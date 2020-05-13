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«Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт? Или вообще не выдавать никому?»
Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил решение не раздавать бесплатно маски в городе тем, что медицинские изделия могут достаться не только петербуржцам, а ещё и приезжим. Цитату приводит «Петербургский дневник».
По его словам, вместо этого власти раздадут по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным семьям, чтобы те могли приобрести средства индивидуальной защиты. Выплаты получат более 1,8 миллиона петербуржцев. Такое решение приняли после того, как жителей города обязали носить маски в общественных местах.
Кроме того, депутат от КПРФ Ольга Ходунова спросила Беглова, почему маски «до эпидемии стоили 2 рубля, а сейчас 40». Беглов ответил, что депутат «отстала от времени» и сейчас не Советский Союз, когда заводы можно было перепрофилировать по указанию властей.
К 13 мая в Петербурге 8485 случаев заболевания Covid-19, 1848 человек выздоровели от вируса, 63 — умерли.
Белорусский Кирилл
Полтавченко тоже из Баку, кстати. А Матвиенко из украинского села.
Этот "приезжий" потом и начнет заражать остальных "коренных" петербуржцев. Странная логика.
Горячий магнит
Арийская логика
В таком случае не надо проверять паспорт, просто проявляешь уважение к солнцу перед раздающим и тебе выдают маску со стильными 4-х значным числом.
Новости одна охуительней другой сегодня
Власти лучше ПРОСТО ничего не делать и не говорить, вообще в инфополе не попадать. Лучше выглядеть будет для обывателей.
Разве законов не достаточно?
Сидят хуйню при придумывают постоянно.
Все и так смирились что они деньги за просто так получают, но они блят лезут в залупу.
Ну так шо мы им сделаем, они в другмо городе
Может просто всем раздавать?
одна только маска из каких частей состоит
Из каких?
Ебаный Вася, не бесплатно, а с бюджета, сформированного из налогов, возьми. Было бы желание (но навар дороже)
Готов выйти раз на раз
Уровень сложности: очень сложно+
Беглов из Баку, я не из Баку!
Случайный утюг
Ты пизда или настоящий? 🤔
Спроси у своей матери, я ей вчера сказал
Можно всех приезжих заставить большую жёлтую звезду носить на рукаве, чтобы все видели что он приезжий, и сразу понятно было кому можно маску бесплатную а кому нет
А что обычным людям помогать, они же мне не родня. Вот своих я гос. контрактами обеспечил.
Интересно будет посмотреть что станет с Петербургом и Москвой, если все те, кто приехал ну просто бабок заработать(уххх дармоеды) уедут в свой родной город
Ёбаный институт прописки. Половина чиновников охуеют и разлетятся на атомы, если им показать, что в куче цивилизованных стран такого нет.
Ну как бы есть, но это не совсем прописка
Такой как у нас нет
Ты просто уведомляешь полицию, что живешь на определенном адресе. Это в Европе так. Никто тебе в паспорте ничего не прописывает.
Как я рад, что в Москве нормальный мэр
Тоже следит, чтобы бюджет не треснул?
А у вас сестры нету в Москве?
Сам спросил, сам ответил.
Если хочет, можно и по паспорту.
Хотя мы разве не единый народ?
Или настолько жалко выдать сраные перчатки приезжим, что готов подвергнуть своих же питерцев заражению?
только за исключением того факта, что от перчаток толку никакого нету. Лапки помыть дешевле, проще и эффективнее, потому что у тебя не будет чувства защищенности
А если эти пидоры не из Питера и им что ли теперь выдавать?! Да пошли они все нахуй!!
Помню, подорожание транспорта Беглов тоже объяснил нежеланием финансировать приезжих и туристов. Однако подорожали пенсионный и студенческий проездные.
- Беглов, у нас канализацию прорвало и воняет
- Это приезжие много срут
Блять, а типа приезжие в городе не живут, а в виде эфирных сущностей существуют.
Ну как бы да, раздавать всем подряд, чтобы все подряд всех не заражали.
Жажда халявы у нашего народа конечно большая, но никто не поедет в СПБ за маской ценой в 40 рублей.
Можно не паспорт просить, а через СМС раздавать 1 маску в день на номер в вендинговых автоматах.
Или вообще не выдавать никому?
Check
раздадут по 800 рублей
Это сколько масок и антисептика, если учитывать только то, что есть в продаже?
Это сколько масок и антисептика, если учитывать только то, что есть в продаже?
Видимо считают как:
-одну тряпичную маску, которую будешь стирать
-пару обычных хлопковых перчаток, которые тоже будешь стирать
-антисептик в виде водички
Потому что насколько я понял из нашего обновленного этими пунктами про "обязательное ношение масок и перчаток" закона, всё это неэффективное говно удовлетворяет условиям, прописанным ими в Смольном.
водички
Или скинуться с мужиками на бутылку водки, но нае*ать и сбежать, чтобы использовать как антисептик 🤔
800 рублей выплаты, при том что пак из 10 одноразовых масок стоит ~ 360 рублей. Щедро
Сшей самостоятельно из футболки, а 800 рублей потрать на другое. Вот и всё
депутат от КПРФ спросила, почему маски до эпидемии стоили 2 рубля, а сейчас 40
скучно, коммунист должен знать, почему капитализм и рыночек — говно, а тут какой-то коммунист курильщика
Наш губернатор крайне херово считает, ну как минимум не свои бабки.
800 рублей на семью для покупки масок и перчаток.
Можно посчитать :
Впереди ещё как минимум 13 рабочих дней. Это значит СЕМЬЯ выйдет из дому 13 раз ( мама а работу, ребенок в садик - будем считать, что папы нет). Итого 13*2*30 = 780 рублей только на 26 масок, которые по идее надо менять каждые 2 часа. На перчатки походу уже не хватит, не говоря уже про антисептики.
Вот же ссаный жук....
В интернетах подсчитывали: одному работающему вне дома человеку, при условии, что он меняет маску каждые два часа, в месяц нужно тратить на маски больше пяти тысяч рублей.