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Владелец фабрики заявил, что сожжение флагов — это акт протеста против политики этих государств, а не граждан.
Один из иранских заводов занимается производством флагов США, Великобритании и Израиля специально для последующего сожжения. Об этом пишет Reuters.
По данным издания, фабрика по производству флагов находится в городе Хомейне, который расположен к юго-западу от Тегерана. На предприятии мужчины и женщины вручную печатают флаги, после чего их вывешивают для просушки. Фабрика может выпускать до двух тысяч флагов в месяц.
Владелец фабрики Гасем Ганджани заявил, что у иранского народа проблемы не с американцами и израильтянами, а с их властями, которое, по его словам, ведёт неправильную политику.
Отношения между Ираном и США обострились после убийства генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате атаки беспилотника США.
8 январял Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке. Власти назвали это актом возмездия за убийства генерала Сулеймани. Иранские СМИ заявили о 80 погибших. США заявили, что пострадавших нет, но позже сообщили, что от атаки пострадали 11 военнослужащих. Они получили сотрясение мозга.
Похоже на Россию
Один в один прост. Хуй отличишь
производить бессмысленную хуйню и нести убытки от этого. Советская классика переломилась в призме исламской революции
А сжигать будет специально созданная группа бабок под названием "Отряды Ирана"
Что-то мне это напоминает.
Ничтожества.
Угадай страну по фото
Страна, в которой женщины хиджаб не носят и геев на подъемных кранах никто не вешает.
Владелец фабрики заявил, что сожжение флагов — это акт протеста против политики этих государств, а не граждан
То есть он не станет возражать если перед ним подожгут флаг Ирана?