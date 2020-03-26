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И передали полиции.
В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли два слитка золота. Об этом сообщает Baza, эту же информацию подтвердили РЕН ТВ в пресс-службе аэропорта.
Слитки принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов. Их собирались отправить из Москвы в Лондон. Во время погрузки сотрудники аэропорта выронили из тележки кейс со слитками, позже его обнаружили другие грузчики и передали полиции.
Два слитка весом 25,5 килограмма стоят 57,9 миллиона рублей. По данным пресс-службы Шереметьево, груз в полном объеме доставлен клиенту.
РБК сообщал, что российские банки увеличили поставки драгоценных металлов в Лондон. Эксперты считают, что это связано с опасениями по поводу «Брекзита».
С 27 марта Россия ограничит авиасообщение с другими странами. Ограничения не коснутся рейсов, которые выполняют для вывоза россиян из-за рубежа. Такие меры приняли для предотвращения распространения коронавируса нового типа.
Патриотический химик
И без палева по мнению грузчиков следы от напильника
Кейс упал, от слитка немного откололось (все же знают, насколько хрупкий материал золото, особенно в слитках?), просыпалось, сдуло ветром.
Патриотический химик
Ой ну что ты меня учишь, я прекрасно знаю насколько золото хрупкое, в пятерочки слитками расплачиваюсь
Слепой Паша
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Почему российские банки резко увеличили поставки драгметалла в Лондон
в москве даже у грузчиков есть слитки золота.
Ну дайте хотя бы 1кг мне, вам что, жалко?((((
Патриотический химик
Держи! Не грусти, улыбнис
ебать, какой же у них там пиздец происходит, они походу реально багаж грузят как Эйс Вентура посылки доставлял.
Это же такая мелочь для Московских грузчиков.
Потерять куски золота.
Небось с шелухой семечек выбросили.
Грузчики потеряли в московском аэропорту слитки золота стоимостью 57 миллионов
То, что для шереметьевских грузчиков 57 000 000 — копейки — широко известный факт:
https://vc.ru/transport/74410-vedomosti-soobshchili-o-zarplatah-gruzchikov-sheremetevo-v-200-tysyach-rubley-aeroport-nazval-ih-razovymi-vyplatami?comment=1303895
Задался вопросом- а куда вообще это перевозили? да и зачем? и кто?
Главное, что не пармезан.. А то хозяева сели бы на банку.. А золото можно..
Вот так, мои маленькие друзья, наша страна, расфасованная по карманам, вывозится в золотых слитках зарубеж.