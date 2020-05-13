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В январе замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение и обязал переквалифицировать обвинение.
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одной из сестёр Алексея Липцера.
Адвокат сообщил, что СК завершил дополнительное расследование дела, в ближайшее время к материалам делам приступит потерпевшая сторона, после чего их получат обвиняемые с адвокатами.
4 июня 2019 года следствие предъявило окончательное обвинение трём сёстрам Хачатурян: Крестине, Ангелине и Марии. В конце июля 2018 года они убили своего отца Михаила. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, отец много лет избивал, насиловал и издевался над ними.
В декабре адвокат одной из сестер рассказал, что Генпрокуратура не согласилась с квалификацией преступления как убийство группой лиц по предварительному сговору. В январе 2020 года стало известно, что Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян на самооборону.
Ты не в курсе, стрелочка не поворачивается. Все что делает женщина — самооборона.
Так а зачем он падал если невиновен?
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Дайте им медаль за ликвидацию уебана)
медальку можно. Но и посадить за его же ликвидацию нужно.
Ибо ликвидировать у""ов у нас разрешено только органам, и то не мирно спящих, а оказывающих сопротивление при задержании.
dura lex sed lex
Если бы ты реально хотел разобраться в вопросе "В чем была проблема свалить от деспота, а не убивать, я хз.", то не писал бы такое клише, а почитал бы или медиазону или, как это не странно, посмотрел хотя бы фильм Тодоренко, которая хоть и обосралась, но нашла в себе и силы и мужество хоть что-то сделать, а не писать типичную тупейшую глупость.
Это очень поверхностное рассуждение, чуток почитай что происходило и что делал отец когда они пытались свалить.
"КрЕстина"? Сириусли?
Журнализд.
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