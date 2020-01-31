Владелец фабрики заявил, что сожжение флагов — это акт протеста против политики этих государств, а не граждан.

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​Иранские рабочие собирают готовые флаги Снимок Wana News Agency, Reuters

Один из иранских заводов занимается производством флагов США, Великобритании и Израиля специально для последующего сожжения. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, фабрика по производству флагов находится в городе Хомейне, который расположен к юго-западу от Тегерана. На предприятии мужчины и женщины вручную печатают флаги, после чего их вывешивают для просушки. Фабрика может выпускать до двух тысяч флагов в месяц.

Владелец фабрики Гасем Ганджани заявил, что у иранского народа проблемы не с американцами и израильтянами, а с их властями, которое, по его словам, ведёт неправильную политику.

Американцы и израильтяне знают, что у нас нет с ними проблем. Если люди сжигают флаги других государств, то только для того, чтобы выразить свой протест. Гасем Ганджани владелец фабрики по производству флагов в Иране

Отношения между Ираном и США обострились после убийства генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате атаки беспилотника США.