Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина

Арт: «Русские пейзажи» в условиях протестов Статьи редакции

Художественное высказывание на тему задержаний на митингах.

17 17 комментариев
5844 просмотров

Постоянный участник арт-группы «MXD» Лев Переулков представил серию артов, посвящённых всероссийским протестам.

Власть хочет задавить числом: горами силовиков, кучей дубинок, стеной ограждений. Масса росгвардейцев превращается в однотипный и бесчеловечный пейзаж, поэтому они так жестоки — это что-то иррациональное и неживое. Но нас, я уверен, всё равно больше.

Лев Переулков

31 января в разных городах России прошли протестные акции, в ходе которых задержали свыше пяти тысяч человек.

Арт: «Вещественные доказательства» — Дизайн и…
Иносказательное высказывание на тему «московского дела».
tjournal.ru
Арт: «Суверенный рунет» — Дизайн и архитектура…
«То, что происходит сейчас, — борьба с будущим», — считает автор серии.
tjournal.ru

#арт #mxd #митинги

17 17 комментариев
201
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438","\u0430\u0440\u0442","mxd"], "comments": 17, "likes": 201, "favorites": 30, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 332666, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Feb 2021 08:58:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Бабич

34

Красиво, чё

Ответить

Ипполит Воробьянинов

15

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Ответить

Ilya Martyanov

Ипполит
18

Умел же слепаков когда хотел

Ответить

Благородный динозавр

5

Заборчики подойдут даже в обычных условиях. Вся Москва в этих загонах.

Ответить

-vinopa-

Благородный
–1

Я думал, это дужки от кроватей в казармах.

Ответить

Иван Евграфов

-vinopa-
3

Чем ?

Ответить

Просто Николай

–27

Такое ощущение, что сейчас ничего интересного больше и не происходит, кроме протестов

Ответить

ТыжЮзер

Просто
10

Коля, будь проще.

Ответить

Вестник Чего-то

–3

Какая же беззубая и предсказуемая хуита.

Ответить

Zzzzzzz

Вестник
0

а как надо

Ответить

Вестник Чего-то

Zzzzzzz
0

Пожалуй, если бы я знал, как надо, сейчас был бы акционистом.
Но точно не надо упаковывать банальный месседж в столь же банальную обёртку с использованием надоевших образов(если ты хочешь делать яркое, свежее и не говно).
Иначе это такой же голландский штурвал, как и trump bad в США.

Ответить

Не я

Zzzzzzz
–1

Это он про Пескова 

Ответить

Просто Николай

–20

Такое ощущение, что сейчас ничего интересного больше и не происходит, кроме протестов

Ответить

Александр Бунцис

Просто
1

Коля, будь проще

Ответить

Daniel Sarney

0

Ctrl + C
Ctrl + V

Ответить

Просто Николай

Daniel
0

Да ну нажал случайно 2 раза, страница глюкнула. А вы сразу хейтите

Ответить

Игуш Шариев

0

Последнее прям годнота. Можно на рабочий стол ставить

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве мужчина попытался совершить самосожжение. Пламя успели потушить
Сейчас ему оказывают помощь.
135
Новости
Петербургский полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу
Видео от «Фонтанки» с Сенной площади.
297
Интернет
Резонанс: В чём ещё может признаться Аркадий Ротенберг
В твиттере шутят о том, что можно приписать миллиардеру, помимо «дворца» в Геленджике.
106
Популярное за три дня
Новости
16-этажный «бункер», две аквадискотеки и «Димина дача»: «Медуза» узнала от строителей о других объектах «дворца Путина»
Президент бывал там как минимум четыре раза, утверждают журналисты.
237
Новости
Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом. Тот назвал себя владельцем «дворца Путина»
Ротенберг заявил, что строит под Геленджиком апарт-отель.
364
Истории
Дар или проклятье: как семейная трагедия едва не погубила «самую умную» девочку Америки
Пятилетней Жасмин прочили огромный успех в науке. Однако череда жестоких событий едва не стоила ей не только надежд, но и жизни.
137
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Романелло Кивогенс

«С хулиганами и провокаторами…

Леонид Федотов

«Бешеный принтер» — январь 2021

Аркадий Иванов

«Бешеный принтер» — январь 2021

Вова А.

Благодаря инвесторам с Reddit…

Some Dude

Запись в подсайте Twitter

Обосранный унитаз

Благодаря инвесторам с Reddit…

Some Dude

Иван Давыдов: Режим перспектив…

Лирический герой

«Бешеный принтер» — январь 2021

Petr

Военные в Мьянме объявили о…

Ольга Щербинина

В Техасе в систему оповещения…

Petr

Военные в Мьянме объявили о…

Petr

Военные в Мьянме объявили о…

Kris Stone

Запись в подсайте Twitter

bro mi

«Бешеный принтер» — январь 2021

nadav tayzland

Военные в Мьянме объявили о…

Митя Мурасов

Военные в Мьянме объявили о…

Petr

Военные в Мьянме объявили о…
null