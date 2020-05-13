«Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт? Или вообще не выдавать никому?»

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Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил решение не раздавать бесплатно маски в городе тем, что медицинские изделия могут достаться не только петербуржцам, а ещё и приезжим. Цитату приводит «Петербургский дневник».

В нашем городе много людей — и приезжих и неприезжих. Много приезжают к нам из других регионов на работу. Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт? Или вообще не выдавать никому? Александр Беглов губернатор Петербурга

По его словам, вместо этого власти раздадут по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным семьям, чтобы те могли приобрести средства индивидуальной защиты. Выплаты получат более 1,8 миллиона петербуржцев. Такое решение приняли после того, как жителей города обязали носить маски в общественных местах.

Кроме того, депутат от КПРФ Ольга Ходунова спросила Беглова, почему маски «до эпидемии стоили 2 рубля, а сейчас 40». Беглов ответил, что депутат «отстала от времени» и сейчас не Советский Союз, когда заводы можно было перепрофилировать по указанию властей.

Сейчас речь об инвестициях, комплектующих, поставках, заказах — одна только маска из каких частей состоит! И тем не менее мы справляемся. Да, СИЗ всё ещё не хватает, но это уже другая ситуация, нежели была в начале эпидемии. Александр Беглов губернатор Петербурга