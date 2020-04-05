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Ольга Жигулина
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Запрет на пени за задержку оплаты коммунальных услуг и отмена поездов до Калининграда. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 5 апреля.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил ещё о 658 случаях заражения Covid-19. Всего в стране выявлено 5389 случаев заражения в 79 регионах.

В России:

  • В Москве за сутки зафиксировали ещё 536 случая заражения Covid-19;
  • Правительство запретило начислять пени за задержку оплаты коммунальных услуг до 1 января 2021 года;
  • В Крыму оштрафовали туриста, пытавшегося самоизолироваться в палатке на пляже;
  • Пассажиров, прилетевших в Томск, Красноярск и Норильск из Москвы, с 6 апреля будут изолировать на две недели из-за угрозы распространения коронавируса;
  • РЖД временно отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию;
  • Коронавирус выявили у двоих депутатов Мосгордумы.

В мире:

  • На Шри-Ланке из-за пандемии из тюрем выпустили под залог почти 3 тысячи заключённых;
  • В Южном Судане выявили первый случай COVID-19. Это 51-я из 54 стран Африки, где есть заболевшие коронавирусом;
  • Британцы проигнорировали призывы властей оставаться дома и вышли на пикники в разгар пандемии;
  • В Италии зафиксировали самое низкое число смертей cреди заражённых коронавирусом с середины марта.

Бонус

В обновлённом логотипе приложения Московского метрополитена букву «М» заменили на иконку домика, «чтобы ещё раз напомнить о самом важном сейчас — оставайтесь дома».

#covidtoday #covid19 #дайджест

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5 комментариев
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Выдающийся Филипп

1

Сегодня без правильной техники тщательного мытья рук под песню?(

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Кенчанский

0

— Вот ваш пени. 🤲🏻👌🏻
— Но я не хотел пени, я хотел пеню. 👀🤷🏻‍♂️
— А за Пыню ответишь падла! 👺👊🏻

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Опытный космос

Кенчанский
2

Брак тебя испортил, братан 🤷‍♀️🙅🏼‍♂️

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Кенчанский

Опытный
0

Вот ваш пени. 🤲🏻👌🏻

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Уютный Багажник

0

Британцы: умереть, но поваляться-таки под долгожданным солнцем. Долбоёбы) 

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