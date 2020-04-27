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Бывшая сотрудница больницы рассказала, что медсёстрам не выплатили надбавки, обещанные президентом России в начале апреля.
Десятки медсестёр и других сотрудников младшего медперсонала в марте и апреле уволились из московской больницы в Коммунарке, в которой лечат людей с коронавирусом. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на слова бывшей сотрудницы инфекционной больницы. По словам собеседницы издания, на освободившиеся должности зачастую нанимают выходцев из Средней Азии.
Женщина рассказала, что уволилась из больницы, так как младшему медперсоналу приходилось работать по двое-трое суток, при этом они носили использованные противочумные костюмы вместо одноразовых. По её словам, для медсестёр не организовали место отдыха и питание.
Она также сообщила, что никаких «президентских» надбавок тем, кто работает с пациентами с коронавирусом, в больнице не выплатили. «Руководство сказало: Путин вам обещал, звоните и пишите ему», — рассказала медсестра. По её словам, зарплата в Коммунарке оказалась меньше, чем на её прежнем месте работы. При расчёте 21 апреля женщина получила 26 тысяч рублей.
Эту же историю опубликовала в твиттере лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Из скриншотов следует, что речь идёт о младшем медперсонале, который работает в Коммунарке не в штате, а через компанию «Арни».
Первой о массовых увольнениях в больнице в Коммунарке 24 апреля сообщила журналистка Наталья Андреева, которая лежала в этой больнице. Она выложила фрагменты переписки из общего чата медсестёр больницы.
Официально эту ситуацию представители Коммунарки пока не комментировали.
24 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, что медработники уже начали получать надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Для врачей федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей. В Москве ввели дополнительные выплаты: врачи получат по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 30 тысяч рублей.
Для Москвы 30 тыс. для медперсонала, да ещё и в таком опасном месте, во время эпидемии - это не издевательство, это уже надругательство какое-то.
Нужно тоже понимать, что у государства нет для врачей денег! РФ ведёт войну в Украине, Сирии и каких-то африканских странах. Страна борется за контроль над нефтяными месторождениями и пытается доказать, что она великая сверхдержава. Средства уходят туда, что бы вы все гордились своим Великим Руководителем и были полны чувством собственного величия.
это настолько потаскано и заезжено, что уже даже не забавно, а вызывает редкую смесь отторжения и скуки
Это воспринимается так только сейчас?....
Уже достаточно давно. Подобными шутками, но написанными с большим вкусом уже столько лет кормят, что заебли страшно.
Справедливый меч
Такая реакция должна была быть изначально.
Для Москвы 30 тысяч уместно только при полном иждивении. Предлагали так на вахту поехать, 2 месяца - и можешь вернуться с 60 тысячами чистых. Еда и проживание бесплатное. Надо было ездить на челноке аэропорт-гостиница. Всего-то. А иначе надо бы 70 получать минимум. Еда, аренда жилья или ипотека...
Блин ну опять ни явок ни паролей. Тупо текст с замазанным отправителем, как в говнопабликах с приколами из сети, при этом готовая подписаться. Я не понимаю, ты доведённая фактически до отчаяния, очевидно с этой говноконторой ты не будешь больше работать. Но нет, все шифруются.
Дорогой микроскоп
Согласна. Очень согласна. Тем более было бы правильно писать открыто, чтобы это не записали в фейк. Люди думают, что это убережет их типа от дальнейших проблем в сфере, мол они не скандалисты, но на деле это приведет очередной раз к тому что их кинут. Прям клеймо на себе ставят на будущее - можете кидать, я смолчу или повякаю безлично в тырнете и пойду дальше. Не понимаю в чем проблема и чего тут бояться.
Работать с конторой автор не будет но на него все равно могут завести дело про фейки о Коронавирусе или еще как попросить извиниться
вот с одной стороны да, а с другой не все готовы выпадать из окна за идею
ну или идти как фейкньюс
Ну так тут и не про вирус ведь, здесь нет никакой инфы про то "сколько заболело на самом деле". Голая правда про реальные условия труда. Про то, что все болт клали на этих людей. А судя по таким писулькам они и не против.
я так понимаю, достаточного офф заявления, что у нас все хорошо и можно подвести (при желании) под
закон устанавливает административную ответственность за распространение...заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее...угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности
Опять от Путина всё скрывают.
"Передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка!"
Компания Арни, которая их нанимала сказала дословно: "Путин обещал, пусть вам лично и дает"
Всё правильно сказала)
Кстати, наброшу ещё. Знакомая моей семьи уже месяц пытается устроиться младшим персоналом в больницу - не берут. Образование и опыт есть, а по телеку Собянин зачем то зовёт студентов старших курсов
Так и после плешевего будут говорить:
- Это все он, а мы то хорошие. И вообще, были против
Ну после 2036-го, конечно
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Перспективный клуб
Прийти на сайт для поиска любовника и рекламировать тут сайт для поиска любовниц...
Ну всё, ты сам напросился, знай, опергруппа модераторов уже оповещена, пепец к тебе приходит, всё! суши аккаунты, петулойд!
Эм, так она вообще в левой конторе работает типа аутсорс для коммунарки. Естественно Путин уже не влияет здесь тк частный бизнес .
Разве нет ?
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Путин вам обещал, звоните и пишите ему», — рассказала медсестра.
Я прям услышала эту мерзкую базарную совковую интонацию