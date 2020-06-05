Так компания хочет добиться прозрачности информации.

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Facebook начала отмечать страницы СМИ, которые контролируются государством. Об этом компания заявила в своём блоге.

Соцсеть объяснила, что так хочет добиться прозрачности. По мнению администрации компании, «эти издания объединяют влияние медиаорганизации со стратегической поддержкой государства».

Люди должны знать, поступают ли новости, которые они читают, от издания, находящегося под влиянием правительства. заявление Facebook

Facebook сообщила, что будет принимать решение о маркировке на основе данных о владельце, источниках финансирования, структуре собственности, а также редакционной политике. Компания объявила, что её консультируют более 65 экспертов в области медиа, прав и политики.

Также соцсеть заявила, что до конца года начнёт маркировать рекламу от страниц государственных СМИ, а летом будет блокировать её в США. Решение приняли в предверии выборов в ноябре 2020 года.

Sputnik

РИА «Новости»

RT

Xinhua News

Philippine News Agency