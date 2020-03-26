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Алексей Боржонов
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Грузчики потеряли в московском аэропорту слитки золота стоимостью 57 миллионов рублей. Их нашли другие грузчики Материал редакции

И передали полиции.

24 комментария
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Фото Baza

В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли два слитка золота. Об этом сообщает Baza, эту же информацию подтвердили РЕН ТВ в пресс-службе аэропорта.

Слитки принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов. Их собирались отправить из Москвы в Лондон. Во время погрузки сотрудники аэропорта выронили из тележки кейс со слитками, позже его обнаружили другие грузчики и передали полиции.

Два слитка весом 25,5 килограмма стоят 57,9 миллиона рублей. По данным пресс-службы Шереметьево, груз в полном объеме доставлен клиенту.

Фото РЕН ТВ

РБК сообщал, что российские банки увеличили поставки драгоценных металлов в Лондон. Эксперты считают, что это связано с опасениями по поводу «Брекзита».

С 27 марта Россия ограничит авиасообщение с другими странами. Ограничения не коснутся рейсов, которые выполняют для вывоза россиян из-за рубежа. Такие меры приняли для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

#новости

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24 комментария
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Сельскохозяйственный микрофон

40

Грузчики потеряли слитки на 57,9млн, другие грузчики нашли золота на 44,5млн, полиция отчиталась о принятом золоте на 10млн рублей 

Ответить

Андрей Рядькин

Сельскохозяйств…
3

Отчиталась о предотвращенном выводе капитала

Ответить

Патриотический химик

Сельскохозяйств…
1

И без палева по мнению грузчиков следы от напильника

Ответить

LC

Патриотический
1

Кейс упал, от слитка немного откололось (все же знают, насколько хрупкий материал золото, особенно в слитках?), просыпалось, сдуло ветром.

Ответить

Патриотический химик

LC
1

Ой ну что ты меня учишь, я прекрасно знаю насколько золото хрупкое, в пятерочки слитками расплачиваюсь

Ответить

Патриотический химик

23

Слитки собирались отправить из Москвы в Лондон, они принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов.

Ответить

Слепой Паша

Патриотический
5

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Почему российские банки резко увеличили поставки драгметалла в Лондон

Россия продала Великобритании золото на…
Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, до $5,7 млрд, и почти…
www.rbc.ru
Ответить

Митя Простомолотов

5

в москве даже у грузчиков есть слитки золота.

Ответить

Отрицательный Никита

Митя
4

Одни потеряли, а другие посочувствовали товарищам и отдали свои

Ответить

Marko

Митя
0

Когда не остался дома, а пошел работать.

Ответить

Орзэмэс Мирзов

3

Ну дайте хотя бы 1кг мне, вам что, жалко?((((

Ответить

Патриотический химик

Орзэмэс
3

Держи! Не грусти, улыбнис

Ответить

Brown Zweig

Патриотический
1

это мороженое?

Ответить

Патриотический химик

Brown
0

Спалил(

Ответить

Alexey Snooker

2

ебать, какой же у них там пиздец происходит, они походу реально багаж грузят как Эйс Вентура посылки доставлял. 

Ответить

Diyana Ayupova

1

Когда вы запомните, что Шереметьево склоняется по падежам?

Ответить

Прохор Иванов

1

Это же такая мелочь для Московских грузчиков. 
Потерять куски золота.
Небось с шелухой семечек выбросили.

Ответить

Dear Moscow,

1

 Грузчики потеряли в московском аэропорту слитки золота стоимостью 57 миллионов

То, что для шереметьевских грузчиков 57 000 000 — копейки — широко известный факт: 
https://vc.ru/transport/74410-vedomosti-soobshchili-o-zarplatah-gruzchikov-sheremetevo-v-200-tysyach-rubley-aeroport-nazval-ih-razovymi-vyplatami?comment=1303895

«Ведомости» сообщили о зарплатах грузчиков…
Средняя зарплата у грузчиков 82 тысячи рублей до вычета налогов, уточнили в аэропорту.
vc.ru
Ответить

Андрей Луньков

0

Задался вопросом- а куда вообще это перевозили? да и зачем? и кто?

Ответить

German Times

Андрей
0

Выше. @Антон Иванов закинул ссылку

Ответить

rossoshmap

0
Ответить

Eugene Borshchevsky

0

https://coub.com/view/2dgdn0bd

Ответить

Viktor Kushnarov

0

Главное, что не пармезан.. А то хозяева сели бы на банку.. А золото можно..

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Вот так, мои маленькие друзья, наша страна, расфасованная по карманам, вывозится в золотых слитках зарубеж.

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