Главное о соревнованиях, которые Владимир Путин отметил поездкой в Китай, а США и другие страны — мягким бойкотом.

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4 февраля в Пекине начинаются 24-ые зимние Олимпийские игры, которые продолжатся до 20 февраля. В них примут участие более четырёх тысяч спортсменов из 95 стран мира, они поборются за 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Как и на прошедших летних Играх в Токио, соревнования в китайской столице пройдут с учётом жёстких антиковидных мер — власти полностью ограничили контакты спортсменов с местными жителями и ввели круглосуточный мониторинг за здоровьем участников.

TJ рассказывает о нововведениях одного из главных спортивных событий 2022 года, а также о том, как выступят российские спортсмены на Олимпиаде.

Роботы-бармены и криптовалюта на Олимпиаде в Пекине

Главной особенностью Олимпиады из-за коронавируса стало сокращение численности работников в кафе, ресторанах, столовых и медиацентрах в олимпийских деревнях и спортивных объектах. В некоторых местах вместо них подавать еду и смешивать коктейли будут роботы.

В медиацентре для журналистов организаторы установили робота-бармена, который смешивает и подаёт коктейли за 90 секунд. В ресторане для спортсменов и тех, кто работает на Олимпиаде, все блюда также будут готовить и приносить только роботы. За ними будут следить несколько работников общепита, чтобы помочь в случае «ошибок системы».

Роботы также помогут работникам не только в столовых, но и в олимпийской деревне и отелях. Они обрабатывают номера и коридоры гостиниц, собирают мусор, а несколько передвижных устройств на улицах города сканируют воздух на наличие частиц коронавируса.

Организаторы Игр в Пекине решили обойтись без экологичных кроватей из картона, как это было в Токио, а представили для спортсменов «умные» кровати, которые контролируют дыхание и частоту сердечных сокращений.

Фото AP



Власти Китая на зимней Олимпиаде ввели и цифровую валюту — e-CNY. Все прибывшие спортсмены и другие участники соревнований смогут оплачивать какие-либо товары внутри олимпийских деревень через WeChat или с помощью специальных браслетов криптовалютой. Также товары можно оплачивать банковской карточкой Visa.

Бойкот Олимпиады и возможная слежка за спортсменами — главные скандалы вокруг зимних Игр-2022

Главной темой Олимпиады в Пекине в 2021 году стал дипломатический бойкот США к Играм из-за нарушения прав человека и, как считают американские власти, проводимый властями КНР «геноцид уйгуров». По словам политиков и данным правозащитных организаций, представителей тюркского народа, исповедующих ислам, держат в закрытых трудовых лагерях, принудительно стерилизуют и пытают.

Бойкот также поддержали Великобритания, Австралия, Бельгия, Дания, Канада, Литва, Япония и Косово. При этом решение политиков не коснётся спортсменов — они будут участвовать в соревнованиях. На Игры не поедут американские дипломаты и политики, которые выступили за бойкот. В МОК заявили, что уважают решение американских властей и других стран. Власти Китая назвали решение «политической манипуляцией».

Перед стартом самой Олимпиады президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр. Это первый визит российского президента в Китай с начала пандемии.

Встреча Путина с Си Цзиньпином. Видео РБК



Из-за коронавируса пострадали не только иностранные болельщики, которые не смогут посетить спортивные мероприятия, но и игроки хоккейных клубов НХЛ. В конце декабря 2021 года стало известно, что они не выступят на пекинской Олимпиаде. Такое решение приняли из-за растущего числа перенесённых матчей регулярного чемпионата, вызванного пандемией.

В их число входят и российские спортсмены, которые играют за рубежом: Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Владимир Тарасенко и Александр Овечкин. Для последнего Олимпиада в Пекине была «последним шансам», так как из-за возраста он больше не сможет выступать за сборную в следующих Игра в 2026 году.

Александр Овечкин. Фото официального сайта НХЛ

Перед Олимпиадой из китайского App Store удалили приложение для гей-знакомств Grindr. Как отмечает Bloomberg, сервис исчез на фоне ужесточения регулирования интернета перед Играми в Пекине. При этом его китайские аналоги до сих пор доступны для iPhone и Android.

Олимпиада в Пекине станет первой в истории, где используют только искусственный снег из-за малого количества естественного в регионах. Организаторы сообщали, что только горнолыжный центр в Яньцине потребует 1,2 миллиона кубометров искусственного снега.

Организаторам понадобится около 223 миллиона литров воды для генерации нужного количества снега, что вызвало критику экологов и спортивных экспертов. По их мнению, регион проведения Игр страдает от нехватки пресной воды, а искусственный снег создает риск дополнительных травм у спортсменов из-за падений.

Впервые на зимней Олимпиаде выступит небинарный спортсмен. Им станет фигурист Тимоти Ледук, который идентифицирует себя «ни мужчиной, ни женщиной» и предпочитает, чтобы к нему обращались местоимением «они».

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«Замкнутая система» проведения Олимпиады из-за коронавируса и ежедневные ПЦР-тесты

Правила проведения мероприятий на Олимпиаде в Пекине куда жёстче, чем на прошлогодних летних соревнованиях в Токио. Зимние Игры пройдут без зрителей, а попасть на спортивные объекты смогут лишь местные жители и иностранцы, проживающие на материковой части Китая. В январе 2022 года Международный Олимпийский комитет (МОК) изъял билеты из продажи из-за сложной эпидемиологической обстановки и распределил их «среди определённых групп».

Перед прилётом в Китай спортсменам за 96 часов необходимо сдать два ПЦР-теста в разные дни с интервалом в сутки. Согласно актиковидным правилам, их можно делать только в заранее одобренных посольством страны местах.

Китайские медицинские работники в аэропорту Пекина. Фото Japan Times



Полностью привитые участники соревнований (а также представители делегаций стран, дипломаты и журналисты) могут прибывать в страну без обязательного 21-дневного карантина. Тем спортсменам, кто не привился по каким-либо причинам, всё равно разрешат въезд, но им придётся просидеть в отеле три недели и сдавать ежедневные ПЦР-тесты. Так поступили швейцарская олимпийская чемпионка Патриция Куммер и австралийская сноубордистка Клаудия Риглер.

После прилёта каждый должен сдать в аэропорту обязательный ПЦР-тест, а затем отправиться на специальном автобусе в гостиницу для ожидания результатов анализа и находиться там в течение трёх суток. Как отмечают журналисты, которые прошли через процедуру, медики ни с кем не церемонятся, а ежедневные тесты «нужно только переживать».

Видео ТАСС



Во время Олимпиады власти Китая и Международный Олимпийский комитет (МОК) создали «замкнутую систему» пребывания в стране. По словам представителей комитета, такое решение позволит снизит риски заражения и уменьшить контакты с жителями городов вне «системы».

Скриншот из свода антиковидных правил МОК



Все перемещения между олимпийскими объектами будут осуществляться только на специально выделенном транспорте. Пользоваться другими способами передвижения или ходить пешком запрещено.

Во время Игр приезжие в Пекин будут проходить ежедневный мониторинг состояния здоровья и тестирование на коронавирус. Все данные необходимо вносить в специальное приложение MY2022.

Приложение My 2022. Фото Getty Images



На спортивных объектах организаторы выделят две зоны: внутреннюю только для спортсменов и тренеров и внешнюю для журналистов и зрителей. На спортивные мероприятия допустят людей без симптомов болезни, отрицательным ПЦР-тестом и температурой ниже 37,3 градусов по Цельсию. Если же на входе температура будет выше указанных значений, через некоторое время её измерят снова. Если показатели остались выше нормы, человека отправят сдавать ПЦР-тест.

Все участники Игр должны постоянно носить маску и пользоваться санитайзерами. Снимать маску разрешается только во время приёма пищи, в номере отеля и лишь после разрешения организаторов на церемонии награждения.

Каждый спортсмен после завершения турниров по своему виду спорта должен улететь из страны в течение 48 часов. Чтобы поучаствовать в церемонии закрытия Олимпиады, необходимо получить особое разрешение от организаторов Игр.

Выступление российской сборной в качестве нейтральной команды и музыка Чайковского вместо гимна

На Олимпиаде в Пекине российская команда будет выступать в составе «сборной Олимпийского комитета России» (ОКР) — без национальных гимна и флага. К этому решению в 2020 году пришёл спортивный арбитражный суд (CAS) после рассмотрения дела Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из-за скандала в олимпийской сборной России.

По решению CAS форма российских спортсменов может содержать только цвета национального флага — красный, синий и белый. Если на форме отображено слово «Россия», то рядом на английском языке также должна содержаться надпись «нейтральный атлет», написанная не меньшим размером, чем название страны.

10 декабря компания Zasport показала коллекцию одежды, в которой будут выступать российские спортсмены. Авторы разместили на кофтах и куртках контуры значимых географических объектов России — Байкала, Сахалина, Камчатки, озера Ладоги, Новосибирских островов и Земли Франца-Иосифа.

Российские олимпийские спортсмены в ожидании рейса в Китай. Фото РИА «Новости»



Также из-за запретов ВАДА на Олимпиаде вместо российского гимна, как и на прошедших Играх 2020 в Токио, будет звучать фрагмент из первого концерта с оркестром Петра Чайковского.

Первый концерт Петра Чайковского будет звучать на всех церемониях. Музыка одобрена МОК для Олимпийского комитета России и может быть использована для всех чемпионатов мира. На альтернативной основе международные федерации могут использовать их собственный гимн, если это необходимо. из заявления МОК

Всего на Олимпиаде выступят 212 спортсменов в 15 видах спорта. Некоторые участники соревнований пропустят Игры из-за положительных тестов на коронавирус.

Из итоговой заявки выбыли четыре спортсмена — фигурист Михаил Коляда, биатлонистка Валерия Васнецова, скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов. Под вопросом участие бобслеистов Алексея Пушкарёва и Василия Кондратенкова, которых отправили на изоляцию. По правилам МОК, всех спортсменов заменят на других участников.

Фигурное катание, биатлон и лыжные гонки — основные виды спорта, в которых сборная России может побороться за золотые медали

Как рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, на Олимпиаде в Пекине российской команде «по силам побороться за место в топ-3 общего зачёта». Также в планах у российской сборной завоевать 30 золотых медалей.

Что касается прогноза, планируем завоевать порядка 30 медалей различного достоинства. У нас подобралась хорошая команда, в которой много победителей и призёров чемпионатов мира, континента. Думаю, нам по силам побороться за место в топ-3 общего зачёта. Повторюсь, не все зависит от нас. Но мы принимаем меры, чтобы олимпийцы смогли реализовать свой потенциал. Станислав Поздняков президент ОКР



Больше всего надежд возлагают на российских биатлонистов. Среди лыжников выделяют многократного призёра и победителя чемпионатов мира и Кубка мира Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову.

В лыжных гонках главным фаворитом остаётся Александр Большунов, который в прошлом году взял золото на чемпионате мира в Оберстдорфе. Среди женщин в лыжах выделяют Наталью Непряеву, которая выиграла в прошлом году серию Tour de Ski.

В фигурном катании российские спортсмены остаются главными претендентами на первые места. Все шансы взять золото есть у Камилы Алиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.