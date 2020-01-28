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Новости
Артём Мазанов
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Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек Материал редакции

Общее число инфицированных достигло 4515 человек.

15 комментариев
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Снимок Reuters​

Число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, достигло 4515 человек. Из них 106 — скончались. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайские власти.

За сутки умерли 26 человек, из них — 24 в провинции Хэбей, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань. За это же время зафиксировали 1771 новый случай заболевания. Коронавирус подозревают ещё у 6973 человек, а 44 тысячи находятся под наблюдением.

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. 20 января китайские власти подтвердили передачу нового вируса от человека к человеку.

#новости #вирусизкитая

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15 комментариев
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Роман Белоус

5

Вчера было 107 смертей, сегодня 106. Один воскрес чтоли?

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Владимир Дыркин

Роман
0

Всё верно, 107, в новости ошибка.

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
0

В новости нет ошибки, покажешь официальные данные по 107 погибшим?

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
0

https://twitter.com/rapplerdotcom/status/1222029089902514178

полно источников пишет именно про 107

Rappler @rapplerdotcom
As per Johns Hopkins tracker, there are now 4,474 confirmed cases of novel coronavirus or 2019-nCoV and 107 deaths. | via @janellaparis_

LOOK: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 https://t.co/e5Jd1sEBaw
Ответить

Артём Мазанов

Владимир
0

Ты скидываешь ссылку на сайт, не имеющий отношения к данным властей 

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
0

данным властей уже 5 часов. Сайт собирает данные из различных оф источников. 

Ответить

Михаил Фоменков

Роман
0

Пора бы уже.

Ответить

Дитковский

4

Мне кажется на конце можно еще 2 нолика спокойно дорисовать и тогда это станет похожим на правду

Ответить

Женя Яночкин

2

Спасибо за утреннюю порцию новостей про вирус, теперь пора уже и поспать

Ответить

Владимир Дыркин

0

 Общее число инфицированных достигло 4515 человек.

4 474 вот же самые актальные данные: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Ответить

Sergey Pal

0

Писали бы лучше не количество умерших, а их возраст и состояние здоровья на момент заражения.

Ответить

Михаил Фоменков

Sergey
0

Не вместо, а вдобавок.

Ответить

Роман Новиков

Sergey
0

Да там вроде слабые только мрут, а молодёжь ниче — держится.

Ответить

Кирилл Белан

0

Сколько человек выздоровело? Я слышал про одного пару дней назад. Есть ли еще?

Ответить

Иван Семёныч

0

Утилизация бумеров

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