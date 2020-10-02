«Ещё бы в первый день сдох»: как российские власти ответили на обвинения Навального о причастности Путина к отравлению Материал редакции
Чиновники уверены — если бы Навального хотели убить в России, то он бы умер ещё в больнице.
2 октября Der Spiegel опубликовал первое интервью с Алексеем Навальным после выхода из комы. В беседе с журналистами основатель ФБК заявил, что к его отравлению причастен лично Владимир Путин. Он считает, что приказ об использовании «Новичка» могут отдать только два человека — глава ФСБ или СВР (Службы внешней разведки). «Очевидно, что такое решение они не могут принять без указаний Путина», — объяснил Навальный.
Навальный также заявил, что главный врач больницы в Омске — «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей». По его мнению, российских медиков, которые мешали его перевозке в Германию и скрывали отравление, «нужно судить справедливым судом».
Володин назвал Навального «бесстыдником и подлецом», а также обвинил его в работе с западными спецслужбами
Первым на высказывание Навального о Путине отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что основателя ФБК «спасали все – от пилотов и врачей до президента». Спикер Госдумы считает, что заявления о причастности Путина к отравлению в такой ситуации может делать «только непорядочный человек».
Володин также обвинил Навального в работе со спецслужбами и органами власти западных стран. «Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику», — объяснил спикер Госдумы.
Песков назвал высказывания Навального в адрес Путина оскорблением и заявил о наличии у Кремля информации по работе Навального с ЦРУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает обвинения Навального в адрес Путина «безосновательными, недопустимыми, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми». Он также согласился со словами Володина и рассказал о наличии у российских властей информации по работе Навального с ЦРУ.
По данным Пескова, с Навальным «работают инструкторы», которые дают ему «очевидные» инструкции.
По мнению Мясникова, если бы власти хотели, то Навальный бы «ещё в первый день сдох»
Глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников высказал «своё возмущение и отвращение» к словам Навального. Он назвал «малодушным всепрощением» ситуацию, когда основатель ФБК «вернётся к нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом».
Кадыров тоже считает, что, если бы Навального хотели убить в России, он бы умер
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что именно благодаря Путину «в стране действует толерантное отношение к оппозиции». Он назвал Навального «очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России». «Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы», — добавил он.
Кадыров тяже предложил Навальному считать его заказчиком отравления — «для пущей убедительности и правдоподобия».
Познер назвал Навального политическим оппортунистом
Журналист и телеведущий Владимир Познер тоже прокомментировал обвинения Навального. Он считает, что основатель ФБК «выжимает из создавшейся ситуации всё, что может». Журналист заявил, что, если бы Навального хотели убить в России, то это бы сделали ещё в больнице.
Миронов: Навальный перешёл грань
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что Навальный — «перешёл грань между политическим оппозиционером и профессиональным русофобом».
Российский постпред в ООН считает, что на причастность Путина «аморально даже намекать»
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал аморальными и оскорбительными заявления Навального в адрес Путина.
Москалькова призвала возбудить дело из-за отравления Навального
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова — одна из немногих, кто высказалась о необходимости возбудить дело из-за инцидента с Навальным. Она ожидает, что «Германия предоставит заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».
Путину нет причин убивать Навального
Если бы хотели убить, то легко бы это сделали в больнице
захотели бы, сдох бы в первый день
хотели бы убить, запретили бы врачам спасать
И ни одному не пришло в голову сказать «мы не убиваем своих граждан» они спичрайтеров себе в Саратовском пту находят или они на самом деле наглухо отбитые? Я в ахуе от настолько неприкрытых и прямолинейных опгшных замашек высшего правительства
Зачем каждый раз залайкивают эту мысль богини шульман, сколько можно повторять эту фразу?
мы не убиваем своих граждан
мы не убиваем своих граждан
мы не убиваем своих граждан
мы не убиваем своих граждан
Какой вывод из всего вышесказанного можно сделать?
Что-что а умереть в России можно очень быстро и просто, надо что бы всего лишь кто-то этого захотел.
А вы говорите страна без возможностей.
Я в шоке, они уже в открытую говорят о том, что они спокойно могут убивать, если захотят. Хотя бы для приличия сделали вид, что это не так. Самое интересное, что большинство людей воспринимают такие слова как что-то обыденное(
Заслуженный рубин
А что в этом плохого? Ты знаешь сколько ЦРУ в день убивает?
Сколько Максим?
Получается Немцова хотели убить?
Помню как все такие "ахах, познер сказал госдура, он такоооой смелый и ващее".
А сейчас он в той же обойме, где и был при совке.
Ну слушай, не оправдываю Познера, но вопрос достаточно логичный. Почему его не убили там? Это же Путин, если ему надо было бы реально убить, то он бы расстрелял его в лифте, а не устраивал весь этот цирк с отравлением. Почему дали возможность улететь? На самом деле, очень много вопросов и мало исходных данных. Да, очевидно, что это отравление. Но Путин ли напрямую стоит за этим? Почему никто не допускает версии, что попытка отравления была от локальных чуваков, у которых был доступ к Новичкам (слабо верится, что там все так супер засекречено, зная наш похуизм и "связи") Вообще похоже на "кто-то решил заняться самодеятельностью, получил по шапке, после чего Навальному разрешили вылететь в Германию".
Вообще-то вот это всё "расстрелял в лифте" - это уголовщина, причем грубая. И априорное предположение, что есть дохуя людей, которые годами строят себе карьеру в силовых структурах, и всё ради того, чтобы работать киллером, с неплохой перспективой быть сданным начальством в роли козла отпущения или быть закопанным в лесу от греха подальше - ну так себе выглядит, честно говоря.
Моя версия такова. Изначальный план заключался в том, что Навальный умрет в самолете, патологоанатом скажет, что тот перепил самогона в селе Кафтанчиково. Когда все пошло не по плану, то ушло время на выработку новой стратегии, за это время отравление Навального стало мировой новостью. Убить его в омской больнице фактически означало взять на себя ответственность за его смерть. Поэтому подождали 48 часов, пока, по их предположениям, Новичок выветрится, и отпустили в Берлин.
Следственный ГОСТ
Почему никто не допускает версии, что попытка отравления была от локальных чуваков
Действительно, давай ты спросишь у СК и прочих органов. Почему никто не допускает такой версии?
вернулся к корням
Мне интересно, кого из своих любимцев следующего пошлет к хуям интернет армия за все хорошее.
Познер вот, до свидания. Паша Дуров — всего хорошего.
Удальцов вспоминаю, был такой, тоже попрощались.
Есть предположения, Максим?
Ну, я не считаю, что есть какая-то армия, которая то к сердцу прижмет, то нахуй пошлет. Я так думаю, что есть люди, которые всегда готовы насувать хуёв за щеку кому угодно, просто в обычной жизни их мнение никого не ебет, а вот стоит какому-то известному персу обделаться, то они сразу тут как тут, гонят волну. Их несложно опознать по постам в стиле "а я всегда знал, что x говно".
Как, однако, дружно кинулись выгораживать Солнцеликого. Даже миронов вылез, я уж думал он помер давно.
Когда помрёт Познер?
Не ожидал от него таких заявлений. Хотя не особо и слежу за ним.
легко было бы не выпустить его в Германию
Самое нелепое оправдание, будто непонятно, что если бы они не выпустили его, то все наоборот говорили бы "не выпускают из-за того, что все увидят отравление и хотят всё скрыть"
Россию часто сравнивают с Мордором, но честно говоря от таких "орков" как вот эти вот Саурон бы охуел вместе с назгулами.
С Познера охуел. И он мразь, тупая при чём (или он полагает, что уже норм в России так приказать рандомным врачать отравить/не давать лекарства, без опасения, что приказ разгласят, и удерживать от лечения зарубежом "а потому что"). Буду знать.
Он просто не питает иллюзий на счет того что это могут сделать если понадобится.
Блядь, т.е. Навальный просто чаем поперхнулся и в кому впал, все верно? Или Познер, вместе с тобой, питает иллюзии относительно всемогущества отравителей и их способности (без опасений о разглашении таковых) экстренно давать преступные приказы врачам, лечащим в реанимации? Типичный признак долбоеба/мрази - "если бы хотели, сделали бы" - часто такое такие пишут в случае не успешной, к счастью, попытки убийства и прочей мерзости. Подразумевается, что зажравшиеся постнквдшные гандоны, в основном сынки таких же гандонов - охуенно матерые Джеймс Понты 007, на делах за репосты смешнявок поднаторевшие в тайных преступных операциях.
Блядь, т.е. Навальный просто чаем поперхнулся и в кому впал, все верно?
А почему ты решил что познер говорит об этом?
Цель могла быть не в убийстве а в запугивании например.
Типичный признак долбоеба
Истерить и множить сущности
Так что с уголовным делом-то?
С каким делом? Ты пьяный или кто?
Я тре.. Я Михал Палыч Терентьев
Ты за грибами поедешь?
Давай кольнёмся
Мне еще в детстве открылся такой секрет. Если человек начинает истерить и как-то агрессивно кричать, когда ты всего лишь уличаешь его во лжи и высказываешь ему свои сомнения об этом, то твои сомнения подтверждаются вскоре.
Ни разу не подводило.
Мне вот интересно почему многие так уверены во всемогуществе и профессионализме гос. структур? Не, ну будто вы в бюджетных организациях не бывали. Там же будут делать все что угодно, только не то что нужно. Даже если денег дать, гарантий результата никаких. А армия так отдельная песня - там, мягко скажем, раздолбайство, возведено в абсолют и выполнять приказы приходится при помощи говна, палок и смекалки, лишь бы сделали. Помножим все это на кумовство и на то что отбирают за лояльность ,а не профессионализм. В результате имеем вот это. Ну а высказывания отлично ложатся на парадигму
1) Че ты мне сделаешь
2) Пошел нахер.
3) Че ты мне сделаешь, я у штурвала.