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Новости
Сергей Звезда
7877

Минкомсвязи утвердила список «социально значимых» бесплатных сайтов. Кто туда вошёл — от «ТамТам» и ICQ до РИА ФАН и RT Материал редакции

От сервисов Mail.Ru Group и «Яндекса» до сайтов федеральных телеканалов.

134 комментария
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Российские власти утвердили окончательный список «социально значимых информационных ресурсов» — всего их 391. Об этом говорится в приказе на сайте Минкомсвязи.

На период эксперимента, который продлится с 1 апреля до 1 июля, доступ к сайтам станет бесплатным, то есть не будет тарифицироваться. Перечень разделён на 19 категорий — от соцсетей и онлайн-медиа до сервисов доставки и агрегаторов.

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» отечественным сервисам принадлежит Владимиру Путину — он заявил об этом в послании Федеральному собранию. Первые детали перечня появились ещё в конце января: «сливы» в целом не расходятся с окончательным списком.

Изначально список планировали утвердить к 1 марта, но Федеральная антимонопольная служба и Минфин раскритиковали проект — и его принятие перенесли.

По оценке Минкомсвязи, которую приводит «Коммерсантъ», затраты операторов на введение бесплатного доступа составят 5,7 миллиарда рублей в год. Предприниматели оценили возможные убытки в более чем 150 миллиардов в год и отметили, что они «будут только возрастать из-за роста объемов потребляемого интернет-трафика ежегодно на 30-40%».

В эксперименте «на добровольной основе» участвуют «Вымпелком» («Билайн»), «МТС», «Мегафон», «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг» («Дом.ру»). Операторов связи обязали предоставлять бесплатный доступ к указанным сайтам со скоростью не более 10 Мбит/с. Если в договоре предусмотрена скорость выше, то оператор будет вправе её ограничить.

TJ указывает некоторые сайты из тех, кто вошёл в окончательный список. Среди них оказались сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, сайты федеральных каналов, а также издание «РИА ФАН», которое связывают с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным. В числе прочих в перечень попал сайт «КГ-Портал», ранее известный как «Кино-Говно.ком».

Соцсети и сообщества

  • «ВКонтакте», «Одноклассники»;
  • «Мой мир@Mail.ru», «Ответы Mail.ru», «Леди Mail.ru», «Дети Mail.ru».
  • «Живой Журнал»;
  • «Яндекс.Район»;
  • «Хабр».

Почта, мессенджеры, «облака»

  • Mail.ru, «Яндекс.Почта», «Рамблер/Почта»;
  • «Облако Mail.Ru», «Яндекс.Диск»;
  • ICQ, «ТамТам».

Погода

  • «Яндекс.Погода», Gismeteo.ru.

Поиск

  • «Яндекс», «Рамблер», Mail.ru.

Онлайн медиа и новостные агрегаторы

  • «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости»;
  • Новостные агрегаторы «СМИ2» и MediaMetrics, система рекомендации контента Lentainform;
  • «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда»;
  • РБК, ИД «Коммерсант»;
  • «Российская газета», «Известия», Life, РИА ФАН;
  • РИА «Новости», ТАСС; «Интерфакс»;
  • «Лента.ру», «Газета.ру»;
  • «Москва 24», «Вечерняя Москва», «Взгляд»;
  • Cosmopolitan, Woman;
  • Сайты федеральных телеканалов — Первый канал, НТВ, Телеканал 360, RT, «Звезда», ТНТ, «Россия», ОТР, СТС, «Спас» и других.

Карты, транспорт

  • «Яндекс.Карты», «Яндекс.Расписания», «Яндекс.Метро»;
  • «2 ГИС»;
  • Сайт РЖД.

Авто

  • Autonews, «Авторамблер», «Автовзгляд», «Колѐса.ру».

Культура, литература и искусство

  • Журнал «Афиша», «Арзамас»;
  • «Литрес», MyBook;
  • «Стихи.ру», «LiveLib;
  • Film.ru, «Киноафиша», «Фильм Про», «КГ-Портал»;
  • Сайты Мариинского театра, Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и Национальной электронной библиотеки.

Образование и обучение

  • «Учи.ру», Skyeng, Skillbox, «Инфоурок», «Сдам ГИА»;
  • Amalgama-lab;
  • «Мел.фм»;
  • «Яндекс.Репетитор», «Яндекс.Школа», «Яндекс Учебник», «Яндекс.Учитель».

Здоровье

  • «Яндекс.Здоровье», «Mail.ru.Здоровье»;
  • Энциклопедия лекарств «Rlsnet.ru»;
  • Сервис отзывов о врачах и больницах «Med-otzyv»;
  • Сайт «Стопкоронавирус».

Наука

  • N+1;
  • Naked Science, National Geographic Russia;
  • «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Популярная механика».

Спорт

  • «Чемпионат»;
  • «Спорт-Экспресс»;
  • Sportbox;
  • Sport24.ru;
  • «Советский спорт».

Государственные органы

  • Cайты Кремля, правительства, Совета Федерации, Госдумы, Верховного суда, Госуслуг, МЧС, Пенсионного фонда, ФНС, МВД и других ведомств.

Справочные системы

  • «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», Sudact;

Работа и карьера

  • HeadHunter;
  • Работа.ру;
  • Superjob;
  • «Яндекс.Работа».

Финансы

  • «Яндекс.Деньги»;
  • «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Сбербанк», ВТБ, «Открытие», «Почта Банк» и другие банки.

Доставка

  • «Утконос»;
  • Delivery Club;
  • «Сбермаркет»;
  • «Яндекс.Еда»;
  • Cайт Почты России.

Агрегаторы и маркетплейсы

  • «Яндекс.Маркет», «Юла», Aliexpress, «Едадил», «Сравни.ру»
  • Wildberries, Ozon, «Беру!»;
  • «Авто.ру», «Дром»;
  • «Банки.ру», «Profi.ru»;
  • Яндекс.Недвижимость», ЦИАН.

Социальные и волонтёрские сервисы

  • Фонд президентских грантов;
  • #Мывместе;
  • Общественная палата.

#интернет #законы #новости

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134 комментария
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Средневековый бинокль

90

То есть Спас включен в этот список, а ТЖ нет? Тут вообще-то больше свежих новостей про Иисуса.

Ответить

Вольный корабль

Средневековый
7

Но тут его называют Денисом

Ответить

Средневековый бинокль

Вольный
2

это как брать интервью у еретиков, а не сжигать их, мы же прогрессивное общество

Ответить

Евгений Киров

Средневековый
0

Это отличные новости, что не включён.

Ответить

Неолд

Средневековый
0

Будешь без ТЖ, овца.

Ответить

Андрей Рядькин

39

Считаю, и в магазинах можно так сделать.
Социально значимо, что я пришёл в Петерочку, взял хлеба и молока бесплатно и не получил пизды. За масло я доплачу.

Ответить

Михаил Зинчук

Андрей
0

за масло не деньгами платить

Ответить

Папуша

8

За чей счет банкет?

Ответить

Чужой утюг

Папуша
68

Заходит как то Путин в интернет и говорит: "всем бесплатный доступ к рунету..." 

Ответить

Сумасшедший ихтиандр

Чужой
1

* "Братишки!!! Всем бесплатный доступ..."

Ответить

Vladimir Medvedev

Папуша
3

Так коммунизм наступил!

Выходные 1,5 месяца!
Интернет бесплатный!
Нефть (еще и доплачивают).

Ответить

патау додик

20

"космополитан"
💅💅💅девочки, красим ноготочки и примеряем новые платья за счёт оператора💅💅💅

Ответить

Вольный корабль

14

РИА ФАН

Они, блять, издеваются что ли?

Ответить

Андрей Рядькин

Вольный
19

Дак давно

Ответить

Александр Ашкинадзе

Вольный
3

да

Ответить

Возрастной Мика

Вольный
0

Современная пахомия - это один огромный социальный эксперимент. Человеческая многоножка вокруг зомбоящика.

Ответить

Сергей Звезда

17

Обратите внимание, что в перечень социально значимых сайтов попал сайт «Кино-Говно»

Ответить

Паша Цветомузыка

Сергей
3

Жалко «Udaff.com» нет

Ответить

Dear Moscow,

Паша
2

Да чё мелочиться — давайте уж сразу dosug.nu добавим.

Ответить

Kyler

Dear
3

Тогда уж интимсити.нл

Ответить

Паша Цветомузыка

Dear
0

О времена! О нравы! p.s. партнёрка у них охуенная была

Ответить

Dear Moscow,

Паша
0

 партнёрка у них охуенная была

Натурой комиссию выплачивали?

Ответить

Dear Moscow,

Сергей
3

 попал сайт «Кино-Говно»

Видимо, Минсвязь решило, что как раз на нём будут соответствующие тарифу развлечения.

Ответить

Средневековый бинокль

Сергей
2

Это КГ-портал?

Ответить

Сергей Звезда

Средневековый
2

да

Ответить

Средневековый бинокль

Сергей
2

волшебно

Ответить

Илья Утёнков

Сергей
0

И твой телеканал

Ответить

Возрастной Мика

Сергей
0

Я больше всего ору с того, что на нём хостится дохуя видео в высоком разрешении. Рад за провайдеров, успехов им.

Ответить

Olga Shvets

Возрастной
0

Как и на Skillbox.

Ответить

Sergey Volkov

Сергей
0

Думал на аватарке Игорь Линк, а это ты

Ответить

Dmitry Kórotkov

16

sports.ru нет, зато весь остальной спортивный шлак на месте, ЛУЛ

Спорт: футбол, хоккей, баскетбол, теннис, бокс…
Спорт во всех проявлениях, свежие новости российского и мирового спорта, аналитика, интервью…
sports.ru
Ответить

Alex Slobodskikh

Dmitry
3

Там Путина сказочным называют, и в основном та же самая тусовочка, что и тут. А на Чемпионате, например, вообще на слове "Путин" фильтрация или премодерация настроена. 

Ответить

God Damn

Dmitry
0

Если и был бы, то возглавил его. 

Ответить

Dzh SG

13

Вот эти ресурсы обходим за километр 

Ответить

Paranoidal Dyslexia

Dzh
8

Обходить HeadHunter, N+1 и Amalgama-lab так себе идея если честно

Ответить

Священный меч

10

Здравствуйте, белые списки!

До свидания, сайты загнивающего Запада, которые не входят в белые списки!

Ответить

Опасный кран

9

Заебись, что Яндекс.Деньги будут работать. Мой провайдер так и не справился с тем, чтобы оставлять страницу оплаты рабочей при отключенном за неуплату интернете.

Ответить

Роман Яремчук

Опасный
0

А у меня оператор почему-то ушёл от этого 

Ответить

Кирилл Сосновский

9

Минкомсвязи утвердила перечень..

маргинальных помоек для домохозяек, подпивасников и быдла.

Ответить

Поволжский Мститель .

8

"ICQ, «ТамТам»." Ясно. Может ещё мой джаббер сервер добавите? Там тоже 1,5 человека сидит.

Ответить

Евгений Большаков

8

Шаг 2. Запретить всё остальное. 

Ответить

Серёжа Смирнов

4

Охренеть, ХАБР 0_о

Ответить

Ded Pihto

Серёжа
5

Зря чтоли его владелец с гражданством швейцарии всякую оппозиционную российскую политоту на нём банит?

Ответить

Konstantin Tsevelev

–4

ой блядь, сделали говно бесплатным, спасибо. Если честно, то на этих ресурсах сидит по 3.5 колеки. ВК уже просто умер (или умирает), ну а на одноклассниках сплошные деды.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Konstantin
8

Вот кстати да, получается Одноклассники - самая уязвимая для коронавируса соцсеть и я считаю ее надо закрыть нахуй 

Ответить

Dante Havershim

Арнольд
3

зачем закрывать, корона щас всех юзеров сама удалит, схлопнется само по себе

Ответить

Игорь Рачук

Арнольд
0

Не не не! 
Тогда эти все отсталые в наши соцсети повалят! Нахрен надо!

Ответить

Опасный кран

Konstantin
4

Нет, если честно, эти ресурсы имеют огромную долю траффика по любым рейтингам и статистикам

Ответить

Роман Яремчук

Опасный
0

Не нужно спорить с экспертами они лучше знаю чем эта ваша статистика 

Ответить

Dear Crow

4

Мне скорее кажется, что они хотят заблокировать весь интернет и оставить только эти сайты.

Ответить

Игорь Рачук

Dear
1

Ну нееее...
Не может такого быть! Мы же в свободной стране живём!

Ответить

Ded Pihto

4

Так Яндекс с монополией гугла борется.
Не можешь победить - возглавь!

Ответить

Тогдашний украинец

1

Icq в 2020? Вы бы ещё ЖЖ туда запихнули

Ответить

Средневековый бинокль

Тогдашний
9

так они и запихнули

Ответить

rossoshmap

Тогдашний
0

он там есть

Ответить

rossoshmap

0

Теперь серьезный вопрос, если я буду ходить на эти сайты, то за интернет платить не нужно?

Ответить

Эдуард Суровый

rossoshmap
11

Для этого и сделано. Все маргиналы перейдут на тариф "халява", но при этом будут читать только идеологически правильные новости.

Ответить

Michael Smith

Эдуард
0

У маргиналов в школах уже давно интернет отфильтрован по белому списку.

Ответить

Дмитрий Городских

rossoshmap
2

Совсем недавно у Ростелекома в личном кабинете появилась новая услуга "Социальный Интернет" с таким вот описанием

Ответить

the art of гепард

rossoshmap
0

серьёзный ответ - если только на них, то да

Ответить

rossoshmap

the
0

Хрень короче, если мобильный интернет тарифицирован, то после исчерпания трафика опсосам РЕКОМЕНДОВАНО предоставить доступ.

Ответить

Александр Рыскалов

rossoshmap
0

У любого провайдера за не использования "N" времени услуг (оплаты)  договор расторгается в одностороннем порядке как правило.

Ответить

Ilya Grigöryev

3

«Яндекс», «Рамблер», Mail.ru.

а где "спутник" блять?

вообще, списк полный треш

Ответить

Евгений Большаков

2

ееее, ICQ

Ответить

Дмитрий Пелипас

Евгений
2

qip 😅🤟

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1

Я только одно не пойму, они же итак были бесплатные для доступа? Или как это блять работает? Вот к примеру, я не заплатил провайдеру домашнего интернета. Он интернет обрубил, но в контакте я сидеть типа смогу? Либо я нихуя не понимаю, либо микрофон хуевый... Разъясните плиз

Ответить

Владислав Сурков

r0manov
5

цены на инет просто поднимут, и ты будешь платить за эти сайты на перед 

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Владислав
0

Это не ответ на мой вопрос

Ответить

Эрик Гешаев

2

Вообще, думаю, стоит порадоваться, что там нет самых популярных ресурсов - цена на услуги связи вырастет не так сильно (:
А теперь вспомним одну публикацию Медузы:

«Хабр» сообщил, что не передавал ФСБ ключи для…
Администрация сайта «Хабр» не устанавливала оборудование для передачи информации в ФСБ России…
meduza.io
Ответить

Эрик Гешаев

Эрик
0

4. Социальная медиаплатформа
«Мир тесен»
mirtesen.ru

5. Деловая сеть
«Professionali.ru»
Кто-то вообще знает, что это?

Ответить

Опасный кран

Эрик
0

Да

Ответить

Kyler

Опасный
3

Ты там админ?

Ответить

Опасный кран

Kyler
0

Нет.

Кстати, я почему-то перепутал mirtesen с loveplanet

Ответить

Положенный Артем

2

жж

лента

Бляяяяяя

Ответить

патау додик

Положенный
0

а тамтам не смущает?🙄

Ответить

Andre Macareno

2

ЭЭ ГДЕ КУРСЕРА БЛЯТЬ

Ответить

Илья Пономарев

Andre
0

Курсеры нет, но есть скилбокс

Ответить

alle op

2

Есть не только жвачка типа women.ru, но и полезные, ЦИАН-толькодляславян и Аптека.ру-обдеру

Ответить

Фундаментальный Денис

2

Пизда тебе, дешёвый интернет

Ответить

Паша Цветомузыка

2

Продам пятизнак, 200$

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Охренеть это же почти весь рунет, мне теперь что только из-за tj платить за интернет? 

Ответить

Владислав Сурков

2

забавно тут видеть хабр, который вывел все активы из рф 

Ответить

Dmitry Trostin

2

Перед вами полный перечень будущего российского интернета.

Следущий шаг — оставить его и выключить всё остальное. 

Ответить

Sergey Volkov

Dmitry
0

Следующий шаг - паковать чемоданы и съебываться отсюда.

Ответить

Паша Цветомузыка

1

А вообще, Нет TJ вот вы и беситесь

Ответить

Alex Slobodskikh

1

Отсутствие кинопоиска удивило сильно

Ответить

Dante Havershim

Alex
0

с учетом, что они стали онлайн-кинотеатром, будет жирно фри доступ давать

Ответить

Современный украинец

Dante
0

Ну так это разные сайты
https://hd.kinopoisk.ru/
https://www.kinopoisk.ru/
Или нет?

Ответить

Roma Dmitriev

1

Какой ТамТам? Они что, БомБом?

Ответить

Кирилл Втюрин

1

Очень интересно, сколько за это придётся заплатить абонентам. Трафик на этом 391 сайте будет генерироваться бешеный.

Ответить

Ni Ck

Кирилл
0

Да это 95% трафика рунета

Ответить

Словесный Интервент

1

 Живой Журнал

ICQ

кто-то лет восемь в интернет не заходил

Ответить

Правовой кофе

1

Спасибо за список нежелательных ресурсов

Ответить

Виктор Мохов

0

А где майл агент?!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Виктор
1

Тамтам

Ответить

Александр Романов

0

где же яндекс еда и деливери клаб

Ответить

rossoshmap

Александр
1

есть

Ответить

Sergey Volkov

0

Дорогие друзья, вы только что посмотрели примерный список сайтов, которые будут доступны при рунете

Ответить

Натан Трилесник

Sergey
0

Где же мы будем с вами собираться, если тж не будет? 😨

Ответить

Sergey Volkov

Натан
1

Во дворе пиво пить

Ответить

Кенчанский

0

Кто вошёл в список — от до «России 24»

Не жирно.

Ответить

Положенный Артем

Кенчанский
0

Там ещё мейл всру есть. Привет Никита!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Увожаемый Менком вам совсем делать нехуй там?

Ответить

Максим Шпилёв

0

А если на этих сайтах встроен ролик с ..Ютуб?

Ответить

Максим Пехальский

0

спасибо деду за бесплатную «российскую газету»

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

А кто то может рассказать что за хуйня вообще происходит? Это говно потом станет платным и мы как не ходили туда так и перестанем? Как за него деньги брать планируют?

Ответить

Сергей Тихонов

0

Прямо с этого момента, или на днях перестанут считать трафик в вк и т.д.?

Ответить

Илья Пономарев

Сергей
0

Уже сейчас
Этот список работает задним числом

Ответить

Виктор Мохов

0

Это всё многоходовочка)

Ответить

Dear Moscow,

0

 Российские власти утвердили окончательный список

Статья дополняется

Не иначе как добавляете в список https://rlab.ru/ — наиболее важный для каждого жителя России ресурс?

Ответить

Yarshd Dhsdfh

0

Хабр? ЖЖ?
Нахуя это всё? Изначально говорили только про доступ к государственным сайтам и госуслугам.

Ответить

Александр

0

Чёт шляпа какая-то.

Ответить

Дмитрий Городских

0

всего их 391

Ответить

Евгений Киров

0

Где «Спутник»?

Ответить

Мощный Каковощи

0
Ответить

the art of гепард

0

N+1

нихрена себе.

Ответить

Владислав Сурков

the
0

просто других научных сайтов в нас нет))

Ответить

the art of гепард

Владислав
0

ну эт да. уж вряд ли Коняев решил задружиться с властями)

Ответить

Современный украинец

Владислав
0

А постнаука

Ответить

the art of гепард

Современный
0

она пост, не наука

Ответить

Современный украинец

the
0

?

Ответить

Дмитрий Маркин

0

Life 😂

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

Я видимо отстал от жизни, но не пойму как можно сделать бесплатный трафик к определенным сайтам, если он и так бесплатный на все?

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Интересно, ведь с таким списком наверно можно будет хакнуть бесплатный канал через какие нибудь дырки выйти на все ресурсы?

А если выйти в "большой интернет" нельзя, то это же и есть чебурнет.

Ответить

Владислав Сурков

Vladimir
0

telegram уже работает без оплаченного инета

Ответить

Vladimir Medvedev

Владислав
0

А в телеграмме есть браузер!

Ответить

Michael Smith

Vladimir
0

он работает не через сервер телеграм

Ответить

Крохотный американец

0

То есть теперь можно бесплатно выкачивать порно из ВК на яндекс диск? Круто, че

Ответить

Ni Ck

0

Вот вам и чебурнет

Ответить

Антон Нск

0

У кого есть аська?

Ответить

Aнус Роскомнадзора

0

как будут работать белые списки при анкапе

Ответить

Аккаунт

0

Как это работать будет? На сайтах тонны внешних ссылок и ресурсов, находящихся не на главном домене сайта. А иногда часто вообще на сторонних доменах, не связанных с сайтом.

Ответить

nonsense

0

Вот провайдеры наверное охуевают от такого. Если сначала шли разговоры о гос услугах и почте, то теперь там полно "тяжёлых" сайтов. В итоге они сразу цены поднимут процентов на 25, а как часть абонентов отвалится на бесплатное пользование, то будут задирать цены дальше. Одна надежда на то что бесплатный доступ не будут регламентировать по скорости и там будут 64кбит/с.

Ответить

Sergey Volkov

0

Пиздец конечно. Моргнешь глазами и хуякс ты в Северной Корее 

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