Ещё один российский регион, где ввели режим изоляции.

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В Мурманской области с 30 марта вводится режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Правительство рекомендовало местным жителям выходить на улицу только по следующим причинам: работа, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора, обращение в больницу и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Власти также рекомендовали гражданам, вышедшим на улицу, соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра. Контролировать соблюдение режима будут правоохранительные органы.

Режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья. оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом

В Мурманской области также ограничили въезд ещё в четыре населённых пункта: Ковдор, Мончегорск, Териберка и Ура-Губа. Ранее были закрыты на карантин Кировск и Апатиты.