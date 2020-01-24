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Китайские власти из-за распространения вируса прекратили работу общественного транспорта в 10 городах страны. Об этом пишет The Guardian. Все города расположены в провинции Хубэй.
Причиной стало распространение неизвестного коронавируса. В Китае зарегистрировано более 830 случаев заболевания из которых 95 находятся в критическом состоянии. Всего от болезни погибло 25 человек.
Транспортное сообщение с Уханем приостановили ещё утром в четверг. В городе закрыли аэропорт и железнодорожные вокзалы. Аналогичные ограничения были введены в Хуангане и Чжицзяне. Кроме этого, в Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Теперь ограничения по передвижению ввели в Эчжоу, Чиби, Хуанши, Сянтао и ряде других китайских городов.
По данным издания, власти обеспокоены празднованием китайского Нового года, когда сотни миллионов граждан путешествуют по всей стране. Из-за этого в столице отменили ряд праздничных мероприятий. Кроме этого, дворец-музей «Запретный город» объявил, что будет закрыт на неопределённый срок.
Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в декабре 2019 года в городе Ухань. Помимо Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
23 января ВОЗ отказалась объявлять ситуацию со вспышкой вируса в Китае чрезвычайной. По их мнению ситуация является критической для Китая, но пока не приобрела глобальный характер. Также в организации отметили, что несмотря на то, что вирус может быть смертельным, у большинства заболевание проходит с лёгкими симптомами.
Можно по разному относится к МДК, но они в своем твиттере запустили очень интересную ветку
Сломался человечек, с кем не бывает
Зная МДК, предполагаю, что они собрали максимум фейков ради хайпа.
Есть куча!лови один-хуйня полная для поднятия хайпа
Если Вы откроете твит, то в реплаях будет с 5-6 видосов. Я просто не хочу спамить в комментариях
это не куча)там любой город возьми - миллионник,я к тому что все это херня и обычная паника,смертность думаю будет как у птичьего гриппа 2-5 % от числа заболевших,а это просто слезы
Судя по масштабу предпринимаемых мер, а также по адским многочисленным видюшкам, как люди в Китае на улице теряют сознание, мне кажется, что этот вирус коварнее, чем о нём официально говорят.
Я так понимаю, 2020 год и в целом новое десятилетие будет очень интересным и насыщенным)
И последним :)
23 января ВОЗ отказалась объявлять ситуацию со вспышкой вируса в Китае чрезвычайной. По их мнению ситуация является критической для Китая, но пока не приобрела глобальный характер
ВОЗ синофобы! Братишки, спасибо вам!
Для тех кто не был в Китае-там дышать нечем, повсюду смог + маски,которые ограничивают нормальную вентиляцию легких+ болезнь = обморок.
Тут по хэштегу показано, что они едят: https://twitter.com/hashtag/ChinaVirus?src=hashtag_click
Летучие мыши, головастики, какое-то сырое мясо.
Вероятно, природа решила сама немного урегулировать перенаселение Китая. Или не природа. В любом случае, хочется верить, что скоро найдут вакцину.
Интересно что вы напишите, если природа в России начнет массово регулировать.
Сравните территорию России с населением 144,5 млн и территорию Китая с 1,386 млрд. Со всей их промышленностью, смог от которой уничтожает всё живое. Я ничего страшного не пишу, но очевидно, что дикое перенаселение всегда приводит к коллапсам вроде войн, эпидемий и т.д.
п.с. мне через месяц лететь в Китай на конференцию так-то
Привычка поедать диких животных (типа летучих мышей, змей, собак) тоже влияет на появление эпидемий.