Прямой эфир
В областном отделении ПФР считают, что заявки от отцов создают путаницу.
В белгородском отделении Пенсионного фонда России женщин призвали лично писать заявления на предоставление детских выплат. По мнению управляющего отделением Дмитрия Худаева ситуация, когда за пособием обращается отец, должна быть исключением. Его слова приводит «Бел.Ру».
Он отметил, что обращения от отцов желательно свести к минимуму, чтобы не создавать путаницу. Худаев рассказал, что были случаи, когда заявление писали несколько членов одной семьи и предположил, что это делается в надежде получить лишние выплаты. Он подчеркнул, что все заявки в тщательно проверяют и ошибка исключена.
Член президиума «Союза отцов России» Павел Склянчук заявил «Подъёму», что никаких законных оснований для разделения не может быть и назвал слова Худаева дискриминацией. Он призвал проводить служебные проверки, если станет известно о немотивированных отказах заявок от отцов.
Для получения выплат надо указать на сайте госуслуг свои ФИО, адрес, паспортные данные, данные детей и номер банковского счёта. При этом заявку может подать любой из родителей или опекунов. Минкомсвязи запустило отдельный сервис для оформления выплат. Их начнут начислять 1 июня 2020 года.
Специалисты по кибербезопасности рассказали, что после сообщения Путина о выплатах семьям с детьми в сети появились десятки мошеннических сайтов. При этом официальный портал госуслуг работает со сбоями.
Он подчеркнул, что все заявки в тщательно проверяют и ошибка исключена.
Тогда пусть не ебет мозги и работает
Такой текст мерзкий прям) Как с какого-нибудь форума яжематерей)
Потому что жиза
Хуевая жиза
Это всё довольно смешно, а насколько это к реальности имеет отношение? То есть мужчина заработал на квартиру, когда женщина всю свою зп тратила на себя. Теоретически, я не говорю, что это типичная ситуация, ибо я не знаю) Родились дети, и она подает на развод, а квартиру отдают ей? Серьезно?) Мужчине же негде жить, его не могут выгнать в никуда. Да и все нажитое делится пополам, а как поделить однушку в спальном районе?)
Стройный паук например
Скорее адептов Маскулизма
*Маскулинизма
Сейчас мужики о детях будут заботиться, а потом что, рожать сами начнут? Всё с ног на голову перевернули! Мужики в баб превращаются, бабы в мужиков! 😡😡😡😡😡😡
Населенный томагавк_два
а ты мультварка с керамической или тефлоновой чашей?
Совершенный браслет
С эбонитовой палочкой
попалась, подстилка патриархата
Тц, раскусил меня, детектив!
Сестры узнают не поймут, а еще то что ты ставишь плюсы белым гетеросексуальным мужчинам это вообще первый смертный грех рад. феминизма.
Моё сёстры — это посудомойка и стиральная машина. Наша сила в нашем единстве и женской мудрости!
Но кто ты без своего электричества??
Настоящий хозяин обеспечит электричеством и ремонт всегда оплатит.
Хо-хо, всё таки признаёшь что у вас есть хозяин
Ты не понимаешь, так устроен мир, это заложено природой.
Мультиварку скорее новую купят. Надо было холодильником становиться. Их чаще чинят
Тогда уж морозилкой.
Нет, холодильником
Женщина должна быть в первую очередь женщиной!
Но ты же мультиварка
Да, и холодильником быть не могу.
Планируете ли вы эмигрировать? Если уедете в азиатские страны, сможешь переименовать себя на рисоварку
Я бы стала вафельницей где-нибудь в Париже.
Там одни мусульмане с пловом
Это всмысле вафли делать или ...
Можно оформить дополнительный функции за отдельную плату.
Еще и за деньги, сестры будут в шоке
Зря, мультиварку скорее новую купят. Надо было холодильником становиться. Их чаще чинят
Мужики в баб превращаются, бабы в мужиков!
Виолетта в мультиварку, а мультиварка жаль
Бедный Данила
Двоемыслие как основной принцип жизни. С другой стороны, что ожидать от людей после пропаганды с телека.
Мать — она всегда живёт с ребёнком, в основном.
Мать ребёнком занимается, ей еще и по вашим инстанциям бегать с ребенком на руках?
Кто-нибудь в курсе, по какому принципу эта штука вылезает?
Да, если Ширяеву понравился коммент, он нажимает на кнопку и появляется эта плашка. Так что гордись собой
Бедный Данила
А мне всегда казалось, что когда появляется эта надпись, то у Дениса какой-то имплант внутри вибрирует и ему на счёт приходят биткойны (как у девушек на бонгакамсе, только у них не биткойны).
Ой, эти девки в декретах отдыхают! Отпуск оплачиваемый, ну! Может и побегать молодая! 🙄🙄🙄🙄🙄
Сразу видно что у тебя нет маленькой мультиварочки. Мне коллега в декрете все мозги прошила как она зашивается.
Твоя подруга — швейная машинка?
Нет, но игла в заднице видимо таки есть. Судя по ее активности, ребенку предстоит очень насыщенное детство
Населенный томагавк_два
Если мультиварочка - доченька, то сыночек - хлебопечка?
Стройный паук например
Блендер. А то хлебопечка - какой-то трансгендерный сыночек
Не мужское это дело — хлеб печь.
Бедный Данила
С мыслий.
Нужно знать своё место в природе.
а у меня какое место в природе?
Тебе придётся постараться и найти его. Загляни внутрь себя и... А больше я тебе расскажу на своих курсах. За ценами в ЛС!
Стройный паук например
Это у нее (мультиварки) приступ сарказма
Держу в курсе
Это все погода влияет, понимаю
Это всё Тодоренко, направила меня на путь истинный.
И заставила перекраситься?
Изменить дизайн, вы хотели сказать?
Угу. Когда там новая презентация кстати
Если оба напишут на помощь, то кому переведут на счёт?
Остальной чувак
Отцу, потому что он деньги в семью должен приносить
Бедный Данила
— Фима, а где вы берете деньги?
— В тумбочке.
— А таки кто их ложит в тумбочку?
— Моя жена.
— А кто их дает вашей жене?
— Я.
— Ну а где вы их берете?
— Из тумбочки.
Надо и чиновниками назначать женщин. Они херни несут меньше. Ну, в основном.
Хаха
А кто автор пассажей про "раньше не скулили", "макарошки", "вас рожать не просили" и прочим?
М А Р Ш Е Н К У Л О В А
Да что далеко ходить, вот скриншот с сайта гос услуг.
А если ребенок родился в этом году или он не один?
А если сменить пол (в настройках)?
ДА КОГДА Ж ВЫ ПЕРЕДоХНЕТЕ УЖЕ, ДОЛБОЁБЫ ВЫ СТОЕРОСОВЫЕ??? И КАКАЯ ЖЕ ПИЗДА ВАС РОДИЛА, ТАКИХ УЩЕРБНЫХ???