предоставит заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс.

Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России

#навальный #отравлениенавального #политика #путин #мнения

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Алексей Любимцев

66

Путину нет причин убивать Навального

Если бы хотели убить, то легко бы это сделали в больнице

захотели бы, сдох бы в первый день

хотели бы убить, запретили бы врачам спасать

И ни одному не пришло в голову сказать «мы не убиваем своих граждан» они спичрайтеров себе в Саратовском пту находят или они на самом деле наглухо отбитые? Я в ахуе от настолько неприкрытых и прямолинейных опгшных замашек высшего правительства

Ответить

Кирилл Вселенский

Алексей
1

Зачем каждый раз залайкивают эту мысль богини шульман, сколько можно повторять эту фразу?

Ответить

Сергей Королевский

Кирилл
0

Столько, пока не введут санкции

Ответить

A big purple banana 🍆

Кирилл
–1

мы не убиваем своих граждан
мы не убиваем своих граждан
мы не убиваем своих граждан
мы не убиваем своих граждан

Ответить

A big purple banana 🍆

A
–1

хз, почему это важно

Ответить

common sense

36

Реакции Володина, Пескова, Мясникова, Кадырова, Познера.

Штош, почитаем

Ответить

Атлант поправил плечи

23

Какой вывод из всего вышесказанного можно сделать? 
Что-что а умереть в России можно очень быстро и просто, надо что бы всего лишь кто-то этого захотел. 
А вы говорите страна без возможностей. 

Ответить

сироп от щекотки

Атлант
0

Ну те никто не хотел смерти навального

Ответить

Сергей Королевский

Атлант
0

Кто говорит про страну возможностей?! Ротенберг?

Ответить

Максим Иванов

13

Я в шоке, они уже в открытую говорят о том, что они спокойно могут убивать, если захотят. Хотя бы для приличия сделали вид, что это не так. Самое интересное, что большинство людей воспринимают такие слова как что-то обыденное(

Ответить

Заслуженный рубин

Максим
–2

А что в этом плохого? Ты знаешь сколько ЦРУ в день убивает?

Ответить

Bad Mother Fucker

Заслуженный
7

Сколько?

Ответить

Атлант поправил плечи

Заслуженный
2

Сколько Максим?

Ответить

Максим Иванов

Атлант
1

по моим подсчётам ноль, по-английски zero, по-немецки null

Ответить

Степан Анейчик

Заслуженный
2

Будто ты знаешь

Ответить

миша лисицын

Заслуженный
2

Я жду цифру нахер, ты там что считаешь?

Ответить

Максим Иванов

Заслуженный
1

Блин, забыл. Тогда ладно.

Ответить

Следственный ГОСТ

Заслуженный
0

0 говноедов из 10, очевидно же!

Ответить

kubanoid.online

Максим
0

Делет 

Ответить

Mikhail Pukas

11

Получается Немцова хотели убить? 

Ответить

Гена Горьков

Mikhail
0

Это невыгодно кремлю же

Ответить

сироп от щекотки

8

Помню как все такие "ахах, познер сказал госдура, он такоооой смелый и ващее".

А сейчас он в той же обойме, где и был при совке.

Ответить

Dmitry Khochurovsky

сироп
0

Ну слушай, не оправдываю Познера, но вопрос достаточно логичный. Почему его не убили там? Это же Путин, если ему надо было бы реально убить, то он бы расстрелял его в лифте, а не устраивал весь этот цирк с отравлением. Почему дали возможность улететь? На самом деле, очень много вопросов и мало исходных данных. Да, очевидно, что это отравление. Но Путин ли напрямую стоит за этим? Почему никто не допускает версии, что попытка отравления была от локальных чуваков, у которых был доступ к Новичкам (слабо верится, что там все так супер засекречено, зная наш похуизм и "связи") Вообще похоже на "кто-то решил заняться самодеятельностью, получил по шапке, после чего Навальному разрешили вылететь в Германию".

Ответить

Степан Анейчик

Dmitry
2

Ну так Скрипаля тоже не получилось убить.

Ответить

Bad Mother Fucker

Dmitry
1

Вообще-то вот это всё "расстрелял в лифте" - это уголовщина, причем грубая. И априорное предположение, что есть дохуя людей, которые годами строят себе карьеру в силовых структурах, и всё ради того, чтобы работать киллером, с неплохой перспективой быть сданным начальством в роли козла отпущения или быть закопанным в лесу от греха подальше - ну так себе выглядит, честно говоря.

Ответить

Иплувен Максимал

Dmitry
1

Моя версия такова. Изначальный план заключался в том, что Навальный умрет в самолете, патологоанатом скажет, что тот перепил самогона в селе Кафтанчиково. Когда все пошло не по плану, то ушло время на выработку новой стратегии, за это время отравление Навального стало мировой новостью. Убить его в омской больнице фактически означало взять на себя ответственность за его смерть. Поэтому подождали 48 часов, пока, по их предположениям, Новичок выветрится, и отпустили в Берлин.

Ответить

Следственный ГОСТ

Dmitry
0

 Почему никто не допускает версии, что попытка отравления была от локальных чуваков

Действительно, давай ты спросишь у СК и прочих органов. Почему никто не допускает такой версии?

Ответить

Bad Mother Fucker

сироп
0

вернулся к корням

Ответить

сироп от щекотки

Bad
0

Мне интересно, кого из своих любимцев следующего пошлет к хуям интернет армия за все хорошее.
Познер вот, до свидания. Паша Дуров — всего хорошего.
Удальцов вспоминаю, был такой, тоже попрощались.
Есть предположения, Максим?

Ответить

Bad Mother Fucker

сироп
0

Ну, я не считаю, что есть какая-то армия, которая то к сердцу прижмет, то нахуй пошлет. Я так думаю, что есть люди, которые всегда готовы насувать хуёв за щеку кому угодно, просто в обычной жизни их мнение никого не ебет, а вот стоит какому-то известному персу обделаться, то они сразу тут как тут, гонят волну. Их несложно опознать по постам в стиле "а я всегда знал, что x говно".

Ответить

Nick Rosenberg

6

Как, однако, дружно кинулись выгораживать Солнцеликого. Даже миронов вылез, я уж думал он помер давно.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Nick
0

Такие не мрут. Такие подыхают. Под всеобщее ликование.

Ответить

Zero-one-one

5

Когда помрёт Познер? 

Ответить

Myrolav Dosiak

Zero-one-one
0

Не ожидал от него таких заявлений. Хотя не особо и слежу за ним.

Ответить

Степан Анейчик

Zero-one-one
0

В ближайшие 10 лет

Ответить

Чеченский каякер

4

Россия неплохое место чтоб умереть, впрочем, ничего нового

Ответить

YeezySpace

4

легко было бы не выпустить его в Германию

Самое нелепое оправдание, будто непонятно, что если бы они не выпустили его, то все наоборот говорили бы "не выпускают из-за того, что все увидят отравление и хотят всё скрыть"

Ответить

Eugene Panfilov

2

Как же тяжело гопникам в дипломатию

Ответить

Муги

2

Россию часто сравнивают с Мордором, но честно говоря от таких "орков" как вот эти вот Саурон бы охуел вместе с назгулами.

Ответить

Посторонний

1

С Познера охуел. И он мразь, тупая при чём (или он полагает, что уже норм в России так приказать рандомным врачать отравить/не давать лекарства, без опасения, что приказ разгласят, и удерживать от лечения зарубежом "а потому что"). Буду знать.

Ответить

Авторский якорь

Посторонний
2

Он просто не питает иллюзий на счет того что это могут сделать если понадобится.

Ответить

Посторонний

Авторский
1

Блядь, т.е. Навальный просто чаем поперхнулся и в кому впал, все верно? Или Познер, вместе с тобой, питает иллюзии относительно всемогущества отравителей и их способности (без опасений о разглашении таковых) экстренно давать преступные приказы врачам, лечащим в реанимации? Типичный признак долбоеба/мрази - "если бы хотели, сделали бы" - часто такое такие пишут в случае не успешной, к счастью, попытки убийства и прочей мерзости. Подразумевается, что зажравшиеся постнквдшные гандоны, в основном сынки таких же гандонов - охуенно матерые Джеймс Понты 007, на делах за репосты смешнявок поднаторевшие в тайных преступных операциях.

Ответить

Авторский якорь

Посторонний
1

Блядь, т.е. Навальный просто чаем поперхнулся и в кому впал, все верно?

А почему ты решил что познер говорит об этом?
Цель могла быть не в убийстве а в запугивании например.

Типичный признак долбоеба

Истерить и множить сущности

Ответить

Kult Morkovki

0

Так что с уголовным делом-то?

Ответить

A big purple banana 🍆

Kult
3

С каким делом? Ты пьяный или кто?

Ответить

Максим Иванов

A
3

Я тре.. Я Михал Палыч Терентьев

Ответить

сироп от щекотки

Максим
1

Ты за грибами поедешь?

Ответить

Максим Иванов

сироп
1

Давай кольнёмся

Ответить

сироп от щекотки

Максим
1

Я щас приду к тебе похаваю

Ответить

Dmitry Yashin

1

Ух, комментики на ТЖ под статьёй о недоверии Навальному!

Ответить

Александр Демьяненко

1

Чемпионат по лизоблюдству начался

Ответить

Специфический Артем

0

блин познер-то куда лезет, вроде умный мужик

ДИСЛАЙКИ РАСЧЕХЛИЛИ, НУ-КА

Ответить

Lee

0

Мне еще в детстве открылся такой секрет. Если человек начинает истерить и как-то агрессивно кричать, когда ты всего лишь уличаешь его во лжи и высказываешь ему свои сомнения об этом, то твои сомнения подтверждаются вскоре.
Ни разу не подводило.

Ответить

Yufers

0

Мне вот интересно почему многие так уверены во всемогуществе и профессионализме гос. структур? Не, ну будто вы в бюджетных организациях не бывали. Там же будут делать все что угодно, только не то что нужно. Даже если денег дать, гарантий результата никаких. А армия так отдельная песня - там, мягко скажем, раздолбайство, возведено в абсолют и выполнять приказы приходится при помощи говна, палок и смекалки, лишь бы сделали. Помножим все это на кумовство и на то что отбирают за лояльность ,а не профессионализм. В результате имеем вот это. Ну а высказывания отлично ложатся на парадигму
1) Че ты мне сделаешь
2) Пошел нахер.
3) Че ты мне сделаешь, я у штурвала.

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