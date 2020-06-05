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что происходит в интернете
Так компания хочет добиться прозрачности информации.
Facebook начала отмечать страницы СМИ, которые контролируются государством. Об этом компания заявила в своём блоге.
Соцсеть объяснила, что так хочет добиться прозрачности. По мнению администрации компании, «эти издания объединяют влияние медиаорганизации со стратегической поддержкой государства».
Facebook сообщила, что будет принимать решение о маркировке на основе данных о владельце, источниках финансирования, структуре собственности, а также редакционной политике. Компания объявила, что её консультируют более 65 экспертов в области медиа, прав и политики.
Также соцсеть заявила, что до конца года начнёт маркировать рекламу от страниц государственных СМИ, а летом будет блокировать её в США. Решение приняли в предверии выборов в ноябре 2020 года.
Маркировку уже получили, например, страницы RT, Sputnik и РИА «Новости». В сообщениях указано, что издания контролируются Россией. Также отметка появилась у Xinhua News (Китай), Philippine News Agency (Филиппины).
Если организация не согласна с решением Facebook, то она может подать апелляцию, предоставив дополнительные документы.
Да да да да!!!!
Я хожу на фб и в ютуб чтобы изолироваться от этого говна, а они им платформу предоставляют. Ебаный стыд.
Почему эти помойные СМИ не могут хоститься на майлрушном моём мире и в рутьюбе, блядь. Они ж типа патриоты дохуя, но что-то страницы у них на ютубе и в фб, а у хозяев - дома в гейропках и майами. Все 3,5 говноеда, которые на полном серьёзе читают и смотрят такое, только рады были бы - импортозамещение же, дали пососать пендосам.
Предоставлять свободу слова тем, кто всю жизнь с нею борется, подавляя, преследуя и уничтожая её в своих странах - это примерно как добиваться мира, вооружая ядерным оружием тех, кто одержим войной. А потом удивляться - ну как же это так получилось, какая внезапная беда.
А зачем ты читаешь сми которые тебе не нравятся?
Ютуб суёт эту парашу в тренды. Блокируешь один источник, но говноделы берут количеством. Недавно тут постили перечень только пригожинских помоек - было больше десятка, половины я даже не видел ещё.
Хз, я в тренды не лазию поэтому и не натыкаюсь
Чисто практически - никакой ЦА у этих помойных бложиков с пропагандистским фанфикшеном в фб нет, а их присутствие там является банальным троллингом.
Сложно представить Васю, который в исступлении топит за царя, но при этом по какой-то причине у него только аккаунт в фб есть, а на вк или ок он не зарегистрирован.
Ещё раз, во избежание недопониманий:
- Альтернативное мнение, которое не нравится мне и отличается от изложенного в СМИ, которые я обычно читаю - это хорошо.
- Пропаганда, сделанная по заказу тоталитарного правительства, не допускающего альтернативных мнений - это плохо. Допуская такое на свои платформы, Facebook и Google фактически работают с этими правительствами заодно.
Facebook - неюзабельная помойка, который остался в своем развитии на уровне 2008-го года, никогда не понимал зачем и почему люди пользуются такой парашей.
Ровно по той же причине, по которой кому-то помимо телеграмма приходится ставить какой-то вацап или вайбер - коммьюнити. Вот как в этих двух мессенджерах тебе придется общаться, ибо родичи или еще кто, так и тут
нам нужны фейсбуко- и вотсапорепрессии с насильным переселением бумеров в телегу (вместо фб не знаю куда)
Вроде благодаря фб Реакт поддерживается, дофига что сделали в оупенсорс, куча конф для разрабов полезных, огромный датасаенс у них
интересно это только маленькой кучке задротов веб-дизайнеров. в то время как от убогости фэйсбука страдает весь цивилизованный мир.
Но ведь фронтендов в мире миллионы человек) фб толкает ит вперед, эт круто, у них в мире работает куча интересных фишек в их соцсети
Дайте, пожалуйста, я Вас обниму 🤗 и расцелую 🥰!
Пару лет назад окончательно потерял терпение и прекратил юзать FB. Сейчас не могу себя заставить пройти туда и посмотреть, промаркированы ли также такие государственные СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», Би-би-си и подобные.
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Какая-то капитанская пометка, разве что для иностранцев нужна. Вот если бы в телеграмме такое запилили. Заходишь в очередной «футляр для бройлерной», а там – «на этой неделе аккаунт перекупили».
Вот да
И на любой такой бложек пометку - под кем ходят, под Симоньян, Потупчик, Соловьевым или еще кем
Ну я к тому, что неужели кто-то в России не знает что РТ, РИА Новости и Спутник это государственные СМИ? Они даже не прикидываются, везде пишут, что это ФГУП Россия Сегодня.
Американских СМИ это, конечно, не коснётся, они же все независимые)))
Какие СМИ существуют там на государственные деньги?
Все, так как они принадлежат миллиардерам, а те, в свою очередь, пиздячат в партию
Зачем ты подменяешь понятия?
контролируемых государством
Бомби доказательствами, что СМИ контролируются именно государством там.
Ты странный. Я же выше написал: они все независимые))
В Америке же нет Госсми
А в чем глобальная разница между RT, контролируемых государством и условных CNN, контролируемых демпартией/FOX, контролируемого республиканцами или BBC, на которых вообще в Британии специальный налог взимается?
Шо то пропэгэнда, шо эта
Прямой американский аналог RT - вот эта шняга:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентство_США_по_глобальным_медиа
Хм. "Голос Америки" кому подчиняется, например?
Я не знаю, кому?
Еще бы маркировали личные бложики связанных с крепостным театром им. Симоньян
Ну шоб понимать, шо это не столько личный бложек, сколько рабочее место
ура, фейсбук сделал что-то полезное
Мм, а что насчёт таких государственных СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», Би-би-си и подобных? Они тоже уже промаркированы на FB? 🤔
Facebook начала отмечать страницы СМИ, которые контролируются РОССИЙСКИМ государством.
поправил, не благодари
ведь американские СМИ все независимые и объективные.
[ирония]: А вы не видели в комментах принудительно переименованные под бытовую технику аккаунты
Почему бы тогда, справедливости ради, не ввести еще маркировку каким частным фондом или корпорацией контролируется СМИ?