В январе замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение и обязал переквалифицировать обвинение.

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Крестина и Ангелина Хачатурян Фото Евгения Новоженина, РИА «Новости»

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одной из сестёр Алексея Липцера.

Адвокат сообщил, что СК завершил дополнительное расследование дела, в ближайшее время к материалам делам приступит потерпевшая сторона, после чего их получат обвиняемые с адвокатами.

4 июня 2019 года следствие предъявило окончательное обвинение трём сёстрам Хачатурян: Крестине, Ангелине и Марии. В конце июля 2018 года они убили своего отца Михаила. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, отец много лет избивал, насиловал и издевался над ними.