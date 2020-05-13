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Артём Мазанов
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Адвокат: СК отказался изменить сёстрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону, на этом настаивала Генпрокуратура Материал редакции

В январе замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение и обязал переквалифицировать обвинение.

24 комментария
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Крестина и Ангелина Хачатурян Фото Евгения Новоженина, РИА «Новости»

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одной из сестёр Алексея Липцера.

Адвокат сообщил, что СК завершил дополнительное расследование дела, в ближайшее время к материалам делам приступит потерпевшая сторона, после чего их получат обвиняемые с адвокатами.

4 июня 2019 года следствие предъявило окончательное обвинение трём сёстрам Хачатурян: Крестине, Ангелине и Марии. В конце июля 2018 года они убили своего отца Михаила. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, отец много лет избивал, насиловал и издевался над ними.

В декабре адвокат одной из сестер рассказал, что Генпрокуратура не согласилась с квалификацией преступления как убийство группой лиц по предварительному сговору. В январе 2020 года стало известно, что Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян на самооборону.

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#новости #сестрыхачатурян

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24 комментария
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Женатый диод

8

Заколоть во сне 40 раз, скрутить в мешок и пытаться вывезти труп на лифте — самооборона по-русски 

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Сергей Васильев

Женатый
5

Ты не в курсе, стрелочка не поворачивается. Все что делает женщина — самооборона.

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Ded Pihto

Сергей
0

Ты не в курсе, стрелочка не поворачивается. Устроить вооружённую засаду на пробегающего мимо негра и всадить ему контрольный когда он упал - это самооборона.

Ответить

Сергей Васильев

Ded
0

Так а зачем он падал если невиновен? 

Ответить

Ded Pihto

Сергей
0

Невиновных пули не берут, так христосик говорил?

Ответить

Сергей Васильев

Ded
0

Звучит как Сталин

Ответить

Ded Pihto

Сергей
0

Ну ты сталинист тебе виднее

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Andre Macareno

Женатый
–1
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Комментарий удален

alexferman

11

Дайте им медаль за ликвидацию уебана)

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Михаил Зеленин

alexferman
0

медальку можно. Но и посадить за его же ликвидацию нужно.
Ибо ликвидировать у""ов у нас разрешено только органам, и то не мирно спящих, а оказывающих сопротивление при задержании.
dura lex sed lex

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Dmitry Yashin

alexferman
1

Но ты же ещё живой?

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Алексей Любимцев

2

Потому что это не было самообороной?

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Bad Bear

3

Ублюдки

Ответить

Вторичный якорь

1

Вся эта история вызывает смешанные чувства, отец мразь, но сестры типичные наркошалавы. Он это видел и пытался «своими» методами поправить ситуацию, не прокатило. В чем была проблема свалить от деспота, а не убивать, я хз.

Ответить

Serg

Вторичный
2

Если бы ты реально хотел разобраться в вопросе "В чем была проблема свалить от деспота, а не убивать, я хз.", то не писал бы такое клише, а почитал бы или медиазону или, как это не странно, посмотрел хотя бы фильм Тодоренко, которая хоть и обосралась, но нашла в себе и силы и мужество хоть что-то сделать, а не писать типичную тупейшую глупость.

Ответить

Ded Pihto

Serg
4

Ну так в чём проблема свалить? Кроме вот этого бла бла что у него друг прокурор.

Ответить

Пётр Сычёв

Вторичный
–1

Это очень поверхностное рассуждение, чуток почитай что происходило и что делал отец когда они пытались свалить.

Ответить

Dennis Naidyuk

–2

"КрЕстина"? Сириусли?
Журнализд.

Ответить

Быстрый диод

Dennis
0

А что не так? Может имя такое.

Ответить

Михаил Зеленин

Dennis
0

сириусли. Она действительно КрЕстина

Ответить

Дмитрий Чехов

1

Тогда какое значение это органы вкладывают в слово «обязать»? 

Ответить

Комментарий удален

Александр Гонтарев

0

что ж такое, уже обнулить приговор не могут

Ответить

Магомед Шереметьев

0

https://youtu.be/6q3ipNN52-8

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Денис Лапин

0

Самооборона по предворительному сговору

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