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Саша Кириллова

Программист, передавший Gulagu.net видео пыток, ждёт убежища во Франции. Главное об информаторе правозащитников Статьи редакции

Им оказался 31-летний белорус — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности.

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2157 просмотров
Сергей Савельев Фото AFP

18 октября Gulagu.net раскрыл личность программиста, передавшего архив видео с пытками заключённых в российских колониях. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его фамилию озвучили после того, как он уехал во Францию.

Савельев пробыл в тюрьме 7,5 лет — в 2013 году его задержали с крупной партией наркотиков в Краснодаре. По словам основателя правозащитного проекта Владимира Осечкина, это произошло так: программиста попросили перевезти системный блок на машине в другой город, но через несколько минут его остановили оперативники ФСБ. Во время обыска они вскрыли компьютер и обнаружили «шесть килограмм синтетических наркотиков».

Осечкин рассказывал, что всё время следствия Савельева избивали, а через два года суд назначил ему девять лет. Наказание он отбывал в Саратовской области, где с февраля 2016 года по февраль 2021 года работал администратором видеокамер наблюдения в туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1).

Сергей Савельев Фото Gulagu.net

Савельева досрочно освободили за хорошее поведение, чему отчасти способствовала его работа. Программист сохранил видеозаписи пыток заключённых и сцен сексуального насилия на USB-накопители и спрятал возле выхода из тюрьмы. В день освобождения — уже после обыска — он забрал флешки.

Как Сергей Савельев уехал во Францию

24 сентября Савельева задержали в аэропорту Пулково в Петербурге и заставили подписать показания о том, что он якобы работал в интересах «какого-то иностранного государства», рассказал «Дождю» Владимир Осечкин. По словам главы Gulagu.net, силовики знали, что Сергей считается информатором правозащитников, и допрашивали его несколько часов.

После допроса Савельев уехал в Минск и связался с Gulagu.net — тогда правозащитники решили, что его необходимо эвакуировать из России. В Минск Савельев добрался на маршрутке, идущей через российско-белорусскую границу. Там, по словам Осечкина, он заметил наружное наблюдение, а в квартире нашёл «предметы, напоминающие что-то связанное с жучками».

Из Минска программист вылетел в Стамбул, оттуда — в Тунис, а там взял билет обратно в Белоруссию, но с остановкой в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже. Прибыв туда в ночь на 16 октября, Савельев обратился в полицию и попросил политического убежища.

17 октября Савельев встретился с адвокатом Ауде Римайо и дал показания об истории съёма более 100 гигабайт файлов, которые подтверждают: в системе электронного документооборота ФСИН есть сотни видео с пытками. Программист рассказал, что десятки учреждений держали доступ к своим файлам открытым для любого, имеющего права на вход в систему.

Савельев рассказал «Би-би-си», что получил доступ к записям, когда по просьбе администрации осуществлял операции с видеофайлами: «Я просто сохранял и копировал то, что должен был удалить».

Мысль такая зрела у меня уже давно. Такое в себе держать очень тяжело психологически. Что с этим ещё делать после того, как ты знаешь? <...> Ужасное чувство.

Сергей Савельев
цитата по Euronews

Осечкин сообщил «Дождю», что Савельев вывез из России более двух терабайт данных ФСИН, доступ к которым уже имеют «международные журналисты-расследователи». Вечером 18 октября Сергея выпустили из депортационного центра.

Владимир Осечкин и Сергей Савельев с адвокатом Ауде Римайо Фото  Gulagu.net

Что Савельев рассказал о тюрьме в Краснодаре и архиве с записями

Во Франции Сергей Савельев рассказал, что подвергался жестокому обращению в тюрьме в Краснодаре. Это стало одним из мотивов обнародовать записи. По его словам, раз в неделю его избивали так, чтобы не оставалось синяков. На Савельева давили и психологически: один раз через 1000 километров к нему приехал отец и привёз колбасу — ему пришлось три ночи провести в машине, но его так и не пустили.

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«Психолог в Минске был в ужасе от того, что я ему рассказал. Он организовывал сеансы, выписывал мне таблетки — одни, другие, более сильные, но ничего не приносило мне облегчения», — сообщил Сергей французским СМИ.

В разговоре с Осечкиным программист рассказывал, что «хотел донести до людей» информацию о пытках заключённых в России. «Это страшно, это ужасно, это бесчеловечно, это отвратительно […]. Тогда я ощущал себя приспособленцем. Я приспособился к системе», — сказал Сергей. Он неоднократно отмечал, что сам никогда не участвовал в пытках.

Сергей Савельев Фото Gulagu.net

По словам Савельева, за кражу и распространение видеоматериалов ФСИН и ФСБ ему хотели вменить четыре года тюрьмы за разглашение государственной тайны и от 10 до 20 лет за шпионаж. Это также стало основанием для его отъезда во Францию.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях 4 октября. «Это самое тяжёлое из всех наших независимых расследований за последние 10 лет», — заявил основатель проекта Владимир Осечкин.

В марте на Осечкина вышел человек с ником Максим Троян — он написал ему через Skype. По словам правозащитника, он решил, что на него вышли «изнутри системы», тот, кто не может терпеть происходящее. Первым видео, которое проект получил, стал архив из камчатского ФСИН, присланный по электронной почте.

После публикации видеозаписей возбудили семь уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Пять сотрудников системы ФСИН, которые, по данным правозащитников, были причастны к пыткам, ушли в отставку. Фракция КПРФ в Госдуме предлагала провести парламентское расследование пыток, но инициативу заблокировала «Единая Россия».

Осечкин рассказал «Дождю», что ряд осуждённых дают признательные показания о том, как пытали и убивали других заключенных в российских учреждениях ФСИН.

Gulagu.net публикует слитый архив пыток в…
Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел…
tjournal.ru

#тюрьмы #пыткивколонии

61 61 комментарий
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64
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61 комментарий
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Сибирский единорожек88

абсурд, конечно, что человек, опубликовавший ПРЕСТУПЛЕНИЯ, должен бояться и скрываться, как будто сам совершил преступление ред.

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48
Он Самый

ред.

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12
glimpse unthinkable

Ну по хорошему это доказательства добытые преступным путём.

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–2
Иван Грозный

с применением компьютерной техники

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2
Иван Грозный

группой лиц ред.

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1
Иван Грозный

по предварительной договоренности ред.

Ответить
1
Иван Грозный

из корыстных побуждений

Ответить
1
Иван Грозный

с причинением вреда здоровью

Ответить
1
Sanek Igoshev

С оскорблением чувств верующих

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4
Иван Грозный

все. обвинение готово. можно сажать на пятнаху ред.

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4
Иван Грозный

и обижанием детей и собак

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1
Указанный супер_стар

ну ты прям пиздец жару дал

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0
Кредитный шмель

вот такая у нас гостайна. не изобретения, не роботы, не заводы, станки, пароходы, химическая и вовсе не фармацевтическая промышленность, не культурное произведение, не лекарства от рака, не генная инженерия и не двигатели для газонокосилок, а пытки людей, зачастую не по своей вине залетевших, а сломанных ментами. рассказал, что у нас государство людей пытает, значит шпион нахуй, нечего о таком говорить и выносить сор из избы

Ответить
32
Роковой торшер

@Arthur Sergeev это правда?

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3
Романтический яд

эта дынька сломалась

Ответить
2
Давний каякер

так он сам из ФСИН

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1
Кредитный шмель

работаю снайпером, скучно, поэтому я здесь

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0
Программный блик

думают что ЦРУ и МОССАД только и мечтают узнать тайны процедуры - какая длина швабры оптимальная, сколько ударов можно без последствий нанести . везде им шпионы мерещутся

Ответить
1
Кредитный шмель

В какой одежде обоссать человека без регистрации и смс

Ответить
0
Указанный супер_стар

Что это на тебя нашло

Ответить
0
FOX

за разглашение государственной тайны

Ответить
18
Peyzaj

upd. за разглашение государственных преступлений

Ответить
2
Технологический блик

Парень, конечно, большой молодец, что несмотря ни на что всё это провернул. Респект.

Ответить
17
Британский франт

у меня такая же рубашка. Бро - держись

Ответить
0
Кредитный шмель

Это ты держись, ведь у тебя рубашка как у предателя родины

Ответить
13
Романтический яд

а нет починилась

Ответить
1
Связанный пришелец

зря он торгует лицом, стоило хотябы дождаться подтверждения убежища
сейчас лилипутин макрону чемодан занесёт, и вернут его на родину как нефик делать

Ответить
4
Madegghead

как раз наоборот публичность помешает это сделать...
Макарон то избирается, да и есть добрая французская традиция - сажать президентов. Так что теперь точно зассыт высылать

Ответить
2
Роковой торшер

не занесет

Ответить
0
Petr

Какое государство - такие и тайны…

Ответить
4
Низкий Орзэмэс

Жаль что таких людей мало. Но они есть. По всему миру есть люди, которые делают то, что правильно, как бы сложно это ни было.

Ответить
3
glimpse unthinkable

И я смеюсь им всем в лицо.

Ответить
0
Selfish Ledger

Ну килограммы синтетической наркоты у него не случайно в багажнике оказались, а так красавчик парень. Я думаю его там трогать не будут, это не чечены.

Ответить
–6
Sanek Igoshev

Осечкин рассказывал, что всё время следствия Савельева избивали, а через два года суд назначил ему девять лет.

Ну естественно не случайно, странно что трупа румынской проститутки не было

Ответить
8
Selfish Ledger

Я понимаю, что признаться можно в чем угодно, но его история в том что менты пожертвовали шесть кило спайсов чтобы его подставить, а он просто чужие посылки перевозил, друг попросил. Кто он такой чтобы его кто-то хотел подставить? Ради статистики можно что грамм в кармане найти а не шесть кило.

Ответить
–4
Sanek Igoshev

Следствие 2 года шло с 6 кг наркоты… что-то долго для такого простого дела

Ответить
3
Роковой торшер

Кто он такой чтобы его кто-то хотел подставить?

Сколько в России по 228 сидят?

Ответить
1
Просто Хэнк

Если даже и якобы ор вез наркоту: это не повод всей системе ФСИН насиловать заключенных. Завтра тебя по ошибке посадят, а потом и на бутылку. Ты же преступник.

Ответить
1
Эстетический единорожек88

Его не посадят по ошибке, он же невиновен!

Ответить
0
Андрей Рядькин

за родственников страшно, конечно.

Ответить
1
Кредитный шмель

Не стоит переживать, они в крепких руках

Ответить
0
Эстетический единорожек88

И ведь быстро слили его, раз его уже начинали прессовать.
Лучше бы опубликовал после того как уехал, могли на этот раз и 100кг героина в жопе найти.

Ответить
1
Anton Gostev

Зря вообще сдеанонился, я считаю. Там сидят дядьки злые, мстительные и не знающие границ. ред.

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1
Британский франт

забавно конечно как коммунисты пытаются сеять справедливость

Ответить
0
Он Самый

Они не пытаются, они имитируют в дозволенных рамках

Ответить
0
Тяжелый кубок

Крутой челикс)))

Ответить
0
Andre Macareno

Так ждет или получил? Глупо же без убежища деанониться…
да и с убежищем тоже, если у тебя есть тетрадь

Ответить
0
Саша Кириллова

Ещё ждёт... подал на него

Ответить
0
Andre Macareno

странные люди, ну ладно

Ответить
0
Эстетический единорожек88

Ну его силовикам сдеанонили ещё до публичного деанона

Ответить
0
Тихий Илья

Сноуден из СНГ.
в Тунис, а там взял билет обратно в Белоруссию, но с остановкой в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже.

Из Парижа самолёты таки летают в Беларусь? После всех этих громогласных заявлений про закрытое небо?

Ответить
0
Намерен шмель

Прямых из Парижа точно нет , тоже стало интересно , глянул через авиасейлз - Париж - Кишинев - Москва-Минск или Париж - Москва - Минск

Ответить
0
Иван Грозный

за ним уже выехали Бошир Александров и Петр Русланов

Ответить
0
Татьяна Васильевна Кораблёва

А есть вариант, что ему откажут в политубежище и депортируют на родину?

Ответить
0
Андрей Стаховский

Может попросить в другой стране.

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0
SACT261

Ага, то есть тип, который травил молодежь синтетикой (дегенераты возбудятся и скажут, что наркопотребитель - хозяин своей судьбы), вдруг в глазах либералов стал национальным героем?) Какие времена, такие и герои, епты.

Ответить
–5
Роковой торшер

Епты гы гы

Ответить
0
TJaba

наркопотребитель - хозяин своей судьбы

Да. Мимо наркопотребитель с овер 10летним стажем

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ты что-то путаешь - дегенераты это те кто потребляет синтетику вроде спайсухи

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0
SACT261

ты считаешь, что закладчики не виновны?

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0
Программный блик

интересно представитель какого поколения это щас вещает

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0
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