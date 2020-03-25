Путин «в ближайшие часы» выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Материал редакции
Обращение покажут по центральным каналам.
Владимир Путин 25 марта «в ближайшие часы» выступит с обращением к гражданам. Это будет транслироваться по центральным каналам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что у Путина поменялся график — он отменил вылет в Петербург и остался в Москве, где готовит обращение к нации. «Потребность [обращения] возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации», — добавил пресс-секретарь президента.
Иван Семёныч
Ожидание : 1000$ каждому
Реальность: мойте чаще руки
Голодный спрей
Перед тем, как взять ручку для голосования за поправочки
Антон КурочкинИван
Реальность: продам костюм, 1000$
Романелло КивогенсИван
Ожидание: мойте руки чаще.
Реальность: я устал я ухожу.
subprocess.check_outputРоманелло
LordChanka
Это был тяжелый год...
Грустный нос
...хорошо что последний
Игорь РачукГрустный
Бл*, не шути так! Мы ещё не всё про этот год знаем!!!
Voronko СлавикLordChanka
Я устал, я мухожук
Парижский пришелец
Надеюсь он тяжело заболел и объявит, что складывает президентские полномочия.
Многочисленный микроскоп
Мечтай. На деле же ничего нового не скажет
Парижский пришелец
Ну вдруг в этот раз КХЕ-КХЕ будут особенно выразительными
Yuri MillerПарижский
Ах противокашлевый героин никто не отменял
Многочисленный микроскоп
Будешь вслушиваться в каждое КХЕ-КХЕ?
НеолдПарижский
Надеюсь он запретит ДХ на территории России.
andrey adamovichНеолд
Что такое ДХ?
Егор Собинandrey
Демон хантер
Игорь ГоловинЕгор
АААААААААААААААААААААААААА
Неолдandrey
Секта
Парижский пришелец
Грустный нос
Длинные Хуи
бнуляторГрустный
Он не сможет запретить их в твоём рту
Парижский
Тут не принято так выражаться. Надо говорить "за твоей щекой"
Грустный нос
Сраные ньюфаги
Парижский пришелец
Велодисциплина, называется downhill или сокращенно DH (ДХ).
Max MПарижский
О таком никто не сообщит. Даже если он заболеет или умрёт, его подменят двойником.
Нижний интернет
- Всем запереться по домам, на улицу не выходить, транспорт остановить, закрыть города, комендантский час, собрались на улице больше трех - расстрел на месте...
- Владимир Владимирович, вы думаете такие меры помогут в борьбе с коронавирусом?
- Каким коронавирусом?
Ім'я ПрізвищеНижний
#аваковчорт
Ленинский Валера
Норм)
Edmon
Затянуть пояса потуже? Сплотиться перед общим врагом? Платить нологи?
Грустный нос
Проголосовать за поправки
Dead HorseГрустный
Пока все не передохли
Грустный нос
Электорат уменьшается, милорд
Denis Novikov
"В 1945 победили одну заразу, а в 2020 победим новую"
Litnikov DanilDenis
Отправь Диме, потом уничтожь мобильник
EdmonDenis
Идеально)
Атлант поправил плечиDenis
Как и хотел новую победу к юбилею
Максим Золотарёв
Бля, а прикиньте он как Ельцин скажет... Я ухожу. Сука, я точно напьюсь и потом пойду набью рожу соседу. Просто сосед чем то похож на путина
Andrew KostinМаксим
Бля, угораздило же бедолагу со схожим еблетом родиться
Максим ЗолотарёвAndrew
Да, не повезло бедолаге. Но еблет я ему все таки сломаю. Терять уже нечего
Andrew KostinМаксим
Ну и правильно. Нехуй с таким жалом ходить
Максим ЗолотарёвAndrew
Вот и я о том же. А то ходит сука и не сожалеет ни о чем
Евгений Киров
«Это всё американский вирус, надо ёбнуть Америку».
ВоронежЕвгений
Лишь бы только Америку
Максим ЕрохинВоронеж
А то мало ли ещё Воронежу достанется
Дарья Так-себеМаксим
Надеюсь, чьо Воронежу достанется...
Илья ГераськинМаксим
Полюбому достанется, отдача же
Роман Трусов
Pavel Zamyatin
Это лучшая страна из оставшихся...
Банальный Гоша
Держитесь, Россияне!
Николай ГеращенкоБанальный
Хорошо что туалетную бумагу взял
Илюша
1) Закрытие Москвы обсуждалось на самом высоком уровне, но Путин не считает это необходимым
2) Социалочка для тех кто сидит дома, особенно пенсионерам
3) Перенесет голосование по поправкам
Denis Novikov
У нас Новый год внепланово?
Mikhail OklefovDenis
10 запойных дней дома у всей страны, ну точно
Инна Бейгельмахер
Надеюсь, обращение будет в таком костюме
Грустный нос
Дорогие сограждане, мы все умрем, поэтому я решил разделить между всеми золотовалютные запасы и резервный фонд. Давайте тусанем напоследок.
А Сечина я поставил в угол в Кремле. Он плачет и обо всем сожалеет.
ManInGlasses
Опять будет 100 пустых фраз без особого смысла и в конце стандартные уже просьбы сидеть дома и мыть руки?
Hasan AlloushManInGlasses
В это тяжелое время, сплотиться перед внешним врагом
subprocess.check_outputManInGlasses
пыня пукнул будет опять
Zen Rocknrolla
24 марта, вчера)
Чрезвычайный ГОСТ
Редактора тупые, они не читают, а просто пишут
Алексей СклярЧрезвычайный
Сам вдумайся, что ты сказал.
Чрезвычайный ГОСТ
И что я сказал, долбоебик?
Валентина Евтюхина
Коллеги, сделайте запись, пожалуйста, не смогу присутствовать
Bad Bear
Надеюсь сдохнет
НеолдBad
Твоя мать)
Грустный нос
Некрасиво, Антон
НеолдГрустный
Он тоже не красиво написал.
Грустный нос
Согласен, но он то никчемный либераха, а ты патриот - должен быть сдержанней и не поддаваться на провокации врагов.
НеолдГрустный
Надеюсь Навальный сдохнет.
Грустный нос
Вот, уже лучше
Прошедший динозавр
Перенесёт голосование как спаситель России
ＫＩＢØＵＮＥ
Ставлю на то что упомянет вторую мировую
Иван Прохоров
Главное, чтоб было "без раскачки", я готов
Senrigan
Твоё время пришло
Ded Pihto
Деньги просить будет
Атлант поправил плечи
Помогите деду на лечение
И ниже будут указаны реквизиты и номер телефона куда слать смс.
Скриньте.
Yuri Miller
Этот год будет тяжёлым, говорю заранее, так как может не доживу до нового года.
Максим Сергеев
Сегодня 25ое.
Александр Лукашев
Никто не может смотреть вперёд,но говорить вчерашним днём как сегодня может (Автор)
Julia Egorova
Это как? Сегодня же 25 марта🤷🏼♀️
Естественный кофе
Президент России Владимир Путин в среду обратиться к гражданам страны
Ну сука, ну ТАСС-то куда
Андрей Ионов
почалось
subprocess.check_outputАндрей
George Weiller
максимально похуй
Дмитрий Разин
У меня нету телевизора, что делать?
Julia Egorova
А календарь тоже обнулили?😱
Владислав Сурков
голосование на 12 июня перенесет
Maksytoff
Путин:я заражен, я умираю!
Альтернативный корабль
Виталий Ситников
"Король говорит" (с)(tm)
Brown Zweig
Через полгода после первого заражения
Дмитрий Маркин
Коронавирус наш!
Фундаментальный рак
где готовит обращение к нации.
Читает текст подготовленный месяц назад
Evgeny Shalnev
Простить банковские долги. Мечтать так мечтать)
Виктор Понедельник
Уже опровергли же, не ?
Неолд
Не выступит в ближайшие часы, а покажут запись обращения в ближайшие часы.
Лишний лолипоп
Не факт, он с суфлера не прочитает что ли
Владислав СурковЛишний
ну про пенсионный возраст так же было, только на сайте кремля тупанули и раньше прямого эфира выложили