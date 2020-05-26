Прямой эфир
Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля.
Владимир Путин заявил, что парад Победы, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Об этом пишет РИА «Новости».
Путин также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля — в день ВМФ. Президент заявил, что если риски по коронавирусу сохранятся, акцию перенесут ещё на месяц. При проведении парада Победы Путин поручил Шойгу обеспечить строгий режим безопасности, а также свести риски к минимуму.
20 мая РБК рассказал об обсуждении в Кремле варианта провести парад Победы и голосование по Конституции в один день — 24 июня. Источники в администрации президента назвали это«формой воодушевления людей» после карантина.
Наконец то станет известна страна-победитель, я заинтригован аж ноги трясутся
Делайте ставки
Говорит, если что бессмертный поле на месяц перенесёт. Но парад видимо переносить даже не планирует
Надо коэффициенты узнать
Должностной Артем
Топиться пошли?
говорят, что указ свыше был, что в стране обстановка начнет улучшаться после 12 мая.
какого года?
Нахуя, а главное зачем?
скрепы треснут если не провести
Тем более юбилей как никак - 75 лет, такое уже не скоро будет
пфф, просто дату победы надо переносить на год вперед и каждый год праздновать...
думаете госдума не справится с этим?
Надообнулить её просто и сказать, что Пыня немцев победил в 2020 благодаря поправкам.
ты недооцениваешь их мощь
почему?! можно и в след году, указом, отметить 75 и в следующем следующим 😂
Проблема в том, что дохуя миллиардов тратится на этот сука бесполезный праздник.
Все идёт по пизде, а все мысли о том как провести парад поправок
Стоп это не тот Орлов, извиняюсь
Этого мы ещё не знаем, но предлагаю уже сейчас начать его травить.
Бля, ещё один Орлов. Вы на тж почкованием размножаетесь?
Да, довольно эффективный способ оказалось
Да ладно, я на Орлова наезжаю для вида, так сказать, что бы не отставать от трендов тж. Сам всегда его плюсую
Массовый химик
Что за грамотей текст писал?
Решайте проблемы, а не о параде думайте)
У нас есть дед. Сейчас главное подождать обнуления и не бухтеть, а там всё обязательно станет лучше.
Думаешь дед в курсе проблем Дмитрия?)
Сейчас спросим у него
@Владимир Путин как вы оцениваете Дмитрия Орлова?
это ведь жалкие попытки вернуть себе рейтинг, а не память о великой победе.
Для чего это делается? Какой в этом смысл? Это прямо какой-то культ. Типа нужно провести некий ритуал, а то будет плохо, дождей не будет урожай не уродится.
Именно он и есть.
Карго-культ называется.
Если ритуально вести себя так же, как вели советские победители 75 лет назад, то Духи Горы и нам дадут как им ништяков в виде всемирного увожения.
Нет, это не карго культ. Это что -то другое.
что?
Я сам задумываюсь над этим. что-то религиозное уже.
Да потому что у них тут бизнес. Они тут делают деньги, а потом их везут в Италии, Британии и другие вражеские страны. Разве непонятно? А что бы быдлота и дальше продолжала терпеть, пичкают патриотизмом.
Который не оплатят. По крайней мере тем, кто не на окладе
Прямой турник
не зассал
Шах и мат, тем кто не верил Венику
Дату голосования по поправкам тоже объявили на 24?
Ща объявят
Сегодня в 15 часов дня. без объявления войны Владимир Владимирович Путин вероломного провозгласил новой датой парада 24 июня
А чего не 22 июня, кстати? В день начала ВОВ.
24-е даже не выходной день
Во жесть, в Европе все отменено до конца года, какое нахуй 26 июля?
Июня
Путин также предложи провести марш «Бессмертного полка» 26 июля — в день ВМФ
Я об этом.
Источники в администрации президента назвали это«формой воодушевления людей» после карантина.
Дибилы блять
В этот же
На помощь людям денег нет - "бюджеты треснут", а на парад всегда пожалуйста.
Кажется, эта новость и эта «ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса» как-то связанны между собой.
Сейчас главное не бухтеть и не раскачивать сами знаете что, от нас требуется сидеть тихо, после того, как все сделают, у нас все будет хорошо.
а голосование?
С интересом жду завтрашнюю статистику по заболевшим
Где-то +8700
выздоровевших при отсуствие новых заболевших?
Комментарий удален
Голосование тоже где то в то время будет. Надо валюты взять побольше до этого, потом они ее перестанут поддерживать
стало быть предыдущий онлайн бессмертный полк был фейковый значит осужденные с фоточками не виноваты? 😎
Что ты кашляешь? Вот пойдём в дом офицеров, пива выпьем — и кашлять не будешь. Я с кортиком, на белом коне, командую парадом! Я полковник! Я командую парадом! Я в звёздах! На белом коне! Я полковник! Я командую парадом!
Пик [коронавируса] у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным.
у нас
Про Москву еще может так скажут некоторые специалисты. А вот регионы это не "у нас" видимо
ПРИКАЗЫВАЮ ☝️
Бля лучше бы таким голосом выплаты назначал врачам (в приказном тоне!) шоб все прям с 1 раза поняли
А представьте, 24 ничего не будет — и ВВП выступит и отругает Шойгу за то что тот «развел канитель» при исполнении ПРИКАЗА 👨✈️