Число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, достигло 4515 человек. Из них 106 — скончались. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайские власти.

За сутки умерли 26 человек, из них — 24 в провинции Хэбей, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань. За это же время зафиксировали 1771 новый случай заболевания. Коронавирус подозревают ещё у 6973 человек, а 44 тысячи находятся под наблюдением.