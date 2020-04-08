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Артём Мазанов
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«Ъ»: анонсированными Путиным кредитными каникулами смогут воспользоваться меньше 50% заёмщиков по ипотеке и автокредитам Материал редакции

По потребительским кредитам ситуация чуть лучше — там отсрочкой смогут воспользоваться около 72% заёмщиков.

10 комментариев
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Кредитными каникулами в условиях пандемии коронавируса смогут воспользоваться меньше половины заёмщиков по ипотеке и автокредитам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Претендовать на отсрочку с учётом установленных правительством лимитов смогут 45% владельцев автокредитов (700 тысяч кредитов), 49% ипотечных заёмщиков (2,5 миллиона кредитов), 72% заёмщиков, имеющих потребительские кредиты (32 миллиона кредитов), а также более 90% владельцев кредитных карт (более 45 миллионов штук).

В ОКБ рассказали, что «особенно чувствительна ситуация для заёмщиков из Москвы и Петербурга» — там средние размеры кредитов больше, чем в других регионах. По данным бюро, в столице средний размер потребительского кредита — 528 тысяч рублей, автомобильного — 1,2 миллиона рублей, ипотечного — 4,9 миллиона.

25 марта во время обращения к нации Владимир Путин анонсировал кредитные каникулы для тех граждан, чей месячный доход во время пандемии коронавируса снизился более чем на 30%.

6 апреля правительство назвало максимальные размеры займов для получения кредитных каникул: по ипотечным кредитам — 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей. На следующий день заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что власти могут повысить порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами.

#новости #карантинвроссии #кредиты

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10 комментариев
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Грустный американец

3

Знакомые там-сям рассказывают, что банки просто шлют лесом под всеми возможными предлогами - "У нас нет никаких инструкций, ничего не знаем, платите, как платили, когда вы брали кредит, вы понимали, что берёте на себя риски, перезаймите у кого-нибудь" и т.д. и т.п.

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Павел Макров

Грустный
9

а ватсапе че пишут по этому поводу?

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Футбольный звук

Павел
2

Виной всему - однополярность капиталистического мира и санкции.

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Тюремный Даниль

Футбольный
0
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Тюремный Даниль

5

максимальные размеры займов для получения кредитных каникул: по ипотечным кредитам — 1,5 миллиона рублей

Самое прекрасное в оккупантах - это их тотальная и беспросветная некомпетентность. Ну то есть даже банальную логическую цепочку дегенераты не в силах построить.

1,5 млн. - это цена однушки в провинции. Покупают однушки в провинции, как правило, немногочисленные одиночки с деньгами и семьи для выселения родителей из отдельной квартиры. В обоих случаях нагрузка на заёмщика(ов) в разы меньше, чем в сценариях, когда молодая семья (или мать-одиночка, что в РФ обыденность) покупают для проживания с ребёнком или детьми двух- или трёхкомнатную квартиру.

Ладно бы если они мотивировали такой низкий порог желанием поддержать именно молодых специалистов в демографической группе 20-35, которые переезжают в экономически активные регионы (т.е. Москву) для ударной работы на благо экономики. Но на молодых специалистов власти насрать, а в Москве за 1,5 млн. можно только хуй за щеку взять в ипотеку.

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Алексей Любимцев

3

Особо трудная ситуация в Москве и Петербурге

Средняя сумма ипотеки 4,9 миллиона

Воспользоваться ипотекой могут те, у кого сумма задолженности не превышает 1,5 миллиона

Господдержка <3

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Алексей Логачев

2

Честно? Похуй. Уже неделю как все должны осознать, что каждый сам за себя. Мы живём в России, я не понимаю, есть ли реально какие-то додики, которые ждали разъяснений и ожидали там увидеть что-то путное и толковое? Столько уже сказано, что власть давно не решает никакие проблемы, кроме своих.

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Марк Варламов

Алексей
0

Еще бы не создавало дополнительные, вообще бы замечательно было

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Tim Moore

0

Удивительно

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Итальянский инструмент

0

комментарий удален

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