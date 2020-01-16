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Артём Мазанов
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Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Материал редакции

Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы поддержали 383 депутата, воздержались — 41.

34 комментария
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​Михаил Мишустин Снимок Дмитрия Духанина, «Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Кандидатуру Мишустина поддержали 383 депутата, воздержались — 41, никто не проголосовал «против».

На заседании Госдумы Мишустин заявил, что он против списания кредитных долгов россиян, по его мнению, это приведёт к банкротствам банков. «Как действующий налоговик — я против», — пояснил он. Мишустин также пообещал, что правительство займётся выполнением майских указов Путина, а именно — повышением зарплаты бюджетников. Он также считает, что «надо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом».

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост.

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#новости #правительство

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34 комментария
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Митя Простомолотов

29
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Сергей Суховирский

15
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Андрей Рядькин

Сергей
4

он проходил подозреваемым по делу Захарченко и резиденция у него есть за полмиллиарда. Почему Алексей еще не выпустил видео не понимаю, может вечером премьера. 

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Алексѣй Бобковъ

Андрей
–2

потому что не было отмашки, возможно у него долгоиграющая роль и нельзя обличать сейчас

Ответить

Bulat Akhmetshin

3
Ответить

Ded Pihto

3
Ответить

Илья ИзТартар

2

Объясните, почему у них такие телефоны? И это цвет слоновой кости или это реально с тех времён, что они пожелтели аж?

Ответить

Albert Mnatsakanyan

Илья
2

закупили их лет 30 назад, всё еще работают исправно, зачем менять их?

Ответить

Gleb Eltsov

Albert
4
Ответить

Иван Иванов

Albert
0

ИШЬ ТЫ!!! СОВЕТСКИК ТЕЛЕФОНЫ ЭТО!!! КАЧЕСТВО!!!! ЕЩЕ 100ЛЕТ ПРОСЛУЖАТ!!!!

Ответить

Владислав Стариков

Илья
2

Скорее это всего телефоны, подключенные по выделенному и защищенному каналу связи. имхо

Ответить

Albert Mnatsakanyan

Владислав
0

так и есть. для пруфа можно пересмотреть вью Жириновского у Дудя, где первый объясняет значение каждого телефона

Ответить

Евстафий Селюк

Илья
1

Avaya не поставишь, муриканские шпиёны всё услышат

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Илья
1

Чем проще - тем надёжнее. К тому же, судя по тому, что там несколько телефонов рядом, это - прямые линии, так что там может хоть рупор стоять, разницы никакой.

Ответить

Dear Moscow,

Илья
1

 почему у них такие телефоны?

У этих телефонов ещё кабели в отдельных колодцах проложены с датчиками движения внутри. 
Кабели в изоляции, в которой внутри газ под давлением, проколы и падение давления фиксируются.

Ответить

Митя Простомолотов

Илья
0

безопасная связь она такая

Ответить

Саша Сыздыков

2

грядёт новая эра процветания

Ответить

Митя Простомолотов

Саша
1

РОСЭРПРОЦВЕТ

Ответить

Трехтысячелетний пес

Саша
0

ты зарегался чтобы это сказать?

Ответить

Митя Простомолотов

1

вообще это ужас конечно. НФС

это блять альмаматер взяточников. 

Ответить

Oleg Solodovnik

Митя
4

НФС - Нид фор Спид?

Ответить

Иван Семёныч

Oleg
0

По спидам Простомолов должен быть в теме

Ответить

Митя Простомолотов

Иван
0

{мем:закатывает глаза:простомолов}

Ответить

Мемопроходил

Митя
–1
Ответить

Алексѣй Бобковъ

Oleg
0

porsche unleashed

Ответить

Litnikov Danil

2

Брейкин ньюз

Ответить

Артём Сухомлинов

2

А на TJ теперь можно видеобложку ставить в профиле.

Ответить

Sergey Wieser

0

Он также считает, что «надо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом».

Ой, а можно не надо!
Бизнес.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Sergey
–2

он как минимум поднял собираемость налогов на ~ 30%

Это же не делается принудительно, т.е. бизнес стал выходить из тени.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дмитрий
0

кокрастыке делается, стали отчуждать без суда и следствия со счетов

Ответить

Митя Простомолотов

0

пошла вода в хату.

оказывается Мишустин был всегда рядом
А спокойной ночи малыши помните? его аранжировка

Ответить

Михаил Октябрьский

0

Ещё бы не одобрили, кнопкодавы послушные

Ответить

Dear Moscow,

0

никто не проголосовал «против»

Ответить

Мистер Ву

0

За - 383
Против (увольнение) - 0

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