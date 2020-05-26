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Новости
Артём Мазанов
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Путин назвал новую дату парада Победы — 24 июня Материал редакции

Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля.

128 комментариев
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Владимир Путин заявил, что парад Победы, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля — в день ВМФ. Президент заявил, что если риски по коронавирусу сохранятся, акцию перенесут ещё на месяц. При проведении парада Победы Путин поручил Шойгу обеспечить строгий режим безопасности, а также свести риски к минимуму.

Пик [коронавируса] у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным.

Владимир Путин

20 мая РБК рассказал об обсуждении в Кремле варианта провести парад Победы и голосование по Конституции в один день — 24 июня. Источники в администрации президента назвали это«формой воодушевления людей» после карантина.

#новости #путин

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128 комментариев
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Дыня

95

Наконец то станет известна страна-победитель, я заинтригован аж ноги трясутся

Ответить

Носорог Бани

Дыня
3

Делайте ставки

Ответить

Дыня

Носорог
7

Самое страшное говно в том, что если коронка повторится (не остановится) - второй раз отменять никто праздник никто не будет, вояка сказал - вояка сделал, иначе ты не вояка никакой 

Ответить

Носорог Бани

Дыня
6

Мы об этом не узнаем

Ответить

Mmmax

Дыня
2

если

Скорее когда.
Есть варианты как она на спад пойдет?

Ответить

Даниил Баздырев

Дыня
0

Говорит, если что бессмертный поле на месяц перенесёт. Но парад видимо переносить даже не планирует

Ответить

Дыня

Даниил
3

Ну, благо, за несколько потраченных ярдов рублей напомним ветеранам кто победил. Светлая память! Будут сидеть с выключенными телеками и визуализировать парад, тк заплатить за электричество денег мало. 

Ответить

Orbital_Cat

Дыня
0

так он же бессмертный 😂

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Носорог
0

Надо коэффициенты узнать

Ответить

Дыня

Дмитрий
1

Россия - Германия 1.05 - 15.50
но если дата проходит без парада то коэфф. 24.3 - 0.20

Ответить

Andrian Bikkel

Носорог
0

Бля, поставлю на Германию, там коэффициент самый высокий

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
0

аж ноги трясутся

налоги

Ответить

Благодарный кот

71
Ответить

Должностной Артем

Благодарный
0

Топиться пошли?

Ответить

A big purple banana 🍆

Должностной
0

Принимать вызов дыхательной системы

Ответить

Ясный Орзэмэс

57

Подписан указ об отмене коронавируса начиная с 23 июня.  

Ответить

Алекс Тетенькин

Ясный
0

говорят, что указ свыше был, что в стране обстановка начнет улучшаться после 12 мая.

Ответить

George Weiler

Алекс
0

какого года?

Ответить

badResistor

George
0

1917

Ответить

Алекс Тетенькин

George
0

Когда печенегов разгромили. Википедия говорит, что 992

Ответить

Alexey Samarkin

36

Нахуя, а главное зачем?

Ответить

badResistor

Alexey
22

скрепы треснут если не провести

Ответить

Alexey Samarkin

badResistor
2

Я жду, когда Новый Год перенесут 

Ответить

Kyler

badResistor
0

Тем более юбилей как никак - 75 лет, такое уже не скоро будет

Ответить

badResistor

Kyler
1

пфф, просто дату победы надо переносить на год  вперед и каждый год праздновать...

думаете госдума не справится с этим?

Ответить

thetrickster

badResistor
1

Надообнулить её просто и сказать, что Пыня немцев победил в 2020 благодаря поправкам.

Ответить

alex twit

badResistor
0

ты недооцениваешь их мощь

Ответить

badResistor

alex
1

я как раз верю в их способности и умения 

Ответить

Orbital_Cat

Kyler
0

почему?! можно и в след году, указом, отметить 75 и в следующем следующим 😂

Ответить

Giorno Giovanna

Alexey
11

Проблема в том, что дохуя миллиардов тратится на этот сука бесполезный праздник.

Ответить

Вова А.

Giorno
9

Праздник не бесполезный, кто-то построит новый коттедж на Рублевке, а кто-то гелик обновит.

Ответить

Giorno Giovanna

Вова
1

Ахах, 100%.

Ответить

Дмитрий Орлов

27

Все идёт по пизде, а все мысли о том как провести парад поправок

Ответить

Пожилой Мартингал

Дмитрий
3

Стоп это не тот Орлов, извиняюсь

Ответить

Костя Васильев

Пожилой
7

Этого мы ещё не знаем, но предлагаю уже сейчас начать его травить. 

Ответить

Костя Васильев

Дмитрий
3

Бля, ещё один Орлов. Вы на тж почкованием размножаетесь? 

Ответить

Дмитрий Орлов

Костя
4

Да, довольно эффективный способ оказалось

Ответить

Костя Васильев

Дмитрий
0

Да ладно, я на Орлова наезжаю для вида, так сказать, что бы не отставать от трендов тж. Сам всегда его плюсую

Ответить

alex twit

Костя
1

вОчкованием

Ответить

Вова А.

Дмитрий
1

Ну так они ж для себя стараются, я б даже охуел, наверное, если б они бабки раздавать начали всерьёз или налоги отменили.

Ответить

Вова А.

Вова
0

Хотя, пизжу, на полкоммуналки они накинули, и даже поздравить не забыли, лол

Ответить

Массовый химик

Вова
1

Что за грамотей текст писал?

Ответить

Вова А.

Массовый
0

Федеральная служба по труду и занятости РФ

Ответить

Dmitry Vakhnin

Вова
0

Зачем было замазывать емейл полупрозрачным маркером?

Ответить

Serg Bootlegger

Дмитрий
1

Решайте проблемы, а не о параде думайте)

Ответить

Костя Васильев

Serg
0

У нас есть дед. Сейчас главное подождать обнуления и не бухтеть, а там  всё обязательно станет лучше. 

Ответить

Serg Bootlegger

Костя
0

Думаешь дед в курсе проблем Дмитрия?)

Ответить

Костя Васильев

Serg
0

Сейчас спросим у него

@Владимир Путин как вы оцениваете Дмитрия Орлова? 

Ответить

Konstantin Tsevelev

Дмитрий
1

это ведь жалкие попытки вернуть себе рейтинг, а не память о великой победе.

Ответить

Konstantin Tsevelev

26

вот и проверим насколько полк этот бессмертный 🙂

Ответить

Максим Энкель

12

Для чего это делается? Какой в этом смысл? Это прямо какой-то культ. Типа нужно провести некий ритуал, а то будет плохо, дождей не будет урожай не уродится.

Ответить

Эмиль Рубанов

Максим
4

Именно он и есть.
Карго-культ называется.
Если ритуально вести себя так же, как вели советские победители 75 лет назад, то Духи Горы и нам дадут как им ништяков в виде всемирного увожения.

Ответить

Максим Энкель

Эмиль
2

Нет, это не карго культ. Это что -то другое.

Ответить

Эмиль Рубанов

Максим
0

что?

Ответить

Максим Энкель

Эмиль
3

Я сам задумываюсь над этим. что-то религиозное уже.

Ответить

Эмиль Рубанов

Максим
0
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Эмиль
0

Карго-культ это другое, причем тут он

Ответить

Костя Васильев

Максим
1

Да потому что у них тут бизнес. Они тут делают деньги, а потом их везут в Италии, Британии и другие вражеские страны. Разве непонятно? А что бы быдлота и дальше продолжала терпеть, пичкают патриотизмом. 

Ответить

Художественный ключ

12

Ееееееее выходной

Ответить

Artur Kutushev

Художественный
0

Который не оплатят. По крайней мере тем, кто не на окладе

Ответить

Художественный ключ

Artur
0

Надо было воевать. Сейчас бы 75 тонн срубил

Ответить

Женя Кузьмин

11

Путин назвал новую дату второй волны коронавируса в России — 24 июня 

Ответить

Многолетний танк88

9

Приказывает он... А с дачи своей он выехал? Не зассал?

Ответить

Костя Васильев

Многолетний
3

Осторожней со словами 

Ответить

Прямой турник

Многолетний
0

не зассал

Алексей Венедиктов @aavst
Ввп проехал в Кремль https://t.co/Xxq7wo7PWZ
Ответить

Agent_J

Прямой
0

Какой-то маленький кортеж. У Гундяева и то больше

Ответить

Носорог Бани

4

Шах и мат, тем кто не верил Венику

Ответить

Странный паркур

Носорог
19

Он не похож на  того, кто будет пиздеть 

Ответить

Словесный Интервент

Носорог
0

Дату голосования по поправкам тоже объявили на 24? 

Ответить

Носорог Бани

Словесный
0

Ща объявят

Ответить

Kikidon

Носорог
1

Будет парад Победы над Конституцией

Ответить

Носорог Бани

Носорог
0

В один день с парадом должно быть

Ответить

Словесный Интервент

Носорог
0

Ну что там, объявили? 

Ответить

Юрий Набоков

7

Сегодня в 15 часов дня. без объявления войны Владимир Владимирович Путин вероломного провозгласил новой датой парада 24 июня

Ответить

Андрей Лузин

Юрий
0

А чего не 22 июня, кстати? В день начала ВОВ.
24-е даже не выходной день

Ответить

kotovsky

6

Жирка поднабрали, теперь и растрясти можно

Ответить

Антон Курочкин

4

Во жесть, в Европе все отменено до конца года, какое нахуй 26 июля?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Антон
7

Июня

Ответить

Словесный Интервент

Дмитрий
0

Бессмертный полк в июля

Ответить

Антон Курочкин

Дмитрий
0

Путин также предложи провести марш «Бессмертного полка» 26 июля — в день ВМФ

Я об этом.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Антон
0

Ну это пиздец совсем

Ответить

Эндис

2

Источники в администрации президента назвали это«формой воодушевления людей» после карантина.
Дибилы блять

Ответить

Значительный Гоша

Эндис
2

Это даже мерзко звучит 

Ответить

Добровольный яд

0

А на следующий день голосование по поправкам в конституцию?

Ответить

Alexander Shpak

Добровольный
6

В этот же

Ответить

Orbital_Cat

Alexander
0

а потом все в рай 😂

Ответить

Холодный кавалер

2

Красавчик, победил корону как диды фашистов!

Ответить

Dyatlov

2

Удивительно, что не 22 июня, было бы символично

Ответить

Andrey Karpov

2

Хотите поддержки экономики и населения? Вот вам парад.

Ответить

Александр Кузнецов

2

На помощь людям денег нет - "бюджеты треснут", а на парад всегда пожалуйста.

Ответить

Районный Никита

1

почему не 22го?

Ответить

Kolyann Tigin

Районный
2

По дате первого парада победы в 1945.

Ответить

Забавный Кирилл

0

Зачем был цирк с переносом дня окончания второй мировой на 3 сентября? 

Ответить

alex twit

Забавный
3

1) беслан перекрыть 2) синхронизировать цикл с кетаем 

Ответить

Имя Фамилия

Забавный
0

Отодвинули дату из-за коронавируса

Ответить

Roman E.

1

Кажется, эта новость и эта «ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса» как-то связанны между собой. 

Ответить

kotovsky

1

Спасибо белорусам за бета-тест в мае

Ответить

adw

1

нахуя 

Ответить

Павел Воскобойников

1

Сейчас главное не бухтеть и не раскачивать сами знаете что, от нас требуется сидеть тихо, после того, как все сделают, у нас все будет хорошо.

Ответить

Вечный Филипп

1

Всё, рейтинг совсем сдулся?

Эх, вот бы парад выплат гражданам или парад рабочих мест.. я бы сходил ещё на парад победы коррупции в России, хотя я и так на нем каждый день, коррупция победила

Ответить

Евгений Большаков

0

а голосование?

Ответить

Brown Zweig

Евгений
2

GOLOSOVANIE ZAVERSHENO

Ответить

Словесный Интервент

0

С интересом жду завтрашнюю статистику по заболевшим

Ответить

Дальнейший Валера

Словесный
0

Где-то +8700

Ответить

Словесный Интервент

Дальнейший
0

выздоровевших при отсуствие новых заболевших? 

Ответить

Дальнейший Валера

Словесный
1

Воскрешённых (чтоб налоги платить)

Ответить

Комментарий удален

Brown Zweig

0

Может не надо

Ответить

Coronadoden

0

Никто не ждал, никто не знал!

Ответить

Даниил Лебедев

0

Ну гг не будет. Самые большие животные сдохнут. Я за. Жду парада.

Ответить

Лекарственный чувак

0

Как будто ещё больше ботокса стало, ох лол.

Ответить

Стас Венский

0

Деньги на парад придется второй раз выделять? 

Ответить

alex twit

0

А что будет 28 августа?

Ответить

Orbital_Cat

0

Пик Победы пройден! Ура, товарищи!

Ответить

Андрей Рядькин

0

Голосование тоже где то в то время будет. Надо валюты взять побольше до этого, потом они ее перестанут поддерживать

Ответить

Дыня

0

Дай бог еще день победы над долларом по 70-80 отметим 

Ответить

Света Воронова

0

Ну Слава Богу! Наконец-то заживём! Всем покажем!

Ответить

FOX

0

стало быть предыдущий онлайн бессмертный полк был фейковый значит осужденные с фоточками не виноваты? 😎

Ответить

FOX

0

а потом, на следующий день - чипирование

Ответить

Мирный химик

0

ДИДЫ ВАЕВАЛЕ

Ответить

flomaster

0

А я приказываю не начинать подготовку к военному параду

Ответить

Горка Тлетов

0

Ахуеть спасибо папаша 

Ответить

Сергей Воробьёв

0

Я тут нарисовал план на коленки для ПУ

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Что ты кашляешь? Вот пойдём в дом офицеров, пива выпьем — и кашлять не будешь. Я с кортиком, на белом коне, командую парадом! Я полковник! Я командую парадом! Я в звёздах! На белом коне! Я полковник! Я командую парадом!

Ответить

Андрей Лузин

0

Пик [коронавируса] у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным.

у нас

Про Москву еще может так скажут некоторые специалисты. А вот регионы это не "у нас" видимо

Ответить

Dc Maniac

0

ПРИКАЗЫВАЮ ☝️

Бля лучше бы таким голосом выплаты назначал врачам (в приказном тоне!) шоб все прям с 1 раза поняли

А представьте, 24 ничего не будет — и ВВП выступит и отругает Шойгу за то что тот «развел канитель» при исполнении ПРИКАЗА 👨‍✈️

Ответить

Dc Maniac

Dc
–1

Или как альтернатива — после парада ↗️ ВСПЫШКА в регионах или МСК

Кто ответит за сие действо ? Здесь уже губернаторами не прикроешься (сам ведь ПРИКАЗАЛ 🤷🏻‍♂️😂)

Ответить

Вечный Филипп

Dc
0

Почему это не прикроешься?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Я не верю, что дед ТАК сильно ебнулся

Ответить
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