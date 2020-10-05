Три года назад улица Металлистов стала пешеходной, а сейчас полноценно открылась в обновлённом виде.

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Фото Даниила Бессонова

В конце сентября в историческом центре Тулы завершили создание музейного квартала. Он появился на улице Металлистов, протяжённость которой — около 900 метров. Реконструкцию провели в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Читатель TJ прошёлся по обновлённой улице и сделал фоторепортаж.

Фото Даниила Бессонова

Металлистов — одна из самых старых улиц Тулы. Раньше она была проезжей, исторические здания там приходили в упадок. В сентябре 2017 года её сделали пешеходной.

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Работы по реконструкции бывших купеческих особняков 18-19 веков начались в 2018 году. В музейном квартале разместили филиалы «Куликова Поля», «Ясной Поляны», «Поленово», Музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музеев, музея и штаба Центрального казачьего войска. Региональные власти обещают, что там появится и другие туристические объекты: гостиница, кафе и магазины.

Фото Даниила Бессонова

Фото Даниила Бессонова

Фото Даниила Бессонова

Сувенирную лавку на улице Металлистов украсила сделанная под старину вывеска мастера из Рыбинска Мити Кузнецова. «Это наша первая вывеска на экспорт. Хозяин этой лавки с нами связался и попросил сделать для него вывеску в старинном духе», — рассказал Кузнецов. Работу выполнила художница Нина Матвеева. «Это рыбинский привет и подарок для Тулы. Будем считать его культурным мостиком», — заключил он.

Фото Даниила Бессонова

Фото Даниила Бессонова

Улица Металлистов несколько раз меняла своё название. Одно из них — Пятницкая — она получила от имени церкви Параскевы Пятницы, которая располагалась рядом. В 16-17 веках она была Никольской, но к концу 18 века её переименовали обратно. В 1924 году улица получила текущее имя. Это связано с тем, что в одном из домов располагалось Тульское отделение Московского общества по обработке металлов.

Вид Пятницкой улицы от Кремля, 1912 год С открытки издателя М.А. Кампеля

В июле 2020 года историк и автор телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов предложил вернуть улице историческое название. Он считает, что нужно стремиться к тому, чтобы топонимические объекты в России получали свои исконные исторические имена.

Очень было бы здорово вернуть историческое название, которое она носила до 1917 года, тем более что люди приезжают сюда, смотрят старинные храмы, особняки, и видят улицу Металлистов. Она должна быть Пятницкой и создавать настроение погружения историческую среду абсолютно у каждого жителя древнего города. Павел Гнилорыбов

1980-е годы. Вид на дом №19 по улице Металлистов Фото Александра Наумова

Улица Металлистов, 2013 год Фото пользователя ЖЖ dvanet

Ход работ на улице Металлистов, март 2018 года Фото с сайта n71.ru

Ход работ на улице Металлистов, март 2018 года Фото с сайта n71.ru

По данным региональных властей, на реставрацию к юбилею Тульского кремля потратили около 4,5 миллиардов рублей за три года. В эту сумму входят работы не только на улице Металлистов, но и ещё десятков исторических объектов в Тульской области. Спасибо за фото администратору телеграм-канала «Станок» Даниилу Бессонову.