Бывшая сотрудница больницы рассказала, что медсёстрам не выплатили надбавки, обещанные президентом России в начале апреля.

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Десятки медсестёр и других сотрудников младшего медперсонала в марте и апреле уволились из московской больницы в Коммунарке, в которой лечат людей с коронавирусом. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на слова бывшей сотрудницы инфекционной больницы. По словам собеседницы издания, на освободившиеся должности зачастую нанимают выходцев из Средней Азии.

Женщина рассказала, что уволилась из больницы, так как младшему медперсоналу приходилось работать по двое-трое суток, при этом они носили использованные противочумные костюмы вместо одноразовых. По её словам, для медсестёр не организовали место отдыха и питание.

Она также сообщила, что никаких «президентских» надбавок тем, кто работает с пациентами с коронавирусом, в больнице не выплатили. «Руководство сказало: Путин вам обещал, звоните и пишите ему», — рассказала медсестра. По её словам, зарплата в Коммунарке оказалась меньше, чем на её прежнем месте работы. При расчёте 21 апреля женщина получила 26 тысяч рублей.

Эту же историю опубликовала в твиттере лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Из скриншотов следует, что речь идёт о младшем медперсонале, который работает в Коммунарке не в штате, а через компанию «Арни».

Anastasia Vasilyeva @DrAnastasy В коммунарке массово увольняется младший медперсонал. Они получили по 30 тыс и больше ничего, никаких надбавок. Средств защит на них тоже не хватает. Компания Арни, которая их нанимала сказала дословно: "Путин обещал, пусть вам лично и дает". https://t.co/cacG3x9lnJ [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EWjH25-WkAQz8o6.jpg","width":1080,"height":1920}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EWjH26FWkAMo1Se.jpg","width":1080,"height":1920}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EWjH255XkAAZFqI.jpg","width":1080,"height":1920}}}]

Первой о массовых увольнениях в больнице в Коммунарке 24 апреля сообщила журналистка Наталья Андреева, которая лежала в этой больнице. Она выложила фрагменты переписки из общего чата медсестёр больницы.

Официально эту ситуацию представители Коммунарки пока не комментировали.

24 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, что медработники уже начали получать надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Для врачей федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей. В Москве ввели дополнительные выплаты: врачи получат по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 30 тысяч рублей.

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