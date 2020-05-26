Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля.

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Владимир Путин заявил, что парад Победы, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля — в день ВМФ. Президент заявил, что если риски по коронавирусу сохранятся, акцию перенесут ещё на месяц. При проведении парада Победы Путин поручил Шойгу обеспечить строгий режим безопасности, а также свести риски к минимуму.

Пик [коронавируса] у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Владимир Путин