Пиво, марихуана и бык на вертеле на Западе, купоны и десяток яиц в России: что предлагают в обмен на вакцинацию Статьи редакции
Пока от коронавируса привились только 16% населения Земли, власти стран и частные компании соревнуются в попытке привлечь людей к вакцине.
Во всём мире от коронавируса Covid-19 привилось более 1,3 миллиарда человек, что составляет около 16% от населения Земли. Руководители стран и частные компании стараются разными способами популяризировать вакцинацию — предоставляют подарки, бонусы, деньги и разыгрывают призы.
По данным исследователей из Калифорнийского университета, денежная выплата в размере 100 долларов на треть повышает готовность людей к вакцинации. При этом предложения имеют и своих противников: у 15% респондентов выплаты понижают желание вакцинироваться, а акция с бесплатными пончиками от Krispy Kreme в США превратилась в скандал (TJ подробно писал об этом).
Способы привлечения людей к вакцинации отличаются в России и мире: если на Западе в обмен на сертификат о прививке предлагают пиво, быка на вертеле и 100 долларов, то в России — скидки, купоны и яйца к Пасхе. TJ публикует список.
США, Сербия и другие страны мира
От властей:
- бокал пива для жителей Нью-Джерси старше 21 года, сделавших первую прививку в течение мая;
- пиво или персиковый сок для жителей Тель-Авива, которые выдают на вакцинации в одном из баров города;
- пицца, хумус и кнафе для жителей Тель-Авива и холент (тушёное мясо, подаваемое в шаббат) для жителей Бней-Брака;
- бесплатный напиток в ресторане для полностью вакцинировавшихся жителей Коннектикута, но при покупке еды;
- лотерея с подарками в штате Уттар-Прадеш в Индии;
- выплата в размере 3 тысяч динаров (примерно 25 евро) для жителей Сербии старше 16 лет, вакцинировавшихся до 31 мая;
- бык на вертеле и тушёная дичь для пришедших на вакцинацию в кафе «Библиотека близ Милютина» в городе Крагуеваце в Сербии;
- подарочный сертификат стоимостью 1000 иен (около 9,45 доллара) для жителей города Миясиро в Японии;
- 100 долларов для государственных служащих из Мэриленда и жителей Западной Вирджинии до 35 лет;
- билет на выставку средневековых орудий пыток в замке Дракулы в Румынии.
От частных компаний:
- самокрутка с марихуаной для жителей Мичигана старше 21 года при наличии медицинской страховки;
- глазированные пончики от сети Krispy Kreme — их можно получать каждый день до конца 2021 года;
- пиво за 10 центов от пивоварни Market Garden для жителей Кливленда;
- попкорн весом 44 унции (1,2 килограмма) в сети кинотеатров Огайо Cleveland Cinemas;
- розыгрыш 5 миллионов долларов среди вакцинированных в штате Огайо;
- подарочные карты привившимся посетителям бара в Чикаго;
- пять токенов в баре с аркадными играми в баре Up-Down в пяти штатах США;
- золотые украшения для пирсинга для женщин и бытовая техника для мужчин в штате Гуджарат в Индии;
- ваучеры на сумму от 3 до 5 тысяч динаров (от 25 до 40 евро) в торговом центре USCE в Белграде;
- премия в 100 долларов вакцинировавшимся сотрудникам сети супермаркетов Kroger;
- выходной и оплата часов, потраченных на вакцинацию, для работников AT&T, Instacart, Target, Trader Joe's, Chobani, Petco, Darden Restaurants, McDonald's и Dollar General;
- бонусная карта в 50 евро для сотрудников сети супермаркетов Edeka Nord в Гамбурге.
Москва, Магаданская область и другие регионы России
От властей:
- подарочная карта или промокод на тысячу рублей для жителей Москвы старше 60 лет, который можно потратить в магазинах, аптеках и кафе;
- выплата в размере 2 тысяч рублей для людей старше 60 лет на Чукотке и тысячи рублей в Магаданской области,
- десяток яиц для жителей Хабаровского края старше 60 лет, но только накануне Пасхи;
- скидки в 16 кафе и ресторанах и билеты на спортивные соревнования для жителей Хабаровского края;
- два выходных с сохранением зарплаты для работников государственных учреждений Якутии;
От частных компаний:
- 10 тысяч бонусных миль для пассажиров «Аэрофлота» старше 18 лет, сделавших прививку после 15 мая;
- скидки на продукты в магазинах «Липка», «Хомяк», «Правильная корзинка», «Добрая лавка» и «Пролетарский» для жителей Липецкой области;
- купон на тысячу рублей для каждого пятисотого вакцинированного жителя Октябрьска;
- значки с надписью Vaccinated для сделавших прививку в Балашихе.
Налью рюмку в баре каждому тжешнику кто привился
@Саша Кириллова добавь в список бар default в Москве. Но только тжешников! Двачеров я поить отказываюсь
А как будешь проверять?
Наливай
Только надо 3 дня ждать
Привился
С пятой попытки смог правильно прочитать заг. Я тупой
Я сумел правильно прочитать только когда прочитал статью
Неизменный единорожек88
ФРГ, в моем округе
Неизменный
Только в Гамбурге, смотрю, местное отделение сетевых магазинов пытается работников простимулировать. Но это они о бизнесе пекутся, все же частная инициатива.
Результат налицо
https://tjournal.ru/381377