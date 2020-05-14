В областном отделении ПФР считают, что заявки от отцов создают путаницу.

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В белгородском отделении Пенсионного фонда России женщин призвали лично писать заявления на предоставление детских выплат. По мнению управляющего отделением Дмитрия Худаева ситуация, когда за пособием обращается отец, должна быть исключением. Его слова приводит «Бел.Ру».

Мать — она всегда живёт с ребёнком, в основном. В порядке исключения может написать заявление и отец. Но это в том случае, если мать не имеет доступа или по каким-то другим причинам не может написать. Дмитрий Худаев управляющий отделением ПФР по Белгородской области

Он отметил, что обращения от отцов желательно свести к минимуму, чтобы не создавать путаницу. Худаев рассказал, что были случаи, когда заявление писали несколько членов одной семьи и предположил, что это делается в надежде получить лишние выплаты. Он подчеркнул, что все заявки в тщательно проверяют и ошибка исключена.

Член президиума «Союза отцов России» Павел Склянчук заявил «Подъёму», что никаких законных оснований для разделения не может быть и назвал слова Худаева дискриминацией. Он призвал проводить служебные проверки, если станет известно о немотивированных отказах заявок от отцов.

У нас и так отцы мало участвуют в процессе воспитания детей, нельзя, чтобы такие заявления звучали со стороны должностных лиц. Павел Склянчук член президиума «Союза отцов России»

Для получения выплат надо указать на сайте госуслуг свои ФИО, адрес, паспортные данные, данные детей и номер банковского счёта. При этом заявку может подать любой из родителей или опекунов. Минкомсвязи запустило отдельный сервис для оформления выплат. Их начнут начислять 1 июня 2020 года.