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Новости
Артём Мазанов
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Мурманская область ввела режим «сидим дома». Местным жителям рекомендовали выходить на улицу только по необходимости Материал редакции

Ещё один российский регион, где ввели режим изоляции.

13 комментариев
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В Мурманской области с 30 марта вводится режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Правительство рекомендовало местным жителям выходить на улицу только по следующим причинам: работа, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора, обращение в больницу и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Власти также рекомендовали гражданам, вышедшим на улицу, соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра. Контролировать соблюдение режима будут правоохранительные органы.

Режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья.

оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом

В Мурманской области также ограничили въезд ещё в четыре населённых пункта: Ковдор, Мончегорск, Териберка и Ура-Губа. Ранее были закрыты на карантин Кировск и Апатиты.

29 марта власти Москвы и Подмосковья анонсировали запрет для жителей регионов покидать квартиры без уважительной причины.

#новости #covid19

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13 комментариев
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Sancobot

30

Почему нельзя называть вещи своими именами, такой бред/

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Комментарий удален

Комментарий удален

Eugen T

Sancobot
0

Отрицательный рост хлопка самоизоляции с задымлением и турбулентностью доходов

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ouxen

6

следующий левел сидим на бутылке

Ответить

Bad Bear

4

Пыня трусливая сука

Ответить

Мокрый Орзэмэс

3

Власти Москвы и Подмосковья анонсировали... всем анонсам анонс

Ответить

dy

0

Кировск закрыли, чтобы туристы не приезжали. А вот что делать, если проблема хозяйственного характера, например прорвало трубу?

Ответить

Чрезвычайный кавалер

dy
0

Сосать лапу

Ответить

Анатолий Черняк

Чрезвычайный
9

Сосать трубу

Ответить

Чрезвычайный кавалер

0

Информирую: в кировских швейных магазинах кончились резинки. Все шьют маски.

Ответить

Андрей Рядькин

Чрезвычайный
1
Ответить

Обухов Денис

0

Страна чудес - рекомендательный некарантин. 

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Дима Поршуков

0

Сидим дома, но на работу идти надо

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Михаил Подивилов

0

Режим "сидим пердим"

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