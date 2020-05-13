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Новости
Алексей Боржонов
2948

Беглов объяснил, почему в Петербурге не раздают маски бесплатно — слишком много приезжих Материал редакции

«Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт? Или вообще не выдавать никому?»

65 комментариев
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Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил решение не раздавать бесплатно маски в городе тем, что медицинские изделия могут достаться не только петербуржцам, а ещё и приезжим. Цитату приводит «Петербургский дневник».

В нашем городе много людей — и приезжих и неприезжих. Много приезжают к нам из других регионов на работу. Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт? Или вообще не выдавать никому?

Александр Беглов
губернатор Петербурга

По его словам, вместо этого власти раздадут по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным семьям, чтобы те могли приобрести средства индивидуальной защиты. Выплаты получат более 1,8 миллиона петербуржцев. Такое решение приняли после того, как жителей города обязали носить маски в общественных местах.

Кроме того, депутат от КПРФ Ольга Ходунова спросила Беглова, почему маски «до эпидемии стоили 2 рубля, а сейчас 40». Беглов ответил, что депутат «отстала от времени» и сейчас не Советский Союз, когда заводы можно было перепрофилировать по указанию властей.

Сейчас речь об инвестициях, комплектующих, поставках, заказах — одна только маска из каких частей состоит! И тем не менее мы справляемся. Да, СИЗ всё ещё не хватает, но это уже другая ситуация, нежели была в начале эпидемии.

Александр Беглов
губернатор Петербурга

К 13 мая в Петербурге 8485 случаев заболевания Covid-19, 1848 человек выздоровели от вируса, 63 — умерли.

#новости #петербург #covid19

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65 комментариев
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Уголовный Паша

45

Слишком много приезжих

Александр Дмитриевич Беглов

Рождение: Баку, Азербайджанская ССР

Ответить

Белорусский Кирилл

Уголовный
1

Полтавченко тоже из Баку, кстати. А Матвиенко из украинского села.

Ответить

Эмиль Сулейманов

34

Этот "приезжий" потом и начнет заражать остальных "коренных" петербуржцев. Странная логика.

Ответить

Горячий магнит

Эмиль
20

Арийская логика

Ответить

Эмиль Сулейманов

Горячий
1

В таком случае не надо проверять паспорт, просто проявляешь уважение к солнцу перед раздающим и тебе выдают маску со стильными 4-х значным числом.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

25

Новости одна охуительней другой сегодня

Ответить

Wilhelm

Дмитрий
11

Власти лучше ПРОСТО ничего не делать и не говорить, вообще в инфополе не попадать. Лучше выглядеть будет для обывателей.
Разве законов не достаточно?
Сидят хуйню при придумывают постоянно.
Все и так смирились что они деньги за просто так получают, но они блят лезут в залупу.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Wilhelm
1

Ну так шо мы им сделаем, они в другмо городе

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
0

На заработках

Ответить

Stanley H. Tweedle

17

Может просто всем раздавать?

Ответить

Litnikov Danil

Stanley
17
Ответить

Ловец Слов

5

одна только маска из каких частей состоит

Из каких?

Ответить

Блаженный колос

Ловец
18

И одной части и другой.
Чего докопался? Иди купи маску

Ответить

Стратегический кофе

Ловец
0

Из респиратора и защитного стекла

Ответить

Сергей Гращенко

10

Ебаный Вася, не бесплатно, а с бюджета, сформированного из налогов, возьми. Было бы желание (но навар дороже)

Ответить

Блаженный колос

9

Беглов попросил "пояснить за базар" каждого недовольного жителя Питербурга

Ответить

Артем Пучков

Блаженный
0

Готов выйти раз на раз

Ответить

Жесткий хот-дог

Артем
0

А если у него пистолет?

Ответить

Артем Пучков

5
Ответить

Дурацкий Влад

4

Александр Беглов сам откуда?)))

Ответить

Пожилой Мартингал

Дурацкий
1

Уровень сложности: очень сложно+

Ответить

Сергей Звезда

Пожилой
4

Беглов из Баку, я не из Баку!

Ответить

Случайный утюг

Сергей
2

Ты пизда или настоящий? 🤔

Ответить

Сергей Звезда

Случайный
6

Спроси у своей матери, я ей вчера сказал

Ответить

Артем Пучков

Сергей
3
Ответить

Артем Пучков

Артем
3
Ответить

Артем Пучков

Случайный
2

Сейчас на 89 дней улетишь

Ответить

rossoshmap

Сергей
3

Беглов из Баку и его внук Звезда из Жоку

Ответить

Дмитрий Сычев

4

Можно всех приезжих заставить большую жёлтую звезду носить на рукаве, чтобы все видели что он приезжий, и сразу понятно было кому можно маску бесплатную а кому нет

Ответить

Станислав Назаров

3

А что обычным людям помогать, они же мне не родня. Вот своих я гос. контрактами обеспечил. 

Ответить

Газетный танк88

3

И это говорит хуйло из Баку

Ответить

Litnikov Danil

Газетный
0

Он из Азербайджана? Хрена се приехал на заработки

Ответить

Пётр Козлов

3

Интересно будет посмотреть что станет с Петербургом и Москвой, если все те, кто приехал ну просто бабок заработать(уххх дармоеды) уедут в свой родной город

Ответить

Ян Марцел

Пётр
–2

Помрем без вас! Не бросайтииии!

Ответить

Eduard Novikov

3

Ёбаный институт прописки. Половина чиновников охуеют и разлетятся на атомы, если им показать, что в куче цивилизованных стран такого нет.

Ответить

Артур Логвинов

Eduard
0

Ну как бы есть, но это не совсем прописка

Ответить

Eduard Novikov

Артур
0

Такой как у нас нет

Ответить

Артур Логвинов

Eduard
0

Ты просто уведомляешь полицию, что живешь на определенном адресе. Это в Европе так. Никто тебе в паспорте ничего не прописывает.

Ответить

Артем Пучков

–5

Как я рад, что в Москве нормальный мэр

Ответить

Ловец Слов

Артем
5

Тоже следит, чтобы бюджет не треснул?

Ответить

Litnikov Danil

Ловец
0

И в апреле ковидарий в метро устроил

Ответить

Станислав Козак

2

А у вас сестры нету в Москве? 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Станислав
2

Зато стреляющие в воздух кавказцы наверно не мешают 😏

Ответить

Артур Логвинов

Станислав
1

Мытищинское быдло имеет право заявить

Ответить

bor_vn

2

Сам спросил, сам ответил. 
Если хочет, можно и по паспорту. 

Хотя мы разве не единый народ?
Или настолько жалко выдать сраные перчатки приезжим, что готов подвергнуть своих же питерцев заражению?

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

bor_vn
1

только за исключением того факта, что от перчаток толку никакого нету. Лапки помыть дешевле, проще и эффективнее, потому что у тебя не будет чувства защищенности

Ответить

Wilhelm

2

Ну и наxуй иди.

Ответить

Евгений Кочин

2

А если эти пидоры не из Питера и им что ли теперь выдавать?! Да пошли они все нахуй!!

Ответить

Mmmax

Евгений
0

пидоры

не из Питера

Ответить

Тамерлан Туганов

2

Помню, подорожание транспорта Беглов тоже объяснил нежеланием финансировать приезжих и туристов. Однако подорожали пенсионный и студенческий проездные.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Тамерлан
0

- Беглов, у нас канализацию прорвало и воняет
- Это приезжие много срут

Ответить

Rear Rawr

1

Блять, а типа приезжие в городе не живут, а в виде эфирных сущностей существуют.

Ответить

Михаил Зеленин

1

Ну как бы да, раздавать всем подряд, чтобы все подряд всех не заражали.
Жажда халявы у нашего народа конечно большая, но никто не поедет в СПБ за  маской ценой в 40 рублей.
Можно не паспорт просить, а через СМС раздавать 1 маску в день на номер в вендинговых автоматах. 

Ответить

Roman E.

1

Не губернатор, а недоразумение. 

Ответить

Дмитрий Чернышов

0

Или вообще не выдавать никому?

Check 

раздадут по 800 рублей

Это сколько масок и антисептика, если учитывать только то, что есть в продаже?

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Дмитрий
1

Это сколько масок и антисептика, если учитывать только то, что есть в продаже?

Видимо считают как:
-одну тряпичную маску, которую будешь стирать
-пару обычных хлопковых перчаток, которые тоже будешь стирать
-антисептик в виде водички
Потому что насколько я понял из нашего обновленного этими пунктами про "обязательное ношение масок и перчаток" закона, всё это неэффективное говно удовлетворяет условиям, прописанным ими в Смольном.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Maksim
0

водички

Или скинуться с мужиками на бутылку водки, но нае*ать и сбежать, чтобы использовать как антисептик 🤔

Ответить

Kuze Takeshi

0

800 рублей выплаты, при том что пак из 10 одноразовых масок стоит ~ 360 рублей. Щедро

Ответить

Inevitable

Kuze
0

Сшей самостоятельно из футболки, а 800 рублей потрать на другое. Вот и всё

Ответить

Danila Romanov

Kuze
0

Одна многоразовая 60 рублей. Стирай и носи.

Ответить

Andre Macareno

0

депутат от КПРФ спросила, почему маски до эпидемии стоили 2 рубля, а сейчас 40

скучно, коммунист должен знать, почему капитализм и рыночек — говно, а тут какой-то коммунист курильщика

Ответить

Mikhail Boyarskov

0

Наш губернатор крайне херово считает, ну как минимум не свои бабки. 
800 рублей на семью для покупки масок и перчаток.  
Можно посчитать :
Впереди ещё как минимум 13 рабочих дней. Это значит СЕМЬЯ выйдет из дому 13 раз ( мама а работу, ребенок в садик - будем считать, что папы нет). Итого 13*2*30 = 780 рублей только на 26 масок, которые по идее надо менять каждые 2 часа. На перчатки походу уже не хватит, не говоря уже про антисептики. 
Вот же ссаный жук....

Ответить

Ловец Слов

Mikhail
0

В интернетах подсчитывали: одному работающему вне дома человеку, при условии, что он меняет маску каждые два часа, в месяц нужно тратить на маски больше пяти тысяч рублей. 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

800 рублей? это чо, пару масок и перчаток?

Ответить

Собачий кубок

0

Сука маска стоит 10 центов. Они совсем ах#ели

Ответить
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