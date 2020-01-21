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Новости
Anna Begiashvili
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Скрытая недвижимость и 800 миллионов у жены: что стало известно о Мишустине после того, как он стал премьер-министром Материал редакции

СМИ и ФБК нашли дома вне декларации, музыкальные способности и активы в сотни миллионов рублей от инвестирования.

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​Владимир Путин и Михаил Мишустин Фото Кремля

15 января Владимир Путин предложил назначить главу ФНС Михаила Мишустина премьер-министром вместо ушедшего в отставку Дмитрий Медведева. Госдума поддержала его кандидатуру. Мишустин уже занял пост председателя правительства и сформировал новый кабинет министров.

На момент назначения о Мишустине было известно немного — в открытых источниках говорилось, в основном, о его бизнес-карьере и модернизации налоговой службы.

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С тех пор в различных СМИ и у Фонда борьбы с коррупцией появилась новая информация, дополняющая портрет премьер-министра. Он сам ничего из этого пока не комментировал. Вот что нового мы узнали о Мишустине за последнюю неделю.

Недвижимость

«Открытые медиа» нашли у семьи Мишустина в пять раз больше земли, чем было указано в налоговой декларации. Мишустин задекларировал участок площадью 5500 квадратных метров в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе. По соседству с ним находятся ещё два участка площадью больше двух гектаров. Земля официально зарегистрирована на «Российскую Федерацию», но до 2014 года в качестве владельца указывался отец Мишустина Владимир. По информации издания, это популярный среди чиновников способ скрыть настоящих владельцев.

В 2009 году «Российская Федерация» получила ещё шесть участков по договору дарения от Александра Удодова — бизнес-партнёра сестры Мишустина Наталии Стениной. Сама Стенина с 2002 года владеет двумя участками, которые находятся там же. Таким образом, общая площадь земли и пяти домов, которыми владеет семья премьер-министра, составляет 2456,7 квадратных метра, утверждают «Открытые медиа».

«Проект» подтверждает, что часть недвижимости Мишустина записана на собственников, вместо имён которых указана «Российская Федерация». Издание обнаружило дом площадью почти 900 квадратных метров и участок размером 5,5 тысяч квадратных метров на Рублёво-Успенском шоссе, которые были куплены Мишустиным и его женой Владленой в 2001 году. «Проект» предполагает, что сейчас дом формально принадлежит взрослым детям премьер-министра, которых можно не указывать в декларации;

Крупный заработок жены

Фонд борьбы с коррупцией рассказал, что Владлена Мишустина заработала 789 миллионов рублей за девять лет. Согласно декларациям, в 2010-2018 годах её доход ежегодно составлял 50-150 миллионов рублей. За это же время сам Мишустин заработал в общей сложности 213 миллионов рублей.

Жена премьер-министра ранее входила в список аффилированных лиц ЗАО «Международный компьютерный клуб», которым Мишустин занимался, на время покинув госслужбу. Сейчас жена нового премьера не связана ни с какими компаниями и не зарегистрирована как ИП. В интернете нет сведений о её деятельности. ФБК потребовал от Мишустина рассказать, как его жена заработала деньги. По мнению главы фонда Алексея Навального, от неё нужно требовать такой же прозрачности, как от самого премьер-министра.

Инвестиции

«Коммерсантъ» объяснил происхождение крупной суммы средств у жены Мишустина наличием у семьи активов в «сотни миллионов рублей», заработанных от «консервативного инвестирования». Ежегодно семья получает «десятки миллионов рублей» от инвестирования в депозиты.

Мишустин работал инвестором с 2008 по 2010 год в компании UFG. Согласно декларации, только в 2009 году его зарплата составила 79 миллионов рублей. «Коммерсантъ» указал, что вознаграждение было больше из-за бонусов по сделкам.

После возвращения на госслужбу в 2010 году Мишустин передал активы супруге. Затем, когда именно — неизвестно, семья их продала. На этом Владлена Мишустина заработала 310 миллионов рублей и, по данным издания, вложила их в депозиты. С того момента она получает по ним проценты.

Музыка

Из других новостей — Мишустин оказался автором песен Григория Лепса, узнали «Ведомости». Он сочинил музыку к песням «Настоящая женщина» и «Зола». Автор текста к «Золе» Александр Вулых подтвердил это, отметив, что музыка для Мишустина — хобби, которое тот предпочитает не афишировать.

Автор музыки — председатель российского правительства Михаил Мишустин

#политика #правительство

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19 комментариев
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Volodya Nebilet

7

Было бы удивительнее, если у него ничего не нашли.

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Дмитрий Шальц

3

И почему же я не удивлён....

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Eugene Panfilov

3

Где-то в кабинетах:

- Мутное бизнес прошлое есть?
- Да
- Незадекларированная недвижимость есть?
- Да
- Непонятное имущество у родственников? 
- Да
- Зарубежом хоть дома нет?
- Нет
- Берём

Ответить

Игорь

Eugene
0

Да есть, конечно, узнаём еще

Ответить

Максим Горячев

1

Один министр стихи втихую пишет, другой музыку... Все талантливые. Воры.

Ответить

Артур Кошель

1

Да ну нахуй, аж не верится.

Ответить

Jack Art

0

Логично. Чем толще папка на каждого подчиненного, тем крепче вертикаль

Ответить

ouxen

Jack
0

а если мамка

Ответить

Jack Art

ouxen
1

то попка

Ответить

ouxen

Jack
0

как киска

Ответить

Maxim Rebitsky

0

Да

Ответить

Taran Baranov

Maxim
0

Кхм...

Ответить

Maxim Rebitsky

Taran
0

Или нет 🤔

Ответить

Лев Люкшин

0

Я чет уверен в том, что ты можешь тыкнуть в любого рандомного(который проработал 2-3 минимум) депутата, и у него будет овер много денег, явно больше чем заработал честно.

Ответить

ouxen

0

от инвестирования в депозиты.

шта?!

Ответить

Игорь

ouxen
0

Наверное имелись в виду дивиденды, сейчас не проверить — ссылка ведёт на 404

Ответить

ouxen

Игорь
0

это всё сжирает инфляция дважды

Ответить

Игорь

ouxen
0

Депозит скорее всего не покроет инфляцию, а вот на акциях, тем более, с дивидендами, очень неплохо можно заработать

Ответить

Андрей Круглов

0

Так Лепс вроде сказал, что это однофамилец музыку ему сочинял

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