От сервисов Mail.Ru Group и «Яндекса» до сайтов федеральных телеканалов.

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Российские власти утвердили окончательный список «социально значимых информационных ресурсов» — всего их 391. Об этом говорится в приказе на сайте Минкомсвязи.

На период эксперимента, который продлится до 1 июля, доступ к сайтам станет бесплатным, то есть не будет тарифицироваться. Перечень разделён на 19 категорий — от соцсетей и онлайн-медиа до сервисов доставки и агрегаторов.

TJ указывает некоторые сайты из тех, кто вошёл в окончательный список. Среди них оказались сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, сайты федеральных каналов, а также издание «РИА ФАН», которое связывают с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным. В числе прочих в перечень попал сайт «КГ-Портал», ранее известный как «Кино-Говно.ком».

Соцсети и сообщества

«ВКонтакте», «Одноклассники»;

«Мой мир@Mail.ru», «Ответы Mail.ru», «Леди Mail.ru», «Дети Mail.ru».

«Живой Журнал»;

«Яндекс.Район»;

«Хабр»;

Почта, мессенджеры, «облака»

Mail.ru, «Яндекс.Почта», «Рамблер/Почта»;

«Облако Mail.Ru», «Яндекс.Диск»;



ICQ, «ТамТам».



Погода

«Яндекс.Погода», Gismeteo.ru.

Поиск

«Яндекс», «Рамблер», Mail.ru.

Онлайн медиа и новостные агрегаторы

«Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости»;

Новостные агрегаторы «СМИ2» и MediaMetrics, система рекомендации контента Lentainform;

«Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда»;

РБК, «Коммерсант»;

«Российская газета», «Известия», Life, РИА ФАН;

РИА «Новости», ТАСС; «Интерфакс»;



«Лента.ру», «Газета.ру»;

«Москва 24», «Вечерняя Москва», «Взгляд»;

Cosmopolitan, Woman;



Сайты федеральных телеканалов — Первый канал, НТВ, Телеканал 360, RT, «Звезда», ТНТ, «Россия», ОТР, СТС, «Спас» и других;

Карты, транспорт

«Яндекс.Карты», «Яндекс.Расписания», «Яндекс.Метро»;

«2 ГИС»;



Сайт РЖД

Авто

Autonews, «Авторамблер», «Автовзгляд», «Колѐса.ру»;

Культура, литература и искусство

Журнал «Афиша», «Арзамас»;

«Литрес», MyBook;



«Стихи.ру», «LiveLib;



Film.ru, «Киноафиша», «Фильм Про», «КГ-Портал»;

Сайты Мариинского театра, Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и Национальной электронной библиотеки;

Образование и обучение

«Учи.ру», Skyeng, Skillbox, «Инфоурок», «Сдам ГИА»;

Amalgama-lab;



«Мел.фм»;



«Яндекс.Репетитор», «Яндекс.Школа», «Яндекс Учебник», «Яндекс.Учитель»;

Здоровье

«Яндекс.Здоровье», «Mail.ru.Здоровье»;

Энциклопедия лекарств «Rlsnet.ru»;



Сервис отзывов о врачах и больницах «Med-otzyv»;



Сайт «Стопкоронавирус»;

Наука

N+1;

Naked Science, National Geographic Russia;



«Наука и жизнь», «Вокруг света», «Популярная механика»;

Спорт

«Чемпионат»;

«Спорт-Экспресс»;

Sportbox;



Sport24.ru;



«Советский спорт»;

Государственные органы

Cайты Кремля, правительства, Совета Федерации, Госдумы, Верховного суда, Госуслуг, МЧС, Пенсионного фонда, ФНС, МВД и других ведомств;

Справочные системы

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», Sudact;

Работа и карьера

HeadHunter;

Работа.ру;



Superjob;



«Яндекс.Работа»;



Финансы

«Яндекс.Деньги»;

«Альфа-банк», «Газпромбанк», «Сбербанк», ВТБ, «Открытие», «Почта Банк» и другие банки;

Доставка

«Утконос»;

Delivery Club;

«Сбермаркет»;

«Яндекс.Еда»;

Cайт Почты России;

Агрегаторы и маркетплейсы

«Яндекс.Маркет», «Юла», Aliexpress, «Едадил», «Сравни.ру»

Wildberries, Ozon, «Беру»;

«Авто.ру», «Дром»;

«Банки.ру», «Profi.ru»;

Яндекс.Недвижимость», ЦИАН;

Социальные и волонтёрские сервисы

Фонд президентских грантов;

#Мывместе;



Общественная палата;



Спецраздел Росконгресса о COVID-19;



Ассоциация волонтерских центров;



«Доступ всем».

