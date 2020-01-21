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Обиделся.
Бывший премьер-министр и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отписался от профиля правительства РФ в Инстаграме после отставки. Страница кабмина была его единственной подпиской за всё время существования аккаунта. На это обратили внимание «Открытые медиа».
При этом правительство России всё ещё подписано на Медведева в Инстаграме. Кроме того, бывший премьер-министр подписан на страницы кабинета министров в Твиттере и во «ВКонтакте».
Медведев объявил об отставке правительства РФ 15 января сразу после обращения президента к федеральному собранию, на котором анонсировали изменения в конституции. После этого бывший премьер-министр не публиковал записей в Инстаграме.
Обидился
Обиделся
Обиделся и обиделся
Нужен бот который будет брать первый глагол из заголовка и приходить в комменты с конструкцией [verb] и [verb].
@Разработка, алё, где вы там все
Обделался
Стравлен
Как ему теперь уточку содержать?
как раз теперь никто ему не будет мешать уточку содержать
Думаешь на его новой должности сможет себе позволить?
По деньгам мало что изменится
Зато светиться в ящике и новостях будет существенно меньше
Меньше внимания к персоне => больше свободы в кормёжке уточек
Ну не знаю, в СБ, наверное, меньший поток денег, а такие дворцы в содержании обходятся в кругленькие суммы, у них же там и прислуга и вот это все
Это почти так же трогательно, как вчерашняя новость про некрасивого Джубили
У него в ленте ничего нет или сплошная реклама? Как это иметь 0 подписок?
Сидит через твинки