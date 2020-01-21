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Дамир Камалетдинов
3438

Медведев после отставки отписался от правительства РФ в Инстаграме. Теперь он никого не читает Материал редакции

Обиделся.

31 комментарий
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Скриншот профиля Дмитрия Медведева в Инстаграме

Бывший премьер-министр и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отписался от профиля правительства РФ в Инстаграме после отставки. Страница кабмина была его единственной подпиской за всё время существования аккаунта. На это обратили внимание «Открытые медиа».

При этом правительство России всё ещё подписано на Медведева в Инстаграме. Кроме того, бывший премьер-министр подписан на страницы кабинета министров в Твиттере и во «ВКонтакте».

Медведев объявил об отставке правительства РФ 15 января сразу после обращения президента к федеральному собранию, на котором анонсировали изменения в конституции. После этого бывший премьер-министр не публиковал записей в Инстаграме.

#медведев #правительство #новости

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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31 комментарий
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Dragan Velimirovic

19

Обидился

Обиделся

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Дмитрий Орлов

Dragan
1

Великодержавный шовинист опять за своё

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Ярослав

13

Обиделся и обиделся

Ответить

Ruslan Sviridov

Ярослав
8

Нужен бот который будет брать первый глагол из заголовка и приходить в комменты с конструкцией [verb] и [verb].

 
@Разработка, алё, где вы там все

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Иван Гессе

Ruslan
16

Нужен и нужен (с) @Разработка 

Ответить

0 Yeblonski

Ruslan
1

Ну [verb] и [verb].

Ответить

Илья Тимофеев

Ярослав
0

Обделался

Ответить

Ярослав

Илья
1

А это уже делом чревато, за неуважение к власти

Ответить

Сергей Рязанцев

10

Дизлайк. Отписка.

Ответить

Авдеев

7

Стравлен 

Ответить

Иван Гессе

Авдеев
4

Ну стравлен и стравлен

Ответить

Yaroslav Maltsev

Авдеев
0

Стравинский ему сделали бгг)))0))

Ответить

Volodya Nebilet

5

Ну отписался и отписался.

Ответить

InD1G0X .

2

Как ему теперь уточку содержать?

Ответить

Taktischer Corgi

InD1G0X
0

как раз теперь никто ему не будет мешать уточку содержать

Ответить

InD1G0X .

Taktischer
0

Думаешь на его новой должности сможет себе позволить? 

Ответить

Taktischer Corgi

InD1G0X
0

По деньгам мало что изменится

Зато светиться в ящике и новостях будет существенно меньше
Меньше внимания к персоне => больше свободы в кормёжке уточек

Ответить

InD1G0X .

Taktischer
0

Ну не знаю, в СБ, наверное, меньший поток денег, а такие дворцы в содержании обходятся в кругленькие суммы, у них же там и прислуга и вот это все

Ответить

Anna Luben

2

Это почти так же трогательно, как вчерашняя новость про некрасивого Джубили

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Anna
0

извинись!!

Ответить

Kyler

1

Новости уровня Якубени

Ответить

Игорь

1

Он подписался бы на безопасность Российской Федерации, но ее не существует

Ответить

Boris Martynovich

0

У него в ленте ничего нет или сплошная реклама? Как это иметь 0 подписок?

Ответить

Дмитрий Орлов

Boris
0

Сидит через твинки

Ответить

Боярин

Дмитрий
3

Так Орлов то оказывается не простой Дмитрий!

Ответить

Dmitry Grebenyuk

Boris
0

Свои фотки в ленте видишь

Ответить

Vladimir Galler

Boris
0

Там пусто и приглашение подписаться вечное на кого-нибудь 

Ответить

LC

0

Тут скорее его отписали... ;)

Ответить

Poe Ghost

LC
0

Отписали и обоссали.

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Dmitrii Zhurba

0

Грубо.
Надо было просто скрыть сториз и публикации.

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Лис

0

И всё-таки он Димон

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