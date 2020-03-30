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Ещё один российский регион, где ввели режим изоляции.
В Мурманской области с 30 марта вводится режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Правительство рекомендовало местным жителям выходить на улицу только по следующим причинам: работа, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора, обращение в больницу и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Власти также рекомендовали гражданам, вышедшим на улицу, соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра. Контролировать соблюдение режима будут правоохранительные органы.
В Мурманской области также ограничили въезд ещё в четыре населённых пункта: Ковдор, Мончегорск, Териберка и Ура-Губа. Ранее были закрыты на карантин Кировск и Апатиты.
29 марта власти Москвы и Подмосковья анонсировали запрет для жителей регионов покидать квартиры без уважительной причины.
Почему нельзя называть вещи своими именами, такой бред/
Кировск закрыли, чтобы туристы не приезжали. А вот что делать, если проблема хозяйственного характера, например прорвало трубу?
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