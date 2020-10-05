В Туле отреставрировали одну из старейших улиц. Там создали музейный квартал Материал редакции
Три года назад улица Металлистов стала пешеходной, а сейчас полноценно открылась в обновлённом виде.
В конце сентября в историческом центре Тулы завершили создание музейного квартала. Он появился на улице Металлистов, протяжённость которой — около 900 метров. Реконструкцию провели в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Читатель TJ прошёлся по обновлённой улице и сделал фоторепортаж.
Металлистов — одна из самых старых улиц Тулы. Раньше она была проезжей, исторические здания там приходили в упадок. В сентябре 2017 года её сделали пешеходной.
Работы по реконструкции бывших купеческих особняков 18-19 веков начались в 2018 году. В музейном квартале разместили филиалы «Куликова Поля», «Ясной Поляны», «Поленово», Музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музеев, музея и штаба Центрального казачьего войска. Региональные власти обещают, что там появится и другие туристические объекты: гостиница, кафе и магазины.
Сувенирную лавку на улице Металлистов украсила сделанная под старину вывеска мастера из Рыбинска Мити Кузнецова. «Это наша первая вывеска на экспорт. Хозяин этой лавки с нами связался и попросил сделать для него вывеску в старинном духе», — рассказал Кузнецов. Работу выполнила художница Нина Матвеева. «Это рыбинский привет и подарок для Тулы. Будем считать его культурным мостиком», — заключил он.
Улица Металлистов несколько раз меняла своё название. Одно из них — Пятницкая — она получила от имени церкви Параскевы Пятницы, которая располагалась рядом. В 16-17 веках она была Никольской, но к концу 18 века её переименовали обратно. В 1924 году улица получила текущее имя. Это связано с тем, что в одном из домов располагалось Тульское отделение Московского общества по обработке металлов.
В июле 2020 года историк и автор телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов предложил вернуть улице историческое название. Он считает, что нужно стремиться к тому, чтобы топонимические объекты в России получали свои исконные исторические имена.
По данным региональных властей, на реставрацию к юбилею Тульского кремля потратили около 4,5 миллиардов рублей за три года. В эту сумму входят работы не только на улице Металлистов, но и ещё десятков исторических объектов в Тульской области.
Спасибо за фото администратору телеграм-канала «Станок» Даниилу Бессонову.
Ооо, родная Тула на TJ 😍
Приглашаю вас посетить наш город, ТэЖэвчане! У нас действительно красивый и атмосферный центр города, включащий в себя упомянутую в статье улицу Металлистов, прекрасную набережную, городское пространство Искра, творческо-индустриальный кластер Октава, Кремль и центральную площадь.
А ещё я очень горжусь нашим центральным парком — частичкой природы в центре города. Огромная территория, живописные аллеи, множество интересных мест — когда я возвращаюсь из университета через парк, душа по-настоящему отдыхает! Также летом и осенью в нём можно покататься на велосипеде (по велодорожкам), а хорошей снежной зимой наш парк — идеальное место для лыжных прогулок.
Приезжайте к нам, у нас есть на что посмотреть 😊
Фигня, надо было сайдингом и профнастилом обшить, перепрофилировать здания в склады и сделать промзону. А таким образом как на пике - лишили людей потерявших работу во время эпидемии желаемых рабочих мест. Что ж, технократики как всегда.. Ага, ещё и проезд транспорта затруднили, теперь скорая не будет спасать в год минимум 10 тульчанских дедов.. Очень жаль.
Есть кто из Тулы, братва?
Ейс, ай эм. Заречье 🐬
Сегодня не воняет? :^)
Хз, я ж в СПб сам нахожусь. Там только детство и сейчас иногда к маман гоняю. А что, должно? Вроде не было ничего в последний раз.
Как не въедешь с демидовской в заречку так почти каждый раз запах очистных.
Парни, сделайте этой улице акк в иснте, или канал в телеге или паблик какой-нибудь в ВК на худой конец. Публикуйте новости какие-нибудь связанные с ней, истории домов, которые там стоят, что-то вроде такого. Проследите, чтобы не проебали всё это через пару месяцев рекламой и торговлей левой. Ещё и рекламу там продать сможете потом, отобъётесь, всё в плюсе)
Есть уже такой аккаунт
https://instagram.com/tula_oldtown
Полистал, очень неплохо. Отдельно радует, что это, по видимому, пользуется популярностью и поддержкой среди людей — тоже круто очень.
Фотографии как-то мало передают тамошний уют, хотя улица даже на момент прошлогоднего моего визита выглядела мегаприлично. Особенно порадовал джаз из динамиков вместо местного радио. :)
Будет ли на этой улице концерт Manowar?
Был там месяц назад, красиво москвали вложились.
Таки да, но вкладываться в целом начали ещё при предыдущем губере, при нынешнем просто продолжили. Пока успешно
Металлистов — одна из самых старых улиц Тулы
Очень странное и тупое название для одной из самых старых улиц.
Есть, конечно, приколы в виде белых стеклопакетов, но в любом случае — это прогресс, а потому всё равно круто.
Главное, чтобы теперь там следили за вектором развития — за месяц там на одну старинную вывеску 20 пластиковых баннеров с красным шрифтом на синем фоне развесить могут успеть, шаверм завести и прочую торговлю организовать.
p.s. на открытке же реально городок как будто из фильмов про дикий запад — ахуенно!
От соседства вывесок "под старину" и пластиковых окон-дверей - просто кровь из глаз
Туристическая улица, огороженную заборами с входом через металлодетекторы, с пластиковыми дверьми и хаотичным остеклением
Металлодетекторы, тащемта, были только на Дне города, в остальное время их там нет
Ужасно. Почему бы не снести все это и не поставить белые бетонные гробы (прямо как в европушке)?
@Екатерина Кузнецова к вам так не приедет!
заказал древнюю вывеску, зато стеклопакет белый сук, да еще и дверь пластиковая. приятно конечно что происходят изменения в головах, может лет через 20 будет цивильно