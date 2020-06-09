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Актёру предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.
Таганский районный суд Москвы 9 июня удовлетворил просьбу следствия и отправил Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актёру предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек.
Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире в Потаровском переулке. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.
Журналисты рассказали, что в здание суда во время заседания приезжала скорая помощь. «Это всё, конечно, чудовищно произошло», — прокомментировал актёр случившееся.
Следствие посчитало необходимым изолировать Ефремова в связи с резонансом вокруг дела, а также из-за его возможности скрыться и «повлиять на свидетелей». Прокурор указала, что Ефремов фактически сорвал меру пресечения в виде подписки о невыезде, не явившись утром на допрос в полицию.
Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала эти доводы необоснованными. Она указала, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо (трое несовершеннолетних и 19-летняя дочь-студентка) находятся у него на иждивении.
Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В момент ДТП актёр был пьян. В его крови обнаружили 2.1 промилле — это тяжёлая степень опьянения, которая соответствует примерно 0,5-литровой бутылке водки. ТАСС сообщил, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Источник РИА «Новости» утверждает, что они остаточные.
Сначала против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Его отпустили под подписку о невыезде.
Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. Им был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Кто бы сомневался. И вокруг дома ещё оцепление оставят из ментов, чтобы журналисты не доёбывали
¯\_(ツ)_/¯
Да это обычная мера, рано пока ещё запевать любимую песню, что опять кто то равнее других, так то оно так, но в таких авариях подписка о невыезде очень часто выписывается
Кто-то сомневался?
Даю гарантию, учитывая уровень опьянения, что он ещё даже не протрезвел.
Ну.. А какая разница то?
Будет время осознать. Особенно, если 9 августа суд вынесет адекватный приговор
Нормы процессуального права. Подсудимый, ждущий приговора честного(агакаскажешь) суда.
Печально, что алкоголь делает с людьми. Жаль, что у людей некоторых нет силы воли, чтобы распрощаться со спиртовой дрянью. Это показательный пример того, как алкоголь и психологическая слабость дают ужасающие плоды и последствия. 🤷🏻♂️
Пиздец. За убийство дома посидеть. Епта, мы всей страной тут три месяца сидели дома, не совершая никаких преступлений!
9 августа посадят, нет особой разницы где он будет сидеть до приговора
9 августа ему скажут сидеть год, а 9 ноября скажут что полгодика посидел, раскаялся, вел себя хорошо и отпустят по удо
Оговорочка по Фрейду?) Кого ты там совращал, пока дома сидел?
Дтп не убийство
Одно опрометчивое решение- столько сопранных судеб. А мог бы просто не садится пьяным за руль. Ох уж этот русских «авось»🤦🏼♀️
Бля, я в ахуе. Ездит бухой долбоёб за рулём, убивает человека - домашний арест! ПОЧЕМУ В НАШЕЙ ЕБАНУТОЙ СТРАНЕ ТАКОЙ ВООБЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Обычного челевека уже бы на все виды бутылок посадили, но ебаного актёришку конечно же отпустили домой. Очень жаль, что он не сбил какого нибудь депутатушку/чиновника из ЕР.
Пиздец ты токсик
У нас полстраны бухие ездят, алё. От любого крупного города 500 км отъедь и начинается пиздец во всей красе. А этого мудака отмажут
Я понимаю что дохуя ездят, так если обычного работягу поймают - его выебут во все щели (и это правильно). Но когда касается какого-то "элитного" долбоёба, его конечно же отпускают.
Люди алло, мера пресечения это не приговор суда по делу, это вид ожидания решения суда пока идет разбирательство. Либо в изоляторе сидят либо под домашним арестом. А потом уже на зону отправят
Куда важнее осуждать актера, страдающего хроническим алкоголизмом, и совершившего непреднамеренное убийство, чем открыто и законными методами выступить против режима, доведшего страну до дна.
Сергей Захаров, как Джордж Флойд. Вся эта ситуация может стать просто спусковым крючком к судебному и полицейскому беспределу и будет справедливо
Не станет. Мы просто покричим в коментах ,,Позор'' и пойдем сериалы любимые смотреть.
У него астма, а он курит как паровоз...
Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала эти доводы необоснованными. Она указала, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо находятся у него на иждивении.
Действительно, погибшего мужика-курьера не жалко, у него наверное семьи там нет, а этого бедняжку очень жалко, не дай бог еще закашляется в камере.
Его отмазали чтобы затралить либерах. Базарю он ротец на власть после этого прикроет и все провластные будут такие, ну, типо посмотрите на этого додика.
Там помет уже во всю глотку орет что все либералы вот такие
"Вот к чему приводит ваша Либерастня"