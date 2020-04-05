Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России
сообщил ещё о 658 случаях заражения Covid-19. Всего в стране выявлено 5389 случаев заражения в 79 регионах.
В России:
В Москве за сутки
зафиксировали ещё 536 случая заражения Covid-19; Правительство
запретило начислять пени за задержку оплаты коммунальных услуг до 1 января 2021 года; В Крыму
оштрафовали туриста, пытавшегося самоизолироваться в палатке на пляже; Пассажиров, прилетевших в Томск, Красноярск и Норильск из Москвы, с 6 апреля
будут изолировать на две недели из-за угрозы распространения коронавируса; РЖД временно
отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию; Коронавирус выявили у
двоих депутатов Мосгордумы.
В мире:
На Шри-Ланке из-за пандемии из тюрем
выпустили под залог почти 3 тысячи заключённых; В Южном Судане
выявили первый случай COVID-19. Это 51-я из 54 стран Африки, где есть заболевшие коронавирусом; Британцы
проигнорировали призывы властей оставаться дома и вышли на пикники в разгар пандемии; В Италии
зафиксировали самое низкое число смертей cреди заражённых коронавирусом с середины марта.
Бонус
В обновлённом логотипе приложения Московского метрополитена букву «М»
заменили на иконку домика, «чтобы ещё раз напомнить о самом важном сейчас — оставайтесь дома».
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Выдающийся Филипп
Сегодня без правильной техники тщательного мытья рук под песню?(
Кенчанский
— Вот ваш пени. 🤲🏻👌🏻
— Но я не хотел пени, я хотел пеню. 👀🤷🏻♂️
— А за Пыню ответишь падла! 👺👊🏻
Опытный космос
Брак тебя испортил, братан 🤷♀️🙅🏼♂️
КенчанскийОпытный
Вот ваш пени. 🤲🏻👌🏻
Уютный Багажник
Британцы: умереть, но поваляться-таки под долгожданным солнцем. Долбоёбы)