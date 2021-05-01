Дизайн и архитектура
Сергей Звезда

Вариант уведомления для СМИ-иностранного агента Статьи редакции

Закон регулирует формулировку, но далеко не все параметры — и благодаря этому иллюстраторы могут проявить фантазию.

26 26 комментариев
498 просмотров

Поскольку Минюст России объявил «Медузу» СМИ-иностранным агентом, издание должно предварять свои материалы и анонсы в соцсетях уведомлением. Закон строго устанавливает формулировку, размер и цвет шрифта, но в остальном даёт свободу для воображения.

Сначала, на скорую руку, «Медуза» оформила уведомление максимально вычурно и неприятно, с помощью шрифта Comic Sans.

Екатерина @Enizma1978
@ioannZH Медуза, котики! Сделайте вставку об иноагентности в статьи такого же размера как в вашей почтовой рассылке! Сейчас это плашка на весь экран, и, пока доскроллишь до текста, заголовок уже не помнишь.. https://t.co/uC2jsiQMXl

Сейчас материалы «Медузы» содержат уведомление в куда более сдержанном виде.

30 апреля издание объявило конкурс среди иллюстраторов. «Медуза» призывает придумать, как должно выглядеть уведомление, чтобы закон не нарушался и «было красиво (или ещё безумнее)».

Один из первых вариантов опубликовал дизайнер Константин Коновалов. Конкурс, судя по всему, бессрочный.

@CKonovalov

#медиа #цензура #политика

26 26 комментариев
14
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26 комментариев
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Организационный диод

1

@Сергей Звезда обрати внимание пожалуйста, Катю травят обосанные олды

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Сергей Звезда

Организационный
2

ага, спасибо

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Федя Прозоров

Сергей
0

А еще бродит лже-Екатерина. И я не шучу

Ответить

Сергей Звезда

Федя
3

уже нет 

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rossoshmap

Сергей
0

По какому принципу раздаете синие галки?

Ответить

Федя Прозоров

rossosh…
1

Надо давать всем, кто стал жертвой кражи личности

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
0

Хорошо работаете 👌

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AttentiveMilk

Сергей
0

Пост то зачем сносить?

Ответить

Федя Прозоров

1

Ууух, начался креатиф

Ответить

Коренной Мика

Федя
1

ждем комментарии экспертов почему шрифт не тот

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Федя Прозоров

Коренной
1

Зовите завтра на Бизнес-линч

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Коренной Мика

Федя
1

и логотип не такой

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Федя Прозоров

Коренной
1

И фон говно

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Коренной Мика

Федя
1

потом придут настоящие эксперты и скажут что вообще не читается, поэтому надо полностью заблокировать

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Южный теркин30см

0

Самая безумная новость за сегодня

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Сергей Звезда

Южный
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Безумием будет, если Бастрыкин согласится

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Южный теркин30см

Сергей
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Бастыркин согласится и вызовет Жижека на ринг

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Сергей Звезда

Южный
0

на поэтический вечер

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Максим Шпилёв

Южный
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и вывезет в лес

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Bad Mother

Максим
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но обратно вернется один

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Leonid Celevra

Bad
0

И этим человеком будет Альберт Эйнштейн?

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Dmitry Teplyakov

Южный
0

Он согласится, но окажется внезапно, что оппонент забыл штраф за переход в неположенном месте оплатить, за что отправится на 14 суток

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Уличный дым

0

Ого, ты даже по ночам работаешь! 

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Andre Macareno

0

захотят – и к ширине букв пристанут, они ж как дети

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Федя Прозоров

Andre
0

Только слепые

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rossoshmap

0

Готовитесь что ли?

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