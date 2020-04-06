Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» отечественным сервисам принадлежит Владимиру Путину — он заявил об этом в послании Федеральному собранию. Первые детали перечня появились ещё в конце января: «сливы» в целом не расходятся с окончательным списком.

Изначально список планировали утвердить к 1 марта, но Федеральная антимонопольная служба и Минфин раскритиковали проект — и его принятие перенесли.

По оценке Минкомсвязи, которую приводит «Коммерсантъ», затраты операторов на введение бесплатного доступа составят 5,7 миллиарда рублей в год. Предприниматели оценили возможные убытки в более чем 150 миллиардов в год и отметили, что они «будут только возрастать из-за роста объемов потребляемого интернет-трафика ежегодно на 30-40%».