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Общее число инфицированных достигло 4515 человек.
Число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, достигло 4515 человек. Из них 106 — скончались. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайские власти.
За сутки умерли 26 человек, из них — 24 в провинции Хэбей, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань. За это же время зафиксировали 1771 новый случай заболевания. Коронавирус подозревают ещё у 6973 человек, а 44 тысячи находятся под наблюдением.
В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. 20 января китайские власти подтвердили передачу нового вируса от человека к человеку.
Вчера было 107 смертей, сегодня 106. Один воскрес чтоли?
Всё верно, 107, в новости ошибка.
https://twitter.com/rapplerdotcom/status/1222029089902514178
полно источников пишет именно про 107
данным властей уже 5 часов. Сайт собирает данные из различных оф источников.
Мне кажется на конце можно еще 2 нолика спокойно дорисовать и тогда это станет похожим на правду
Общее число инфицированных достигло 4515 человек.
4 474 вот же самые актальные данные: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Писали бы лучше не количество умерших, а их возраст и состояние здоровья на момент заражения.
Сколько человек выздоровело? Я слышал про одного пару дней назад. Есть ли еще?