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Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы поддержали 383 депутата, воздержались — 41.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Кандидатуру Мишустина поддержали 383 депутата, воздержались — 41, никто не проголосовал «против».
На заседании Госдумы Мишустин заявил, что он против списания кредитных долгов россиян, по его мнению, это приведёт к банкротствам банков. «Как действующий налоговик — я против», — пояснил он. Мишустин также пообещал, что правительство займётся выполнением майских указов Путина, а именно — повышением зарплаты бюджетников. Он также считает, что «надо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом».
15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост.
он проходил подозреваемым по делу Захарченко и резиденция у него есть за полмиллиарда. Почему Алексей еще не выпустил видео не понимаю, может вечером премьера.
потому что не было отмашки, возможно у него долгоиграющая роль и нельзя обличать сейчас
Объясните, почему у них такие телефоны? И это цвет слоновой кости или это реально с тех времён, что они пожелтели аж?
закупили их лет 30 назад, всё еще работают исправно, зачем менять их?
ИШЬ ТЫ!!! СОВЕТСКИК ТЕЛЕФОНЫ ЭТО!!! КАЧЕСТВО!!!! ЕЩЕ 100ЛЕТ ПРОСЛУЖАТ!!!!
Скорее это всего телефоны, подключенные по выделенному и защищенному каналу связи. имхо
так и есть. для пруфа можно пересмотреть вью Жириновского у Дудя, где первый объясняет значение каждого телефона
Чем проще - тем надёжнее. К тому же, судя по тому, что там несколько телефонов рядом, это - прямые линии, так что там может хоть рупор стоять, разницы никакой.
почему у них такие телефоны?
У этих телефонов ещё кабели в отдельных колодцах проложены с датчиками движения внутри.
Кабели в изоляции, в которой внутри газ под давлением, проколы и падение давления фиксируются.
грядёт новая эра процветания
вообще это ужас конечно. НФС
это блять альмаматер взяточников.
НФС - Нид фор Спид?
По спидам Простомолов должен быть в теме
Он также считает, что «надо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом».
Ой, а можно не надо!
Бизнес.
он как минимум поднял собираемость налогов на ~ 30%
Это же не делается принудительно, т.е. бизнес стал выходить из тени.
кокрастыке делается, стали отчуждать без суда и следствия со счетов
пошла вода в хату.
оказывается Мишустин был всегда рядом
А спокойной ночи малыши помните? его аранжировка