По словам полицейских, он нарушил запрет на проведение публичных мероприятий.

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Фото «Avtozak Live»

В Москве возле главного здания МВД на Петровке, 38 задержали журналиста Илью Азара, который проводил одиночный пикет в поддержку автора паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает Telegram-канал «Avtozak Live».

Азар стоял с двумя плакатами — «Свободу Владимиру Воронцову» и «Свободу Виктору Немытову». Сотрудники полиции объяснили его задержание запретом на проведение публичных мероприятий.

Журналиста доставили в ОВД «Тверское». На него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП, ему грозит арест до 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей.

Вместе с Азаром также задержали координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и автора канала «Avtozak Live» Максима Кондратьева. Днём 25 мая в полицию попал активист Виктор Немытов, который стоял с плакатом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции».

8 мая суд арестовал Владимира Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. 23 мая в его отношении завели ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов.

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к одному из администраторов сообщества «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову.

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а позже Telegram-канал и YouTube-канал. По его словам, они нужны для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав.