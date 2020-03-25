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Артём Мазанов
10 016

Путин «в ближайшие часы» выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса Материал редакции

Обращение покажут по центральным каналам.

Путин в больнице в московском посёлке Коммунарка Снимок пресс-службы президента России 

Владимир Путин 25 марта «в ближайшие часы» выступит с обращением к гражданам. Это будет транслироваться по центральным каналам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что у Путина поменялся график — он отменил вылет в Петербург и остался в Москве, где готовит обращение к нации. «Потребность [обращения] возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации», — добавил пресс-секретарь президента.

В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

#новости #covid19 #путин

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99 комментариев
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Иван Семёныч

110

Ожидание : 1000$ каждому
Реальность: мойте чаще руки

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Голодный спрей

Иван
21

Перед тем, как взять ручку для голосования за поправочки

Ответить

Антон Курочкин

Иван
10

Реальность: продам костюм, 1000$

Ответить

Романелло Кивогенс

Иван
6

Ожидание: мойте руки чаще.
Реальность: я устал я ухожу.

Ответить

subprocess.check_output

Романелло
1
Ответить

LordChanka

57

Это был тяжелый год... 

Ответить

Грустный нос

LordChanka
53

...хорошо что последний

Ответить

Игорь Рачук

Грустный
0

Бл*, не шути так! Мы ещё не всё про этот год знаем!!!

Ответить

Voronko Славик

LordChanka
10

Я устал, я мухожук

Ответить

Парижский пришелец

46

Надеюсь он тяжело заболел и объявит, что складывает президентские полномочия.

Ответить

Многочисленный микроскоп

Парижский
5

Мечтай. На деле же ничего нового не скажет

Ответить

Парижский пришелец

Многочисленный
31

Ну вдруг в этот раз КХЕ-КХЕ будут особенно выразительными

Ответить

Yuri Miller

Парижский
1

Ах противокашлевый героин никто не отменял

Ответить

Многочисленный микроскоп

Парижский
0

Будешь вслушиваться в каждое КХЕ-КХЕ?

Ответить

Неолд

Парижский
0

Надеюсь он запретит ДХ на территории России.

Ответить

andrey adamovich

Неолд
1

Что такое ДХ?

Ответить

Егор Собин

andrey
11

Демон хантер

Ответить

Игорь Головин

Егор
0

АААААААААААААААААААААААААА

Ответить

Неолд

andrey
1

Секта

Ответить

Парижский пришелец

Неолд
1
Ответить

Грустный нос

andrey
1

Длинные Хуи

Ответить

бнулятор

Грустный
0

Он не сможет запретить их в твоём рту

Ответить

Парижский

бнулятор
2

Тут не принято так выражаться. Надо говорить "за твоей щекой"

Ответить

Грустный нос

Парижск…
1

Сраные ньюфаги

Ответить

Парижский пришелец

andrey
0

Велодисциплина, называется downhill или сокращенно DH (ДХ).

Ответить

Max M

Парижский
1

О таком никто не сообщит. Даже если он заболеет или умрёт, его подменят двойником.

Ответить

Нижний интернет

42

- Всем запереться по домам, на улицу не выходить, транспорт остановить, закрыть города, комендантский час, собрались на улице больше трех - расстрел на месте...

- Владимир Владимирович, вы думаете такие меры помогут в борьбе с коронавирусом?

- Каким коронавирусом?

Ответить

Ім'я Прізвище

Нижний
3

#аваковчорт

Ответить

Ленинский Валера

Нижний
0

Норм)

Ответить

Edmon

25

Затянуть пояса потуже? Сплотиться перед общим врагом? Платить нологи?

Ответить

Грустный нос

Edmon
16

Проголосовать за поправки

Ответить

Dead Horse

Грустный
0

Пока все не передохли

Ответить

Грустный нос

Dead
0

Электорат уменьшается, милорд

Ответить

Denis Novikov

29

"В 1945 победили одну заразу, а в 2020 победим новую"

Ответить

Litnikov Danil

Denis
2

Отправь Диме, потом уничтожь мобильник

Ответить

Edmon

Denis
0

Идеально)

Ответить

Атлант поправил плечи

Denis
0

Как и хотел новую победу к юбилею 

Ответить

Максим Золотарёв

12

Бля, а прикиньте он как Ельцин скажет... Я ухожу. Сука, я точно напьюсь и потом пойду набью рожу соседу. Просто сосед чем то похож на путина

Ответить

Andrew Kostin

Максим
6

Бля, угораздило же бедолагу со схожим еблетом родиться

Ответить

Максим Золотарёв

Andrew
2

Да, не повезло бедолаге. Но еблет я ему все таки сломаю. Терять уже нечего

Ответить

Andrew Kostin

Максим
2

Ну и правильно. Нехуй с таким жалом ходить

Ответить

Максим Золотарёв

Andrew
1

Вот и я о том же. А то ходит сука и не сожалеет ни о чем

Ответить

Евгений Киров

11

«Это всё американский вирус, надо ёбнуть Америку».

Ответить

Воронеж

Евгений
0

Лишь бы только Америку

Ответить

Максим Ерохин

Воронеж
4

А то мало ли ещё Воронежу достанется

Ответить

Дарья Так-себе

Максим
0

Надеюсь, чьо Воронежу достанется...

Ответить

Илья Гераськин

Максим
0

Полюбому достанется, отдача же

Ответить

Роман Трусов

9
Ответить

Pavel Zamyatin

6

Это лучшая страна из оставшихся...

Ответить

Банальный Гоша

5

Держитесь, Россияне! 

Ответить

Николай Геращенко

Банальный
2

Хорошо что туалетную бумагу взял

Ответить

Илюша

5

1) Закрытие Москвы обсуждалось на самом высоком уровне, но Путин не считает это необходимым
2) Социалочка для тех кто сидит дома, особенно пенсионерам
3) Перенесет голосование по поправкам

Ответить

Denis Novikov

4

У нас Новый год внепланово?

Ответить

Mikhail Oklefov

Denis
0

10 запойных дней дома у всей страны, ну точно

Ответить

Инна Бейгельмахер

4

Надеюсь, обращение будет в таком костюме

Ответить

Грустный нос

4

Дорогие сограждане, мы все умрем, поэтому я решил разделить между всеми золотовалютные запасы и резервный фонд. Давайте тусанем напоследок. 
А Сечина я поставил в угол в Кремле. Он плачет и обо всем сожалеет.

Ответить

ManInGlasses

3

Опять будет 100 пустых фраз без особого смысла и в конце стандартные уже просьбы сидеть дома и мыть руки?

Ответить

Hasan Alloush

ManInGlasses
2

В это тяжелое время, сплотиться перед внешним врагом

Ответить

subprocess.check_output

ManInGlasses
0

пыня пукнул будет опять

Ответить

Zen Rocknrolla

2

24 марта, вчера)

Ответить

Чрезвычайный ГОСТ

Zen
–4

Редактора тупые, они не читают, а просто пишут

Ответить

Алексей Скляр

Чрезвычайный
–1

Сам вдумайся, что ты сказал.

Ответить

Чрезвычайный ГОСТ

Алексей
–3

И что я сказал, долбоебик?

Ответить

Валентина Евтюхина

2

Коллеги, сделайте запись, пожалуйста, не смогу присутствовать

Ответить

Bad Bear

1

Надеюсь сдохнет

Ответить

Неолд

Bad
–8

Твоя мать)

Ответить

Грустный нос

Неолд
2

Некрасиво, Антон

Ответить

Неолд

Грустный
0

Он тоже не красиво написал.

Ответить

Грустный нос

Неолд
3

Согласен, но он то никчемный либераха, а ты патриот - должен быть сдержанней и не поддаваться на провокации врагов.

Ответить

Неолд

Грустный
0

Надеюсь Навальный сдохнет.

Ответить

Грустный нос

Неолд
2

Вот, уже лучше

Ответить

Прошедший динозавр

1

Перенесёт голосование как спаситель России

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Ставлю на то что упомянет вторую мировую

Ответить

Иван Прохоров

1

Главное, чтоб было "без раскачки", я готов

Ответить

Senrigan

1

Твоё время пришло

Ответить

Ded Pihto

0

Деньги просить будет

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Помогите деду на лечение 
И ниже будут указаны реквизиты и номер телефона куда слать смс. 

Скриньте. 

Ответить

Yuri Miller

0

Этот год будет тяжёлым, говорю заранее, так как может не доживу до нового года.

Ответить

Максим Сергеев

0

Сегодня 25ое.

Ответить

Александр Лукашев

0

Никто не может смотреть вперёд,но говорить вчерашним днём как сегодня может (Автор)

Ответить

Julia Egorova

0

Это как? Сегодня же 25 марта🤷🏼‍♀️

Ответить

Естественный кофе

0

 Президент России Владимир Путин в среду обратиться к гражданам страны

Ну сука, ну ТАСС-то куда

Ответить

Андрей Ионов

0

почалось

Ответить

subprocess.check_output

Андрей
0
Ответить

George Weiller

0

максимально похуй

Ответить

Дмитрий Разин

0

У меня нету телевизора, что делать?

Ответить

Julia Egorova

0

А календарь тоже обнулили?😱

Ответить

Владислав Сурков

0

голосование на 12 июня перенесет 

Ответить

Maksytoff

0

Путин:я заражен, я умираю!

Ответить

Альтернативный корабль

0
Ответить

Виталий Ситников

0

"Король говорит" (с)(tm)

Ответить

Brown Zweig

0

Через полгода после первого заражения

Ответить

Дмитрий Маркин

0

Коронавирус наш!

Ответить

Фундаментальный рак

0

где готовит обращение к нации.

Читает текст подготовленный месяц назад 

Ответить

Evgeny Shalnev

0

Простить банковские долги. Мечтать так мечтать)

Ответить

Виктор Понедельник

–1

Уже опровергли же, не ?

Ответить

Неолд

–3

Не выступит в ближайшие часы, а покажут запись обращения в ближайшие часы.

Ответить

Лишний лолипоп

Неолд
0

Не факт, он с суфлера не прочитает что ли

Ответить

Владислав Сурков

Лишний
0

ну про пенсионный возраст так же было, только на сайте кремля тупанули и раньше прямого эфира выложили 

Ответить
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