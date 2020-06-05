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Новости
Алексей Боржонов
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Facebook начала маркировать страницы контролируемых государством СМИ. Отметки получили RT, Sputnik и РИА «Новости» Материал редакции

Так компания хочет добиться прозрачности информации.

54 комментария
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Facebook начала отмечать страницы СМИ, которые контролируются государством. Об этом компания заявила в своём блоге.

Соцсеть объяснила, что так хочет добиться прозрачности. По мнению администрации компании, «эти издания объединяют влияние медиаорганизации со стратегической поддержкой государства».

Люди должны знать, поступают ли новости, которые они читают, от издания, находящегося под влиянием правительства.

заявление Facebook

Facebook сообщила, что будет принимать решение о маркировке на основе данных о владельце, источниках финансирования, структуре собственности, а также редакционной политике. Компания объявила, что её консультируют более 65 экспертов в области медиа, прав и политики.

Также соцсеть заявила, что до конца года начнёт маркировать рекламу от страниц государственных СМИ, а летом будет блокировать её в США. Решение приняли в предверии выборов в ноябре 2020 года.

Маркировку уже получили, например, страницы RT, Sputnik и РИА «Новости». В сообщениях указано, что издания контролируются Россией. Также отметка появилась у Xinhua News (Китай), Philippine News Agency (Филиппины).

Sputnik
РИА «Новости»
 RT
Xinhua News
Philippine News Agency

Если организация не согласна с решением Facebook, то она может подать апелляцию, предоставив дополнительные документы.

#новости #медиа #facebook

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54 комментария
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Пожилой Мартингал

21

Да да да да!!!!

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Серьёзный Валера

Пожилой
3

Агась)

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Dra

16

Ждём поста от Марго, призывающего заблокировать фейсбук.

Ответить

Парадный алмаз

15

Я хожу на фб и в ютуб чтобы изолироваться от этого говна, а они им платформу предоставляют. Ебаный стыд.

Почему эти помойные СМИ не могут хоститься на майлрушном моём мире и в рутьюбе, блядь. Они ж типа патриоты дохуя, но что-то страницы у них на ютубе и в фб, а у хозяев - дома в гейропках и майами. Все 3,5 говноеда, которые на полном серьёзе читают и смотрят такое, только рады были бы - импортозамещение же, дали пососать пендосам.

Предоставлять свободу слова тем, кто всю жизнь с нею борется, подавляя, преследуя и уничтожая её в своих странах - это примерно как добиваться мира, вооружая ядерным оружием тех, кто одержим войной. А потом удивляться - ну как же это так получилось, какая внезапная беда.

Ответить

Частный Орзэмэс

Парадный
2

А зачем ты читаешь сми которые тебе не нравятся?

Ответить

Парадный алмаз

Частный
3

Ютуб суёт эту парашу в тренды. Блокируешь один источник, но говноделы берут количеством. Недавно тут постили перечень только пригожинских помоек - было больше десятка, половины я даже не видел ещё.

Ответить

Частный Орзэмэс

Парадный
4

Хз, я в тренды не лазию поэтому и не натыкаюсь 

Ответить

Парадный алмаз

Частный
0

Чисто практически - никакой ЦА у этих помойных бложиков с пропагандистским фанфикшеном в фб нет, а их присутствие там является банальным троллингом.

Сложно представить Васю, который в исступлении топит за царя, но при этом по какой-то причине у него только аккаунт в фб есть, а на вк или ок он не зарегистрирован.

Ещё раз, во избежание недопониманий:
- Альтернативное мнение, которое не нравится мне и отличается от изложенного в СМИ, которые я обычно читаю - это хорошо.
- Пропаганда, сделанная по заказу тоталитарного правительства, не допускающего альтернативных мнений - это плохо. Допуская такое на свои платформы, Facebook и Google фактически работают с этими правительствами заодно.

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alex twit

Парадный
0

Прав на все 100. Издержки демократии, видимо, типа "предоставьте обеим сторонам право высказываться"

Ответить

alexferman

Парадный
0

Даёшь правильное, полезное цензурирование!)

Ответить

Ебаный Кошмар

10

Facebook - неюзабельная помойка, который остался в своем развитии на уровне 2008-го года, никогда не понимал зачем и почему люди пользуются такой парашей.

Ответить

Евгений Клочков

Ебаный
6

Ровно по той же причине, по которой кому-то помимо телеграмма приходится ставить какой-то вацап или вайбер - коммьюнити. Вот как в этих двух мессенджерах тебе придется общаться, ибо родичи или еще кто, так и тут

Ответить

Emile Zäkiev

Евгений
0

нам нужны фейсбуко- и вотсапорепрессии с насильным переселением бумеров в телегу (вместо фб не знаю куда)

Ответить

Ебаный Кошмар

Emile
0

Вконтакт же, охуенно удобная штука

Ответить

Stan Majors

Ебаный
0

Вроде благодаря фб Реакт поддерживается, дофига что сделали в оупенсорс, куча конф для разрабов полезных, огромный датасаенс у них

Ответить

Ебаный Кошмар

Stan
0

интересно это только маленькой кучке задротов веб-дизайнеров. в то время как от убогости фэйсбука страдает весь цивилизованный мир.

Ответить

Stan Majors

Ебаный
0

Но ведь фронтендов в мире миллионы человек) фб толкает ит вперед, эт круто, у них в мире работает куча интересных фишек в их соцсети

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Ебаный
0

Дайте, пожалуйста, я Вас обниму 🤗 и расцелую 🥰!

Пару лет назад окончательно потерял терпение и прекратил юзать FB. Сейчас не могу себя заставить пройти туда и посмотреть, промаркированы ли также такие государственные СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», Би-би-си и подобные.

Ответить

плюшевый батон

4

Какая-то капитанская пометка, разве что для иностранцев нужна. Вот если бы в телеграмме такое запилили. Заходишь в очередной «футляр для бройлерной», а там – «на этой неделе аккаунт перекупили».

Ответить

Евгений Клочков

плюшевый
3

Вот да
И на любой такой бложек пометку - под кем ходят, под Симоньян, Потупчик, Соловьевым или еще кем

Ответить

Artem 88

плюшевый
2

Нет, не для иностранцев. Мне интересно посмотреть на хлопок очка представителей этих... сми.

Ответить

плюшевый батон

Artem
2

Ну я к тому, что неужели кто-то в России не знает что РТ, РИА Новости и Спутник это государственные СМИ? Они даже не прикидываются, везде пишут, что это ФГУП Россия Сегодня. 

Ответить

Бесконечный историк

плюшевый
0
Ответить

alexferman

3

Американских СМИ это, конечно, не коснётся, они же все независимые)))

Ответить

Dra

alexferman
1

Какие СМИ существуют там на государственные деньги?

Ответить

# realfiddy

Dra
2

Все, так как они принадлежат миллиардерам, а те, в свою очередь, пиздячат в партию

Ответить

alexferman

Dra
0

Зачем ты подменяешь понятия?

контролируемых государством

Ответить

Dra

alexferman
0

Бомби доказательствами, что СМИ контролируются именно государством там.

Ответить

alexferman

Dra
0

Ты странный. Я же выше написал: они все независимые))

Ответить

Dra

alexfer…
0

Ну понятно, всё как обычно, не удивлён.

Ответить

Частный Орзэмэс

alexferman
0

В Америке же нет Госсми 

Ответить

Евгений Клочков

Частный
1

А в чем глобальная разница между RT, контролируемых государством и условных CNN, контролируемых демпартией/FOX, контролируемого республиканцами или BBC, на которых вообще в Британии специальный налог взимается? 

Шо то пропэгэнда, шо эта

Ответить

alexferman

Евгений
1

Прямой американский аналог RT - вот эта шняга:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентство_США_по_глобальным_медиа

Ответить

alexferman

Частный
0

Хм. "Голос Америки" кому подчиняется, например?

Ответить

Частный Орзэмэс

alexferman
0

Я не знаю, кому?

Ответить

alexferman

Частный
1

Выше ссылку дал.

Ответить

Евгений Клочков

3

Еще бы маркировали личные бложики связанных с крепостным театром им. Симоньян
Ну шоб понимать, шо это не столько личный бложек, сколько рабочее место

Ответить

Николай Трунов

1

ура, фейсбук сделал что-то полезное

Ответить

# realfiddy

Николай
2

Что?

Ответить

Ограниченный спрей

2

Начинаем утро с хороших новостей!

Ответить

Виталий Иванович Иванов

2

Мм, а что насчёт таких государственных СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», Би-би-си и подобных? Они тоже уже промаркированы на FB? 🤔

Ответить

Zasad Asdasd

1

Боброед сегодня пригорит

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Facebook начала отмечать страницы СМИ, которые контролируются РОССИЙСКИМ государством.

поправил, не благодари
ведь американские СМИ все независимые и объективные.

Ответить

# realfiddy

–3

У самого фэйсбука будет пометка что оно провластное сми?

Ответить

Непривычный Паша

0

Тж когда введет такие пометки для юзеров?

Ответить

Евгений Клочков

Непривычный
1

[ирония]: А вы не видели в комментах принудительно переименованные под бытовую технику аккаунты

Ответить

Tony Urban

0

Je suis Fake News!

Ответить

Крохотный ключ

0

Nice. Вот это хорошо. 

Ответить

Частный Орзэмэс

0

А как они это узнают? 

Ответить

# realfiddy

Частный
0

рандомайзер 

Ответить

Alexander Young

0

О, хоть какие-то хорошие новости

Ответить

Константин Санкин

0

Почему бы тогда, справедливости ради, не ввести еще маркировку каким частным фондом или корпорацией контролируется СМИ?

Ответить

alexferman

Константин
0

Это жи другое)

Ответить

Sniperidze

0

РИА "Новости" - подконтрольное СМИ? Сенсация! для ботов Facebookа) 

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