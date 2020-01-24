Китайские власти из-за распространения вируса прекратили работу общественного транспорта в 10 городах страны. Об этом пишет The Guardian. Все города расположены в провинции Хубэй.

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Причиной стало распространение неизвестного коронавируса. В Китае зарегистрировано более 830 случаев заболевания из которых 95 находятся в критическом состоянии. Всего от болезни погибло 25 человек.

Транспортное сообщение с Уханем приостановили ещё утром в четверг. В городе закрыли аэропорт и железнодорожные вокзалы. Аналогичные ограничения были введены в Хуангане и Чжицзяне. Кроме этого, в Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Теперь ограничения по передвижению ввели в Эчжоу, Чиби, Хуанши, Сянтао и ряде других китайских городов.

По данным издания, власти обеспокоены празднованием китайского Нового года, когда сотни миллионов граждан путешествуют по всей стране. Из-за этого в столице отменили ряд праздничных мероприятий. Кроме этого, дворец-музей «Запретный город» объявил, что будет закрыт на неопределённый срок.

Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в декабре 2019 года в городе Ухань. Помимо Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.