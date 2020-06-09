Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
4551

Суд отправил актёра Михаила Ефремова под домашний арест Материал редакции

Актёру предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

71 комментарий
В закладки

Таганский районный суд Москвы 9 июня удовлетворил просьбу следствия и отправил Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актёру предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек.

Ефремов в зале суда

Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире в Потаровском переулке. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.

Журналисты рассказали, что в здание суда во время заседания приезжала скорая помощь. «Это всё, конечно, чудовищно произошло», — прокомментировал актёр случившееся.

Следствие посчитало необходимым изолировать Ефремова в связи с резонансом вокруг дела, а также из-за его возможности скрыться и «повлиять на свидетелей». Прокурор указала, что Ефремов фактически сорвал меру пресечения в виде подписки о невыезде, не явившись утром на допрос в полицию.

Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала эти доводы необоснованными. Она указала, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо (трое несовершеннолетних и 19-летняя дочь-студентка) находятся у него на иждивении.

Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В момент ДТП актёр был пьян. В его крови обнаружили 2.1 промилле — это тяжёлая степень опьянения, которая соответствует примерно 0,5-литровой бутылке водки. ТАСС сообщил, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Источник РИА «Новости» утверждает, что они остаточные.

Сначала против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Его отпустили под подписку о невыезде.

Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. Им был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

«График прогулок для него сохраняется»: главное…
Пьяный актёр устроил ДТП, повлёкшее смерть человека. В Твиттере требуют наказать Ефремова и…
tjournal.ru

#новости #ефремовдтп

Ольга Щербинина PLUS
+11 106
но есть и хорошие новости
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0435\u0444\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u0434\u0442\u043f"], "comments": 71, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 176930, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Jun 2020 21:32:28 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
71 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Способный калькулятор

17

19-летняя дочь-студентка

Алло, уважайте то, чем оно там себя считает

Ответить

Максим Шпилёв

Способный
0

Ахаха

Ответить

Алексей Селезнев

Способный
0

Сын-студентка 

Ответить

ouxen

Способный
0

студентесса

Ответить

Степан Маслов

10

Кто бы сомневался. И вокруг дома ещё оцепление оставят из ментов, чтобы журналисты не доёбывали

Ответить

Носорог Бани

Степан
2

Вот блять либералы чёртовы

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

6

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Алексей Селезнев

Vladyslav
6

Да это обычная мера, рано пока ещё запевать любимую песню, что опять кто то равнее других, так то оно так, но в таких авариях подписка о невыезде очень часто выписывается 

Ответить

Законный Мика

Алексей
1

Что не скажешь про репосты

Ответить

Сергей Тихонов

Vladyslav
1

Кто-то сомневался?

Ответить

ouxen

Сергей
0

тут таких 90%

Ответить

Максим Qa

7

Даю гарантию, учитывая уровень опьянения, что он ещё даже не протрезвел.

Ответить

Андрей Лузин

Максим
0

Ну.. А какая разница то?

Ответить

Максим Qa

Андрей
0

Он ещё не осознаёт объективную реальность и произошедшее.

Ответить

Андрей Лузин

Максим
0

Будет время осознать. Особенно, если 9 августа суд вынесет адекватный приговор

Ответить

Стальной хот-дог

6

Я все таки никак не пойму - зачем подобных подсудимых сажают в клетки, как канареек? Он что прям там напьется, сядет за руль и задавит судью?

Ответить

Мальмезон I

Стальной
1

ТАКНАДО

Ответить

Stuart Troitsky

Стальной
0

Проиграл с канарейки

Ответить

Артём Новиченков

Стальной
0

Это символ

Ответить

apranzo

Стальной
0

У нас всех в клетку сажают

Ответить

Dmitry Sursin

Стальной
0

Нормы процессуального права. Подсудимый, ждущий приговора честного(агакаскажешь) суда.

Ответить

Wlad Richter

3

Печально, что алкоголь делает с людьми. Жаль, что у людей некоторых нет силы воли, чтобы распрощаться со спиртовой дрянью. Это показательный пример того, как алкоголь и психологическая слабость дают ужасающие плоды и последствия. 🤷🏻‍♂️

Ответить

Neketa Fo

1

Пиздец. За убийство дома посидеть. Епта, мы всей страной тут три месяца сидели дома, не совершая никаких преступлений!

Ответить

Носорог Бани

Neketa
2

9 августа посадят, нет особой разницы где он будет сидеть до приговора

Ответить

Neketa Fo

Носорог
0

Ну тем более. Хули сразу не начать если сизо все равно пойдёт в счёт будущего срока

Ответить

hyposlasher

Носорог
0

9 августа ему скажут сидеть год, а 9 ноября скажут что полгодика посидел, раскаялся, вел себя хорошо и отпустят по удо

Ответить

Templa Mentis

Neketa
1

Оговорочка по Фрейду?) Кого ты там совращал, пока дома сидел?

Ответить

Адекватный самолет

Templa
0

Он в Нурсултан ездил, уже была про него новость.

Ответить

Тарас Пиорашко

Neketa
–3

Дтп не убийство

Ответить

Neketa Fo

Тарас
1

А убийство не смерть

Ответить

Мальмезон I

Neketa
0

А смерть не дтп

Ответить

Польский турник

Тарас
0

...., а государственная помощь!

Ответить

Дмитрий Пелипас

Neketa
0

Это до решения суда

Ответить

Андрей Заварзин

Neketa
0

ты вообще понимаешь что это за решение? ты вообще новость читал?

Ответить

Carina Yurevich

2

Одно опрометчивое решение- столько сопранных судеб. А мог бы просто не садится пьяным за руль. Ох уж этот русских «авось»🤦🏼‍♀️

Ответить

Tellst

1

Бля, я в ахуе. Ездит бухой долбоёб за рулём, убивает человека - домашний арест! ПОЧЕМУ В НАШЕЙ ЕБАНУТОЙ СТРАНЕ ТАКОЙ ВООБЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Обычного челевека уже бы на все виды бутылок посадили, но ебаного актёришку конечно же отпустили домой. Очень жаль, что он не сбил какого нибудь депутатушку/чиновника из ЕР. 

Ответить

Владимир Василенко

Tellst
2

Пиздец ты токсик

Ответить

Tellst

Владимир
1

Как можно быть позитивным читая такие новости? 

Ответить

Владимир Василенко

Tellst
1

Хз нахуя так гореть

Ответить

Tellst

Владимир
1

Ну да, можно же потерпеть. 

Ответить

chachalava

Tellst
0

У нас полстраны бухие ездят, алё. От любого крупного города 500 км отъедь и начинается пиздец во всей красе. А этого мудака отмажут

Ответить

Tellst

chachalava
1

Я понимаю что дохуя ездят, так если обычного работягу поймают - его выебут во все щели (и это правильно). Но когда касается какого-то "элитного" долбоёба, его конечно же отпускают. 

Ответить

apranzo

Tellst
0

Потому что это не наказание и подписки с залогом хватило бы, как было бы во всех развитых странах

Ответить

Альтернативный украинец

Tellst
0

Срочно протест на болотной! #ПРОТИВУГНЕТЕНИЯПЬЯНЫМИ

Ответить

Альтернативный украинец

1

Сейчас все русские встанут на марш и будут громить магазины, требуя справедливого наказания Ефремову!

Ответить

Klim August

1

Оставайтесь на первом...

Ответить

Дмитрий Пелипас

1

Люди алло, мера пресечения это не приговор суда по делу, это вид ожидания решения суда пока идет разбирательство. Либо в изоляторе сидят либо под домашним арестом. А потом уже на зону отправят

Ответить

Законный Мика

Дмитрий
0

Спасибо, что просвятил

Ответить

Адекватный самолет

Дмитрий
0

2 дня домашнего ареста = 1 день в СИЗО.
1 день СИЗО = 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении;

Посидит полгода под домашним арестом, потом поедет в поселение и вернётся месяца через 3.

 

Ответить

Польский турник

1
Ответить

White Rabbit

1

Куда важнее осуждать актера, страдающего хроническим алкоголизмом, и совершившего непреднамеренное убийство, чем открыто и законными методами выступить против режима, доведшего страну до дна.

Ответить

Илия Ярец

0

Сергей Захаров, как Джордж Флойд. Вся эта ситуация может стать просто спусковым крючком к судебному и полицейскому беспределу и будет справедливо

Ответить

Денис Иванов

Илия
1

Не станет. Мы просто покричим в коментах ,,Позор'' и пойдем сериалы любимые смотреть. 

Ответить

Илия Ярец

Денис
0

Наверное Вы правы, раз мы это обсуждаем в комментариях...

Ответить

Pavel Reich

Илия
0

До августа эта ситуация уже будет не такая резонансная.

Ответить

Илия Ярец

0

Типичная Россия

Ответить

Александр Борода

0

У него астма, а он курит как паровоз...

Ответить

Гедонист

Александр
0

По этому и астма

Ответить

Законный Мика

Гедонист
0

Поэтому и курит

Ответить

Amentessa

Александр
0

С его стажем курения уже очень стрессово бросать, тут нужна как минимум консультация пульмонолога. А он не похож на человека, который заботится о своем здоровье, с такой-то склонностью к саморазрушению. 

Ответить

Вася Кулюкин

0

Я вахуе

Ответить

Данила Флаер

0

Классика

Ответить

Адекватный самолет

0

Ну всё, ТЖ поехал собирать просмотры. Вангую, это будет длится весь июнь.

Ответить

Илия Ярец

0
Ответить

Без Имени

0

Пуш то был надеюсь?

Ответить

Леонид Федотов

0

 Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала эти доводы необоснованными. Она указала, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо находятся у него на иждивении.

Действительно, погибшего мужика-курьера не жалко, у него наверное семьи там нет, а этого бедняжку очень жалко, не дай бог еще закашляется в камере.

Ответить

Alex Maz

0

Его отмазали чтобы затралить либерах. Базарю он ротец на власть после этого прикроет и все провластные будут такие, ну, типо посмотрите на этого додика.

Ответить

chachalava

0

Никуда этого мудака не отправят, условкой отделается.

Ответить

mardon kasimov

0

Там помет уже во всю глотку орет что все либералы вот такие
"Вот к чему приводит ваша Либерастня"

Ответить

Никита Мык

0

У него сынодочь!!!

Ответить

ouxen

0

удобно

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Надеюсь, „Мам, купи!“ загнётся»: в Твиттере раскритиковали владелицу интернет-магазина за оскорбления сотрудников
После утёкшей переписки, где Дарья Зарыковская грубит своей подчинённой, в соцсети вспомнили и о низких зарплатах в компании.
266
Интернет
В соцсетях обвинили Джоан Роулинг в трансфобии и расизме. Она пошутила про статью о «людях, которые менструируют»
Ей приписали предубеждения и напомнили о спорных фактах в Гарри Поттере.
208
Новости
«Вы расист, да?»: в Брянске таксист отказался везти темнокожего студента
В «Яндекс.Такси» рассказали, что водитель больше не сможет выполнять заказы сервиса.
319
Популярное за три дня
Интернет
«Вечерний Ургант» спародировал агитацию в поддержку поправок в Конституцию, где однополая пара усыновляет ребёнка
Ургант забирает нынешнего соведущего с ТНТ, выступающего «детдомом».
89
Новости
Первый канал вместо финальных титров «Брата-2» показал погромы в США — тоже под песню «Гудбай Америка»
Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.
159
Новости
«Мы — не расходный материал»: члены УИК призвали коллег не участвовать в организации голосования по поправкам
Они считают, что это голосование — бессмысленный риск в условиях пандемии Covid-19.
56
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

ouxen

Суд отправил актёра Михаила…

Георгий Рудченко

«Вы расист, да?»: в Брянске…

Mikhail Lukup

Суд отправил актёра Михаила…

Православие…

Суд отправил актёра Михаила…

Pavel Reich

Суд отправил актёра Михаила…

Тимур Петров

Суд отправил актёра Михаила…

Алексей Селезнев

Суд отправил актёра Михаила…

Amentessa

Суд отправил актёра Михаила…

ouxen

Суд отправил актёра Михаила…

Tellst

Суд отправил актёра Михаила…

Taran KamAzov

Суд отправил актёра Михаила…

Anastasiya Kosenko

«Медуза»: Путин лично говорил с…

ouxen

Суд отправил актёра Михаила…

Денис Иванов

Суд отправил актёра Михаила…

Roman Golovin

Запись в подсайте Twitter

Tellst

Суд отправил актёра Михаила…

apranzo

Суд отправил актёра Михаила…

Taran KamAzov

Суд отправил актёра Михаила…

Максим Шпилёв

Суд отправил актёра Михаила…

Константин Курасов

Запись в подсайте Twitter