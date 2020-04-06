Прямой эфир
От сервисов Mail.Ru Group и «Яндекса» до сайтов федеральных телеканалов.
Российские власти утвердили окончательный список «социально значимых информационных ресурсов» — всего их 391. Об этом говорится в приказе на сайте Минкомсвязи.
На период эксперимента, который продлится до 1 июля, доступ к сайтам станет бесплатным, то есть не будет тарифицироваться. Перечень разделён на 19 категорий — от соцсетей и онлайн-медиа до сервисов доставки и агрегаторов.
TJ указывает некоторые сайты из тех, кто вошёл в окончательный список. Среди них оказались сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, сайты федеральных каналов, а также издание «РИА ФАН», которое связывают с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным. В числе прочих в перечень попал сайт «КГ-Портал», ранее известный как «Кино-Говно.ком».
Вольный корабль
Но тут его называют Денисом
Средневековый бинокль
это как брать интервью у еретиков, а не сжигать их, мы же прогрессивное общество
Считаю, и в магазинах можно так сделать.
Социально значимо, что я пришёл в Петерочку, взял хлеба и молока бесплатно и не получил пизды. За масло я доплачу.
За чей счет банкет?
Чужой утюг
Заходит как то Путин в интернет и говорит: "всем бесплатный доступ к рунету..."
Так коммунизм наступил!
Выходные 1,5 месяца!
Интернет бесплатный!
Нефть (еще и доплачивают).
"космополитан"
💅💅💅девочки, красим ноготочки и примеряем новые платья за счёт оператора💅💅💅
Вот эти ресурсы обходим за километр
Обходить HeadHunter, N+1 и Amalgama-lab так себе идея если честно
Жалко «Udaff.com» нет
Да чё мелочиться — давайте уж сразу dosug.nu добавим.
О времена! О нравы! p.s. партнёрка у них охуенная была
попал сайт «Кино-Говно»
Видимо, Минсвязь решило, что как раз на нём будут соответствующие тарифу развлечения.
Это КГ-портал?
sports.ru нет, зато весь остальной спортивный шлак на месте, ЛУЛ
Там Путина сказочным называют, и в основном та же самая тусовочка, что и тут. А на Чемпионате, например, вообще на слове "Путин" фильтрация или премодерация настроена.
Минкомсвязи утвердила перечень..
маргинальных помоек для домохозяек, подпивасников и быдла.
Охренеть, ХАБР 0_о
ой блядь, сделали говно бесплатным, спасибо. Если честно, то на этих ресурсах сидит по 3.5 колеки. ВК уже просто умер (или умирает), ну а на одноклассниках сплошные деды.
Вот кстати да, получается Одноклассники - самая уязвимая для коронавируса соцсеть и я считаю ее надо закрыть нахуй
зачем закрывать, корона щас всех юзеров сама удалит, схлопнется само по себе
Опасный кран
Нет, если честно, эти ресурсы имеют огромную долю траффика по любым рейтингам и статистикам
Вообще, думаю, стоит порадоваться, что там нет самых популярных ресурсов - цена на услуги связи вырастет не так сильно (:
А теперь вспомним одну публикацию Медузы:
4. Социальная медиаплатформа
«Мир тесен»
mirtesen.ru
5. Деловая сеть
«Professionali.ru»
Кто-то вообще знает, что это?
ееее, ICQ
«Яндекс», «Рамблер», Mail.ru.
а где "спутник" блять?
вообще, списк полный треш
Есть не только жвачка типа women.ru, но и полезные, ЦИАН-толькодляславян и Аптека.ру-обдеру
"ICQ, «ТамТам»." Ясно. Может ещё мой джаббер сервер добавите? Там тоже 1,5 человека сидит.
Мне скорее кажется, что они хотят заблокировать весь интернет и оставить только эти сайты.
Теперь серьезный вопрос, если я буду ходить на эти сайты, то за интернет платить не нужно?
Для этого и сделано. Все маргиналы перейдут на тариф "халява", но при этом будут читать только идеологически правильные новости.
Совсем недавно у Ростелекома в личном кабинете появилась новая услуга "Социальный Интернет" с таким вот описанием
серьёзный ответ - если только на них, то да
Хрень короче, если мобильный интернет тарифицирован, то после исчерпания трафика опсосам РЕКОМЕНДОВАНО предоставить доступ.
У любого провайдера за не использования "N" времени услуг (оплаты) договор расторгается в одностороннем порядке как правило.
ЭЭ ГДЕ КУРСЕРА БЛЯТЬ
Я только одно не пойму, они же итак были бесплатные для доступа? Или как это блять работает? Вот к примеру, я не заплатил провайдеру домашнего интернета. Он интернет обрубил, но в контакте я сидеть типа смогу? Либо я нихуя не понимаю, либо микрофон хуевый... Разъясните плиз
цены на инет просто поднимут, и ты будешь платить за эти сайты на перед
А где майл агент?!
Кто вошёл в список — от до «России 24»
Не жирно.
А кто то может рассказать что за хуйня вообще происходит? Это говно потом станет платным и мы как не ходили туда так и перестанем? Как за него деньги брать планируют?
Прямо с этого момента, или на днях перестанут считать трафик в вк и т.д.?
Российские власти утвердили окончательный список
Статья дополняется
Не иначе как добавляете в список https://rlab.ru/ — наиболее важный для каждого жителя России ресурс?
Хабр? ЖЖ?
Нахуя это всё? Изначально говорили только про доступ к государственным сайтам и госуслугам.
где же яндекс еда и деливери клаб
Отсутствие кинопоиска удивило сильно
с учетом, что они стали онлайн-кинотеатром, будет жирно фри доступ давать
N+1
нихрена себе.
просто других научных сайтов в нас нет))
Охренеть это же почти весь рунет, мне теперь что только из-за tj платить за интернет?
Очень интересно, сколько за это придётся заплатить абонентам. Трафик на этом 391 сайте будет генерироваться бешеный.
Я видимо отстал от жизни, но не пойму как можно сделать бесплатный трафик к определенным сайтам, если он и так бесплатный на все?
Интересно, ведь с таким списком наверно можно будет хакнуть бесплатный канал через какие нибудь дырки выйти на все ресурсы?
А если выйти в "большой интернет" нельзя, то это же и есть чебурнет.
telegram уже работает без оплаченного инета