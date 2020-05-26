Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1008

Журналиста Илью Азара задержали во время одиночного пикета. Он поддерживал основателя паблика «Омбудсмен полиции» Материал редакции

По словам полицейских, он нарушил запрет на проведение публичных мероприятий.

16 комментариев
В закладки
Аудио
Фото «Avtozak Live»

В Москве возле главного здания МВД на Петровке, 38 задержали журналиста Илью Азара, который проводил одиночный пикет в поддержку автора паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает Telegram-канал «Avtozak Live».

Азар стоял с двумя плакатами — «Свободу Владимиру Воронцову» и «Свободу Виктору Немытову». Сотрудники полиции объяснили его задержание запретом на проведение публичных мероприятий.

Журналиста доставили в ОВД «Тверское». На него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП, ему грозит арест до 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей.

Вместе с Азаром также задержали координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и автора канала «Avtozak Live» Максима Кондратьева. Днём 25 мая в полицию попал активист Виктор Немытов, который стоял с плакатом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции».

8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов.

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к одному из администраторов сообщества «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову.

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а позже Telegram-канал и YouTube-канал. По его словам, они нужны для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав.

Дело «Омбудсмена полиции»: автора паблика…
В прошлом против Воронцова, публикации которого приводили к увольнениям в полиции, заводили…
tjournal.ru

#новости #полиция #медиа #омбудсменполиции

Ольга Щербинина PLUS
+8265
но есть и хорошие новости
2
23
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043c\u0431\u0443\u0434\u0441\u043c\u0435\u043d\u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u0438","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 16, "likes": 23, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 172716, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 26 May 2020 17:59:01 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Атомный Денис

4

Помню, как он заставил правительство Казахстана обосраться и забанить медузу

Ответить

Дальнейший Валера

2

А где тут публичное мероприятие?
Он же один

Ответить

Roman Golovin

Дальнейший
0

Оно публичное, но не массовое

Ответить

Максим Шпилёв

Roman
3

Тогда вопрос, почему запрещены публичные, а не массовые мероприятия

Ответить

Павел Петрович

Максим
0

Что-то не вижу в Собянинском указе запрета "публичных" мероприятий. Пикеты по идее никто не запрещал, их разве что можно под нарушение "самоизоляции" подвести.
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranicheniya-250320

Ответить

Высокий спрей

1

нет больше свободы, никакой

Ответить

Умерший череп

0

Свободу жопе Свете Вороновой!

Ответить

Вениамин

Умерший
0

У нее есть член

Ответить

Умерший череп

Вениамин
0

Член для тебя, остальным то что нужно.

Ответить

Вениамин

Умерший
0

Я тебя накажу за базар

Ответить

Олимпийский историк

Вениамин
1

Как дела, Илюхер?

Ответить

Умерший череп

Вениамин
0

Петух удалился. Новый петушок зарегистрировался!

Ответить

Вениамин

0

Когда стрелять начнут

Ответить

Мирный химик

0

Нелюди

Ответить

Brown Zweig

0

Брал покровосрывающие интервью до того как это стало мейнстримом

Ответить

Поперечный бас

0

Классика. Человек либеральных взглядов вышел в защиту создателя паблика, где большинство аудитории всех либерастов проклятых мечтает выслать из страны.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
На месте закрашенного граффити с изображением Бродского в Петербурге стали писать стихи. Их тоже закрасили
История рисунка, посвящённого 80-летию со дня рождения поэта, не заканчивается.
228
Разборы
Как можно не понять, что партнёр — агрессор? Почему бы просто не уйти? Психолог отвечает на вопросы о домашнем насилии
FAQ от специалиста центра «Насилию.нет».
180
Новости
Путин назвал новую дату парада Победы — 24 июня
Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля.
156
Популярное за три дня
Интернет
Илон наш
24
Интернет
Мем: Накачанный Доге из прошлого и плачущий Чимс из настоящего
В соцсетях проводят параллели между предшественниками и последователями. Первые всегда побеждают — даже если их «эпоха» прошла пару месяцев назад.
40
Новости
В Петербурге нарисовали граффити с изображением Иосифа Бродского. Меньше чем через сутки его закрасили
Рисунок появился к 80-летию со дня рождения поэта.
368
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Животные

FOX

В Японии начали выплачивать по…

Посторонний

В Японии начали выплачивать по…

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Twitter

Андрей Гришин

В Японии начали выплачивать по…

Тимур Петров

В Японии начали выплачивать по…

Посторонний

Испанец остался один в огромном…

Agent_J

В Японии начали выплачивать по…

FOX

В Японии начали выплачивать по…

Тюляш Морской Котан

В Японии начали выплачивать по…

Пальто в коне

В Якутске организовали акцию по…

Тимур Петров

В Японии начали выплачивать по…

Михаил Петров

«Нет никакого подвоха»: Песков…