Арт: «Русские пейзажи» в условиях протестов Статьи редакции
Художественное высказывание на тему задержаний на митингах.
Постоянный участник арт-группы «MXD» Лев Переулков представил серию артов, посвящённых всероссийским протестам.
31 января в разных городах России прошли протестные акции, в ходе которых задержали свыше пяти тысяч человек.
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Я думал, это дужки от кроватей в казармах.
Такое ощущение, что сейчас ничего интересного больше и не происходит, кроме протестов
Какая же беззубая и предсказуемая хуита.
Пожалуй, если бы я знал, как надо, сейчас был бы акционистом.
Но точно не надо упаковывать банальный месседж в столь же банальную обёртку с использованием надоевших образов(если ты хочешь делать яркое, свежее и не говно).
Иначе это такой же голландский штурвал, как и trump bad в США.
Такое ощущение, что сейчас ничего интересного больше и не происходит, кроме протестов
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