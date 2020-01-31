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Новости
Arthur Khamzin
1777

Иранская фабрика занялась производством флагов США, Великобритании и Израиля для их последующего сожжения Материал редакции

Владелец фабрики заявил, что сожжение флагов — это акт протеста против политики этих государств, а не граждан.

20 комментариев
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​Иранские рабочие собирают готовые флаги Снимок Wana News Agency, Reuters

Один из иранских заводов занимается производством флагов США, Великобритании и Израиля специально для последующего сожжения. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, фабрика по производству флагов находится в городе Хомейне, который расположен к юго-западу от Тегерана. На предприятии мужчины и женщины вручную печатают флаги, после чего их вывешивают для просушки. Фабрика может выпускать до двух тысяч флагов в месяц.

Владелец фабрики Гасем Ганджани заявил, что у иранского народа проблемы не с американцами и израильтянами, а с их властями, которое, по его словам, ведёт неправильную политику.

Американцы и израильтяне знают, что у нас нет с ними проблем. Если люди сжигают флаги других государств, то только для того, чтобы выразить свой протест.

Гасем Ганджани
владелец фабрики по производству флагов в Иране

Отношения между Ираном и США обострились после убийства генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате атаки беспилотника США.

8 январял Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке. Власти назвали это актом возмездия за убийства генерала Сулеймани. Иранские СМИ заявили о 80 погибших. США заявили, что пострадавших нет, но позже сообщили, что от атаки пострадали 11 военнослужащих. Они получили сотрясение мозга.

#новости #политика

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20 комментариев
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1 2

23

Похоже на Россию

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сироп от щекотки

1
7

Один в один прост. Хуй отличишь

Ответить

alex clerick

сироп
0

Свой от чужого или в принципе рандомные?

Ответить

Sergey Lukianov

17

производить бессмысленную хуйню и нести убытки от этого. Советская классика переломилась в призме исламской революции

Ответить

Alexey Vinogradov

Sergey
2

Так фабрика же зарабатывает на этом. А люди получают эмоции. 

Ответить

Goodsanta

5

А сжигать будет специально созданная группа бабок под названием "Отряды Ирана"

Ответить

Иван Гессе

Goodsanta
0

Отряды Хаменеи*

Ответить

sf

4

Протесты крутятся, лавеха мутится

Ответить

Амир Аль-Мопеди

2

Что-то мне это напоминает. 

Ответить

Унылый Лось

Амир
2

Быдло везде быдло.

Ответить

Dragan Velimirovic

1

Ничтожества.

Ответить

Иван Семёныч

Dragan
0

Угадай страну по фото

Ответить

Dragan Velimirovic

Иван
1

Страна, в которой женщины хиджаб не носят и геев на подъемных кранах никто не вешает.

Ответить

Просто Тимуррр

1

Владелец фабрики заявил, что сожжение флагов — это акт протеста против политики этих государств, а не граждан

То есть он не станет возражать если перед ним подожгут флаг Ирана?

Ответить

eNCake

0

"Я тебя породил, я тебя и убью"

Ответить

Максим Ростокин

0

Думает, что во главе США и Израиля стоят не янки и не иудеи )

Ответить

Даулет Тургалиев

0

#мояборьба

Ответить

Mikhail Lukup

0
Ответить

Игорь

0

Так победим!

Ответить

Даниил Данковский

0

Ах ты, маленькая, тяфкающая собачка Иранка.

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