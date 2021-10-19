Им оказался 31-летний белорус — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности.

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Сергей Савельев Фото AFP

18 октября Gulagu.net раскрыл личность программиста, передавшего архив видео с пытками заключённых в российских колониях. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его фамилию озвучили после того, как он уехал во Францию.

Савельев пробыл в тюрьме 7,5 лет — в 2013 году его задержали с крупной партией наркотиков в Краснодаре. По словам основателя правозащитного проекта Владимира Осечкина, это произошло так: программиста попросили перевезти системный блок на машине в другой город, но через несколько минут его остановили оперативники ФСБ. Во время обыска они вскрыли компьютер и обнаружили «шесть килограмм синтетических наркотиков».

Осечкин рассказывал, что всё время следствия Савельева избивали, а через два года суд назначил ему девять лет. Наказание он отбывал в Саратовской области, где с февраля 2016 года по февраль 2021 года работал администратором видеокамер наблюдения в туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1).

Сергей Савельев Фото Gulagu.net

Савельева досрочно освободили за хорошее поведение, чему отчасти способствовала его работа. Программист сохранил видеозаписи пыток заключённых и сцен сексуального насилия на USB-накопители и спрятал возле выхода из тюрьмы. В день освобождения — уже после обыска — он забрал флешки.

Как Сергей Савельев уехал во Францию

24 сентября Савельева задержали в аэропорту Пулково в Петербурге и заставили подписать показания о том, что он якобы работал в интересах «какого-то иностранного государства», рассказал «Дождю» Владимир Осечкин. По словам главы Gulagu.net, силовики знали, что Сергей считается информатором правозащитников, и допрашивали его несколько часов.

После допроса Савельев уехал в Минск и связался с Gulagu.net — тогда правозащитники решили, что его необходимо эвакуировать из России. В Минск Савельев добрался на маршрутке, идущей через российско-белорусскую границу. Там, по словам Осечкина, он заметил наружное наблюдение, а в квартире нашёл «предметы, напоминающие что-то связанное с жучками».

Из Минска программист вылетел в Стамбул, оттуда — в Тунис, а там взял билет обратно в Белоруссию, но с остановкой в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже. Прибыв туда в ночь на 16 октября, Савельев обратился в полицию и попросил политического убежища.

17 октября Савельев встретился с адвокатом Ауде Римайо и дал показания об истории съёма более 100 гигабайт файлов, которые подтверждают: в системе электронного документооборота ФСИН есть сотни видео с пытками. Программист рассказал, что десятки учреждений держали доступ к своим файлам открытым для любого, имеющего права на вход в систему.

Савельев рассказал «Би-би-си», что получил доступ к записям, когда по просьбе администрации осуществлял операции с видеофайлами: «Я просто сохранял и копировал то, что должен был удалить».

Мысль такая зрела у меня уже давно. Такое в себе держать очень тяжело психологически. Что с этим ещё делать после того, как ты знаешь? <...> Ужасное чувство. Сергей Савельев цитата по Euronews

Осечкин сообщил «Дождю», что Савельев вывез из России более двух терабайт данных ФСИН, доступ к которым уже имеют «международные журналисты-расследователи». Вечером 18 октября Сергея выпустили из депортационного центра.

Владимир Осечкин и Сергей Савельев с адвокатом Ауде Римайо Фото Gulagu.net

Что Савельев рассказал о тюрьме в Краснодаре и архиве с записями

Во Франции Сергей Савельев рассказал, что подвергался жестокому обращению в тюрьме в Краснодаре. Это стало одним из мотивов обнародовать записи. По его словам, раз в неделю его избивали так, чтобы не оставалось синяков. На Савельева давили и психологически: один раз через 1000 километров к нему приехал отец и привёз колбасу — ему пришлось три ночи провести в машине, но его так и не пустили.

«Психолог в Минске был в ужасе от того, что я ему рассказал. Он организовывал сеансы, выписывал мне таблетки — одни, другие, более сильные, но ничего не приносило мне облегчения», — сообщил Сергей французским СМИ.

В разговоре с Осечкиным программист рассказывал, что «хотел донести до людей» информацию о пытках заключённых в России. «Это страшно, это ужасно, это бесчеловечно, это отвратительно […]. Тогда я ощущал себя приспособленцем. Я приспособился к системе», — сказал Сергей. Он неоднократно отмечал, что сам никогда не участвовал в пытках.

Сергей Савельев Фото Gulagu.net

По словам Савельева, за кражу и распространение видеоматериалов ФСИН и ФСБ ему хотели вменить четыре года тюрьмы за разглашение государственной тайны и от 10 до 20 лет за шпионаж. Это также стало основанием для его отъезда во Францию.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях 4 октября. «Это самое тяжёлое из всех наших независимых расследований за последние 10 лет», — заявил основатель проекта Владимир Осечкин.

В марте на Осечкина вышел человек с ником Максим Троян — он написал ему через Skype. По словам правозащитника, он решил, что на него вышли «изнутри системы», тот, кто не может терпеть происходящее. Первым видео, которое проект получил, стал архив из камчатского ФСИН, присланный по электронной почте.

После публикации видеозаписей возбудили семь уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Пять сотрудников системы ФСИН, которые, по данным правозащитников, были причастны к пыткам, ушли в отставку. Фракция КПРФ в Госдуме предлагала провести парламентское расследование пыток, но инициативу заблокировала «Единая Россия».