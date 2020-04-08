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По потребительским кредитам ситуация чуть лучше — там отсрочкой смогут воспользоваться около 72% заёмщиков.
Кредитными каникулами в условиях пандемии коронавируса смогут воспользоваться меньше половины заёмщиков по ипотеке и автокредитам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Претендовать на отсрочку с учётом установленных правительством лимитов смогут 45% владельцев автокредитов (700 тысяч кредитов), 49% ипотечных заёмщиков (2,5 миллиона кредитов), 72% заёмщиков, имеющих потребительские кредиты (32 миллиона кредитов), а также более 90% владельцев кредитных карт (более 45 миллионов штук).
В ОКБ рассказали, что «особенно чувствительна ситуация для заёмщиков из Москвы и Петербурга» — там средние размеры кредитов больше, чем в других регионах. По данным бюро, в столице средний размер потребительского кредита — 528 тысяч рублей, автомобильного — 1,2 миллиона рублей, ипотечного — 4,9 миллиона.
25 марта во время обращения к нации Владимир Путин анонсировал кредитные каникулы для тех граждан, чей месячный доход во время пандемии коронавируса снизился более чем на 30%.
6 апреля правительство назвало максимальные размеры займов для получения кредитных каникул: по ипотечным кредитам — 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей. На следующий день заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что власти могут повысить порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами.
а ватсапе че пишут по этому поводу?
Футбольный звук
Виной всему - однополярность капиталистического мира и санкции.
максимальные размеры займов для получения кредитных каникул: по ипотечным кредитам — 1,5 миллиона рублей
Самое прекрасное в оккупантах - это их тотальная и беспросветная некомпетентность. Ну то есть даже банальную логическую цепочку дегенераты не в силах построить.
1,5 млн. - это цена однушки в провинции. Покупают однушки в провинции, как правило, немногочисленные одиночки с деньгами и семьи для выселения родителей из отдельной квартиры. В обоих случаях нагрузка на заёмщика(ов) в разы меньше, чем в сценариях, когда молодая семья (или мать-одиночка, что в РФ обыденность) покупают для проживания с ребёнком или детьми двух- или трёхкомнатную квартиру.
Ладно бы если они мотивировали такой низкий порог желанием поддержать именно молодых специалистов в демографической группе 20-35, которые переезжают в экономически активные регионы (т.е. Москву) для ударной работы на благо экономики. Но на молодых специалистов власти насрать, а в Москве за 1,5 млн. можно только хуй за щеку взять в ипотеку.
Особо трудная ситуация в Москве и Петербурге
Средняя сумма ипотеки 4,9 миллиона
Воспользоваться ипотекой могут те, у кого сумма задолженности не превышает 1,5 миллиона
Господдержка <3
Честно? Похуй. Уже неделю как все должны осознать, что каждый сам за себя. Мы живём в России, я не понимаю, есть ли реально какие-то додики, которые ждали разъяснений и ожидали там увидеть что-то путное и толковое? Столько уже сказано, что власть давно не решает никакие проблемы, кроме своих.