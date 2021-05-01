Закон регулирует формулировку, но далеко не все параметры — и благодаря этому иллюстраторы могут проявить фантазию.

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Поскольку Минюст России объявил «Медузу» СМИ-иностранным агентом, издание должно предварять свои материалы и анонсы в соцсетях уведомлением. Закон строго устанавливает формулировку, размер и цвет шрифта, но в остальном даёт свободу для воображения.

Сначала, на скорую руку, «Медуза» оформила уведомление максимально вычурно и неприятно, с помощью шрифта Comic Sans.

Екатерина @Enizma1978 @ioannZH Медуза, котики! Сделайте вставку об иноагентности в статьи такого же размера как в вашей почтовой рассылке! Сейчас это плашка на весь экран, и, пока доскроллишь до текста, заголовок уже не помнишь.. https://t.co/uC2jsiQMXl

Сейчас материалы «Медузы» содержат уведомление в куда более сдержанном виде.

30 апреля издание объявило конкурс среди иллюстраторов. «Медуза» призывает придумать, как должно выглядеть уведомление, чтобы закон не нарушался и «было красиво (или ещё безумнее)».