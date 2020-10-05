Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
1768

В Туле отреставрировали одну из старейших улиц. Там создали музейный квартал Материал редакции

Три года назад улица Металлистов стала пешеходной, а сейчас полноценно открылась в обновлённом виде.

38 комментариев
В закладки
Слушать
Фото Даниила Бессонова

В конце сентября в историческом центре Тулы завершили создание музейного квартала. Он появился на улице Металлистов, протяжённость которой — около 900 метров. Реконструкцию провели в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Читатель TJ прошёлся по обновлённой улице и сделал фоторепортаж.

Фото Даниила Бессонова

Металлистов — одна из самых старых улиц Тулы. Раньше она была проезжей, исторические здания там приходили в упадок. В сентябре 2017 года её сделали пешеходной.

Работы по реконструкции бывших купеческих особняков 18-19 веков начались в 2018 году. В музейном квартале разместили филиалы «Куликова Поля», «Ясной Поляны», «Поленово», Музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музеев, музея и штаба Центрального казачьего войска. Региональные власти обещают, что там появится и другие туристические объекты: гостиница, кафе и магазины.

Фото Даниила Бессонова
Фото Даниила Бессонова
Фото Даниила Бессонова

Сувенирную лавку на улице Металлистов украсила сделанная под старину вывеска мастера из Рыбинска Мити Кузнецова. «Это наша первая вывеска на экспорт. Хозяин этой лавки с нами связался и попросил сделать для него вывеску в старинном духе», — рассказал Кузнецов. Работу выполнила художница Нина Матвеева. «Это рыбинский привет и подарок для Тулы. Будем считать его культурным мостиком», — заключил он.

Фото Даниила Бессонова
Фото Даниила Бессонова

Улица Металлистов несколько раз меняла своё название. Одно из них — Пятницкая — она получила от имени церкви Параскевы Пятницы, которая располагалась рядом. В 16-17 веках она была Никольской, но к концу 18 века её переименовали обратно. В 1924 году улица получила текущее имя. Это связано с тем, что в одном из домов располагалось Тульское отделение Московского общества по обработке металлов.

Вид Пятницкой улицы от Кремля, 1912 год С открытки издателя М.А. Кампеля

В июле 2020 года историк и автор телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов предложил вернуть улице историческое название. Он считает, что нужно стремиться к тому, чтобы топонимические объекты в России получали свои исконные исторические имена.

Очень было бы здорово вернуть историческое название, которое она носила до 1917 года, тем более что люди приезжают сюда, смотрят старинные храмы, особняки, и видят улицу Металлистов. Она должна быть Пятницкой и создавать настроение погружения историческую среду абсолютно у каждого жителя древнего города.

Павел Гнилорыбов
1980-е годы. Вид на дом №19 по улице Металлистов Фото Александра Наумова
Улица Металлистов, 2013 год Фото пользователя ЖЖ dvanet
Ход работ на улице Металлистов, март 2018 года Фото с сайта n71.ru
Ход работ на улице Металлистов, март 2018 года Фото с сайта n71.ru

По данным региональных властей, на реставрацию к юбилею Тульского кремля потратили около 4,5 миллиардов рублей за три года. В эту сумму входят работы не только на улице Металлистов, но и ещё десятков исторических объектов в Тульской области.

Спасибо за фото администратору телеграм-канала «Станок» Даниилу Бессонову.

#регионы #архитектура #реставрация

Ольга Щербинина PLUS
+45 887
но есть и хорошие новости?
4
29
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0432\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f","\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430"], "comments": 38, "likes": 29, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 219970, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Oct 2020 20:27:41 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Уполномоченный звук

12
Ответить

Александр Занегин

7

Ооо, родная Тула на TJ 😍

Приглашаю вас посетить наш город, ТэЖэвчане! У нас действительно красивый и атмосферный центр города, включащий в себя упомянутую в статье улицу Металлистов, прекрасную набережную, городское пространство Искра, творческо-индустриальный кластер Октава, Кремль и центральную площадь.

А ещё я очень горжусь нашим центральным парком — частичкой природы в центре города. Огромная территория, живописные аллеи, множество интересных мест — когда я возвращаюсь из университета через парк, душа по-настоящему отдыхает! Также летом и осенью в нём можно покататься на велосипеде (по велодорожкам), а хорошей снежной зимой наш парк — идеальное место для лыжных прогулок. 

Приезжайте к нам, у нас есть на что посмотреть 😊

Ответить

Ольга Щербинина

Александр
3

Была дважды за последние три месяца, приеду ещё когда-нибудь)

Ответить

Ху Эмай

Александр
–1

Внутренний туризм sucks

Ответить

Больной украинец

6

Фигня, надо было сайдингом и профнастилом обшить, перепрофилировать здания в склады и сделать промзону. А таким образом как на пике - лишили людей потерявших работу во время эпидемии желаемых рабочих мест. Что ж, технократики как всегда.. Ага, ещё и проезд транспорта затруднили, теперь скорая не будет спасать в год минимум 10 тульчанских дедов.. Очень жаль.

Ответить

Территориальный томагавк_два

Больной
4

умные мысли часто преследуют тебя, но ты быстрее

Ответить

Иван Земляков

5

Есть кто из Тулы, братва?

Ответить

Александр Ярви

Иван
3

О, земляк

Ответить

Серьёзный Валера

Иван
2

Ейс, ай эм. Заречье 🐬

Ответить

Александр Ярви

Серьёзный
1

Такими темпами народу наберётся на целую сходку ТЖ в Туле

Ответить

Neko Natum

Серьёзный
0

Сегодня не воняет? :^)

Ответить

Серьёзный Валера

Neko
0

Хз, я ж в СПб сам нахожусь. Там только детство и сейчас иногда к маман гоняю. А что, должно? Вроде не было ничего в последний раз.

Ответить

Neko Natum

Серьёзный
0

Как не въедешь с демидовской в заречку так почти каждый раз запах очистных.

Ответить

Серьёзный Валера

Neko
0

Ну маман за Баташовским садом живёт, может деревья спасают)

Ответить

Илья Ишутин

Иван
0

Парни, сделайте этой улице акк в иснте, или канал в телеге или паблик какой-нибудь в ВК на худой конец. Публикуйте новости какие-нибудь связанные с ней, истории домов, которые там стоят, что-то вроде такого. Проследите, чтобы не проебали всё это через пару месяцев рекламой и торговлей левой. Ещё и рекламу там продать сможете потом, отобъётесь, всё в плюсе)

Ответить

Александр Ярви

Илья
0

Есть уже такой аккаунт
https://instagram.com/tula_oldtown

Ответить

Илья Ишутин

Александр
1

Полистал, очень неплохо. Отдельно радует, что это, по видимому, пользуется популярностью и поддержкой среди людей — тоже круто очень.

Ответить

Иван Миронов

4

Фотографии как-то мало передают тамошний уют, хотя улица даже на момент прошлогоднего моего визита выглядела мегаприлично. Особенно порадовал джаз из динамиков вместо местного радио. :)

Ответить

Ольга Щербинина

Иван
0

Да, там действительно очень приятно

Ответить

Подобный ихтиандр

4

Тула приятный город, был там прошлой зимой, через пару дней после НГ, все в снегу, убрать не успели, но даже при таких раскладах мне там понравилось

Ответить

Andre Macareno

1

Будет ли на этой улице концерт Manowar?

Ответить

Санитарный Паша

Andre
1

Только КиШ и ДДТ

Ответить

Серьёзный Валера

1

Был там месяц назад, красиво москвали вложились.

Ответить

Александр Ярви

Серьёзный
1

Таки да, но вкладываться в целом начали ещё при предыдущем губере, при нынешнем просто продолжили. Пока успешно

Ответить

Nikita Zubkov

1

 Металлистов — одна из самых старых улиц Тулы

Очень странное и тупое название для одной из самых старых улиц.

Ответить

Территориальный томагавк_два

Nikita
0

сообщение удалено

Ответить

Илья Ишутин

1

Есть, конечно, приколы в виде белых стеклопакетов, но в любом случае — это прогресс, а потому всё равно круто.

Главное, чтобы теперь там следили за вектором развития — за месяц там на одну старинную вывеску 20 пластиковых баннеров с красным шрифтом на синем фоне развесить могут успеть, шаверм завести и прочую торговлю организовать. 

p.s. на открытке же реально городок как будто из фильмов про дикий запад — ахуенно!

Ответить

alexferman

1

От соседства вывесок "под старину" и пластиковых окон-дверей - просто кровь из глаз

Ответить

Илья Ишутин

alexferman
0

На общем фоне прогресса, это скорее уже доёб, без обид

Ответить

Алексей Любимцев

0

Туристическая улица, огороженную заборами с входом через металлодетекторы, с пластиковыми дверьми и хаотичным остеклением

Ответить

Александр Ярви

Алексей
2

Металлодетекторы, тащемта, были только на Дне города, в остальное время их там нет

Ответить

Алексей Любимцев

Алексей
0

Если не приглядываться - норм

Ответить

Максим Шпилёв

0

Тула на наш Егорьевск похожа

Ответить

Nick No

0

По мне так неплохо. Могли изуродовать вообще в хлам

Ответить

Andrey Svetlov

0

Чистенько, но за версту несёт дешевизной.

Ответить

Сергей Васильев

0

Ужасно. Почему бы не снести все это и не поставить белые бетонные гробы (прямо как в европушке)? 
@Екатерина Кузнецова к вам так не приедет!

Ответить

Abram Dikoy

0

заказал древнюю вывеску, зато стеклопакет белый сук, да еще и дверь пластиковая. приятно конечно что происходят изменения в головах, может лет через 20 будет цивильно

Ответить

Zoid Q

0

Спасибо, кончил.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«КиноПоиск НD» выпустит первый оригинальный взрослый мультсериал — «Киберслав» в сеттинге древнеславянского киберпанка
Трейлер «Киберслава» ещё в 2018 году показали независимые аниматоры, но без инвестиций проект затормозил. И ожил два года спустя.
139
Разборы
Экологическая катастрофа на Камчатке. На берегу — мёртвые морские животные, сёрферы жалуются на ожоги глаз от воды
Местные жители и блогеры делятся видео, снимками и историями с побережья, призывая придать историю огласке. Власти с одной стороны признают проблему, с другой — пишут в инстаграме, что пляж чистый.
194
Новости
В России зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки — впервые с середины мая
В России за сутки зафиксировали 10 499 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Число выявленных случаев за сутки в стране впервые превысило 10 тысяч с 15 мая. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 215 001 человек.
240
Популярное за три дня
Разборы
Экологическая катастрофа на Камчатке. На берегу — мёртвые морские животные, сёрферы жалуются на ожоги глаз от воды
Местные жители и блогеры делятся видео, снимками и историями с побережья, призывая придать историю огласке. Власти с одной стороны признают проблему, с другой — пишут в инстаграме, что пляж чистый.
194
Технологии
Панель на фасаде торгового центра в Китае создаёт «трёхмерный» эффект без необходимости в 3D-очках
Технологии из «Назад в будущее 2» — уже на перекрёстках Китая.
58
Разборы
Что произойдёт, если кандидат в президенты США снимет свою кандидатуру или умрёт до выборов или инаугурации
Объяснения в зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.
53
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Александр Великий

В Бишкеке против протестующих…

vvtwittep

Трамп пообещал «сделать…

Аркадий Иванов

В Великих Луках трое школьников…

Zoid Q

В Туле отреставрировали одну из…

Константин Золотов

В торговом порту Владивостока…

vvtwittep

Эфиопы прозвали женщину…

Abram Dikoy

В Туле отреставрировали одну из…
null