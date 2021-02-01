Власть хочет задавить числом: горами силовиков, кучей дубинок, стеной ограждений. Масса росгвардейцев превращается в однотипный и бесчеловечный пейзаж, поэтому они так жестоки — это что-то иррациональное и неживое. Но нас, я уверен, всё равно больше.