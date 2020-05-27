В Москве разрешат гулять по графику, а в статистику больных не включат людей без жалоб. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 27 мая.
В России
Зафиксировано 8338 новых случаев Covid-19, 11 079 человек выздоровели, 161 — умерли. За всё время число случаев заболевания выросло до 370 680, 142 208 человек выздоровели, 3968 — умерли;
Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболеваемости и смертности больных, у которых нет жалоб. Такое состояние будут расценивать как «носительство вируса»;
В апреле число безработных в России выросло на 23% по сравнению с мартом — на 815 тысяч человек.
Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице с 1,5 тысячи до 4 рублей с 1 мая — «то есть задним числом», сказал президент. В таком размере его будут выплачивать до 1 августа;
Президент попросил Сергея Собянина направить московских врачей в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, Забайкальский край, а также во Владимирскую и Псковскую область для борьбы с коронавирусом;
В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня, но с начала лета жителям города разрешат прогулки по специальному графику. Его будут составлять для жителей каждого дома. С 27 мая москвичи смогут пройти бесплатный тест на антитела к Covid-19;
Во Владивостоке начали снимать ограничения из-за коронавируса: открыли пляжи и площадки на открытом воздухе. На Камчатке с 1 июня введут цифровые пропуска для приезжих;
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией. Вирусом заразился глава Удмуртии Александр Бречалов, а глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «абсолютно здоров» — так он прокомментировал слухи о заболевании Covid-19;
Минкульт раскрыл подробности открытия кинотеатров и театров: посетителей обяжут носить маски и перчатки, а билеты будут продавать с учётом социальной дистанции;
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации отдыха в детских лагерях — их смогут открыть только на третьем этапе снятия ограничений, а отдыхать дети смогут только в тех регионах, где они проживают;
Глава Крыма заявил, что некоторые требования ведомства по организации работы курортов невыполнимы — в частности, обязательное тестирование на Covid-19, а также соблюдение социального дистанцирования на пляжах. Их попросили отменить;
Глава Минэкономразвития сообщил о «постепенном оживлении» экономики после отмены ограничений в регионах;
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после вспышки коронавируса на складе «Красного и белого». В МВД заявили, что людей, нарушивших режим самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации семейно-бытового насилия, не будут наказывать;
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений, а «Аэроэксперсс» с 15 июня возобновит все рейсы в московские аэропорты — цены на билеты снизят с 500 до 300 рублей.
В мире
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 5,64 миллиона случаев заболевания, больше 352 тысяч человек умерли от коронавируса, больше 2,32 миллиона — выздоровели;
Еврокомиссия предложила выделить 750 миллиардов евро на помощь в восстановлении экономики Евросоюза;
В Германии прошли акции протеста, организованные автобусными компаниями. Сотрудники требуют финансовой поддержки от государства;
Во Франции, Бельгии и Италии перестали использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса по соображениям безопасности;
В Испании начался десятидневный траур по более чем 27 тысячам погибшим от коронавируса в стране;
В Польше с 30 мая разрешат массовые мероприятия численностью до 150 человек;
В Японии с конца июля туристам планируют выдавать ваучеры, которые компенсируют около 185 долларов —так власти собираются стимулировать туристов приезжать в страну;
В Грузии с 29 мая начнёт работать общественный транспорт, а с 1 июня — торговые центры, магазины и рестораны.
Скорый украинец
Питер: все чилят у залива
Новосиб: оупер эиры по ночам
Сочи: загораем под винчик
Москва: гуляем по расписанию под надзором росжандармерии с паспортом, договором аренды, свидетельством о рождении и результатами мазка из ануса
ouxenСкорый
чилили у медного всадника сегодня и не только ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Скорый украинец
@Настя Иванова ну шо ты где?
Насущные Проблемы
Кто не минуснёт, тот не пидор.
Первоначальный Мурод
Тупо как-то написано. Собирайтес, но чтоб нос со ртом закрыты были
ouxen
Agent_Jouxen
Позвал 3х друзей, чтобы помыть руки. Нормальная ситуация
ouxenAgent_J
Алексей Боржоновouxen
спасибо за напоминание