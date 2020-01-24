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Новости
Arthur Khamzin
1970

Число больных неизвестным коронавирусом в Китае превысило 800 человек. Власти закрыли 10 городов Материал редакции

Китайские власти из-за распространения вируса прекратили работу общественного транспорта в 10 городах страны. Об этом пишет The Guardian. Все города расположены в провинции Хубэй.

25 комментариев
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Причиной стало распространение неизвестного коронавируса. В Китае зарегистрировано более 830 случаев заболевания из которых 95 находятся в критическом состоянии. Всего от болезни погибло 25 человек.

Транспортное сообщение с Уханем приостановили ещё утром в четверг. В городе закрыли аэропорт и железнодорожные вокзалы. Аналогичные ограничения были введены в Хуангане и Чжицзяне. Кроме этого, в Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Теперь ограничения по передвижению ввели в Эчжоу, Чиби, Хуанши, Сянтао и ряде других китайских городов.

По данным издания, власти обеспокоены празднованием китайского Нового года, когда сотни миллионов граждан путешествуют по всей стране. Из-за этого в столице отменили ряд праздничных мероприятий. Кроме этого, дворец-музей «Запретный город» объявил, что будет закрыт на неопределённый срок.

Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в декабре 2019 года в городе Ухань. Помимо Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

23 января ВОЗ отказалась объявлять ситуацию со вспышкой вируса в Китае чрезвычайной. По их мнению ситуация является критической для Китая, но пока не приобрела глобальный характер. Также в организации отметили, что несмотря на то, что вирус может быть смертельным, у большинства заболевание проходит с лёгкими симптомами.

Репортаж из Instagram: «закрытый» китайский…
Пустые улицы, не работающий общественный транспорт и респираторные маски на жителях города.
tjournal.ru

#новости #вирусизкитая

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ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в Китае
Эксперты считают, что для такого решения пока рано.
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25 комментариев
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Дитковский

5

Можно по разному относится к МДК, но они в своем твиттере запустили очень интересную ветку

#MDK @mudakoff
Есть куча видосов из Китая, где люди просто стоят, а потом внезапно падают.

Многие опасаются, что Китай очень сильно недоговаривает о масштабах пиздеца.

https://t.co/mcDW2ijVAb
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Атлант поправил плечи

Дитковский
4

Сломался человечек, с кем не бывает

Ответить

Сергей Рязанцев

Атлант
0

приуныл чот

Ответить

Унылый Лось

Дитковский
3

Зная МДК, предполагаю, что они собрали максимум фейков ради хайпа.

Ответить

G0d GRL

Дитковский
0

Есть куча!лови один-хуйня полная для поднятия хайпа

Ответить

Дитковский

G0d
2

Если Вы откроете твит, то в реплаях будет с 5-6 видосов. Я просто не хочу спамить в комментариях

Ответить

G0d GRL

Дитковский
1

это не куча)там любой город возьми - миллионник,я к тому что все это херня и обычная паника,смертность думаю будет как у птичьего гриппа 2-5 % от числа заболевших,а это просто слезы

Ответить

Тим Муталов

Дитковский
0

Ну упал мужик и упал, такое происходит постоянно

Ответить

Dra

4

Судя по масштабу предпринимаемых мер, а также по адским многочисленным видюшкам, как люди в Китае на улице теряют сознание, мне кажется, что этот вирус коварнее, чем о нём официально говорят.

Ответить

Унылый Лось

Dra
1

С учётом, что это скрытный Китай...

Ответить

Женя Яночкин

1

Я так понимаю, 2020 год и в целом новое десятилетие будет очень интересным и насыщенным)

Ответить

Дитковский

Женя
8

И последним :)

Ответить

Maksim Derkach

Дитковский
0

я надеялся на зомбиапокалипсис (

Ответить

Атлант поправил плечи

Дитковский
0

Ты так говоришь, будто не дом строишь, а бункер 

Ответить

Унылый Лось

Женя
1

Как новый год встретили, так его и проведем.

Ответить

Православие. Патриотизм.

2

23 января ВОЗ отказалась объявлять ситуацию со вспышкой вируса в Китае чрезвычайной. По их мнению ситуация является критической для Китая, но пока не приобрела глобальный характер

ВОЗ синофобы! Братишки, спасибо вам!

Ответить

G0d GRL

2

Для тех кто не был в Китае-там дышать нечем, повсюду смог + маски,которые ограничивают нормальную вентиляцию легких+ болезнь = обморок.

Ответить

Rerpetual Junior

1

Тут по хэштегу показано, что они едят: https://twitter.com/hashtag/ChinaVirus?src=hashtag_click

Летучие мыши, головастики, какое-то сырое мясо.

Новости по теме «#chinavirus» в Твиттере
15 ч. назад @michaeljohns твитнул(а): «The #coronovirus appears vastly more sev..» — узнайте, о…
twitter.com
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Унылый Лось

Rerpetual
0

Классика

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Yulia Lapicus

0

Вероятно, природа решила сама немного урегулировать перенаселение Китая. Или не природа. В любом случае, хочется верить, что скоро найдут вакцину.

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Pavel Zamyatin

Yulia
0

Интересно что вы напишите, если природа в России начнет массово регулировать.

Ответить

Унылый Лось

Pavel
0

Сибирь уже горела.

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Yulia Lapicus

Pavel
0

Сравните территорию России с населением 144,5 млн и территорию Китая с 1,386 млрд. Со всей их промышленностью, смог от которой уничтожает всё живое. Я ничего страшного не пишу, но очевидно, что дикое перенаселение всегда приводит к коллапсам вроде войн, эпидемий и т.д.

п.с. мне через месяц лететь в Китай на конференцию так-то

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G0d GRL

Yulia
0

к войнам приводят свободные деньги.Посмотрите за последние десятилетия,как строился военный бюджет у стран,которые воевали.

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Унылый Лось

Yulia
0

Привычка поедать диких животных (типа летучих мышей, змей, собак) тоже влияет на появление эпидемий.

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