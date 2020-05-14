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Ольга Щербинина
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В Белгороде предложили выдавать пособие на детей, только если заявку подаст мать. Отцы назвали это дискриминацией Материал редакции

В областном отделении ПФР считают, что заявки от отцов создают путаницу.

102 комментария
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В белгородском отделении Пенсионного фонда России женщин призвали лично писать заявления на предоставление детских выплат. По мнению управляющего отделением Дмитрия Худаева ситуация, когда за пособием обращается отец, должна быть исключением. Его слова приводит «Бел.Ру».

Мать — она всегда живёт с ребёнком, в основном. В порядке исключения может написать заявление и отец. Но это в том случае, если мать не имеет доступа или по каким-то другим причинам не может написать.

Дмитрий Худаев
управляющий отделением ПФР по Белгородской области

Он отметил, что обращения от отцов желательно свести к минимуму, чтобы не создавать путаницу. Худаев рассказал, что были случаи, когда заявление писали несколько членов одной семьи и предположил, что это делается в надежде получить лишние выплаты. Он подчеркнул, что все заявки в тщательно проверяют и ошибка исключена.

Член президиума «Союза отцов России» Павел Склянчук заявил «Подъёму», что никаких законных оснований для разделения не может быть и назвал слова Худаева дискриминацией. Он призвал проводить служебные проверки, если станет известно о немотивированных отказах заявок от отцов.

У нас и так отцы мало участвуют в процессе воспитания детей, нельзя, чтобы такие заявления звучали со стороны должностных лиц.

Павел Склянчук
член президиума «Союза отцов России»

Для получения выплат надо указать на сайте госуслуг свои ФИО, адрес, паспортные данные, данные детей и номер банковского счёта. При этом заявку может подать любой из родителей или опекунов. Минкомсвязи запустило отдельный сервис для оформления выплат. Их начнут начислять 1 июня 2020 года.

Специалисты по кибербезопасности рассказали, что после сообщения Путина о выплатах семьям с детьми в сети появились десятки мошеннических сайтов. При этом официальный портал госуслуг работает со сбоями.

#новости #карантинвроссии #регионы

Ольга Щербинина
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102 комментария
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Litnikov Danil

41

Он подчеркнул, что все заявки в тщательно проверяют и ошибка исключена.

Тогда пусть не ебет мозги и работает

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Serg Bootlegger

36
Ответить

Артем Стажаров

Serg
3

Такой текст мерзкий прям) Как с какого-нибудь форума яжематерей) 

Ответить

Alexey Snooker

Артем
4

Потому что жиза

Ответить

Олег Ивахнов

Alexey
5

Хуевая жиза

Ответить

Alexey Snooker

Олег
0

справедливо

Ответить

Артем Стажаров

Alexey
1

Это всё довольно смешно, а насколько это к реальности имеет отношение? То есть мужчина заработал на квартиру, когда женщина всю свою зп тратила на себя. Теоретически, я не говорю, что это типичная ситуация, ибо я не знаю) Родились дети, и она подает на развод, а квартиру отдают ей? Серьезно?) Мужчине же негде жить, его не могут выгнать в никуда. Да и все нажитое делится пополам, а как поделить однушку в спальном районе?)  

Ответить

Олег Ивахнов

Артем
0

Деньгами поделят

Ответить

Стройный паук например

Артем
0

Скорее адептов Маскулизма 

Ответить

Мультиварка REDMOND

Стройный
0

*Маскулинизма

Ответить

Стройный паук например

Мультиварка
7

Маскуннилингуса

Ответить

Serg Bootlegger

Мультиварка
2

Напридумывают терминов для всякого ебанизма

Ответить

Мультиварка REDMOND

17

Сейчас мужики о детях будут заботиться, а потом что, рожать сами начнут? Всё с ног на голову перевернули! Мужики в баб превращаются, бабы в мужиков! 😡😡😡😡😡😡

Ответить

Населенный томагавк_два

Мультиварка
7

а ты мультварка с керамической или тефлоновой чашей?

Ответить

Совершенный браслет

Населенный
17

С эбонитовой палочкой

Ответить

Населенный томагавк_два

Совершенный
4

взбудоражь мои волосики пожалуйсто

Ответить

Alexey Snooker

Мультиварка
6

попалась, подстилка патриархата

Ответить

Мультиварка REDMOND

Alexey
3

Тц, раскусил меня, детектив!

Ответить

Alexey Snooker

Мультиварка
3

Сестры узнают не поймут, а еще то что ты ставишь плюсы белым гетеросексуальным мужчинам это вообще первый смертный грех рад. феминизма.

Ответить

Мультиварка REDMOND

Alexey
5

Моё сёстры — это посудомойка и стиральная машина. Наша сила в нашем единстве и женской мудрости!

Ответить

Французский щит

Мультив…
8

визжу как стиралка на 1000 оборотов

Ответить

Master Oogway

Мультив…
2

Но кто ты без своего электричества??

Ответить

Мультиварка

Master
0

Настоящий хозяин обеспечит электричеством и ремонт всегда оплатит.

Ответить

Master Oogway

Мультив…
4

Хо-хо, всё таки признаёшь что у вас есть хозяин

Ответить

Мультиварка

Master
0

Ты не понимаешь, так устроен мир, это заложено природой.

Ответить

Master Oogway

Мультив…
0

:(

Ответить

Стройный паук

Мультив…
0

Мультиварку скорее новую купят. Надо было холодильником становиться. Их чаще чинят 

Ответить

Мультиварка

Стройный
0

Тогда уж морозилкой.

Ответить

Стройный паук

Мультив…
0

Нет, холодильником 

Ответить

Населенный

Стройный
1

Нет, погребом с сухим льдом

Ответить

Мультиварка

Стройный
0

Женщина должна быть в первую очередь женщиной!

Ответить

Стройный паук

Мультив…
0

Но ты же мультиварка 

Ответить

Мультиварка

Стройный
0

Да, и холодильником быть не могу.

Ответить

Стройный паук

Мультив…
1

Планируете ли вы эмигрировать? Если уедете в азиатские страны, сможешь переименовать себя на рисоварку 

Ответить

Мультиварка

Стройный
2

Я бы стала вафельницей где-нибудь в Париже.

Ответить

Стройный паук

Мультив…
0

Там одни мусульмане с пловом 

Ответить

Мультиварка

Стройный
0

:(

Ответить

Стройный паук

Мультив…
1

💔🤷🏻‍♂️

Ответить

Alexey Snooker

Мультив…
0

Это всмысле вафли делать или ...

Ответить

Мультиварка

Alexey
0

Можно оформить дополнительный функции за отдельную плату.

Ответить

Alexey Snooker

Мультив…
0

Еще и за деньги, сестры будут в шоке

Ответить

Мультиварка

Alexey
0

Не, посудомойка и стиралка по такой же схеме живут.

Ответить

Стройный паук

Мультив…
0

Зря, мультиварку скорее новую купят. Надо было холодильником становиться. Их чаще чинят

Ответить

Мультиварка

Стройный
0

Мы не выбираем, кем нам родиться.

Ответить

Географический Орзэмэс

Мультиварка
1

децкий детектив)

Ответить

Атлант поправил плечи

Мультиварка
2

 Мужики в баб превращаются, бабы в мужиков!

Виолетта в мультиварку, а мультиварка жаль 

Ответить

Единый звук

18

 Мать — она всегда живёт с ребёнком, в основном.

Всегда. Ну, в основном.

Ответить

Бедный Данила

Единый
1

Двоемыслие как основной принцип жизни. С другой стороны, что ожидать от людей после пропаганды с телека.

Ответить

Master Oogway

Единый
0

Ну, почти што, вот

Ответить

Ударный Абдужаббор

6

А одиноких отцов не бывает! Ну как, скажите, мужик может родить, если у него п****ы нет!?
В этом все наши чиновники. Из той же серии вопросов "а как гомосексуалы могут рожать детей".

Ответить

Valery Kondratev

Ударный
–1

Но ведь мужик, действительно, не может родить, как и гомики.

Ответить

Дмитрий Городских

3

Мать — она всегда живёт с ребёнком, в основном.

Мать ребёнком занимается, ей еще и по вашим инстанциям бегать с ребенком на руках?

Ответить

Дмитрий Городских

Дмитрий
0

Кто-нибудь в курсе, по какому принципу эта штука вылезает?

Ответить

alexferman

Дмитрий
21

Когда твой куратор из ФСБ одобряет

Ответить

Master Oogway

Дмитрий
8

Да, если Ширяеву понравился коммент, он нажимает на кнопку и появляется эта плашка. Так что гордись собой

Ответить

Бедный Данила

Master
0

А мне всегда казалось, что когда появляется эта надпись, то у Дениса какой-то имплант внутри вибрирует и ему на счёт приходят биткойны (как у девушек на бонгакамсе, только у них не биткойны).

Ответить

Master Oogway

Бедный
3

Не хочу представлять в каком месте вибрирует.

Ответить

Единый звук

Дмитрий
1
Ответить

Мультиварка REDMOND

Дмитрий
1

Ой, эти девки в декретах отдыхают! Отпуск оплачиваемый, ну! Может и побегать молодая! 🙄🙄🙄🙄🙄

Ответить

Litnikov Danil

Мультиварка
3

Сразу видно что у тебя нет маленькой мультиварочки. Мне коллега в декрете все мозги прошила как она зашивается.

Ответить

Мультиварка REDMOND

Litnikov
3

Твоя подруга — швейная машинка?

Ответить

Litnikov Danil

Мультиварка
1

Нет, но игла в заднице видимо таки есть. Судя  по ее активности, ребенку предстоит очень насыщенное детство

Ответить

Населенный томагавк_два

Litnikov
1

Если мультиварочка - доченька, то сыночек - хлебопечка?

Ответить

Населенный томагавк_два

Населенный
2

извините, слесарный верстачок

Ответить

Стройный паук например

Населенный
2

Блендер. А то хлебопечка - какой-то трансгендерный сыночек

Ответить

Мультиварка REDMOND

Населенный
1

Не мужское это дело — хлеб печь.

Ответить

Бедный Данила

Мультив…
1

С мыслий.

Ответить

Мультиварка

Бедный
0

Нужно знать своё место в природе.

Ответить

Географический

Мультив…
0

а у меня какое место в природе?

Ответить

Мультиварка

Географ…
0

Тебе придётся постараться и найти его. Загляни внутрь себя и... А больше я тебе расскажу на своих курсах. За ценами в ЛС!

Ответить

Географический

Мультив…
1

внутри меня КРОВЬ КИШКИ РАСПИДОРАСИЛО

Ответить

Стройный паук например

Litnikov
0

Это у нее (мультиварки) приступ сарказма 

Держу в курсе 

Ответить

Litnikov Danil

Стройный
0

Это все погода влияет, понимаю

Ответить

Мультиварка

Litnikov
0

Это всё Тодоренко, направила меня на путь истинный.

Ответить

Litnikov Danil

Мультив…
0

И заставила перекраситься?

Ответить

Мультиварка

Litnikov
0

Изменить дизайн, вы хотели сказать?

Ответить

Litnikov Danil

Мультив…
0

Угу. Когда там новая презентация кстати

Ответить

Мультиварка

Litnikov
1

Как только, так сразу.

Ответить

Имя Фамилия

1

Если оба напишут на помощь, то кому переведут на счёт?

Ответить

Остальной чувак

Имя
10

Отцу, потому что он деньги в семью должен приносить

Ответить

Имя Фамилия

Остальной
0

Логично.

Ответить

Бедный Данила

Остальной
0

— Фима, а где вы берете деньги?
— В тумбочке.
— А таки кто их ложит в тумбочку?
— Моя жена.
— А кто их дает вашей жене?
— Я.
— Ну а где вы их берете?
— Из тумбочки.

Ответить

Роман Белоус

3

Надеюсь, его за такой тухлый базар выебут так, что придется увольняться

Ответить

Французский щит

3
Ответить

Дмитрий Коннов

3

Капитал, кстати, тоже "материнский", а не "семейный".

Ответить

Alexander Shatrov

0

Надо и чиновниками назначать женщин. Они херни несут меньше. Ну, в основном.

Ответить

Евгений Клочков

Alexander
5

Хаха
А кто автор пассажей про "раньше не скулили", "макарошки", "вас рожать не просили" и прочим?

Ответить

пиу-пиу

Alexander
3

Видимо ибо молчание золото, или одежда именитых итальянских брендов.

Ответить

Годовой огонь

1

З А Л И НА

Ответить

Годовой огонь

Годовой
1

М А Р Ш Е Н К У Л О В А

Ответить

Годовой огонь

Годовой
0

ау блять

Ответить

Стройный паук например

Годовой
0

Все правильно, пусть знают, что женщин бить нельзя и они тоже люди 

Ответить

Годовой огонь

Стройный
2

никаких законных оснований для разделения не может быть

Ответить

Стройный паук например

Годовой
0

@LEGO 

Ответить

Матвей Синицин

1

мать у них был новосельцев

Ответить

Дмитрий Коннов

0

Да что далеко ходить, вот скриншот с сайта гос услуг.
А если ребенок родился в этом году или он не один?

Ответить

Ловец Слов

Дмитрий
2

А если сменить пол (в настройках)?

Ответить

Стройный паук например

Ловец
1

Придут за проповедование ЛГБТ

Ответить

Ударный ГОСТ

0

А что стесняться то? Россия давно уже практикуют систему, когда большинство семей однополые

Ответить

Evgeni Lukyanov

0

Обоссаный и обмазанный гавном.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

ДА КОГДА Ж ВЫ ПЕРЕДоХНЕТЕ УЖЕ, ДОЛБОЁБЫ ВЫ СТОЕРОСОВЫЕ??? И КАКАЯ ЖЕ ПИЗДА ВАС РОДИЛА, ТАКИХ УЩЕРБНЫХ???

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Игорь Головин

0

reeeeeeee угнетают

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