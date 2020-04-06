Прямой эфир
что происходит в интернете
От сервисов Mail.Ru Group и «Яндекса» до сайтов федеральных телеканалов.
Российские власти утвердили окончательный список «социально значимых информационных ресурсов» — всего их 391. Об этом говорится в приказе на сайте Минкомсвязи.
На период эксперимента, который продлится с 1 апреля до 1 июля, доступ к сайтам станет бесплатным, то есть не будет тарифицироваться. Перечень разделён на 19 категорий — от соцсетей и онлайн-медиа до сервисов доставки и агрегаторов.
В эксперименте «на добровольной основе» участвуют «Вымпелком» («Билайн»), «МТС», «Мегафон», «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг» («Дом.ру»). Операторов связи обязали предоставлять бесплатный доступ к указанным сайтам со скоростью не более 10 Мбит/с. Если в договоре предусмотрена скорость выше, то оператор будет вправе её ограничить.
TJ указывает некоторые сайты из тех, кто вошёл в окончательный список. Среди них оказались сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, сайты федеральных каналов, а также издание «РИА ФАН», которое связывают с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным. В числе прочих в перечень попал сайт «КГ-Портал», ранее известный как «Кино-Говно.ком».
Вольный корабль
Но тут его называют Денисом
Средневековый бинокль
это как брать интервью у еретиков, а не сжигать их, мы же прогрессивное общество
Считаю, и в магазинах можно так сделать.
Социально значимо, что я пришёл в Петерочку, взял хлеба и молока бесплатно и не получил пизды. За масло я доплачу.
За чей счет банкет?
Чужой утюг
Заходит как то Путин в интернет и говорит: "всем бесплатный доступ к рунету..."
Так коммунизм наступил!
Выходные 1,5 месяца!
Интернет бесплатный!
Нефть (еще и доплачивают).
"космополитан"
💅💅💅девочки, красим ноготочки и примеряем новые платья за счёт оператора💅💅💅
Возрастной Мика
Современная пахомия - это один огромный социальный эксперимент. Человеческая многоножка вокруг зомбоящика.
Жалко «Udaff.com» нет
Да чё мелочиться — давайте уж сразу dosug.nu добавим.
О времена! О нравы! p.s. партнёрка у них охуенная была
попал сайт «Кино-Говно»
Видимо, Минсвязь решило, что как раз на нём будут соответствующие тарифу развлечения.
Это КГ-портал?
Возрастной Мика
Я больше всего ору с того, что на нём хостится дохуя видео в высоком разрешении. Рад за провайдеров, успехов им.
sports.ru нет, зато весь остальной спортивный шлак на месте, ЛУЛ
Там Путина сказочным называют, и в основном та же самая тусовочка, что и тут. А на Чемпионате, например, вообще на слове "Путин" фильтрация или премодерация настроена.
Вот эти ресурсы обходим за километр
Обходить HeadHunter, N+1 и Amalgama-lab так себе идея если честно
Минкомсвязи утвердила перечень..
маргинальных помоек для домохозяек, подпивасников и быдла.
"ICQ, «ТамТам»." Ясно. Может ещё мой джаббер сервер добавите? Там тоже 1,5 человека сидит.
Охренеть, ХАБР 0_о
ой блядь, сделали говно бесплатным, спасибо. Если честно, то на этих ресурсах сидит по 3.5 колеки. ВК уже просто умер (или умирает), ну а на одноклассниках сплошные деды.
Вот кстати да, получается Одноклассники - самая уязвимая для коронавируса соцсеть и я считаю ее надо закрыть нахуй
зачем закрывать, корона щас всех юзеров сама удалит, схлопнется само по себе
Не не не!
Тогда эти все отсталые в наши соцсети повалят! Нахрен надо!
Опасный кран
Нет, если честно, эти ресурсы имеют огромную долю траффика по любым рейтингам и статистикам
Не нужно спорить с экспертами они лучше знаю чем эта ваша статистика
Мне скорее кажется, что они хотят заблокировать весь интернет и оставить только эти сайты.
Теперь серьезный вопрос, если я буду ходить на эти сайты, то за интернет платить не нужно?
Для этого и сделано. Все маргиналы перейдут на тариф "халява", но при этом будут читать только идеологически правильные новости.
У маргиналов в школах уже давно интернет отфильтрован по белому списку.
Совсем недавно у Ростелекома в личном кабинете появилась новая услуга "Социальный Интернет" с таким вот описанием
серьёзный ответ - если только на них, то да
Хрень короче, если мобильный интернет тарифицирован, то после исчерпания трафика опсосам РЕКОМЕНДОВАНО предоставить доступ.
У любого провайдера за не использования "N" времени услуг (оплаты) договор расторгается в одностороннем порядке как правило.
«Яндекс», «Рамблер», Mail.ru.
а где "спутник" блять?
вообще, списк полный треш
ееее, ICQ
Я только одно не пойму, они же итак были бесплатные для доступа? Или как это блять работает? Вот к примеру, я не заплатил провайдеру домашнего интернета. Он интернет обрубил, но в контакте я сидеть типа смогу? Либо я нихуя не понимаю, либо микрофон хуевый... Разъясните плиз
цены на инет просто поднимут, и ты будешь платить за эти сайты на перед
Вообще, думаю, стоит порадоваться, что там нет самых популярных ресурсов - цена на услуги связи вырастет не так сильно (:
А теперь вспомним одну публикацию Медузы:
4. Социальная медиаплатформа
«Мир тесен»
mirtesen.ru
5. Деловая сеть
«Professionali.ru»
Кто-то вообще знает, что это?
ЭЭ ГДЕ КУРСЕРА БЛЯТЬ
Есть не только жвачка типа women.ru, но и полезные, ЦИАН-толькодляславян и Аптека.ру-обдеру
Охренеть это же почти весь рунет, мне теперь что только из-за tj платить за интернет?
Перед вами полный перечень будущего российского интернета.
Следущий шаг — оставить его и выключить всё остальное.
Отсутствие кинопоиска удивило сильно
с учетом, что они стали онлайн-кинотеатром, будет жирно фри доступ давать
Современный украинец
Ну так это разные сайты
https://hd.kinopoisk.ru/
https://www.kinopoisk.ru/
Или нет?
Очень интересно, сколько за это придётся заплатить абонентам. Трафик на этом 391 сайте будет генерироваться бешеный.
А где майл агент?!
где же яндекс еда и деливери клаб
Дорогие друзья, вы только что посмотрели примерный список сайтов, которые будут доступны при рунете
Где же мы будем с вами собираться, если тж не будет? 😨
Кто вошёл в список — от до «России 24»
Не жирно.
А кто то может рассказать что за хуйня вообще происходит? Это говно потом станет платным и мы как не ходили туда так и перестанем? Как за него деньги брать планируют?
Прямо с этого момента, или на днях перестанут считать трафик в вк и т.д.?
Российские власти утвердили окончательный список
Статья дополняется
Не иначе как добавляете в список https://rlab.ru/ — наиболее важный для каждого жителя России ресурс?
Хабр? ЖЖ?
Нахуя это всё? Изначально говорили только про доступ к государственным сайтам и госуслугам.
N+1
нихрена себе.
просто других научных сайтов в нас нет))
Современный украинец
А постнаука
Я видимо отстал от жизни, но не пойму как можно сделать бесплатный трафик к определенным сайтам, если он и так бесплатный на все?
Интересно, ведь с таким списком наверно можно будет хакнуть бесплатный канал через какие нибудь дырки выйти на все ресурсы?
А если выйти в "большой интернет" нельзя, то это же и есть чебурнет.
telegram уже работает без оплаченного инета
А в телеграмме есть браузер!
Как это работать будет? На сайтах тонны внешних ссылок и ресурсов, находящихся не на главном домене сайта. А иногда часто вообще на сторонних доменах, не связанных с сайтом.
Вот провайдеры наверное охуевают от такого. Если сначала шли разговоры о гос услугах и почте, то теперь там полно "тяжёлых" сайтов. В итоге они сразу цены поднимут процентов на 25, а как часть абонентов отвалится на бесплатное пользование, то будут задирать цены дальше. Одна надежда на то что бесплатный доступ не будут регламентировать по скорости и там будут 64кбит/с.