Кажется, россиянам придётся обойтись без корпоративов, походов по музеям и праздничным ярмаркам, а салют смотреть по телевизору.

В закладки

Демонтаж новогодней ёлки в Коломне Фото Kolomnagrad.ru

Последние две недели в России регулярно устанавливаются новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом. 16 ноября заболевших выявили в два раза больше, чем на пике весной — и это всего за полтора месяца до Нового года.

Власти усиливают ограничения: запретили ночную работу ресторанов и баров, закрыли музеи и сократили места в кинотеатрах, отменили массовые мероприятия. Теперь даже на домашние праздники в некоторых регионах нельзя собираться компанией больше 10 человек. В Москве не проведут масштабные рождественские ярмарки, а парки не спешат закупать новогодние украшения. Возможно, в этот Новый год россиянам придётся отказаться от корпоративов, отметить праздник дома, а на салюты смотреть по телевизору.

Ограничения в Москве

С начала октября заболеваемость коронавирусом в Москве начала постепенно расти, достигнув антирекорда 9 ноября — 6897 новых случаев в день. В течение месяца от Covid-19 и его последствий в столице ежедневно умирает около 60 человек.

Заболеваемость коронавирусом в Москве График Яндекса

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что вводить новые запреты пока не нужно. Однако 10 ноября из-за антирекордов по заболевшим московские власти решили усилить ограничения. Собянин сообщил, что в августе в столице лишь 1 из 100 тестов на коронавирус давали положительный результат, тогда как в ноябре процент выявляемых заболевших вырос до 7,5%.

По новым правилам с 23:00 до 6:00 рестораны, кафе, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведениях не будут принимать посетителей, но смогут работать навынос и доставку. Власти также призвали владельцев заведений использовать систему чек-инов: посетителям нужно будет получать QR-коды и сканировать их при входе, чтобы в случае заражения коронавирусом одного из гостей остальные смогли узнать о возможном контакте.

Декабрь и январь — прибыльные месяцы для московских рестораторов. Например, в прошлом году в новогодние праздники они заработали около 18% годовой выручки. В этом году из-за новых ограничений ночные заведения могут потерять 100% выручки, а рестораны и бары, работающие круглосуточно — 10-20%, рассказал изданию вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Спортивные мероприятия со зрителями можно устраивать только после согласования с Департаментом спорта и Роспотребнадзором, при этом трибуны стадионов должны быть заполнены только на 25%. Заведения для детей временно прекратят работу: к ним относятся лагеря, развлекательные центры, комнаты для детей в торговых центрах и кафе.

Новые ограничения коснулись также кинотеатров, театров и концертных залов — теперь в них может быть занято только 25% мест. Из-за этого в январе кинотеатры ожидают «значительные финансовые потери». Значение имеют не только новые запреты на посещаемость, но и то, останутся ли все запланированные на январь фильмы в прокате.

С 16 ноября по середину января в Москве полностью закроют музеи и музеи-заповедники. Выставки, тренинги и лекции со зрителями теперь можно проводить только онлайн, за исключением мероприятий, организованных властями.

Вместе с массовыми мероприятиями в Москве отменят ежегодные новогодние ярмарки и гуляния. В Подмосковье народных гуляний в праздники тоже не будет. «Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но с семьей, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ярмарка «Путешествие в Рождество» в Москве Фото Mos.ru

Новогодние каникулы россиянам лучше провести дома, посоветовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома. Дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город — это будет очень хорошо», — сказала глава ведомства.

Ограничения в Петербурге

В Петербурге с начала октября заболеваемость коронавирусом тоже сильно выросла. Весной максимальный прирост больных в день составлял 545 человек, а 16 ноября зафиксировали в четыре раза больше заражённых — 2039 человек.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге График Яндекса

На фоне роста заболеваемости петербургские власти тоже усилили ограничения. До 15 января в Петербурге временно приостановили работу фуд-корты, за исключением заведений на заправках, вокзалах и в аэропортах. Кафе, рестораны, бары и ночные клубы не будут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 — в остальное время нельзя устраивать развлекательные мероприятия. Заведения могут работать навынос и на доставку круглосуточно.

Теперь массовые мероприятия, например, тренинги и лекции — как в помещениях, так и на воздухе — может посещать до 50 человек. Но если заранее согласовать с администрацией города, то можно и больше. На днях рождениях, свадьбах и поминках одновременно могут находиться не больше 18 человек — все они должны быть в масках.

В театрах, кинотеатрах и концертных площадках ограничения мягче, чем в Москве — заполнено может быть 50% мест. При этом посетители должны иметь билет с указанием конкретного места, поэтому на танцплощадки их не допустят. Ограничение не касается мероприятий, на которые к 11 ноября уже раскупили большинство билетов.

Детские развлекательные центры и комнаты, государственные кружки, клубы и секции прекратят работу. Для людей старше 65 лет и для хронически больных в регионе вводится режим самоизоляции.

Самые жёсткие ограничения — в Бурятии. В остальных регионах меры тоже постепенно ужесточают

Эпидемиологическая ситуация в регионах разная, но в большинстве число заболевших коронавирусом сильно растёт, обгоняя весенние показатели. В России с начала октября регулярно устанавливаются новые антирекорды. 16 ноября суточный прирост достиг 22778 заболевших — это в два раза больше, чем на пике весной. Количество смертей тоже выросло — с 232 человек, зафиксированных 29 мая, до 439 12 ноября.

Для уточнения максимально актуального и полного списка ограничений, пожалуйста, посетите сайт своего регионального правительства или региональных изданий, которым вы доверяете.

Заболеваемость коронавирусом в России График Яндекса

На фоне большого прироста заболевших 27 октября Роспотребнадзор ввёл масочный режим для всех регионов. Теперь жителям всех регионов необходимо носить маски в местах скоплений людей, в том числе в лифте и на парковке. Также ведомство рекомендовало региональным властям запретить работу ресторанов, кафе, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.

16 ноября Бурятия первой из регионов ввела повторный локдаун из-за коронавируса. С начала ноября ежедневно фиксируется больше 200 заболевших, тогда как весной на пике регистрировали не больше 90 заражённых в день. До 30 ноября будут закрыты все заведения общественного питания (исключение — работа навынос и доставка), непродовольственные магазины, торговые и развлекательные центры. Кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны, салоны красоты, а также детские центры и комнаты тоже закроют.

Ограничение массовых мероприятий

За полтора месяца до Нового года в большинстве регионов запретили массовые мероприятия и ввели ограничения по количеству гостей в том числе на свадьбах, днях рождений и поминках. Если ограничения продлят, то отпраздновать Новый год на городских площадях тоже не получится.

В Новгородской области на свадьбе может находиться не больше пяти человек, а в Новосибирской — только жених, невеста и родители. Похожие ограничения в Тыве, ХМАО, в Крыму, а в Оренбургской области даже дома нельзя собирать больше 10 гостей.

Ограничения работы ресторанов, баров и клубов ночью

В 60 регионах теперь нельзя не только участвовать в массовых мероприятиях, но и посещать рестораны, кафе, бары, клубы и залы торжеств с 23:00 до 6:00. В Ростовской и Ульяновской области весь общепит закрывается в 22:00, а в Ингушетии — в 21:00. В Новосибирске заведения не должны работать с 00:00 до 8:00.

В Краснодарском крае, Волгоградской области и Чувашии не получится организовать банкет или корпоратив. В Карелии рестораны, бары и клубы теперь не работают ночью, а в дневное время владельцам нельзя организовывать дискотеки и развлечения.

Самоизоляция для пожилых людей

Большинство регионов вернулись к самоизоляции для людей старше 65 лет и хронических больных. Чаще всего пожилым разрешается выходить только в магазин или аптеку, а работать — удалённо. В Чувашии, Мордовии, Коми и Адыгее работающим пенсионерам предоставляют оплачиваемый больничный, а в Ивановской области — неоплачиваемый.

Удалённая работа и дистанционное обучение

В 40 регионах власти рекомендовали сотрудникам компаний перейти на удалённую работу. Особенно это касается пожилых, беременных женщин и сотрудников госпредприятий.

Московских и петербургских студентов перевели на дистанционное обучение до 6 февраля. Минобрнауки призвал и другие ВУЗы ограничить занятия офлайн, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение принимают местные власти на основе эпидемиологической ситуации. В Москве и Самарской области с 9 по 22 ноября на дистанционку перевели учеников средней и старшей школы. В Иркутской и Свердловской области дистанционно занимаются все школьники, а в Тульской — ученики с 6 по 11 классы. В Воронежской области из дома будут учиться старшеклассники, а средние классы смогут посещать школу несколько раз в неделю.

Большинство ограничений российские власти ввели до середины января, однако их могут продлить, как это уже случалось весной. Пока в Петербурге и в регионах официально не заявляли об отмене новогодних вечеринок.