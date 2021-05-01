Вариант уведомления для СМИ-иностранного агента Статьи редакции
Закон регулирует формулировку, но далеко не все параметры — и благодаря этому иллюстраторы могут проявить фантазию.
Поскольку Минюст России объявил «Медузу» СМИ-иностранным агентом, издание должно предварять свои материалы и анонсы в соцсетях уведомлением. Закон строго устанавливает формулировку, размер и цвет шрифта, но в остальном даёт свободу для воображения.
Сначала, на скорую руку, «Медуза» оформила уведомление максимально вычурно и неприятно, с помощью шрифта Comic Sans.
Сейчас материалы «Медузы» содержат уведомление в куда более сдержанном виде.
30 апреля издание объявило конкурс среди иллюстраторов. «Медуза» призывает придумать, как должно выглядеть уведомление, чтобы закон не нарушался и «было красиво (или ещё безумнее)».
Один из первых вариантов опубликовал дизайнер Константин Коновалов. Конкурс, судя по всему, бессрочный.
@Сергей Звезда обрати внимание пожалуйста, Катю травят обосанные олды
А еще бродит лже-Екатерина. И я не шучу
По какому принципу раздаете синие галки?
Ууух, начался креатиф
ждем комментарии экспертов почему шрифт не тот
Зовите завтра на Бизнес-линч
и логотип не такой
И фон говно
потом придут настоящие эксперты и скажут что вообще не читается, поэтому надо полностью заблокировать
Самая безумная новость за сегодня
Южный теркин30см
Бастыркин согласится и вызовет Жижека на ринг
и вывезет в лес
но обратно вернется один
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захотят – и к ширине букв пристанут, они ж как дети