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Саша Кириллова

Пиво, марихуана и бык на вертеле на Западе, купоны и десяток яиц в России: что предлагают в обмен на вакцинацию Статьи редакции

Пока от коронавируса привились только 16% населения Земли, власти стран и частные компании соревнуются в попытке привлечь людей к вакцине.

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Вакцинация в баре Тель-Авиа, на стойке — бесплатные напитки Фото AFP

Во всём мире от коронавируса Covid-19 привилось более 1,3 миллиарда человек, что составляет около 16% от населения Земли. Руководители стран и частные компании стараются разными способами популяризировать вакцинацию — предоставляют подарки, бонусы, деньги и разыгрывают призы.

По данным исследователей из Калифорнийского университета, денежная выплата в размере 100 долларов на треть повышает готовность людей к вакцинации. При этом предложения имеют и своих противников: у 15% респондентов выплаты понижают желание вакцинироваться, а акция с бесплатными пончиками от Krispy Kreme в США превратилась в скандал (TJ подробно писал об этом).

Способы привлечения людей к вакцинации отличаются в России и мире: если на Западе в обмен на сертификат о прививке предлагают пиво, быка на вертеле и 100 долларов, то в России — скидки, купоны и яйца к Пасхе. TJ публикует список.

США, Сербия и другие страны мира

От властей:

  • бокал пива для жителей Нью-Джерси старше 21 года, сделавших первую прививку в течение мая;
  • пиво или персиковый сок для жителей Тель-Авива, которые выдают на вакцинации в одном из баров города;
  • пицца, хумус и кнафе для жителей Тель-Авива и холент (тушёное мясо, подаваемое в шаббат) для жителей Бней-Брака;
  • бесплатный напиток в ресторане для полностью вакцинировавшихся жителей Коннектикута, но при покупке еды;
Вакцинация в баре в Тель-Авиве Фото AFP

От частных компаний:

  • самокрутка с марихуаной для жителей Мичигана старше 21 года при наличии медицинской страховки;
  • глазированные пончики от сети Krispy Kreme — их можно получать каждый день до конца 2021 года;
  • пиво за 10 центов от пивоварни Market Garden для жителей Кливленда;
  • попкорн весом 44 унции (1,2 килограмма) в сети кинотеатров Огайо Cleveland Cinemas;
  • розыгрыш 5 миллионов долларов среди вакцинированных в штате Огайо;
  • подарочные карты привившимся посетителям бара в Чикаго;
  • пять токенов в баре с аркадными играми в баре Up-Down в пяти штатах США;
Фото The Washington Post
  • золотые украшения для пирсинга для женщин и бытовая техника для мужчин в штате Гуджарат в Индии;
  • ваучеры на сумму от 3 до 5 тысяч динаров (от 25 до 40 евро) в торговом центре USCE в Белграде;
  • премия в 100 долларов вакцинировавшимся сотрудникам сети супермаркетов Kroger;
  • выходной и оплата часов, потраченных на вакцинацию, для работников AT&T, Instacart, Target, Trader Joe's, Chobani, Petco, Darden Restaurants, McDonald's и Dollar General;
  • бонусная карта в 50 евро для сотрудников сети супермаркетов Edeka Nord в Гамбурге.

Москва, Магаданская область и другие регионы России

От властей:

  • подарочная карта или промокод на тысячу рублей для жителей Москвы старше 60 лет, который можно потратить в магазинах, аптеках и кафе;
  • выплата в размере 2 тысяч рублей для людей старше 60 лет на Чукотке и тысячи рублей в Магаданской области,
  • десяток яиц для жителей Хабаровского края старше 60 лет, но только накануне Пасхи;
  • скидки в 16 кафе и ресторанах и билеты на спортивные соревнования для жителей Хабаровского края;
  • два выходных с сохранением зарплаты для работников государственных учреждений Якутии;
  Фото РИА «Новости»
  • розыгрыш квартиры и 10 смартфонов среди вакцинировавшихся жителей Уфы;
  • скидки на туристические туры по России для жителей Тулы.

От частных компаний:

  • 10 тысяч бонусных миль для пассажиров «Аэрофлота» старше 18 лет, сделавших прививку после 15 мая;
  • скидки на продукты в магазинах «Липка», «Хомяк», «Правильная корзинка», «Добрая лавка» и «Пролетарский» для жителей Липецкой области;
  • купон на тысячу рублей для каждого пятисотого вакцинированного жителя Октябрьска;
  • значки с надписью Vaccinated для сделавших прививку в Балашихе.

#вакцинаотcovid19 #covid19 #сша #регионы #здоровье

31 31 комментарий
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Neketa Fo

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Налью рюмку в баре каждому тжешнику кто привился

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Мощный глобус

Neketa
3
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Neketa Fo

Neketa
2

Так что забегайте ответственные и порядочные. И справочку не забудьте

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Neketa Fo

Neketa
1

@Саша Кириллова добавь в список бар default в Москве. Но только тжешников! Двачеров я поить отказываюсь

Ответить

Лига порвах

Neketa
0

А как будешь проверять?

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Pavel Semenyuk

Лига
2

Тактильно

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Neketa Fo

Лига
1

Буду спрашивать кто сексуальнее - Олег или женщина

Ответить

Лига порвах

Neketa
0

Наливай

Ответить

Лига порвах

Лига
0

Только надо 3 дня ждать

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Neketa Fo

Лига
1

Дождись и заходи

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Лига порвах

Neketa
0

Как только буду в Москве (не знаю, когда это случится)

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Neketa Fo

Лига
1

дождусь, ты главное антитела за это время не растеряй

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Daniil Minashkin

Neketa
0

Привился

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Neketa Fo

Daniil
0

Напился?

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Daniil Minashkin

Neketa
0

Просто привился

Ответить

Neketa Fo

Daniil
0

Ну значит заходи, чипированный

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Neketa Fo

2

С пятой попытки смог правильно прочитать заг. Я тупой

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Leonid Celevra

Neketa
0

Я сумел правильно прочитать только когда прочитал статью

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Leonid Celevra

Leonid
0

Сложна

Ответить

Leonid Celevra

Leonid
0

Непонятна

Ответить

Pavel Semenyuk

1

Мичиганцы как-то слабо выступили на фоне Балашихи

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Неизменный единорожек88

0

У нас пока что очереди до ноября, так что привлекать таким способом нет смысла.

Ответить

Саша Кириллова

Неизменный
1

У нас это где? В Петербурге, например, вообще почти все окошки на запись пустые... 

Ответить

Неизменный единорожек88

Саша
0

ФРГ, в моем округе

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Саша Кириллова

Неизмен…
0

А, ну там да... Родственники в Баварии тоже ждут: один привился (потому что возраст почётный), а другой ждёт (потому что возраст недостаточно почётный)

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Неизменный

Саша
1

Только в Гамбурге, смотрю, местное отделение сетевых магазинов пытается работников простимулировать. Но это они о бизнесе пекутся, все же частная инициатива.

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Jenny Smith

Саша
0

.

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Лига порвах

0

Результат налицо
https://tjournal.ru/381377

Ответить

Виталий Захаров

Лига
0

Прям Левада

Ответить

Лига порвах

Виталий
0

Порваха-центр

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Marhal_New _Arleana

0

А можно мне просто hug?

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